Die Welt impfen: Wenn wir erwachsene Menschen in der Verantwortung hätten

In politischen Debatten sollte man die Erwünschtheit von Patentmonopolen als Mechanismus zur Finanzierung der Entwicklung neuer Medikamente und Impfstoffe nicht in Frage stellen. Warum sollte man schließlich eine Frage stellen, die die Gewinne einiger der größten Unternehmen der Welt gefährden könnte? Aber da ich im Süden Utahs lebe, weit weg von den großen Zentren der politischen Debatte, dachte ich, ich stelle die Frage in Bezug auf Impfstoffe gegen Covid.

Um genau zu sein, nehmen wir an, dass wir, anstatt Geld in die Pharmakonzerne zu leiten, um das durch Patentmonopole finanzierte System zu subventionieren, stattdessen dieses Geld, und noch mehr, für den Zweck der vollständigen Vorfinanzierung der Entwicklung von Impfstoffen verwenden. Die Bedingung für die Annahme der Finanzierung ist, dass die gesamte Arbeit vollständig Open-Source sein würde.

Das bedeutet, dass alle Ergebnisse im Internet veröffentlicht werden, so dass Forscher auf der ganzen Welt darauf aufbauen können. Das bedeutet auch, dass alle Patente öffentlich zugänglich wären, so dass jeder Hersteller überall auf der Welt die mit diesem System entwickelten Impfstoffe herstellen könnte, wenn er über das nötige Know-how verfügt. Die Forderung nach Offenheit würde auch für die Ergebnisse klinischer Studien gelten, so dass die Forscher wissen könnten, welche Impfstoffe für bestimmte demografische Gruppen und gegen welche Varianten des Virus am wirksamsten sind.

Dieses System würde eine Art internationales Abkommen über die Aufteilung der Forschungskosten erfordern. Während die Ausarbeitung von Vereinbarungen Zeit in Anspruch nehmen kann, sollte es kein Hindernis sein, die Zahlen genau zu ermitteln. Im Zusammenhang mit einer weltweiten Pandemie, die Millionen von Menschenleben und Billionen von Dollar an Produktionsausfällen kostet, ist es keine große Sache, wenn die Vereinigten Staaten oder China 25 Prozent zu viel oder zu wenig zahlen. Der einfachste Weg wäre, sich auf grobe Zahlen zu einigen, mit der Zusage, das Thema zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu prüfen.

Die Open-Source-Alternative

Nachdem ich die Idee der Open-Source-Forschung im letzten Jahr in verschiedenen Zusammenhängen zur Sprache gebracht habe, stelle ich fest, dass viele Menschen mit diesem Konzept nicht vertraut sind. Die Grundidee ist, dass die Forschung völlig offen ist und so schnell wie möglich ins Internet gestellt wird, so dass jeder Forscher auf der Welt sie lesen und darauf aufbauen kann.

Ich bin von Leuten gefragt worden, warum jemand Forschung betreiben würde, wenn er die Ergebnisse sofort veröffentlichen müsste, anstatt sich ein Patent zu sichern. Die Antwort ist, dass sie dafür bezahlt werden. Das ist in der Tat der Grund, warum die große Mehrheit der Forscher ihre Arbeit jetzt macht. Für den typischen Wissenschaftler bei Moderna, Pfizer oder Merck spielt es keine Rolle, ob diese Firmen ihr Geld durch den Besitz eines Patentmonopols oder durch einen Regierungsvertrag verdienen. Sie bekommen so oder so jeden Monat einen Gehaltsscheck. (Ich erkenne an, dass es vielen Wissenschaftlern tatsächlich darum geht, eine Pandemie zu kontrollieren und Leben zu retten, aber ich erwarte nicht, dass diese Motivation ein Ersatz für einen Gehaltsscheck ist.)

Wenn die Regierung für die Forschung bezahlt, kann sie die Bedingung stellen, dass alles Open-Source sein muss. Wenn eine Firma den Deal nicht mag, muss sie ihn nicht annehmen. Das ist ziemlich einfach.

Das ist eine große Sache bei der aktuellen Ernte von Impfstoffen, die verwendet werden, besonders bei den mRNA-Impfstoffen. Die Regierung hat nicht nur einen Großteil der Grundlagenforschung zur Entwicklung der mRNA-Technologie durch das NIH bezahlt, sondern auch die Kosten für die Entwicklung und Prüfung des Impfstoffs von Moderna.

