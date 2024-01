Dieser Völkermord wird live übertragen. Wir können nicht sagen, wir hätten es nicht gewusst.

Caitlin Johnstone

Dieser Völkermord wird live übertragen. Wir können nicht sagen, wir hätten nichts gewusst. Solange wir leben, werden wir nicht sagen können, wir hätten es nicht gewusst.

❖

Wie kann man heute noch über den 7. Oktober sprechen? Was Israel seit dem 7. Oktober getan hat, ist in jeder Hinsicht um ein Vielfaches schlimmer als das, was an jenem Tag geschah; man kann nur anders denken, wenn man glaubt, dass israelische Leben um ein Vielfaches mehr wert sind als palästinensische. Wie kann es sein, dass das israelische Leid immer noch im Mittelpunkt steht, weil die Gewalttaten vor drei Monaten weit weniger bedeutsam waren, während die Israelis in diesem Moment exponentiell schlimmere Gewalt und schlimmeres Leid verursachen?

Wenn Ihr Land angegriffen wird und Sie auf diesen Angriff mit der sofortigen Ermordung von Tausenden Kindern mit unglaublicher Grausamkeit reagieren, dann haben Sie jedes Recht verwirkt, zu erwarten, dass sich jemand dafür interessiert, dass Ihr Land angegriffen wurde.

Israel hat auf den Angriff der Hamas mit etwas reagiert, das viel, viel schlimmer ist als alles, was die Hamas je getan hat, und hat sich damit als Staat völlig delegitimiert und alles bestätigt, was der palästinensische Widerstand vom ersten Tag an über den Staat Israel gesagt hat.

❖

❖

Biden ist alles, was die Menschen von Trump befürchtet haben. Ein genozidales Monster, das rassistisch motivierte Morde und ethnische Säuberungen ermöglicht und gleichzeitig einen Weltkrieg im Atomzeitalter beschleunigt. Nichts, was Trump getan hat, war so schlimm wie das, was Biden getan hat. Biden ist der wahre Trump.

❖

Israel befindet sich in einem permanenten Konfliktzustand, vor allem weil es eine künstliche Schöpfung ist. Die meisten Staaten entstehen eher organisch aus den geografischen, politischen und kulturellen Gegebenheiten des Landes und der Menschen in ihrem einzigartigen Stück Raumzeit. Israel entstand, weil einige Menschen, die nicht in der Nähe des Landes Palästina lebten, einige Geschichten über eine alte Religion und ihre Anhänger im Kopf hatten und ein neu geschaffenes Land auf eine dort bereits existierende Zivilisation setzten, die sich organisch aus den Gegebenheiten der Region entwickelt hatte.

Menschen kamen aus anderen Ländern der Welt, belebten eine tote Sprache, die bis dahin nur in religiösen Ritualen verwendet worden war, und nannten sie ihre Muttersprache, um eine Nation des 20. Jahrhunderts zu gründen, was in der gesamten Region massive Schockwellen auslöste, weil es nicht den organischen geopolitischen und kulturellen Gegebenheiten des Landes und seiner Menschen entsprach. Es war von Grund auf ein fremdes, künstliches Konstrukt, das einer Region aufgezwungen wurde, für die es keinen natürlichen Kontext und keine Empfänglichkeit gab.

Da es sich um eine so unnatürliche fremde Auferlegung handelte, wurde es von den politischen Verhältnissen im Nahen Osten seither abgelehnt wie ein Körper, der eine unpassende Organtransplantation ablehnt. Diese natürliche Reaktion wird als unnatürliche, unprovozierte Feindseligkeit der Menschen des eindringenden künstlichen Konstrukts behandelt, das weitere Geschichten erfindet, um sein gewaltsames Vorgehen gegen die Bewohner der Region zu rechtfertigen.

❖

Die kulturelle Besessenheit des Westens mit dem Zweiten Weltkrieg hat uns alle dümmer gemacht, denn jetzt ist jeder, den wir bekämpfen wollen, immer Hitler, und wir sind immer die tapferen Guten, die Hitler bekämpfen.

Nichts an Israels von den USA unterstütztem Angriff auf Gaza ist mit der Offensive der Alliierten gegen Nazi-Deutschland vergleichbar. Sie regnen militärische Bomben auf eine gefangene und belagerte Bevölkerung in einem riesigen Konzentrationslager, mit dem erklärten Ziel, eine kleine militante Gruppe auszuschalten, die genau null existenzielle Bedrohung für den Staat Israel darstellt, als Reaktion auf einen Angriff, der zu 100 Prozent durch die Missstände des israelischen Apartheidregimes provoziert wurde.

Den Angriff auf Gaza mit dem Krieg gegen Hitler zu vergleichen, ist so, als würde man eine Massenerschießung mit dem Krieg gegen Hitler vergleichen und sagen, der Schütze seien die Alliierten gewesen. Das ist ein völlig hirnverbranntes Argument, das nur von Idioten und Kriegstreibern vorgebracht wird.

❖

Es ist noch nicht zu spät, sich gegen Israels Angriff auf Gaza zu engagieren.