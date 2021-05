Mysteriöse Agentur bietet Französischen „Influencer“ Geld damit diese den Pfizer-Impfstoff schlecht reden

Impfstoffe sind seit dem Beginn der Pandemie zu einer so lukrativen Einnahmequelle für Big Pharma geworden, dass die Pharmahersteller bereits die Technologie für die Entwicklung von Impfstoffen für die nächste globale Gesundheitskrise vorbereiten. In der Zwischenzeit ist das Gerangel zwischen den konkurrierenden Herstellern von COVID-Impfstoffen so intensiv geworden, dass zwielichtige Werbeagenturen in den sozialen Medien Berichten zufolge Influencern Geld dafür bieten, dass sie Beiträge verfassen, in denen sie den Impfstoff von Pfizer schlecht machen.

Eine mysteriöse Social-Media-Agentur bietet französischen Social-Media-„Influencern“ Tausende von Dollar an, um Beiträge zu veröffentlichen, in denen behauptet wird, dass der Impfstoff COVID-19 von Pfizer „gefährlich“ ist.

Laut RT hat sich der französische Gesundheitsminister gegen eine Kampagne ausgesprochen, die angeblich französischen Influencern 2000 € anbietet, um den Impfstoff COVID-19 von Pfizer als gefährlich oder „lausig“ zu kritisieren. Das Ministerium sagt, dass es „die Ereignisse genau verfolgt“.

Im Gespräch mit Reportern am Dienstag sagte Gesundheitsminister Olivier Veran, dass er und sein Ministerium die Ursprünge der Kampagne, die den Ruf von Pfizer schädigen wollte, nicht identifiziert hätten. Ich weiß jedoch nicht, ob sie aus Frankreich oder aus dem Ausland kommt“, bemerkte er.

„Es ist lausig, es ist gefährlich, es ist unverantwortlich und es funktioniert nicht“, erklärte er und fügte hinzu, dass er zuversichtlich sei, dass das französische Volk sich nicht von irgendwelchen negativen Zusätzen „ablenken“ lasse. Er behauptete, dass die Mehrheit der Franzosen den Impfstoff so schnell wie möglich haben will. Verans Kommentare kommen, nachdem mehrere Influencer am Montag sagten, dass sie von einer mysteriösen Agentur namens „Fazze“ kontaktiert wurden, die sich selbst als „Influencer-Marketing-Plattform“ beschreibt.

All dies geschieht in einer Zeit, in der Europa endlich seine Türen für geimpfte Touristen öffnet. Und viele Analysten sehen die Wiedereröffnung Europas als entscheidend für das globale Wachstumsnarrativ. Und viele französische Erwachsene bleiben skeptisch, was die Wirksamkeit verschiedener COVID-19-Impfstoffe angeht, wie Meinungsumfragen ergeben haben.

Ein Influencer, der auf TikTok als „Docteur JFK“ bekannt ist, sagte gegenüber FranceInfo: „Ich sollte sagen, dass der Impfstoff von Pfizer/BioNTech dreimal mehr Todesfälle verursacht hat als AstraZeneca.“ Er fügte hinzu, dass die Person, die ihn kontaktierte, anonym bleiben wollte und dass er das Angebot abgelehnt hat.

Leo Grasset, ein YouTuber, der als „DirtyBiology“ bekannt ist, sagte, er sei ebenfalls am 24. Mai kontaktiert worden. Er tweetete: „Das ist seltsam. Mir wurde eine Partnerschaft angeboten, die darin besteht, den Impfstoff von Pfizer in einem Video zu zerstören. Riesiges Budget, und ein Kunde, der anonym bleiben will.“