Viele Leute haben darauf hingewiesen, dass Moderna in die Entwicklung einer Plattform investiert hatte, die es ihnen ermöglichte, schnell einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln. Daran ist etwas Wahres dran. Vermutlich hätte die Regierung Moderna und wahrscheinlich auch andere Pharmafirmen zusätzlich bezahlen müssen, um sie dazu zu bringen, alle Informationen über ihre Impfstoffe und ihren Produktionsprozess vollständig öffentlich zu machen[1].

Es würde einige ernsthafte Analysen erfordern, um eine gute Schätzung einer fairen Zahlung zu erhalten, aber um eine grobe Obergrenze für das zu setzen, was wir betrachten würden, im Fall von Moderna, wäre es fast sicher weniger als $2 Milliarden, und wahrscheinlich deutlich niedriger mit anderen Herstellern, die mit weniger neuartigen Prozessen arbeiten. (Der Impfstoff von Oxford-Astra Zeneca wurde fast vollständig mit öffentlichen Geldern entwickelt, so dass es nicht nötig gewesen sein sollte, wesentliche Zahlungen zu leisten, um ihn vollständig zu öffnen).

Was die Zahl von 2 Milliarden Dollar für den Kauf der vollen Rechte an der Open-Source-Technologie von Moderna angeht, so hatte das Unternehmen vor der Pandemie eine Marktkapitalisierung von etwa 9 Milliarden Dollar. Dem Unternehmen 2 Milliarden Dollar für die Technologie zu zahlen, die direkt mit der Herstellung des Impfstoffs gegen das Coronavirus zusammenhängt, würde bedeuten, dass sie fast 25 Prozent des Firmenwerts für diesen einen spezifischen Arbeitsbereich erhalten. (Alternativ können wir uns vorstellen, 9 Milliarden Dollar für den Kauf des Unternehmens zu zahlen und dann die Komponenten zu verkaufen, die nicht direkt mit der Herstellung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus zusammenhängen).

Wenn Moderna nicht bereit wäre, seine Rechte für 2 Milliarden Dollar (oder eine vergleichbare Summe) zu verkaufen, könnte die Regierung versuchen, das Unternehmen zu umgehen und seinen Spitzenforschern und Ingenieuren einfach hohe Summen zu zahlen (z.B. 1 Million Dollar pro Monat), damit sie ihr Wissen mit der Welt teilen. Die Regierung müsste auch zustimmen, alle Anwaltskosten und Vergleiche zu übernehmen, die sich aus eventuellen späteren Klagen von Moderna ergeben könnten.

Es lohnt sich, die Logik von Open-Source zu beachten, die $2 Milliarden tatsächlich sehr großzügig klingen lassen würde. Nehmen wir an, dass andere Hersteller, aber nicht Moderna, einem Aufkauf der Rechte zustimmen und zukünftige Arbeiten als Open-Source durchführen. Das würde erstens bedeuten, dass Moderna die Milliarde Dollar aufbringen müsste, die die Bundesregierung zur Deckung der Entwicklungskosten und der klinischen Phase 3-Studien gezahlt hat.

Noch wichtiger wäre, dass Moderna wüsste, dass sein Impfstoff, sobald er den Test- und Zulassungsprozess durchlaufen hat, mit anderen Impfstoffen konkurrieren würde, die vielleicht genauso wirksam sind und als billige Generika verkauft werden. Außerdem würde es sehr schwierig werden, die notwendigen Inputs zu bekommen, da die Bundesregierung mit Hilfe des Defense Production Acts alle knappen Inputs für die Produktion der Impfstoffe steuern würde, die von Firmen entwickelt wurden, die sich bereit erklärt haben, ihre Arbeit als Open-Source zu veröffentlichen.

Außerdem könnte die Regierung Moderna einen großen Strich durch die Rechnung machen, indem sie harte Bedingungen für die Nutzung eines NIH-Patents verlangt, das für den Impfstoff unerlässlich ist. Die Rechte der Regierung an diesem Patent könnten garantieren, dass Moderna keine großen Gewinne machen würde, wenn sie sich weigern würden, zu den Bedingungen zu kommen.

