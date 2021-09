Syriens sogenannte „Wiege der Revolution“ ist befreit – Der westliche Feldzug zum Sturz von Bashar al Assad ist so gut wie beendet

Nach drei Jahren eines brüchigen Waffenstillstands und einer Kampagne der Ermordung von „loyalen“ syrischen Regierungsmitgliedern durch fundamentalistische bewaffnete Gruppen ist die syrische Flagge in Daraa Al Balad wieder gehisst worden.

In den westlichen Medien wird das Auftauchen extremistischer bewaffneter Gruppen in Daraa, südlich von Damaskus, immer wieder als „Wiege der Revolution“ dargestellt, die die syrische Regierung stürzen soll. In Wirklichkeit wurde Daraa von libyschen Hardliner-Söldnern angezündet, die vor 2011 in die Stadt importiert wurden.

Von Daraa aus sollten die „revolutionären“ Flammen, die von der von den USA, Großbritannien und Israel angeführten Koalition mit Sitz in Jordanien geschürt und mit Blutgeld aus den Golfstaaten finanziert wurden, Syrien zehn lange Jahre lang verschlingen.

In Daraa standen die von der CIA/MI6 unterstützten extremistischen Banden der Muslimbruderschaft an der Spitze des inszenierten Aufstands, deren Macht durch libysche Waffen und terroristische Gruppierungen vervielfacht und durch den kolonialen Medienkomplex mit BBC, CNN und Al Jazeera an der Spitze glaubwürdig gemacht wurde.

Versuch, das extremistische Militär in die von Russland kontrollierten bewaffneten Brigaden einzugliedern, scheitert

Im Jahr 2018 vermittelten die russischen Versöhnungsteams einen unbehaglichen Waffenstillstand, und die illegalen bewaffneten Gruppen, die in Daraa Al Balad, dem Zentrum des gewalttätigen, von den USA unterstützten Aufstands, verblieben waren, wurden davon überzeugt, ihre schweren Waffen abzugeben, durften aber ihre leichten Waffen als Teil des Friedensabkommens behalten.

Russland versuchte tatsächlich, diese brutalen bewaffneten Gruppen auf Linie zu bringen, indem es sie in von Russland gegründete und kontrollierte bewaffnete Divisionen aufnahm.

Nach Angaben von Medien, die mit den bewaffneten Gruppen verbunden sind, wurde einem ehemaligen Führer der Freien Syrischen Armee, Ahmed Al-Awda, das Kommando über die 8.

Dies war jedoch möglicherweise eine Fehleinschätzung Russlands in seinem Bestreben, die Kämpfe an der Südfront rasch zu beenden. Die bewaffneten Gruppen, die zahlreiche Kriegsverbrechen und Gräueltaten gegen die syrische Zivilbevölkerung und die bewaffneten Anti-Terror-Kräfte begangen hatten, hatten nicht die Absicht, ihre Kampagne der Vergeltungsverbrechen gegen jeden, den sie als loyal gegenüber der syrischen Regierung und dem syrischen Staat betrachteten, aufzugeben.

Diese extremistischen Banden, die früher mit terroristischen Al-Qaida- und ISIS-Gruppierungen in der südlichen Region in Verbindung standen, haben eine bösartige Offensive entfesselt.

Seit Mitte 2019 berichtete selbst die von der EU finanzierte Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte“ von mehr als 1 136 Anschlägen und Attentaten, bei denen 774 Syrer, darunter 12 Frauen und 22 Kinder, durch Schüsse, Sprengstoffanschläge sowie Selbstmordattentate mit Autos und Motorrädern ums Leben kamen.

Die Banden bekämpften sich auch untereinander und ermordeten rivalisierende Bandenführer und -mitglieder.

Im Juli 2021 wurden Zivilisten, darunter ein Kind, getötet und verletzt, als die bewaffneten Banden das Nationalkrankenhaus in Daraa beschossen, nachdem sie offensichtlich ihr Arsenal an schweren Waffen aufgestockt hatten.

Die Anwesenheit britischer Spezialeinheiten in der Region war ein Hinweis darauf, dass die bewaffneten Gruppen immer noch von den Briten im Umgang mit Sprengfallen für regierungsfeindliche Operationen geschult wurden – im März 2020 wurden in Zypern stationierte Chinook-Hubschrauber der RAF zur Rettung eines SAS-Soldaten entsandt, der bei einer Sprengfallen-Explosion „tief im Kriegsgebiet“ im Süden Syriens verletzt worden war.

Ich traf Adham Alkarad, den Kommandeur der Technik- und Raketendivision der FSA, im September 2018 nach einem prekären Besuch in Daraa, als die Tinte des von Russland vermittelten Abkommens noch nicht trocken war.

