Lassen Sie die Welt hinter sich

„Leave the World Behind“ zeigt den Zerfall der Gesellschaft nach einem Überraschungsangriff durch einen unbekannten Angreifer. Viele glauben, dass der von Barack und Michelle Obama produzierte Film einen Cyberangriff auf das Stromnetz der USA vorhersagt

Ein Cyberangriff, der die COVID-Pandemie im Vergleich dazu wie eine kleine Unannehmlichkeit aussehen lässt, wurde in den letzten Jahren wiederholt vom Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF) Klaus Schwab „versprochen“

„Leave the World Behind“ predigt keine Bereitschaftsideologien oder schwelgt in apokalyptischen Fantasien. Stattdessen bietet der Film einen Einblick in die potenziellen Auswirkungen gesellschaftlicher Zusammenbrüche und in die Fähigkeit des Menschen, sowohl verzweifelt als auch widerstandsfähig zu sein

Er fordert die Zuschauer auf, sich mit ihrer eigenen Verletzlichkeit auseinanderzusetzen, und fördert eine kritische Auseinandersetzung mit unserer Abhängigkeit von vernetzten Systemen und der Bedeutung des Aufbaus individueller und gemeinschaftlicher Ressourcen

Lassen Sie sich von dem Film inspirieren, nicht in Angst zu leben, sondern mit Absicht zu handeln. Bauen Sie Ihre eigene „Arche“, verfeinern Sie Ihre Fähigkeiten und bauen Sie eine starke Gemeinschaft um sich herum auf. Indem Sie sich auf den Ernstfall vorbereiten, können Sie den Unwägbarkeiten der Zukunft mit Widerstandskraft und Hoffnung

Im obigen Video diskutieren Patrick Bet-David, Adam Sosnick, Tom Ellsworth und Vincent Oshana vom PBD-Podcast darüber, ob Barack Obamas abschreckender neuer Netflix-Film, der auf Rumaan Alams beunruhigendem Roman „Leave the World Behind“ basiert, möglicherweise einen bevorstehenden Cyberangriff auf das US-Stromnetz vorhersagt.

Sicherlich wurde ein Cyberangriff, der die COVID-Pandemie im Vergleich dazu wie eine kleine Unannehmlichkeit aussehen lässt, in den letzten Jahren wiederholt vom Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF) Klaus Schwab und anderen Globalisten „versprochen“.

Leicht verhüllte Erzählungen

„Leave the World Behind“ schildert nicht nur den Zusammenbruch der Gesellschaft, wie wir sie kennen, nach einem Überraschungsangriff eines unbekannten Angreifers, sondern ist auch ein eindringlicher Weckruf an uns, über unsere eigene Vorbereitung auf eine Welt ohne die vertrauten Krücken der modernen Infrastruktur nachzudenken.

Vergessen Sie Zombies und außerirdische Invasionen; dieser Film taucht in die beängstigendere, plausiblere Möglichkeit eines langsamen, heimtückischen Zusammenbruchs der Systeme ein, die unser tägliches Leben untermauern. Wenn man sich diesem Film bewusst nähert, kann man mehrere leicht verschleierte Narrative entschlüsseln.

Technokratische, zentralisierte, globale Pläne wie „The Great Reset“, Entvölkerung oder soziale Kreditsysteme, die die Autonomie aushöhlen, könnten sich durch künstlich herbeigeführte Krisen manifestieren, die den Gehorsam der Öffentlichkeit erzwingen. Ob es sich um Bioterror-Ereignisse, Cyberangriffe, Abriegelungen oder strategische Sabotage des Stromnetzes handelt, die die Freiheit zugunsten der „Sicherheit“ außer Kraft setzen, die gesellschaftliche PTBS bringt die Menschen dazu, neue Normen für die Stabilität zu akzeptieren.

Totalitäre Zehenspitzen-Taktiken und künstliches Chaos ermöglichen es versteckten Händen, die Bevölkerung in Richtung gewünschter Machtverschiebungen zu manipulieren, die als natürliche Ergebnisse getarnt sind. Katastrophen bieten enorme Möglichkeiten der Kontrolle, wenn die Öffentlichkeit zu überwältigt ist, um Kapitalströme zu hinterfragen oder Fragen zu stellen.