Viele Leute haben argumentiert, dass diese Art von Bedingungen die Anreize für Pharmafirmen zerstören würde, in Zukunft Impfstoffe zu entwickeln. Diese Behauptung ist schwer nachzuvollziehen:[2] Vermutlich investieren Pharmafirmen mit dem Wissen um die Risiken des Scheiterns und die erwarteten Gewinne. Niemand schlägt eine Situation vor, in der die Pharmafirmen keinen Gewinn aus der Entwicklung der Impfstoffe für Covid ziehen würden. Die Frage ist nur, ob sie eine Super-Bonanza bekommen würden, wenn sie einen Impfstoff gegen eine Pandemie entwickelt hätten. Dieser Weg nimmt die Super-Bonanza weg.

Wenn wir also über die Anreizstruktur in der Zukunft nachdenken, wenn die Regierungen einfach Patentmonopole verteilen, auch auf Forschung, für die sie bezahlt haben, dann könnten die Pharmafirmen in ihre Planung einbeziehen, dass es vielleicht eine Chance von eins zu fünfzig oder eins zu hundert gibt, dass es in dem für ihre Investition relevanten Zeitrahmen eine Pandemie geben wird. Wenn wir den Weg verfolgen, die Open-Source-Entwicklung zu erzwingen, dann werden die Pharmafirmen die geringe Wahrscheinlichkeit einer Pandemie-Super-Bonanza nicht in ihre Planung einbeziehen. Damit sollten wir leben können.

Die Auswirkungen auf die Produktion

Es ist schwer zu sagen, um wie viel die Impfstoffproduktion hätte gesteigert werden können, wenn wir den Weg der Open-Source-Forschung und der internationalen Zusammenarbeit gegangen wären, aber es ist wahrscheinlich, dass die Gewinne erheblich gewesen wären. In erster Linie hätte die gemeinsame Nutzung der Technologie eine breite Vervielfältigung ermöglicht. Wenn alle Informationen, die zur Herstellung der Impfstoffe von Pfizer, AstraZeneca oder Sinopharm benötigt werden, im Internet veröffentlicht würden, könnte jedes Unternehmen auf der Welt, das über Fachwissen in der Produktion von Impfstoffen oder verwandten Produkten verfügt, mit der Umrüstung oder dem Bau einer Fabrik beginnen.

BioNTech, der deutsche Partner von Pfizer, kaufte Mitte September 2020 eine Fabrik von Novartis. Es hat die Anlage auf die Produktion seiner mRNA-Impfstoffe umgestellt. Es erwartet nun, dass es in der ersten Hälfte des Jahres 2021 mehr als 250 Millionen Dosen produzieren kann und eine jährliche Produktionsrate von 750 Millionen pro Jahr hat. Dies deutet auf einen sehr schnellen Turnaround hin. Das Novartis-Werk war bereits eine hochentwickelte Produktionsanlage, so dass dies sicherlich eine gewisse Zeitersparnis bedeutet, aber es gibt andere hochentwickelte Anlagen auf der ganzen Welt, die jetzt nicht für die Produktion von Covid-Impfstoffen genutzt werden.

Hätte es ein klares internationales Bekenntnis zur Produktion von Impfstoffen gegeben, auch mit dem Risiko, dass sich einige als unwirksam oder nicht notwendig erweisen könnten, hätte diese Art der Umstellung viel früher und mit anderen Anlagen gleichzeitig erfolgen können. Für ein einzelnes Unternehmen wäre es ein enormes Risiko, Hunderte von Millionen Dollar auszugeben, um eine Fabrik für die Produktion eines Impfstoffs umzurüsten, der am Ende vielleicht nicht gebraucht wird. Dieses Risiko ist jedoch trivial für eine Regierung, die Billionen von Dollar ausgibt, um ihre Bevölkerung durch die Pandemie zu bringen. Tatsächlich wurde der Kauf und Umbau der Novartis-Fabrik von der deutschen Regierung finanziert.

Auch wenn sich die mRNA-Impfstoffe als die effektivsten erwiesen haben, um die Ausbreitung zu stoppen, gibt es noch mehrere andere Impfstoffe, die von verschiedenen staatlichen Aufsichtsbehörden zugelassen wurden. Diese anderen Impfstoffe verwenden andere Technologien, was bedeuten sollte, dass mehr Einrichtungen genutzt werden könnten und sie nicht in Konkurrenz zu den Inputs stehen. Auch wenn ihre Wirksamkeit etwas geringer ist, werden Impfstoffe, die zu 70 bis 90 Prozent wirksam sind, die Ausbreitung immer noch enorm verlangsamen. Außerdem haben diese anderen Impfstoffe gegenüber den mRNA-Impfstoffen den Vorteil, dass sie nicht eingefroren werden müssen und, im Falle des Impfstoffs von Johnson und Johnson, nur eine einzige Impfung erfordern.

