Lasst uns die Welt in die Luft jagen, wer die Krim regiert: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Caitlin Johnstone

Kritiker des US-Imperiums haben monatelang Berge von Beweisen zusammengetragen, die belegen, dass das Imperium den Krieg in der Ukraine wissentlich provoziert hat. Die Befürworter des US-Imperiums haben Monate damit verbracht, Hundememes zu posten und Fremde zu beschuldigen, von Putin bezahlt zu werden. Es ist klar, wer im Recht ist.

❖

Dürfen also alle anderen Menschen auf der Welt darüber abstimmen, ob ihr Leben in einer Offensive riskiert werden soll, um zu kontrollieren, wer die Krim regiert? Oder wird die Regierung Biden diese Entscheidung im Namen aller Lebewesen treffen?

Es ist schon verrückt, wie das Schicksal aller Lebenden und aller, die in Zukunft geboren werden könnten, davon abhängt, wie zwei Regierungen einen Konflikt in der Ukraine lösen, nur weil diese beiden Regierungen über die weltweit meisten Atomwaffen verfügen. Das ist so, als ob zwei Leute in einer Bar in eine Schlägerei geraten, bei der jeder in ihrer Stadt ums Leben kommt. Niemand sonst auf der Welt hat ein Mitspracherecht bei den Entscheidungen, die alle Lebenden töten und die Menschheit für immer auslöschen könnten; nur ein paar Leute innerhalb dieser beiden Regierungen und deren Militärs.

❖

Das US-Imperium sagt Moskau: „Ich bin das verrückteste Arschloch, das es gibt, ich werde den Bluff weiter steigern, euch direkt in die Augen schauen und euch herausfordern, Atomwaffen einzusetzen“, während es dem Rest der Welt sagt: „Ich bin die Stimme der Vernunft, auf die ihr alle wegen der Führung schauen solltet.“

Das eine Gesicht des Imperiums ist der tugendhafte Verfechter von Freiheit und Demokratie, während das andere Gesicht eine einschüchternde Show der Bösartigkeit abzieht, wie ein Gefangener, der jemandem im Gefängnishof die Wange abbeißt. Mindestens eines dieser Gesichter ist zwangsläufig eine Lüge.

❖

Der einzige Grund, warum der westliche Mainstream mit dem nuklearen Bluff des US-Imperiums mit Russland einverstanden ist, liegt darin, dass die meisten es nicht verstehen, und diejenigen, die es verstehen, denken nicht sehr intensiv darüber nach. Sie vermeiden es, darüber nachzudenken, was ein Atomkrieg ist und was er bedeuten würde.

Wann immer ich dieses Thema anspreche, bekomme ich einen Haufen Antworten wie „Yeehaw! Das ist richtig, wir stellen uns gegen Putin!“ Sie gehen an das Thema nicht mit der Ernsthaftigkeit heran, die sie an den Tag legen würden, wenn sie verstehen würden, was passiert und ernsthaft darüber nachgedacht hätten, was passieren könnte. Sie verstehen nicht, wie entsetzlich gefährlich es ist, dass das Imperium erwägt, eine Krim-Offensive zu unterstützen, und sie haben nicht aufrichtig darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn jedes Lebewesen auf schreckliche Weise sterben und niemand mehr für alle Zeiten wiedergeboren werden würde.

Unabhängig davon, wie Sie zu diesem ganzen Konflikt stehen, sollten Sie die Möglichkeit einer nuklearen Vernichtung mit der größten Ernsthaftigkeit betrachten, die man sich vorstellen kann, denn sie ist ohne Übertreibung das Schlimmste, was passieren kann. Nehmen Sie es ernst, oder schweigen Sie.

❖

Wenn ein Atomkrieg zwischen Russland und der NATO ausbricht, wird die Antwort auf die Frage „War es das wert?“ ein entschiedenes „Nein“ sein. Nicht nur für Leute wie mich, sondern für alle, egal, wie sehr sie mit dem westlichen Machtgefüge sympathisieren und egal, wie sehr sie Russland hassen. Wenn ihre Antwort nicht sofort „Nein“ lautet, wird es ihre Antwort in wenigen Stunden sein. Wenn die Menschen das Grauen, das über unsere Welt gekommen ist, nicht sofort verstehen, werden sie es in kürzester Zeit verstehen.