Qui Bono?

Wer profitiert davon? Diejenigen, die die Krise inszeniert haben. Interessanterweise ist eine der falschen Erzählungen, die dieser Film versucht, beiläufig in der öffentlichen Psyche zu verankern, dass es keine schattenhafte Kabale gibt, die die Fäden zieht. Ein Zitat aus dem Film:

„Eine Verschwörungstheorie über eine Schattengruppe, die die Welt regiert, ist eine viel zu faule Erklärung, vor allem wenn die Wahrheit viel erschreckender ist. Keiner hat die Kontrolle. Keiner zieht die Fäden. Wenn ein Ereignis wie dieses eintritt, können selbst die mächtigsten Menschen nur auf eine Vorwarnung hoffen.“

„Glaubst du wirklich, dass niemand die Fäden in der Hand hält?“ fragt Bet-David. Ich für meinen Teil tue das nicht. Es gibt reichlich Beweise dafür, dass bestimmte Gruppen, Organisationen und Einzelpersonen den Weg für die Menschheit ebnen, oft schon Jahrzehnte im Voraus, wenn nicht länger. Schwab hat dies sogar zugegeben. In seiner Rede auf dem WEF-Gipfel in Davos im Mai 2022 sagte er dem sorgfältig ausgewählten Publikum:

„Die Zukunft ist nicht etwas, das einfach so passiert. Die Zukunft wird von uns aufgebaut, von einer starken Gemeinschaft, wie Sie hier in diesem Raum.“

Verschwörungstheorie oder warnendes Märchen?

Ob sich „Leave the World Behind“ nun als Verschwörungstheorie oder als abschreckendes Beispiel erweist, wappnen Sie sich mit Vorkehrungen und Prinzipien, die jede Tyrannei, die sich aus der inszenierten Asche erhebt, aufhalten werden. Wir, das Volk, vereint, werden niemals besiegt werden. Wo die Dezentralisierung gedeiht, gedeiht auch die Freiheit.

Diese Kontroverse geht über die Geschichte des Films hinaus und wirft Fragen über das Potenzial der Medien auf, reale Ereignisse zu beeinflussen, sowie über die Ängste einer Gesellschaft, die sich ständig am Rande des Wandels befindet.

Im Mittelpunkt des Films steht die Familie Sanford, deren idyllischer Urlaub in den Hamptons durch kryptische Warnungen vor einer sich anbahnenden Katastrophe erschüttert wird. Als die Kommunikationsnetze flackern und das vertraute Brummen der Infrastruktur verstummt, werden die Sanfords mit einer ernüchternden Realität konfrontiert: Ihre Existenz hängt von einem Netz miteinander verbundener Systeme ab, das am Rande des Zusammenbruchs balanciert.

Diese Verwundbarkeit, die sich in zahllosen Aspekten des modernen Lebens widerspiegelt, wird zum zentralen Thema des Films und erinnert uns eindringlich an unsere Abhängigkeit von Elektrizität, Internet und logistischen Versorgungsketten, die heute so leicht unterbrochen werden können.

Prädiktive Programmierung?

Aber „Leave the World Behind“ ist nicht nur ein abschreckendes Beispiel: Es ist ein Katalysator für unbequeme Fragen. Einige vermuten, dass es sich aufgrund der kryptischen Zeichen und Symbole um eine vorausschauende Programmierung handelt. Die Theorie der prädiktiven Programmierung besagt, dass die Medien auf subtile Weise künftige Agenden offenlegen, die das Publikum ohne Widerstand aufnimmt.

Im obigen Video erörtert die niederländische Rechtsphilosophin Eva Vlaardingerbroek den Aspekt der prädiktiven Programmierung des Films über Bannons „War Room“. Wie viele andere glaubt sie, dass der Film uns zeigt, was Globalisten wie das WEF für uns auf Lager haben.