Wenn wir diesen Weg des vollen internationalen Regierungsengagements gegangen wären, hätten wir auch handeln können, um Engpässe in der Produktion zu beseitigen. Wie die Industrie wiederholt betont hat, sind viele der Vorprodukte für Impfstoffe knapp. Laut Thomas Cueni, dem Generaldirektor der International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations, gibt es einen großen Mangel an Artikeln wie Spritzen und Ampullen, der die Bemühungen, die Welt zu impfen, behindert. (Diese Behauptung finden Sie um 21.10 Uhr hier.) Auch wenn selbst die besten koordinierten Bemühungen nicht alle Engpässe beseitigen können, hätten wir doch sicher einen ausreichenden Vorrat an Spritzen und Ampullen ein Jahr nach Beginn der Pandemie herstellen können.

Die andere Seite dieser Art von internationalem Engagement und Open-Sourcing ist, dass wir mit ziemlicher Sicherheit mehr Innovationen im Produktionsprozess entwickelt hätten. Pfizer berichtete im Februar, dass seine Ingenieure einen Weg gefunden hatten, ihren Produktionsprozess so zu verändern, dass die benötigte Zeit fast halbiert werden konnte. Sie entdeckten auch, dass es nicht notwendig ist, den Impfstoff bei minus 94 Grad Celsius einzufrieren. Stattdessen kann er bis zu zwei Wochen in einem normalen Gefrierschrank gelagert werden, was den Verteilungsprozess enorm vereinfacht.

Wäre die Produktionstechnologie von Pfizer Anfang 2020 offengelegt worden, wäre es schwer vorstellbar, dass kein Ingenieur auf der Welt den Weg zur Effizienzsteigerung vor Februar 2021 entdeckt hätte. Vermutlich gibt es andere Wege, die Technologie effizienter zu machen, die die Ingenieure noch nicht entdeckt haben. Ähnlich wäre es bei den anderen Impfstoffherstellern. Auch wenn Pfizer seine Technologie offengelegt hätte, wäre es überraschend, wenn nicht irgendwo jemand entdeckt hätte, dass es nicht notwendig ist, den Impfstoff vor März dieses Jahres super einzufrieren. Tatsächlich hat die Firma nicht einmal bemerkt, dass ihre Fläschchen genug Material für sechs statt fünf Impfungen enthielten (eine 20-prozentige Erhöhung), und das mehr als einen ganzen Monat, nachdem sie weit verbreitet waren.

Der Nutzen in Leben und Geld

Es gab – und gibt zweifellos immer noch – enorme potenzielle Vorteile, wenn man die Technologien zur Herstellung der Covid-Impfstoffe und wichtiger Einsatzstoffe offenlegt und den Produktionsprozess internationalisiert. Hätte man dies getan, als die Pandemie zum ersten Mal erkannt wurde, hätte man das Tempo der Impfstoffproduktion enorm steigern und die Pandemie schneller unter Kontrolle bringen können. Angesichts der Möglichkeiten, weitere Anlagen umzubauen und zu bauen sowie die Effizienz der bestehenden Anlagen zu erhöhen, können wir uns vorstellen, dass wir zwei- oder dreimal so viele Impfstoffe hätten wie heute. Dies hätte einen enormen Einfluss auf Leben und Wirtschaft.

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie sich eine Verdoppelung der verfügbaren Impfstoffe auf den Verlauf der Pandemie hätte auswirken können, sollte man sich vor Augen halten, dass die schlimmste Welle in Europa und den USA im Januar und Februar auftrat, gerade als die Verteilung der Impfstoffe begann. Bis zum 15. Januar hatten 3,2 Prozent der Bevölkerung in den USA, also 10,5 Millionen Menschen, mindestens eine Impfung erhalten. Das war eine Zeit, in der die Zahl der Infektionen im Durchschnitt mehr als 230.000 pro Tag betrug und die Zahl der Todesfälle über 3.400 pro Tag lag.