Alkarad drängte mich als britischen Journalisten in die Enge, weil er davon ausging, dass ich mit der Sache sympathisierte, und teilte mir mit, dass die FSA niemals kapitulieren würde und dass sie ihren gewaltsamen, von der US-Koalition unterstützten Kreuzzug zum Sturz der syrischen Regierung und zur Auslöschung von „Loyalisten“, die die Präsenz der bewaffneten Gruppe in Daraa verurteilten, selbst mit leichten Waffen fortsetzen würde.

Alkarad sagte mir damals, dass die Proteste weitergehen würden und dass er sich direkt an die BBC und CNN wenden würde, um deren Berichterstattung und Unterstützung zu erhalten.

Alkarad entwarf die 500 kg schwere Omar-Rakete, die während der Terrorherrschaft in Daraa verheerende Schäden an der zivilen Infrastruktur und an militärischen Zielen anrichtete. Alkarad selbst wurde im Oktober 2020 von unbekannten Bewaffneten ermordet.

Damaskus verliert die Geduld mit dem bewaffneten Extremismus und gewinnt die Kontrolle über Daraa Al Balad zurück

Nach monatelangen Verhandlungen, Belagerungen und militärischen Auseinandersetzungen zwischen Damaskus und den bewaffneten Gruppen in Daraa wurde am 31. August ein endgültiger Waffenstillstand erreicht, wobei Russland eine weniger wichtige Rolle bei der Einigung übernahm. Eine Woche vor dieser Vereinbarung war der jordanische König Abdullah II. in Moskau mit Präsident Putin zusammengetroffen, um der Lösung der Sicherheitsfragen in Daraa Priorität einzuräumen.

Am 9. September erläuterte der russische Außenminister Sergej Lawrow das ausgehandelte Abkommen zur Beilegung der Spannungen in der Provinz Daraa. Interessant ist, dass diese Erklärung während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem israelischen Außenminister Yair Lapid abgegeben wurde.

Die ursprüngliche russische Vereinbarung von 2018 mit den bewaffneten Gruppen hatte Israel Garantien dafür gegeben, dass Iran und Hisbollah von den israelischen Grenzen zu Syrien ferngehalten würden.

Lawrow kündigte tatsächlich an, dass die Provinz an die rechtmäßigen Streitkräfte der Syrischen Arabischen Armee zurückgegeben würde und dass die extremistischen Kämpfer ihre schweren Waffen wieder abgeben sollten. Über das Ziel des Rückzugs der bewaffneten Gruppen werde verhandelt, da ihr Verbleib in Daraa „unwahrscheinlich“ sei.

Dies ist ein Schlag für Israel, dessen fortgesetzte Verletzungen des libanesischen Luftraums und unrechtmäßige Aggressionen gegen Syrien von bewaffneten Vergeltungsmaßnahmen weitgehend unbehelligt blieben und über die die westlichen Medien kaum berichtet haben.

Das könnte sich ändern, wenn Damaskus wieder im Süden des Landes das Sagen hat und die Machtverschiebung mit ziemlicher Sicherheit die Tür für eine iranische und Hisbollah-Militärpräsenz näher an der israelisch-syrischen Grenze als Abschreckung gegen israelische Offensiven öffnet.

Als ich am 12. September Daraa Al Balad betrat, sahen wir zwar russische und syrische Flaggen nebeneinander wehen, aber auf dem Platz selbst war es die syrische Flagge, die an erster Stelle stand. Aus den Gesprächen, die ich mit Zivilisten führte, ging hervor, dass der „Frieden“ noch nicht gefestigt und unbeständig war. Syrische Soldaten der 15. Division sprachen mit mir über die Aussichten auf eine dauerhafte Lösung und waren optimistisch.

Eine Auseinandersetzung zwischen Mitgliedern einer bewaffneten Gruppe und syrischen Soldaten wurde während unserer Anwesenheit respektvoll entschärft. Die Kinder, mit denen ich sprach, sagten mir, sie seien froh, endlich wieder zur Schule gehen zu können. Es ist noch zu früh, um das Ergebnis dieser Vereinbarung vorherzusagen, aber es ist klar, dass es keinen Kompromiss darüber geben wird, dass Daraa und sein Umland wieder unter der Kontrolle von Damaskus und dem syrischen Militär stehen, solange der Frieden nicht vollständig wiederhergestellt ist und sich die Beziehungen zwischen Staat und Bevölkerung nicht normalisiert haben.

Was bedeutet diese Machtverschiebung für Damaskus und die US-Koalition einschließlich Israel?