Archie, der Sohn der Sanfords, trägt während des gesamten Films ein T-Shirt mit der Aufschrift „Obey“ (Gehorche), was den Verdacht aufkommen lässt, dass es sich um eine Erzählung handelt. Das „Obey“-T-Shirt ist eine Anspielung auf den John-Carpenter-Film „They Live“ von 1988, in dem es ebenfalls um die Besessenheit der Gesellschaft von den Massenmedien und die Unfähigkeit der Öffentlichkeit geht, die Leichendiebe als das zu sehen, was sie waren. Kurz gesagt, die Menschen waren nicht in der Lage, die Realität so zu sehen, wie sie war.

Ist Archies „Gehorche“-T-Shirt nur eine Anspielung auf den kindlichen Ausdruck der Rebellion oder eine beängstigende Vorahnung einer Zukunft, in der Gehorsam im Angesicht des Chaos zum obersten Gebot wird?

Die Produktionsfirma des Films, Higher Ground Productions, die von Barack und Michelle Obama mitbegründet wurde, gießt weiteres Öl ins Feuer. Diese Verbindung, so sagen viele, lässt auch auf eine verschleierte Agenda schließen.

Die Gefahren des Verlassens auf moderne Annehmlichkeiten

Die Abhängigkeit der Sanfords von modernen Annehmlichkeiten und Technologien verdeutlicht die Gefahren der Selbstzufriedenheit und die Zerbrechlichkeit unserer Existenz. Im Gegensatz dazu verkörpert Mr. Scott, der rätselhafte Nachbar, Bereitschaft und Einfallsreichtum. Seine Vorratshaltung und sein proaktiver Ansatz verdeutlichen die Macht der persönlichen Verantwortung im Angesicht der Krise.

„Leave the World Behind“ predigt keine Bereitschaftsideologien oder schwelgt in apokalyptischen Fantasien. Stattdessen bietet der Film einen Einblick in die potenziellen Auswirkungen gesellschaftlicher Zusammenbrüche und in die Fähigkeit des Menschen, sowohl verzweifelt als auch widerstandsfähig zu sein. Er fordert die Zuschauer auf, sich mit ihren eigenen Schwachstellen auseinanderzusetzen, und fördert eine kritische Auseinandersetzung mit unserer Abhängigkeit von vernetzten Systemen und der Bedeutung des Aufbaus individueller und gemeinschaftlicher Ressourcen.

Versteckte Ostereier im Film

Es wurden zwar viele Artikel über die versteckten Botschaften des Films geschrieben, aber die meisten von ihnen übersehen die wichtigsten. Meiner Meinung nach sind es diese Easter Eggs, die den Film zu einem guten Film machen. Für mich besteht kein Zweifel daran, dass diese versteckten Botschaften nichts mit den Obamas zu tun haben, die den Film produziert haben. Vielmehr wurden sie von den Redakteuren des Films eingefügt.

Das obige Video hat mir geholfen, die raffinierten und raffiniert versteckten Ostereier im Film zu identifizieren, die die unmittelbare Bedeutung von Vertrauen als zentrales Element in den im Film dargestellten katastrophalen Umständen beleuchten. In dieser kryptischen Erzählung wird die lebenswichtige Rolle des Vertrauens in turbulenten Zeiten entschlüsselt.

Die Erzählung deutet strategisch an, dass die Werte und Strukturen, auf denen der Einzelne sein Leben aufbaut, über Nacht obsolet werden könnten, und sie zeigt die bedauerliche Realität auf, dass die menschliche Natur inmitten von Turbulenzen oft zu einem Zerfall der Einheit führt, bei dem das Vertrauen erodiert und die Menschen dazu neigen, einander zu verraten, anstatt einander zu helfen. Auf diese Weise enthüllt der Film die Schwachstellen im menschlichen Miteinander.

Im Kern deutet die Erzählung auf die beunruhigende Realität hin, dass in einer Krise menschliche Beziehungen wahrscheinlich ins Wanken geraten werden. Dadurch werden Schwachstellen aufgedeckt, denn Menschen, die von Instinkt oder Verzweiflung getrieben werden, könnten einander verraten, so dass die Essenz des Vertrauens im Angesicht des Unglücks zerbrochen ist.

Das obige Video zeigt eine ganz andere Sichtweise auf Roses Charakter. Ihre kindliche Unschuld inmitten des Chaos ist ein starker Kontrast, und ihre Naivität dient als Objektiv, durch das wir die Unschuld inmitten des Tumults sehen, während sie sich mit einer ungewohnten Situation auseinandersetzt.