Hätten wir die doppelte Menge an verfügbaren Impfstoffen und ein kompetentes Verabreichungssystem (das war noch während der Trump-Präsidentschaft), wären zu diesem Zeitpunkt 21 Millionen Menschen geimpft gewesen. Damit wären alle unsere Mitarbeiter im Gesundheitswesen und der Großteil unserer älteren und schwächsten Bevölkerung abgedeckt gewesen. Natürlich hätten viele dieser Menschen nur eine Impfung erhalten, was bedeutet, dass sie nicht den vollen Nutzen des Impfstoffs haben, aber die Zahl der Menschen, die ernsthaft krank werden und sterben, wäre stark reduziert worden.

Bis zum 1. März hatten wir 15,2 Prozent der Bevölkerung oder 50,2 Millionen Menschen geimpft. Hätten wir die doppelte Anzahl an Impfstoffen zur Verfügung, hätten wir 30,4 Prozent der Bevölkerung oder 100,4 Millionen Menschen geimpft. Zu diesem Zeitpunkt hätten wir genug Impfstoffe, um ältere Menschen und andere Risikopersonen vollständig abzudecken. Zu diesem Zeitpunkt gab es immer noch fast 70.000 Fälle pro Tag und 2.000 Todesfälle. Mit dieser höheren Durchimpfungsrate, die Anfang April tatsächlich erreicht wurde, wäre die Zahl der Infektionen und Todesfälle entsprechend geringer. Anfang April lag die Zahl der Infektionen im Durchschnitt bei knapp über 60.000 pro Tag und die Zahl der Todesfälle war unter 1.000 pro Tag gesunken.

Wenn wir eine Verdoppelung der aktuellen Rate beibehalten würden, wären bis Ende März fast 60 Prozent der Bevölkerung, mehr als 195 Millionen Menschen, geimpft worden. (Am 22. Mai sind wir bei 48,6 Prozent.) An diesem Punkt ist die Erhöhung der Impfquote eine Frage der Überzeugung von impfstoffresistenten Menschen, sich impfen zu lassen, und nicht eine Frage des Angebots. Es wäre zwar notwendig, einen Vorrat anzulegen, aber die zusätzliche Produktion könnte an andere Länder abgegeben werden. Wir könnten uns auch vorstellen, dass die Wirtschaft bis zum Beginn des letzten Monats weitgehend wieder geöffnet worden wäre.

Ähnlich verhält es sich in Europa, das ebenfalls im Januar und Februar seinen Infektionshöhepunkt erlebte. Mitte Januar gab es in Frankreich 17.000 Fälle pro Tag und fast 400 Todesfälle, in Italien durchschnittlich 16.000 Fälle und fast 500 Todesfälle und in Großbritannien über 50.000 Fälle und fast 1.100 Todesfälle. Der Anteil der Bevölkerung, der am 15. Januar in Frankreich, Italien und Großbritannien geimpft war, betrug 0,6 Prozent, 1,9 Prozent bzw. 5,3 Prozent. Bei einer Verdopplung dieser Raten würde in Frankreich und Italien immer noch nur ein kleiner Teil der hochgefährdeten Menschen geimpft werden. In Großbritannien würde ein Anteil von 10,6 Prozent die Beschäftigten im Gesundheitswesen und die ältere Bevölkerung weitgehend abdecken.

Bis zum 1. März stiegen diese Prozentsätze auf 4,6 Prozent für Frankreich, 5,1 Prozent für Italien und 30,2 Prozent für Großbritannien. Eine Verdopplung dieser Zahlen würde die Beschäftigten im Gesundheitswesen und die ältere Bevölkerung in Frankreich und Italien weitgehend abdecken und würde bedeuten, dass praktisch jeder, der in Großbritannien eine Spritze haben wollte, eine bekam.

Die am stärksten betroffenen Länder in den Entwicklungsländern, Indien und Brasilien, hätten von einer schnelleren Einführung von Impfstoffen enorm profitieren können. In Indien wurde um den 10. Mai herum die höchste Infektionsrate von knapp 400.000 pro Tag erreicht. Die gemeldeten Todesfälle lagen im Durchschnitt bei über 4.000 pro Tag. (Diese Zahlen sind mit ziemlicher Sicherheit eine grobe Untertreibung, da die Testmöglichkeiten begrenzt sind und viele Covid-Todesfälle nicht gemeldet werden).

Am 1. Mai waren 9,2 Prozent der Bevölkerung geimpft. Hätte man diese Zahl verdoppelt, wären 18,4 Prozent der Bevölkerung geimpft gewesen, ein Anteil, der groß genug wäre, um die Ausbreitung erheblich zu verlangsamen und die am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu schützen. Da die Nachfrage in Ländern wie den USA und Großbritannien bis Ende März weitgehend gesättigt war, hätten die Impfstoffe zudem ohne Risiko umverteilt werden können, um Indien bei der Bewältigung der Pandemie zu helfen.