Es ist wichtig, die Ereignisse in Daraa im Zusammenhang mit den sich abzeichnenden geopolitischen Allianzen und Zugeständnissen zu betrachten, um die Bedeutung der jüngsten Ereignisse im Süden Syriens zu verstehen.

Am 13. September besuchte der israelische Premierminister Naftali Bennet zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt Ägypten, angeblich um mit Präsident Abdel Fatah Al-Sisi die Beziehungen zwischen Israel und Palästina zu erörtern. Ägypten bemüht sich um eine Normalisierung der Beziehungen mit der Türkei, die seit dem Sturz von Mohammed Mursi, dem Mann der Muslimbruderschaft in Kairo, im Jahr 2013 angespannt sind.

Der ägyptische Generalkonsul in Damaskus hat angedeutet, dass die Bedingung für eine vollständige Erholung der ägyptisch-türkischen bilateralen Beziehungen der Rückzug der Türkei aus syrischem Gebiet ist.

Das vielleicht bedeutendste Zugeständnis an Damaskus nach Daraa wurde von den USA selbst gemacht. Um zu verhindern, dass die Hisbollah als Vorkämpferin des libanesischen Volkes gefeiert wird, nachdem sie sich die Öllieferungen aus dem Iran über Syrien gesichert hatte, intervenierte der US-Botschafter im Libanon und hob die Sanktionen gegen Syrien teilweise auf, um den Transport von Erdgas und Strom von Ägypten in den Libanon über Pipelines zwischen Jordanien und Südsyrien zu erleichtern.

Teile der Pipelines in Syrien sind reparaturbedürftig, da sie durch Daraa in Richtung Homs und dann nach Tripoli im Nordlibanon verlaufen.

#Syria’s Minister of Energy estimated the cost of rehabilitating destroyed pipelines: $10 million and four months of work.https://t.co/B6VBHfHxQO — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) September 7, 2021

Daraus geht nicht nur hervor, warum Daraa für die Pläne der USA zum Energie- und Ressourcendiebstahl in Syrien von zentraler Bedeutung war, sondern es wird auch deutlich, wie klug die Schritte von Damaskus waren, um Daraa an diesem entscheidenden Punkt des regionalen Schachspiels zu sichern. Die USA wurden von einem Land, das sich seit zehn Jahren gegen ihre stellvertretende Militärintervention wehrt, und von Syriens treuesten Verbündeten im Libanon in die Zange genommen.

Jordanien versucht seit einiger Zeit, sich von seinen kolonialen Fesseln zu befreien und die Handelsbeziehungen mit dem benachbarten Syrien zu normalisieren. Der Durchbruch gelang im September 2021, als Syrien an einem von Jordanien ausgerichteten Vierertreffen teilnahm, an dem auch der Libanon und Ägypten teilnahmen und bei dem es um die Logistik der ägyptischen Gas- und Stromlieferungen an den energiearmen Libanon ging. Dies war der erste Besuch syrischer Beamter in Jordanien seit 2011 – dem Beginn des schmutzigen CIA/MI6-geführten Krieges gegen Syrien.

Der endgültige Schlag gegen die Pläne der US-Koalition und des israelisch-türkischen Neokolonialismus in Syrien erfolgte mit dem Gipfeltreffen zwischen Präsident Assad und Präsident Putin am 16. September in Moskau. In einer 90-minütigen geschlossenen Sitzung erörterten die beiden Staatsoberhäupter militärische, politische und wirtschaftliche Prioritäten, darunter die Rückkehr der Provinz Daraa unter die Kontrolle des syrischen Staates und die mögliche vollständige und endgültige Befreiung von Idlib im Nordwesten von der direkten und stellvertretenden terroristischen Besetzung durch die Türkei.

Dieses Gipfeltreffen und die syrisch-russische Verurteilung der illegalen türkischen und US-amerikanischen Besetzung und Annexion syrischen Territoriums verheißen nichts Gutes für das Regimewechsel-Projekt der NATO-Mitgliedsstaaten, das seit seiner Initiierung im Jahr 2011 ein teurer, kläglicher Misserfolg war.

Die Folgen der Daraa-Resolution werden für Israel, die Türkei und das CIA/MI6-Projekt zur Kontrolle des zentralen syrischen Wirtschaftszentrums im Nahen Osten weitreichend sein.

Damaskus, Russland, der Iran und die Hisbollah haben ihren Feinden den Marsch geblasen, trotz des Drucks, unter dem Syrien durch den seit zehn Jahren gegen das Land geführten Multispektralkrieg steht, und es bleibt abzuwarten, wie die US-Koalition versuchen wird, sich von dieser schmachvollen Niederlage zu erholen und nicht zuzugeben, dass sie gezwungen war, einen ersten Schritt zur Normalisierung der Beziehungen zu Präsident Assad zu tun.