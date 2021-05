Lasst unsere Kinder in Ruhe

off-guardian.org: Um die Wählerschaft für die Aussicht, alle Kinder über 12 Jahren zu impfen, zu erweichen, sagt Kontrollminister Matt Hancock, dass er „die Ergebnisse der klinischen Studien von Pfizer, die zeigen, dass der Impfstoff bei Kindern zwischen 12 und 18 Jahren sicher und wirksam ist“, genau verfolgt hat.

In den USA wandte sich Joe Biden direkt an Schulkinder, um ihnen zu versichern, dass der „sichere und wirksame COVID-19-Impfstoff“, der einer „strengen“ und „gründlichen“ Prüfung unterzogen wurde, sie davor bewahren wird, COVID-19 „an ihre Freunde, ihre Geschwister, ihre Eltern und Großeltern“ weiterzugeben, und ermutigte die Eltern, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder die Impfung bekommen.

Qualifiziert ein Abschluss in PSA Matt Hancock dazu, unermüdlich zu behaupten, dass die Vorteile des Impfstoffs von Pfizer/BioNTech die Risiken für Kinder überwiegen?

Qualifiziert ein Abschluss in Politikwissenschaft und Geschichte Biden dazu, unwiderlegbar zu behaupten, dass experimentelle COVID-Impfstoffe ohne Langzeitsicherheitsdaten sicher sind? Könnte er einen einzigen Impfstoffbestandteil nennen – selbst mit Hilfe eines Auto-Cue? Hat er überhaupt den FDA-Bericht gelesen?

Hat Prinz Harry? Hat der Papst?

Laut einem FDA-Bericht vom 12. Dezember 2020 über den Impfstoff von Pfizer/BioNTech waren die am häufigsten gemeldeten unerwünschten Ereignisse nach der Impfung Reaktionen an der Injektionsstelle (84,1 %), Müdigkeit (62,9 %), Kopfschmerzen (55,1 %), Muskelschmerzen (38,3 %), Schüttelfrost (31,9 %), Gelenkschmerzen (23,6 %) und Fieber (14,2 %) – 0,5 % berichteten über mindestens ein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis (d.h. lebensbedrohliche Verletzungen, stationäre Krankenhausaufenthalte, anhaltende Behinderung/Invalidität oder Tod). Bei Kindern waren die unerwünschten Ereignisse höher – 4,6 % im Vergleich zu 2,8 % bei den älteren Studienteilnehmern.

Doch trotz der erhöhten Risiken, die mit der Impfung junger Menschen verbunden sind, scheint es so, als ob jeder sie impfen lassen will, einschließlich 100 US-Colleges, die jetzt verlangen, dass die Studenten geimpft sind, um am Unterricht teilnehmen zu können.

Tatsächlich gibt es keinen Tiefpunkt, zu dem die US-Bundesstaaten nicht sinken würden, um jedes Kind und jeden Jugendlichen in den größten Impfversuch der Geschichte zu ziehen.

Joints für Impfungen in Washington und New York (plus das zusätzliche Bonbon eines kostenlosen 7-Tage-Subway-Passes, wenn man sich in einem Subway-Jab-Hub impfen lässt), 1000 Dollar für Kurse und Wohnkosten an einem College in New Jersey, 100 Dollar für Sparbriefe für die 16- bis 35-Jährigen in West Virginia, 100 Dollar, um Marylander anzulocken, während 50 Dollar für Detroiter reichten und die in Connecticut sich mit einem Bier zufrieden gaben. Wenn sie nach Ohio zögen, würden sie an einer Verlosung von 1 Million Dollar mit fünf glücklichen geimpften Gewinnern teilnehmen.

Und die Goody Bags hörten damit nicht auf.

Es gab Angebote für kostenlose Eintrittskarten für den Super Bowl und den Baseball, eine monatliche Konzertreihe in Chicago für die frisch Geimpften und sogar Krispy Kreme, Budweiser und Nathan’s Hot Dogs rollten zu dem günstigen Impfstoffverkauf, der sich auch als netter kleiner Verdiener für Lyft und Uber erwies, die Millionen von Menschen mit einem 15-Dollar-Sub von Joe zu den Impfstellen fuhren. Vergessen Sie die Blutgerinnsel – denken Sie nur an die Donuts!