Rose symbolisiert eine tiefe Wahrheit über das Vertrauen in sich selbst – eine Eigenschaft, die oft schwindet, wenn Menschen ins Erwachsenenalter übergehen. Ihre Rolle als Stellvertreterin für alle Kinder wird deutlich und bietet eine tiefgreifende Lektion inmitten turbulenter Zeiten.

Kinder mit ihrem unerschütterlichen Vertrauen in sich selbst können in turbulenten Momenten als starke Vorbilder und Lehrer dienen. Roses Unschuld spiegelt dieses unerschütterliche Vertrauen wider und verdeutlicht eine wertvolle Lektion, die auf dem Weg zum Erwachsensein verloren geht – eine Erinnerung daran, das Vertrauen in sich selbst wiederzuerwecken, insbesondere in Zeiten der Unsicherheit und des Umbruchs.

Roses Besessenheit, die letzte Folge von „Friends“ anzuschauen, könnte auch symbolisch für ihren Wunsch nach einer Auflösung sein, einer Antwort auf die Frage „Wie geht es aus?“, die die Zuschauer von „Leave the World Behind“ nicht bekommen.

Vermeiden Sie es, sich während des anfänglichen Chaos aus dem Haus zu wagen

Der Film wirft zwar unangenehme Fragen über Medienmanipulation und gesellschaftliche Kontrolle auf, bietet aber auch einen Hoffnungsschimmer – die Hoffnung, dass wir aus dem Schatten eines potenziellen Zusammenbruchs informierter, anpassungsfähiger und stärker hervortreten können, wenn wir unsere Verletzlichkeit anerkennen, unsere Widerstandsfähigkeit fördern und ehrliche Gespräche führen.

Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass das im Film gezeigte Szenario eintreten könnte. Nach allem, was wir wissen, wäre es töricht, diese Warnung zu ignorieren und auf eine solche Katastrophe unvorbereitet zu sein.

Im Falle eines Netzausfalls und eines Zusammenbruchs der Infrastruktur ist das Verständnis dafür, dass auf den Straßen Chaos herrschen wird, von entscheidender Bedeutung und muss Ihre Entscheidungen und Vorbereitungen bestimmen. Und je länger der Netzausfall andauert, desto größer wird das Chaos werden. Auch wenn keine Absperrungen verhängt werden, wird es gefährlich sein, sich außerhalb des eigenen Grundstücks zu bewegen.

In Anbetracht des Risikos, inmitten des Chaos zu Schaden zu kommen oder Schlimmeres zu erleiden, ist es für die Sicherheit von entscheidender Bedeutung, zu Hause geschützt zu bleiben. Vorbereitung ist also das A und O. Es ist von entscheidender Bedeutung, die wichtigsten Dinge zu identifizieren und zu beschaffen, solange es noch möglich ist. Zwei grundlegende Notwendigkeiten stechen dabei hervor: Nahrung und Wasser. Beide werden in den folgenden Abschnitten behandelt.

Lebensmittelvorbereitung

Die meisten Ratschläge für die Vorbereitung auf den Ernstfall haben keine Ahnung von optimaler Gesundheit, und ihre Vorschläge für Cracker und Bohnen werden Sie zwar am Leben erhalten, aber auch Ihre Gesundheit verschlechtern.

Nach sorgfältiger Analyse und Überlegung schlage ich vor, dass Sie sich einen Vorrat an den unten aufgeführten gesunden Lebensmitteln anlegen, der für zwei bis acht Wochen ausreicht, da sie Ihre Gesundheit verbessern. Wenn Sie größere Mengen einlagern, sollten Sie die Lebensmittel abwechselnd einlagern und die ältesten zuerst verzehren.

Gesunde Kohlenhydrate

Sie sollten für jeden Erwachsenen mehrere Pfund Obst einlagern. Diese Lebensmittel sind leicht verderblich und halten sich möglicherweise nur bis zu zwei Wochen. Obst ist zweifelsohne das gesündeste Kohlenhydrat, das Sie zu sich nehmen können. Wählen Sie Ihr Lieblingsobst. Bananen sind nicht so ideal, da sie zu einem erhöhten Tryptophanspiegel führen. Die Früchte sollten reif und süß sein, andernfalls ist es besser, sie zu meiden.

