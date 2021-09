Lassen Sie es mich Ihnen erklären

Von Ted Noel MD: Er ist ein pensionierter Anästhesist und Intensivmediziner, der in den sozialen Medien als DoctorTed und @vidzette postet.

Lassen Sie mich eines von vornherein klarstellen. Ich bin nicht der große Experte. Das liegt daran, dass es viel zu viele Informationen gibt, als dass eine einzelne Person sie verstehen könnte. Ich bin nur der „Erklärer“, denn ich bin der Verrückte, der viel zu viel Zeit von seinem Golfspiel abgezogen hat, um die Experten zu studieren und zu lernen, was wirklich los ist, damit ich es Ihnen erklären kann. Versuchen Sie das nicht zu Hause. Ich bin ein Profi. Ich habe 36 Jahre lang als Arzt praktiziert, wobei ich einen großen Teil dieser Zeit Masken getragen habe, sowohl im Operationssaal als auch auf der teuren – Intensivstation. Meine Aufgabe ist es, „Arzt“ ins Englische zu übersetzen.

Das Wichtigste kommt zuerst, und wie so oft muss ich mit einer dieser Stellen beginnen, an denen ich mir mit der Handfläche auf die Stirn schlage und „Duh!“ rufe. Wie jeder andere Arzt auch, habe ich etwas übersehen, das völlig offensichtlich hätte sein müssen.

Impfstoffe verhindern nicht, dass man sich mit einem Virus infiziert.

Sie haben das richtig gelesen. Impfstoffe bewahren niemanden davor, infiziert zu werden. Ihre Aufgabe ist es, Sie davor zu bewahren, krank zu werden. Tatsächlich bereitet jeder gute Impfstoff Ihr Immunsystem darauf vor, eine Infektion zu bekämpfen, nachdem sie bereits ausgebrochen ist. Das liegt daran, dass Antikörper und T-Zellen in Ihrem Blutkreislauf leben. Sie können nichts gegen ein Virus ausrichten, das Sie noch nicht genug infiziert hat, um in Ihr Blut zu gelangen. Aber sobald es dort angekommen ist, können sie sich an die Arbeit machen und das Virus davon abhalten, Ihnen zu schaden. Zumindest ist das die Theorie. Und genau hier liegt das erste Problem.

Über die Luft übertragene Krankheiten wie COVID-19 gelangen nicht direkt in Ihr Blut. Wenn Sie genug virushaltige Aerosole eingeatmet haben, werden die Luftsäcke in Ihrer Lunge mit einem ziemlich dicken Virusbelag versehen. Das macht Sie nicht krank. Aber das Virus setzt sich an den Pneumozyten (den Zellen im Inneren der Lungenbläschen) fest und beginnt, weitere Viren zu produzieren. Das bedeutet, dass Sie es mit Ihrem Nachbarn teilen können. Tatsächlich atmen viele geimpfte Menschen genauso viele Viren aus wie jemand, der an COVID-19 erkrankt ist.

Aber Sie sind nicht wehrlos. In Ihren Lungenbläschen befinden sich „Alveolarmakrophagen“, spezialisierte Zellen, die mit Hilfe von „Mustererkennungsrezeptoren“ die Wuhan-Grippe erkennen. Mit der Zeit werden sie die Lungenbläschen reinigen. Und geimpfte Menschen scheinen für einen kürzeren Zeitraum infektiös zu sein als ungeimpfte.

Die Viren, die in die Lungenbläschen eingedrungen sind, erzeugen weitere Viren, und einige von ihnen finden ihren Weg über die Basalmembran (die Barriere zwischen Blut und Luft in der Lunge) in den Blutkreislauf. Wenn Ihr Immunsystem gut ist, werden Ihre T-Zellen und Antikörper dort ihre Arbeit aufnehmen. Möglicherweise merken Sie nicht einmal, dass Sie infiziert sind. Da der Impfstoff jedoch nur zu etwa 85 % wirksam ist, können Sie natürlich auch krank werden.

Nehmen wir an, Sie gehören zu den geimpften Menschen, die sich infizieren. Sie könnten sich sogar bei einem geimpften Freund angesteckt haben, der sich irgendwo angesteckt hat…. Der Erreger ist „in freier Wildbahn“. Das heißt, er ist überall. Man kann ihm nicht entgehen, es sei denn, man hält sich 24/7/365 im Freien auf. Dort draußen ist jedes Virus so stark verdünnt, dass man sich nicht anstecken kann, und tagsüber wird es von der Sonne mit UV-Licht zerstört. Deshalb ist die Zahl der Menschen, die sich im Freien mit der Wuhan-Grippe angesteckt haben, ununterscheidbar von Null.

