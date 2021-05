Grüße aus dem „New Normal“ Deutschland!

Am 1. April 1933, kurz nachdem Hitler zum Kanzler ernannt worden war, inszenierten die Nazis einen Boykott jüdischer Geschäfte in Deutschland. Mitglieder der „Sturmabteilung“ (wie ich sie gerne nenne) standen vor jüdischen Geschäften mit Plakaten in gotischen Lettern herum, auf denen „Deutsche! Wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden!“

Der Boykott selbst war eine totale Katastrophe – die meisten Deutschen ignorierten ihn und machten einfach mit ihrem Leben weiter – aber er war der Beginn der offiziellen Judenverfolgung und des Totalitarismus in Nazi-Deutschland.

Letzte Woche, hier im „Neuen Normalen“ Deutschland, hat die Regierung (die, es versteht sich von selbst, keine Ähnlichkeit mit dem Naziregime oder irgendeinem anderen totalitären Regime hat) ein System der sozialen Segregation eingeführt, das jedem, der sich weigert, sich öffentlich der offiziellen „Neuen Normalen“ Ideologie anzupassen, die Teilnahme an der deutschen Gesellschaft verbietet. Von nun an ist es nur noch denjenigen erlaubt, die einen offiziellen „Impfpass“ oder den Nachweis eines negativen PCR-Tests haben, sich hinzusetzen und in Restaurants zu essen, in „nicht lebensnotwendigen“ Geschäften einzukaufen oder in Bars, ins Kino oder sonst wohin zu gehen.

Hier ist ein Hinweis von der Website des Praters, einem beliebten Biergarten in Berlin:

Natürlich gibt es absolut keinen gültigen Vergleich zwischen diesen beiden Ereignissen oder zwischen Nazi-Deutschland und dem „New Normal“-Deutschland, noch würde ich jemals andeuten, dass es einen gäbe. Das wäre im „Neuen Normalen“ Deutschland illegal, da es als „Relativierung des Holocaust“ angesehen würde, ganz zu schweigen davon, dass es „antidemokratisch und/oder den Staat in einer Weise delegitimiert, die die Sicherheit gefährdet“ oder was auch immer. Außerdem ist es nicht so, dass SA-Schläger vor Geschäften und Restaurants stehen und Schilder mit der Aufschrift „Deutsche! Verteidigt euch! Verkauft nicht an die Ungeimpften und Ungetesteten!“ Es ist nur so, dass es jetzt illegal ist, das zu tun, d.h. irgendetwas an diejenigen von uns zu verkaufen, die von den Medien und der Regierung systematisch als „Covid-Leugner“ stigmatisiert wurden, weil wir nicht zur neuen offiziellen Ideologie konvertiert sind und uns „geimpft“ oder „getestet“ haben.

Protest gegen die neue offizielle Ideologie ist auch im „New Normal“-Deutschland illegal. OK, ich denke, ich sollte das vielleicht umformulieren. Ich möchte auf keinen Fall jemanden falsch informieren. Der Protest gegen die „Neue Normalität“ ist nicht per se verboten. Es ist durchaus erlaubt, eine Genehmigung zu beantragen, um gegen die „Covid-Beschränkungen“ zu protestieren, unter der Bedingung, dass jeder, der an Ihrem Protest teilnimmt, eine medizinisch aussehende N95-Maske trägt und einen Abstand von 1,5 Metern zu jedem anderen medizinisch maskierten Demonstranten einhält … was in etwa so ist, als würde man Anti-Rassismus-Proteste erlauben, solange die Demonstranten alle Ku-Klux-Klan-Kostüme tragen und eine choreografierte Karaoke von Lynyrd Skynyrds Sweet Home Alabama aufführen.

Wer sagt, dass die Deutschen keinen Sinn für Humor haben?

Ich will die Deutschen nicht herausgreifen. Es gibt nichts an den Deutschen als Volk, das von Natur aus totalitär oder faschistisch oder roboterhaft autoritär und hyper-konformistisch ist. Die Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit der Deutschen in dem Moment, in dem die „Neue Normalität“ im letzten Jahr eingeführt wurde, die Hacken zusammenschlug und anfing, geistlos Befehle zu befolgen, wie sie es in Nazi-Deutschland taten, bedeutet nicht, dass alle Deutschen von Natur aus Faschisten sind. Die meisten Amerikaner taten dasselbe. Das taten auch die Briten, die Australier, die Spanier, die Franzosen, die Kanadier und eine lange Liste von anderen. Es ist nur so, dass ich zufällig hier lebe, also habe ich aus nächster Nähe miterlebt, wie Deutschland in ein „New Normal Germany“ verwandelt wurde, und das hat definitiv einen Eindruck bei mir hinterlassen.

Die Leichtigkeit, mit der die deutschen Behörden die neue offizielle Ideologie implementiert haben, und wie fanatisch sie von der Mehrheit der Deutschen angenommen wurde, war ein ziemlicher Schock. Ich hatte naiverweise geglaubt, dass die Deutschen angesichts ihrer Geschichte zu den Ersten gehören würden, die eine entstehende totalitäre Bewegung erkennen würden, die auf Goebbels’schen Big Lies (d.h. manipulierten Covid-„Fall“- und „Todes“-Statistiken) beruht, und dass sie sich massenhaft dagegen wehren würden oder sich zumindest einen Moment Zeit nehmen würden, um die Lügen zu hinterfragen, die ihre Führer ihnen hysterisch entgegenbellen.