In Großbritannien hat Geoff Barton, Generalsekretär der britischen Association of School and College Leaders (ASCL), den FDA-Bericht offensichtlich auch nicht gelesen. Aber er unterstützt nicht nur die Massenimpfung von Lehrern und Schülern (wie alle Lehrergewerkschaften), er ist auch froh, dass sie alle während des Unterrichts geimpft werden:

Ich denke, dass die Schulen ihren Teil dazu beitragen wollen und den Kindern während der Versammlungen und in der Unterrichtszeit erklären, warum die Impfung wichtig ist.“

Kinder brauchen den COVID-Impfstoff Geoff nicht. Lehrer auch nicht. Bei Lehrern an weiterführenden Schulen im Alter von 20-64 Jahren lag die Gesamtzahl der Todesfälle, die mit COVID-19 „in Verbindung gebracht“ wurden, in England und Wales bei 35 – einschließlich derer mit Komorbiditäten. Bei Lehrkräften im Grundschul- und Kindergartenbereich lag die Zahl bei 15 – also insgesamt weniger als Todesfälle nach Blutgerinnseln durch eine einzige Impfstoffmarke.

Selbst das zur Übertreibung neigende Public Health England gibt zu, dass die Übertragungsraten in Grundschulen während des Herbstsemesters „extrem niedrig“ und Ausbrüche „selten“ waren.

Aber egal. Vor der Einführung des Impfstoffs durch Pfizer in den USA (Pfizer hat bei der MHRA eine Notfallzulassung für die Einführung des Impfstoffs in Großbritannien für 12- bis 15-Jährige beantragt – obwohl kein Notfall vorliegt) beschrieb Bill Gruber, Senior Vice President bei Pfizer, die Studienergebnisse als eine ‚Trifeca‘ von guten Nachrichten. Wir haben Sicherheit, wir haben die Immunantwort, die wir wollten – sie war sogar besser als das, was wir in der 16- bis 25-jährigen Bevölkerung gesehen haben – und wir hatten einen eindeutigen Nachweis der Wirksamkeit.

Also was Bill? Diese Kinder brauchen Ihren Impfstoff nicht.

In den gesamten USA gab es bis zum 28. April 2021 genau 227 Todesfälle in der Altersgruppe 0-17 Jahre durch Covid-19. Das sind 277 von 73 Millionen in der Altersgruppe von 0 bis 17 Jahren. Und laut einem CDC-Bericht führten die jüngsten Pfizer/BioNTech-Studien an 12-15-Jährigen zu 0,8 % Notaufnahmen, 0,2 % lebensbedrohlichen Verletzungen und 0,2 % Todesfällen. Das bedeutet, dass es weitaus wahrscheinlicher ist, dass ein 0-17-Jähriger an einem COVID-Impfstoff stirbt als an COVID.

Todesfälle bei Kindern sind nicht die Zahlen, um die sich Pharmaunternehmen kümmern. Wenn sie das täten, hätten sie die Impfstoffe bereits zurückgezogen.

Stattdessen haben Pfizer und BioNTech die Strecke weiter ausgedehnt, um die 2-5-Jährigen einzubeziehen. Als nächstes sind 6 Monate bis 2 Jahre alte Kinder dran. Was würde ein Elternteil verlangen, um sein 6 Monate altes Kind für Versuche mit einem experimentellen Impfstoff zur Verfügung zu stellen? Kostenlose Windeln?

Steht auf Bestechung nicht eine fünfjährige Gefängnisstrafe? Oder wurde sie zusammen mit der Injektion von ungetesteten, experimentellen Impfstoffen mit zweifelhafter Wirksamkeit und null Langzeitsicherheitsdaten in gesunde Erwachsene und Kinder legalisiert?

Wer hält die FDA, die CDC oder die ACIP (das Advisory Committee on Immunization Practices hat die Ausweitung der Notfallverwendung für 12- bis 15-Jährige mit einer 14:0-Mehrheit befürwortet, obwohl 91 % der aufgezeichneten unerwünschten Ereignisse in Studien auftraten) davon ab, die COVID-Impfstoffe weiter an diejenigen auszurollen, die sie nicht brauchen und für die sie sich als tödlich erweisen könnten?