In geschlossenen Räumen mit Umluftklimatisierung konzentriert sich das Virus. Es bleibt stunden- oder tagelang in der Luft. Wenn Sie sich also in einen Raum begeben, in dem jemand das Virus eine Zeit lang ausgeschieden hat (geimpft?), werden Sie dem Virus ausgesetzt. Und kommen Sie mir nicht mit diesem Unsinn über das Tragen von Masken. Der andere Kerl trug keine Maske, die die Menge an Viren, die er hinterließ, nennenswert reduzierte. Er atmet bis zu 100.000 Viruspartikel pro Minute aus. Man braucht nur 100-1000 in der Lunge, um sich zu infizieren. Sie tragen keine ordnungsgemäß angepasste, frische N-95. Das bedeutet, dass das Virus leicht an Sie herankommt. Beide Masken waren nichts weiter als Tugendwächter. Ihr einziger möglicher Wert ist der von „Bling“. Keine der beiden Masken bot irgendeinen materiellen Schutz. Es gab keine Quellenkontrolle für den anderen und keine Expositionskontrolle für Sie.

Das bringt uns zu dem 600 Pfund schweren Gorilla im Raum. Die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, ist heute größer als noch vor Monaten, weil es einen Impfstoff gibt. Das ist das „Superbug-Problem“.

Vor ein paar Jahren waren wir alle besorgt über Bakterien, die nicht mit Antibiotika abgetötet werden konnten. Sie waren so tödlich, dass jeder, der sich MRSA oder C-Diff „einfing“, dem Untergang geweiht war. Aber man „fängt“ sich diese Bakterien nicht ein. Sie sind weit verbreitet. Unter normalen Umständen konkurrieren sie mit so vielen anderen Bakterien, dass sie gar nicht erst auftauchen. Wenn man alle anderen Bakterien mit Antibiotika abtötet, bleiben nur noch MRSA und C-Diff übrig. Jetzt haben Sie ein Problem. Sie haben die Keime nicht geschaffen. Sie haben die Situation geschaffen, in der sie sich ausbreiten und Ihren Patienten töten können.

Wir haben dieses Problem gelöst, indem wir den Einsatz von Antibiotika stark eingeschränkt haben. Ich bekam drei Tage lang ein altes Medikament nach meinem Schulterersatz. Das war’s. Ich bekam Cefazolin nicht länger als unbedingt nötig, und es hatte keine Zeit, eine Menge Bakterien in meinem Körper zu vernichten. MRSA und C-Diff haben nie Fuß gefasst.

Impfstoffe bewirken genau das Gleiche, nur mit COVD-Varianten. Die Impfstoffe von Pfizer, Moderna und J&J bieten Immunität gegen die Alpha-Variante des Spike-Proteins. Da die Viren ständig mutieren, gibt es Dutzende von Varianten. Wir haben von Delta gehört, aber Lambda und Mu sind bereits in freier Wildbahn zu finden. Jede dieser Varianten hat ein etwas anderes Spike-Protein, so dass Ihre Immunität nicht so gut ist. Aber wenn Sie sich von COVID erholen, sind Sie auch gegen andere Teile des Virus immun, z. B. das Nukleokapsid und die Virushülle. Das Fauci Ouchy hilft bei ihnen nicht. Deshalb ist Ihre Immunität nach der Genesung viel länger und stärker als nach der Impfung. Das erklärt auch, warum Gibraltar, wo die Impfrate bei 99 % liegt, große Probleme mit COVID-Varianten hat. Es ist auch der Grund, warum eine Auffrischungsimpfung nur gegen den Alpha-Spike unsinnig ist. Man muss gegen das gesamte Virus immun sein.

Aber wie überwindet man einen Fall von Wuhan Fu? Aus Platzgründen ist eine ausführliche Diskussion nicht möglich, aber die CDC und die FDA setzen voll auf teure Impfstoffe, die Herzmuskelentzündungen, Schlaganfälle, Fehlgeburten und andere schwere Komplikationen verursachen. Sie haben sich nicht nur geweigert, irgendeine prähospitale Behandlung zu befürworten, sondern raten aktiv von wirksamen Protokollen ab, wie z. B. von der 8-Dollar-pro-Person-Behandlung, die die Delta-Variante in Indien gestoppt hat. Man muss sich fragen, ob das daran liegt, dass dabei Ivermectin verwendet wird, ein unglaublich preiswertes Medikament mit sehr geringer Toxizität.

Wir werden COVID niemals ausrotten können, denn es gibt Tierreservoire, die das Virus immer wieder von Tieren auf Menschen übertragen. Wenn wir dem Beispiel Schwedens folgen, wo die natürliche Immunität die Delta-Epidemie im Grunde ausgerottet hat, können wir zur Normalität zurückkehren, solange wir das Virus im Frühstadium behandeln. Wenn wir weiterhin impfen, maskieren und abriegeln und ein anderes Ergebnis erwarten…

Dummheit kann man nicht heilen.