Ich hätte nicht mehr falsch liegen können.

Hier sind wir nun, über ein Jahr später, und Kellner und Verkäufer „überprüfen Papiere“, um die Einhaltung der neuen offiziellen Ideologie zu erzwingen. (Und, ja, die „Neue Normalität“ ist eine offizielle Ideologie. Wenn man die Illusion einer apokalyptischen Seuche abstreift, gibt es keine andere Beschreibung dafür). Vollkommen gesunde, medizinisch maskierte Menschen stehen auf den Straßen Schlange, um experimentell „geimpft“ zu werden. Abgesperrte Geschäfte und Restaurants wurden in begehbare „PCR-Teststationen“ umgewandelt. Die Regierung debattiert über die obligatorische „Impfung“ von Kindern im Kindergarten. Schlägertrupps verhaften Achtzigjährige, die unerlaubt auf dem Bürgersteig picknicken. Und so weiter. An diesem Punkt sitze ich hier und warte auf die Nachricht, dass Massen-„Desinfektionslager“ eingerichtet werden, um die „Ungeimpften-Frage“ zu lösen.

Ups … da bin ich wieder, „Relativierung des Holocausts“. Ich muss wirklich aufhören, das zu tun. Die Deutschen nehmen dieses Zeug sehr ernst, besonders mit Israel, das unter unerbittlichem Angriff der verzweifelt verarmten Menschen steht, die es in ein riesiges ummauertes Ghetto gesperrt hat und in Selbstverteidigung ethnisch säubert.

Aber im Ernst, es gibt keinerlei Ähnlichkeit zwischen Nazi-Deutschland und dem „New Normal“ Deutschland.

Sicher, beide Systeme setzten die Verfassung außer Kraft, riefen den nationalen „Ausnahmezustand“ aus, der es der Regierung ermöglichte, per Dekret zu regieren, überschwemmten die Massen mit irrsinniger Propaganda und manipulierten „wissenschaftlichen Fakten“, verboten Proteste, kriminalisierten abweichende Meinungen, führten eine Vielzahl von öffentlichen Ritualen und Symbolen sowie ein System der sozialen Segregation ein, um die Befolgung ihrer offiziellen Ideologien zu erzwingen, und dämonisierten jeden, der sich weigerte, sich zu fügen … aber ansonsten gibt es keine Ähnlichkeit, und jeder, der das behauptet, ist ein gefährlicher sozial-devianter Extremist, der wahrscheinlich irgendwo in Quarantäne gesteckt werden muss, oder vielleicht auf eine andere „besondere“ Weise behandelt werden muss.

Außerdem sind die beiden Ideologien völlig unterschiedlich.

Die eine war eine fanatische totalitäre Ideologie, die auf einer imaginären rassischen Überlegenheit basierte, und die andere ist eine fanatische totalitäre Ideologie, die auf einer imaginären „apokalyptischen Seuche“ basiert … also wovon zum Teufel rede ich überhaupt? Noch dazu ohne Hakenkreuze, richtig? Keine Hakenkreuze, kein Totalitarismus! Und niemand begeht einen Massenmord an den Juden, von dem ich weiß, und das ist schließlich das Entscheidende!

Also, vergiss es. Ignorieren Sie einfach all das verrückte Zeug, das ich Ihnen gerade über das „New Normal“ Deutschland erzählt habe. Machen Sie sich auch keine Sorgen über „New Normal“ Amerika. Oder „New Normal“-Großbritannien. Oder „New Normal“ wo auch immer.

Lassen Sie sich experimentell „impfen“. Lassen Sie Ihre Kinder experimentell „impfen“. Beweisen Sie Ihre Loyalität zum Reich … sorry, ich meinte zum globalen Kapitalismus. Ignorieren Sie die Berichte über Menschen, die sterben und schreckliche Nebenwirkungen erleiden. Tragen Sie Ihre Maske. Tragen Sie sie für immer. Gott weiß, was es da draußen noch für Viren gibt, die nur darauf warten, Ihre Körperflüssigkeiten zu verunreinigen und Ihnen eine grippeähnliche Krankheit zu bescheren, oder Sie in der Blütezeit Ihrer siebziger oder achtziger Jahre niederzustrecken … und, Jesus, fast hätte ich „long Covid“ vergessen. Das allein ist sicherlich genug, um eine radikale Umstrukturierung der Gesellschaft zu rechtfertigen, so dass sie einem gehobenen Krankenhaus-Themenpark ähnelt, der von paranoiden, lächelnden Faschisten in phantasievollen Designer-Gefahrgutanzügen besetzt ist.

Oh, und halten Sie Ihren „Impfpass“ in Ordnung. Man weiß nie, wann man ihn einem Beamten am Flughafen, in einem Geschäft oder Restaurant, seinem Chef, seinem Vermieter, der Polizei, seiner Bank, seinem Internetanbieter, seinem Tinder-Date … oder irgendeiner anderen Autoritätsperson der „Neuen Normalität“ vorzeigen muss.

Ich meine, Sie wollen doch nicht für einen „Covid-Leugner“ oder einen „Impfgegner“ oder einen „Verschwörungstheoretiker“ oder eine andere Art von ideologischer Abweichung gehalten werden und aus der Gesellschaft verbannt werden, oder?