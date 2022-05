Lasst sie Käfer fressen… Wie abgehobene Eliten ihre Verachtung offenbaren und was als Nächstes kommt

Als Marie Antoinette erfuhr, dass das Volk kein Brot hatte, soll sie geantwortet haben: „Sollen sie doch Kuchen essen“.

Diese berüchtigten Worte waren ein deutliches Beispiel für die Gleichgültigkeit der französischen Elite gegenüber der Notlage der einfachen Menschen. Außerdem schürten sie wahrscheinlich die Wut, die eine Revolution auslöste, die das französische Herrschaftssystem zu Fall brachte.

Wäre Marie Antoinette nicht so weltfremd gewesen, hätte sie vielleicht eine bessere Wortwahl getroffen.

Die Geschichte wiederholt sich zwar nicht, aber sie reimt sich.

Ich erwähne dies, weil die modernen politischen, finanziellen und medialen Eliten in jüngster Zeit zahlreiche Bemerkungen nach dem Motto „Lasst sie Kuchen essen“ gemacht haben.

Auch sie zeigen, wie wenig sie die Probleme der Durchschnittsbürger wahrnehmen, während die Inflation außer Kontrolle gerät, sich Engpässe ausbreiten, der Aktienmarkt abstürzt und die wirtschaftlichen Aussichten von Tag zu Tag schlechter werden.

Schauen wir uns diese Beispiele an und untersuchen wir, was sie für das soziale und politische Umfeld in der Zukunft bedeuten könnten … und was Sie dagegen tun können.

Beispiel 1: Inflation ist gut

Zuerst erzählen Ihnen die Zentralbanker, die Mainstream-Medien und die Wissenschaft, dass es keine Inflation gibt.

Dann, wenn die Inflation nicht mehr zu leugnen ist, sagen sie Ihnen, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, weil die Inflation nur „vorübergehend“ ist.

Wenn sich dann herausstellt, dass sie nicht nur vorübergehend ist, heißt es, man solle sich keine Sorgen machen, denn Inflation sei eigentlich eine gute Sache.

Lächerliche Schlagzeilen wie diese sind keine Seltenheit:

Beispiel 2: Kein Truthahn mehr zu Thanksgiving

Nachdem die Inflation den höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten erreicht hat, ist es nicht mehr möglich, die Farce „Inflation ist gut“ aufrechtzuerhalten.

Daher hat sich die Botschaft der Elite darauf verlagert, wie das Volk mit dem immer weiter sinkenden Lebensstandard zurechtkommen kann.

Letztes Thanksgiving war es für die Federal Reserve unmöglich, die steigenden Kosten für Truthahn zu ignorieren. Stattdessen hatte die Zweigstelle in St. Louis einen hilfreichen Vorschlag für diejenigen, die zu kämpfen haben: Ersetzen Sie den leckeren Truthahn durch billigeren, stark verarbeiteten Industrieschlamm.

Beispiel 3: Lassen Sie Ihre Haustiere sterben

Kürzlich veröffentlichte Bloomberg einen Artikel mit dem Titel „Die Inflation trifft Sie am härtesten, wenn Sie weniger als 300.000 Dollar verdienen. So gehen Sie damit um“.

Darin wird empfohlen, die medizinische Versorgung Ihrer Haustiere zu überdenken:

Wenn Sie zu den vielen Amerikanern gehören, die während der Pandemie neue Haustierbesitzer wurden, sollten Sie die kostspielige medizinische Versorgung Ihrer Haustiere überdenken.

Beispiel 4: Benzin ist zu teuer? Kaufen Sie einen Tesla

Während die Benzinpreise in die Höhe schnellen, schlägt Verkehrsminister Pete Buttigieg vor, ein Elektrofahrzeug zu kaufen. Auf diese Weise können die Bürger aufhören, sich zu beschweren, und müssen sich „nie wieder Sorgen um die Benzinpreise machen“.

Der Gedanke, ob sich die Menschen überhaupt ein teures Elektrofahrzeug leisten können, scheint ihm nicht in den Sinn gekommen zu sein.