In Brasilien wurde der Höhepunkt der Infektionen und Todesfälle etwas früher erreicht. Mitte März erreichte die Zahl der Infektionen mit mehr als 75.000 pro Tag ihren Höhepunkt, und Anfang April gab es im Durchschnitt mehr als 3.000 Todesfälle pro Tag. (Auch in Brasilien gibt es eine hohe Dunkelziffer.) Die Impfrate lag am 16. März bei 4,5 Prozent. Eine Verdoppelung auf 9,0 Prozent hätte es dem Land ermöglicht, die Mitarbeiter des Gesundheitswesens und die am meisten gefährdete Bevölkerung zu erfassen. Wie Indien hätte auch Brasilien von der Umverteilung von Impfstoffen aus den USA, Großbritannien und anderen Ländern profitieren können, die die Nachfrage bis zum Ende des Monats befriedigt hatten.

Es wäre interessant, eine genauere Berechnung über die Verringerung der Infektionen und Todesfälle zu sehen, die sich aus einer Verdoppelung der Produktionsrate von Impfstoffen ergeben hätte, aber sie wäre eindeutig erheblich gewesen. Dabei sind Fragen der Umverteilung zwischen den Ländern noch nicht einmal berücksichtigt, wie z. B. die Frage, ob Mitarbeiter des Gesundheitswesens und ältere Menschen in Entwicklungsländern vor jungen, gesunden Menschen in den USA und Europa geimpft werden sollten.

Es gibt auch die übergeordnete Frage nach dem Risiko der Entwicklung eines impfstoffresistenten Stammes. Auch wenn es nicht einfach ist, die Wahrscheinlichkeit, dass sich in den kommenden Monaten und Jahren ein impfstoffresistenter Stamm entwickelt, gut einzuschätzen, sind die Kosten eindeutig katastrophal. Selbst wenn die vorhandenen Impfstoffe so angepasst werden können, dass sie gegen einen neuen Stamm wirksam sind, werden wir viele Monate mit Infektionen, Todesfällen und Ausfällen zu tun haben, bis der neue Impfstoff getestet und in ausreichender Menge produziert und verteilt werden kann, um den Großteil der Bevölkerung zu schützen. Länder, die es geschafft haben, ihre Bevölkerung weitgehend zu impfen, sollten bereit sein, einen hohen Preis zu zahlen, um dieses Risiko zu vermeiden.

Große Gewinne durch Überwindung der Trägheit

Jeder, der schon einmal an politischen Debatten in Washington teilgenommen hat, weiß, dass Trägheit eine unglaublich starke Kraft ist. Wirklich schlechte Politik kann jahrzehntelang überleben, nur weil es viel einfacher ist, die Dinge so zu belassen, wie sie sind, als sie zu ändern.

Das gilt eindeutig für unser System der Patentmonopolfinanzierung von verschreibungspflichtigen Medikamenten und Impfstoffen. Die Pandemie ist ein absoluter Notfall, der uns dazu hätte veranlassen sollen, alles zu tun, um ihre Ausbreitung so schnell wie möglich einzudämmen, und dabei so viel wie möglich mit anderen Ländern (sogar Russland und China) in einer echten internationalen Anstrengung zu koordinieren.

Leider war das sicherlich nicht die Agenda der Trump-Administration. Das Ergebnis waren viele unnötige Infektionen und Todesfälle und eine enorme wirtschaftliche Verschwendung. Auch wenn wir jetzt ein Stück weit davon entfernt sind, können wir immer noch davon profitieren, den Weg der Offenheit und Zusammenarbeit zu gehen.

[1] Dies wäre auch bei den Herstellern von Vorprodukten für Impfstoffe der Fall, die sowohl Patente als auch Betriebsgeheimnisse im Zusammenhang mit ihrem Produktionsprozess haben. Die Regierung müsste diese Rechte aufkaufen, um sie vollständig zu öffnen.

2] Ich selbst bin der Meinung, dass wir von der Finanzierung durch Patentmonopole für die Entwicklung neuer Medikamente und Impfstoffe wegkommen und zu einer direkten Open-Source-Finanzierung übergehen sollten (siehe Rigged, Kapitel 5 [es ist kostenlos]), aber das ist ein anderes Thema.