Fruchtsäfte können Sie in Ihrem Gefrierschrank aufbewahren. Sie sind in der Regel in Plastikflaschen abgefüllt, und wenn Sie sie einfrieren, dehnt sich der Kunststoff aus und nimmt das zusätzliche Volumen auf, während bei Glasflaschen der Behälter zerbrechen würde. Der beste handelsübliche Saft ist die Marke Evolution, da er kalt gepresst und nicht pasteurisiert ist. Uncle Matt’s ist einer der nächstbesten.

Weißer Reis lässt sich gut lagern und ist weitaus besser als brauner Reis, dessen Fasern nicht gut verdaulich sind und daher die Endotoxin produzierenden Bakterien in Ihrem Darm nähren. Es ist nicht unvernünftig, acht 20-Pfund-Säcke mit weißem Reis als Notfall-Kalorienquelle für sich selbst, für Haustiere und für Ihre Gemeinde zu lagern. Er kann jahrelang gelagert werden, da er größtenteils aus reinen Kohlenhydraten mit sehr wenig Fett besteht, das ranzig werden kann, und im Gegensatz zu den meisten anderen Getreidesorten praktisch keine Linolsäure (LA) enthält.

Eiweiß/Fett

In der Natur kommt Eiweiß normalerweise zusammen mit Fett vor, deshalb habe ich beides kombiniert. Fleisch lässt sich problemlos einige Monate in der Tiefkühltruhe aufbewahren, aber Vegetarier brauchen andere Möglichkeiten. Fleisch von Wiederkäuern (nicht von Hühnern oder Schweinen) enthält in der Regel sehr wenig LA und ist daher die bessere Wahl. Decken Sie sich auch mit einem hochwertigen Proteinpulver ein. Achten Sie darauf, dass Sie den Geschmack genießen. Ich verwende unser Collagen Complex Proteinpulver, das hervorragend schmeckt.

Eigelb ist eines der nährstoffreichsten Lebensmittel der Welt, da es sowohl Cholin als auch Vitamin K2 enthält. Ich persönlich verzehre sechs Eigelb pro Tag von Hühnern, die ich so aufziehe, dass sie einen sehr niedrigen LA-Gehalt haben. Ich würde davor warnen, langfristig viel Eiweiß zu verzehren. Wenn Sie in einer Krise nicht genug zu essen haben, wäre es hilfreich, das zusätzliche Eiweiß aus dem Eiweiß zu haben. Achten Sie nur darauf, dass Sie es vorher kochen.

Am besten ist es, das Eigelb roh zu verzehren, was leicht möglich ist, indem man einen Smoothie macht oder es in den weißen Reis gibt, der zu Milchreis wird, wenn man ein Süßungsmittel hinzufügt.

Es gibt zwingende wissenschaftliche Belege dafür, dass Butter und Ghee als essenziell angesehen werden sollten, da sie ungeradkettige gesättigte Fette wie Pentadecansäure und Heptadecansäure enthalten. Beide Fette werden letztlich in Bernsteinsäure umgewandelt, die ein wichtiger Nährstoff für den reibungslosen Ablauf des Krebszyklus ist. Sie können auch Milch trinken, die sowohl Fett als auch Eiweiß enthält. Sie besteht jedoch größtenteils aus Wasser und ist daher für die langfristige Lagerung nicht so gut geeignet, da sie sehr viel Platz benötigt.

Haltbare und nicht verderbliche Lebensmittel

Sie sollten sich auch mit gefriergetrockneten Lebensmitteln eindecken, die eine Haltbarkeit von 25 Jahren oder mehr haben. Weitere gute Optionen für die Langzeitlagerung, die nicht gekühlt werden müssen, sind Lachskonserven, Kabeljauleber in Dosen, Sardinen in Wasser (vermeiden Sie in Pflanzenöl konservierte Sardinen), Milch- und Molkepulver sowie andere Nährstoffpulver, die Sie mit Wasser mischen können.