Beispiel Nr. 5: Die Wohnung ist zu teuer? Leben Sie in einer Wohneinheit oder ziehen Sie wieder bei Ihren Eltern ein

Angesichts der steigenden Preise, die das Wohnen in vielen Großstädten unerschwinglich machen, wird das Leben in Wohncontainern gefördert.

In Kalifornien zum Beispiel wurde ein Haus mit drei Schlafzimmern, das früher eine Familie beherbergte, in eine Wohneinheit umgewandelt, die 13 Personen Platz bietet.

Ähnliche Geschichten tauchen auch in anderen Städten auf. In den Medien wird dies nicht als erhebliche Verschlechterung, sondern als umweltfreundliche Lösung für die steigenden Wohnkosten gefeiert.

Sie empfehlen auch, wieder bei den Eltern einzuziehen.

Beispiel 6: Fleisch ist zu teuer? Esst Käfer und Industrieschlamm

Da die Inflation Fleisch für viele unerschwinglich macht, versucht die Elite, das Volk bei Laune zu halten, indem sie ihm vorgaukelt, dass Fleisch schlecht für die Umwelt ist.

Das ist einer der Hauptgründe, warum es in den Mainstream-Medien eine Flut von Artikeln gibt, die den Fleischkonsum verurteilen und billige Alternativen fördern.

Ihre Lösung besteht darin, dem Volk künstliches Fleisch aus stark verarbeiteten Industrieabfällen zu geben und es mit Käfern zu füttern.

Bill Gates sagte kürzlich: „Ich denke, alle reichen Länder sollten auf 100% synthetisches Rindfleisch umsteigen“.

„Man kann keine Kühe mehr haben“, und die Regierungen können „durch Regulierung die Nachfrage völlig umstellen“.

Ein Artikel in The Economist stellt fest: „Wir werden die Europäer und Amerikaner nicht davon überzeugen, in großer Zahl Insekten zu essen… Der Trick könnte sein, sie heimlich in die Nahrungskette einzuschleusen.“

Der Guardian berichtet, dass der Verzehr von Käfern die Klimasünden lindern kann und dass „wenn wir den Planeten retten wollen, die Zukunft der Ernährung in den Insekten liegt“.

Hier ist noch was von Bloomberg:

Dies sind nur ein paar Beispiele für einen viel umfassenderen Vorstoß gegen Fleisch.

Das ist die Quintessenz.

Die Elite wurde darüber informiert, dass Fleisch für den Durchschnittsbürger zu teuer geworden ist. Ihre Antwort: „Sollen sie doch Käfer essen.“

Fazit

Dieser Überblick ist keineswegs eine vollständige Sammlung der jüngsten „Lasst sie Kuchen essen“-Aussagen. Sie reicht jedoch aus, um zu verstehen, was die Eliten denken und wie sehr sie den Durchschnittsmenschen verachten.

Es sind dieselben Leute, die für das zügellose Gelddrucken und andere politische Maßnahmen verantwortlich sind, die zu den steigenden Preisen geführt haben, die den normalen Menschen zu schaffen machen.

Und als der Schmerz der Inflation offensichtlich wurde, lautete ihre Antwort: Inflation ist gut… kein Truthahn mehr an Thanksgiving… lasst eure Haustiere sterben… kauft ein teures Elektrofahrzeug… lebt in einer Kapsel oder zieht wieder bei euren Eltern ein… und esst Käfer.

Anstatt diese Beispiele einzeln zu betrachten, sollten wir einen Schritt zurücktreten und über das Gesamtbild nachdenken, das sie zeichnen. Das wird uns helfen, die soziale und politische Situation besser zu verstehen, wohin sich die Dinge entwickeln könnten, und was wir tun sollten.

Vor diesem Hintergrund scheinen zwei Dinge klar zu sein.

1) Die derzeitigen Eliten in Politik, Finanzwelt und Medien leben in einer Blase und stehen den Problemen der einfachen Menschen gleichgültig gegenüber – ähnlich wie es Marie Antoinette tat.

2) Die Wut staut sich auf, weil die Menschen immer mehr wirtschaftlichen Schmerz spüren.

Niemand weiß, wie sich die Situation entwickeln wird, aber ich denke, es wäre töricht, sich und sein Portfolio nicht auf die Turbulenzen der kommenden Monate vorzubereiten.