❖

Der Begriff Mutually Assured Destruction (gegenseitig gesicherte Zerstörung) wurde erstmals 1962 von Donald Brennan vom Hudson Institute geprägt, aber er verwendete ihn ironisch, indem er das Akronym „MAD“ buchstabierte, um zu argumentieren, dass es verrückt ist, Waffen zu besitzen, die ein Armageddon verursachen können. Diese nuklearen Gedankenspiele sind irrsinnig.

Das Argument für Atomwaffen ist, dass die Bedrohung durch ihren Einsatz die großen konventionellen Kriege, wie wir sie im Ersten und Zweiten Weltkrieg erlebt haben, verhindert, aber das funktioniert nur, wenn die Angst vor ihrem Einsatz konventionelle Angriffe abhält. Das US-Imperium wird mit seiner Stellvertreterkriegsführung gegen Russland immer dreister.

Früher war es eine unbestrittene konventionelle Weisheit, dass ein heißer Krieg gegen Russland um jeden Preis vermieden werden muss, weil es eine nukleare Supermacht ist. Jetzt wird die Idee, Großoffensiven zu unterstützen, um Teile der Russischen Föderation abzutrennen, von der breiten Öffentlichkeit aufgegriffen. Damit wird die unbehagliche Stabilität, die MAD theoretisch schaffen soll, zunichte gemacht, denn MAD geht davon aus, dass die andere Seite nicht verrückt genug sein wird, konventionelle Offensiven gegen eine nukleare Supermacht zu starten, weil sie eine rasche Eskalation in einen umfassenden Atomkrieg befürchtet.

Wenn zwei Menschen mit Pistolen aufeinander zielen, könnte ein Schusswechsel aus Angst vor Vergeltung vermieden werden. Wenn aber einer der beiden Schützen die Pattsituation durchbricht, indem er mit einem Messer in der anderen Hand auf den anderen zugeht, stehen die Chancen gut, dass der andere den Abzug betätigt.

❖

Ich hasse es, wenn Leute sagen: „Ich hoffe, dass wir uns selbst von der Landkarte ausradieren, wir sind furchtbar.“ Es ist nicht in Ordnung, dass ein paar Idioten mit jedem Leben auf diesem Planeten Spielchen treiben. Nur weil Sie mit dem Leben hier unzufrieden sind, heißt das nicht, dass alle Unschuldigen auf der Welt es auch sind, die Tiere nicht, die Käfer nicht, die Bäume auch nicht. Ihre unzufriedenen Gefühle sind kein triftiger Grund, diese Sache nicht mit allen Mitteln zu bekämpfen. Behalten Sie Ihre omnizidalen Gedanken für sich.

❖

Im Westen wird der Gedanke, dass Nationen wie Russland und China „ihre Nachbarn angreifen“, so dargestellt, als sei das weniger moralisch als der Angriff der USA auf Nationen auf der anderen Seite des Planeten, die unmöglich eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellen können. Zumindest kann Russland argumentieren, dass sein Einmarsch in die Ukraine aufgrund der dortigen Militarisierung durch die USA und die NATO im Interesse seiner nationalen Sicherheit war, und China könnte ähnliche Argumente vorbringen, wenn es Taiwan angreifen würde. Die Kriege der USA dienen ausschließlich dazu, die Vorherrschaft der USA auf dem Planeten zu verteidigen, nicht die USA selbst.

❖

Den Liberalen geht es nur darum, Privilegien zu prüfen, außer wenn es um westliche Privilegien geht. Dann sind sie mehr als glücklich, alles und jeden in die Luft zu jagen, weil sie an ihre inhärente ideologische Überlegenheit und ihr Recht, über jedes einzelne Land auf der Erde zu herrschen, glauben.

❖

Facebook, Instagram und Whatsapp bezeichnen das neonazistische Asowsche Regiment nicht mehr als „gefährliche Organisation“. Um das klarzustellen: Am Asow-Regiment hat sich eigentlich nichts geändert. Es sind immer noch die gleichen Leute mit der gleichen Ideologie. Das Einzige, was sich geändert hat, ist das offizielle Narrativ.

Jahrelang, bis zum letzten Jahr, hatten die Massenmedien kein Problem damit, zuzugeben, dass die Ukraine ein Naziproblem hat, und die Asowschen Neonazis als das zu bezeichnen, was sie sind. Alles, was sich geändert hat, ist, dass wir in ein Informations-Ökosystem mit aggressiver Kriegspropaganda eingetreten sind.

Kein noch so großes PR-Rebranding wird die Asowschen Neonazis auf magische Weise in gesunde Gemäßigte verwandeln. Man kann Kentucky Fried Chicken in KFC umbenennen, aber es ist immer noch das gleiche Zeug im Eimer.