Idealerweise lagern Sie Lebensmittel an einem kühlen, dunklen Ort mit geringer Luftfeuchtigkeit. Reissäcke werden am besten in einem versiegelten, lebensmittelechten Eimer mit Sauerstoffabsorbern gelagert. Auch das Vakuumieren von Lebensmitteln kann die Haltbarkeit verlängern. Fermentiertes Gemüse ist ebenfalls leicht herzustellen und ermöglicht es Ihnen, frisches Gemüse (idealerweise aus dem eigenen Garten) für lange Zeit zu lagern.

Auch getrocknete Bohnen können eine nützliche Nahrungsquelle sein, da sie in Wasser eingeweicht und gekeimt werden können, und einige können sogar ohne Kochen verzehrt werden. Probieren Sie diese jedoch aus, bevor Sie sie einfach einlagern und sich nicht sicher sind, ob sie für Sie geeignet sind.

Elektrizität zum Aufbewahren und Kochen von Lebensmitteln

Sie können davon ausgehen, dass Sie irgendwann für einige Wochen keinen Strom mehr haben werden. Es gibt zwei primäre Überlebensbedürfnisse für Elektrizität, und beide haben mit Lebensmitteln zu tun. Die eine ist die Konservierung von Lebensmitteln und die andere das Kochen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, und für viele wäre es hilfreich, beide in Betracht zu ziehen. Die eine ist Solarstrom und die andere ein Gasgenerator. Beide Lösungen sind nicht billig und können je nach Bedarf leicht über 1.000 Dollar bis zum Zehnfachen oder mehr kosten.

Eine erste Anlaufstelle für die Recherche Ihrer Optionen wäre Amazon, um Ihnen eine Vorstellung von den kostengünstigeren Optionen zu geben.

Solarmodule auf dem Dach wären zwar ideal, aber wenn Sie an das Stromnetz angeschlossen sind und Ihren Strom an Ihr Versorgungsunternehmen verkaufen, was die meisten Menschen tun, können Sie Ihr Solarsystem während eines Stromausfalls nicht nutzen, da die meisten Systeme mit Sicherheitsschaltern ausgestattet sind, die verhindern, dass sie sich einschalten, da sie Strom in das System einspeisen könnten, wenn Reparaturtechniker an unterbrochenen Leitungen arbeiten.

Wenn Sie einen Generator und genügend Treibstoff haben, können Sie ihn wahrscheinlich ein- und ausschalten, um Ihren Kühl- und Gefrierschrank kalt zu halten. Idealerweise sollten Sie Ihren Generator mit einer Batteriespeicherlösung wie der von Yeti kombinieren. Dies ist ein Beispiel für ein 3.000-Watt-Modell, das Ihren Kühl- und Gefrierschrank 12 bis 24 Stunden lang betreiben kann, je nachdem wie groß er ist.

Wenn Sie keinen Generator haben, können Sie auch einen kleinen 12-Volt-Kühlschrank verwenden. Sie können Sonnenkollektoren für etwa 1 $/Watt Leistung kaufen und sie mit einer Batterie verbinden, um die Energie zu speichern.

Sie müssen nur ermitteln, wie viel Watt Sie für Ihren Kühlschrank benötigen, und die entsprechende Größe der Paneele sichern. Der Kühlschrank im obigen Beispiel benötigt etwa 50 Watt pro Stunde oder 1200 Watt pro Tag. Ein 250-Watt-Solarmodul sollte bei Sonnenschein etwa 200 Watt pro Stunde erzeugen.

Wenn es bewölkt ist, erhalten Sie nicht viel Strom, aber theoretisch könnte es den Kühlschrank mit Strom versorgen, je nach Verfügbarkeit von Sonnenlicht. Zur Sicherheit können Sie jederzeit weitere Paneele kaufen. Der Vorteil eines Gleichstrom-Kühlschranks besteht darin, dass das Solarmodul diesen direkt mit Strom versorgen kann und kein teurer Wechselrichter benötigt wird, um den Gleichstrom des Solarmoduls in Wechselstrom umzuwandeln.

Weitere Optionen, mit denen Sie während eines Stromausfalls Wasser und Essen kochen können, sind u. a. Solarkocher, die weder Strom noch Feuer benötigen, kleine Raketenherde, propanbetriebene Campingkocher und 12-Volt-Töpfe und -Pfannen, die Sie an eine Backup-Batterie anschließen können.

Wasser

Sie sollten auch für eine Trinkwasserquelle sorgen, da Sie ohne Nahrung viel länger überleben können als ohne Wasser. Ein ideales System ist die Installation einer großen Zisterne zum Sammeln von Regenwasser, vor allem, wenn Sie auch einen Garten haben.

Da ich einen ganzen Hektar Land habe, auf dem ich Lebensmittel anbaue, habe ich eine 5.000-Gallonen-Zisterne, die das Regenwasser aus den Dachrinnen auffängt. Sie dient zur Ergänzung meines Bewässerungssystems, ist aber auch eine große Wasserquelle für Notfälle. Eine andere Strategie besteht darin, eine Reihe von angeschlossenen Regentonnen an Ihren Dachrinnen zu installieren.

Wenn Sie in der Nähe eines Flusses oder Teiches wohnen oder einen Swimmingpool haben, brauchen Sie vielleicht keine Zisterne, da Sie das Wasser einfach aus den Tonnen filtern können. Diese und andere Strategien bespreche ich in „Wie Sie Ihre Wasserversorgung für Notfälle sichern„.

Denken Sie auch daran, sich mit Mitteln zur Reinigung von weniger idealen Wasserquellen einzudecken. Beispiele sind Wasserreinigungstabletten oder -tropfen und/oder unabhängige Wasserfiltersysteme, die Krankheitserreger und andere Verunreinigungen herausfiltern können (d. h. ein Filtersystem, das nicht an den Wasserhahn in Ihrem Haus angeschlossen ist, falls die Pumpen ausfallen und Sie kein Leitungswasser haben).

Selbst ein kleines Survival-Wasserfiltersystem ist besser als gar nichts, da das Trinken von verunreinigtem Wasser zu schweren Krankheiten und/oder zum Tod führen kann. Eine Regentonne, die an das Fallrohr Ihrer Dachrinne angeschlossen ist, ist eine gute Idee. Damit können Sie Ihren Garten bewässern und haben im schlimmsten Fall eine Quelle für frisches Wasser zum Trinken, Kochen und Schwammbaden.

Vorbereitet sein

„Leave the World Behind“ erinnert uns daran, dass der Zusammenbruch der Gesellschaft zwar wie eine ferne dystopische Fantasie erscheinen mag, dass aber ein wenig Voraussicht und Vorbereitung Sie von einem hilflosen Opfer in einen gestärkten Überlebenden verwandeln kann.

„Lassen Sie sich von dem Film dazu inspirieren, mit Absicht zu handeln. Bauen Sie Ihre eigene ‚Arche‘, verbessern Sie Ihre Fähigkeiten und pflegen Sie eine starke Gemeinschaft. Wenn Sie sich darauf vorbereiten, können Sie den Unwägbarkeiten der Zukunft mit Widerstandsfähigkeit und Hoffnung begegnen.“

Sie können sich von dem Film inspirieren lassen, nicht in Angst zu leben, sondern mit Absicht zu handeln. Bauen Sie Ihre eigene „Arche“, verfeinern Sie Ihre Fähigkeiten und bauen Sie eine starke Gemeinschaft um sich herum auf. Indem Sie sich auf die Zukunft vorbereiten, können Sie den Unwägbarkeiten der Zukunft mit Widerstandskraft und Hoffnung begegnen und die Welt nicht mit Panik, sondern mit der Kraft verlassen, einen neuen Weg zu gehen.

Ich möchte Sie ermutigen, sich vorzustellen, was passiert, wenn das im Film gezeigte Szenario eintritt. Der offensichtliche Plan ist, alles zu tun, um die zwei bis vier Wochen des Chaos zu überleben. Reisen werden Sie um jeden Preis vermeiden wollen, da dies mit einem großen Risiko verbunden ist. Machen wir es also wie die Pfadfinder, seien Sie vorbereitet und besorgen Sie sich alles, was Sie brauchen, um sich in Ihrem Haus für diesen Fall zu verschanzen. Wenn es passiert, werden Sie es nie bereuen, vorbereitet zu sein.