Warum gibt es keine mathematischen Modelle zu Impfstoffen? Weil, wenn Neil Ferguson seinen magischen Kodierungsrechner benutzt hätte, um Impfstoffrisiken bei Kindern zu skalieren – niemand würde sich den Dingen nähern.

Wenn man die beweiskräftigen Daten berücksichtigt, dass unerwünschte Ereignisse bei jungen Menschen häufiger auftreten, dass unerwünschte Reaktionen nach der Impfung von Pfizer/BioNTech bei Personen mit vorheriger Immunität doppelt so häufig auftreten, dass vor der Impfung keine Tests auf vorherige Immunität – weder T-Zell-Gedächtnis noch Post-COVID – durchgeführt werden und dass die zweite Dosis weitaus schlimmer ist als die erste, dann ist es kaum zu glauben, dass der Impfstoff von Pfizer/BioNTech jetzt in die Arme gesunder 12-15-Jähriger gepumpt wird, deren einzige Schwachstelle darin besteht, in Amerika (oder Kanada) zu leben. Wie konnte sich das Land der Freien und die Heimat der Tapferen so einfach in das Land der Eingesperrten und die Heimat der Geimpften verwandeln?

Das Vereinigte Königreich ist nicht besser. Tatsächlich ist der einzige Grund, warum es derzeit mit seinem Drang, Kinder zu impfen, hinterherhinkt, der, dass die Oxford/AstraZeneca Medikamentenstudie an Kindern aufgrund von Bedenken über Blutgerinnsel zurückgezogen wurde.

Da bereits 50 Menschen an Blutgerinnseln gestorben sind, nachdem sie die Oxford/AstraZeneca-Impfung in der erwachsenen Bevölkerung erhalten hatten, muss die Logik oder zumindest die Daten zeigen, dass solche Probleme bei einem jungen, starken Immunsystem verstärkt auftreten würden. Wenn man das mit den 36 Kindern und Jugendlichen vergleicht, die in der Altersgruppe von 0 bis 19 Jahren an COVID gestorben sind, wird klar, dass sich die Risiken im Vergleich zu den Vorteilen definitiv nicht lohnen. Bei weitem nicht.

Unabhängig davon kursieren in den Korridoren der Macht bereits die vom NHS erstellten Kernplanungsszenario-Dokumente über zukünftige Pläne zur Impfung von Kindern. Die offizielle Linie ist, dass eine Entscheidung noch nicht getroffen wurde.

Trotz eines offenen Briefes, den britische Ärzte an June Raine von der MHRA geschickt haben und in dem sie Sicherheits- und ethische Bedenken bezüglich der COVID-19-Impfung bei Kindern anführen, wird die Regierung unweigerlich nachziehen, so wie sie es mit dem universellen Lockdown-Narrativ von Masken, sozialer Distanzierung und der Schließung von Pubs, Restaurants, Kinos und Gotteshäusern getan hat.

In der Zwischenzeit wird die MHRA auf der gepunkteten Linie unterschreiben und sich auf ein paar weitere Millionen Dollar von der Bill and Melinda Gates Foundation freuen.

Doch könnte es einen Hoffnungsschimmer am Horizont geben? Angesichts der Tatsache, dass Lehrer in Scharen aus ihren Gewerkschaften austreten, um gegen deren unerbittliche Kampagnen für das Tragen von Masken im Unterricht zu protestieren – etwas, von dem die Lehrer glauben, dass es dem Berufsstand einen schlechten Ruf verschafft -, wäre es da zu weit hergeholt zu vermuten, dass Lehrer (die im Gegensatz zu den Gewerkschaften eine Beziehung zu ihren Schülern haben) sich noch stärker gegen die Auferlegung von Impfstoffen im Klassenzimmer wehren könnten, entweder für sich selbst oder für die Schüler?

Hoffen wir es. Denn wenn die MHRA kapituliert, brauchen wir Leute mit dem Mut und der Tapferkeit des Panzermanns auf dem Platz des Himmlischen Friedens (und den Hauptfahrer des Konvois), um die 19. Impf-Panza-Division aufzuhalten, wenn sie in die Stadt rollt, flankiert von den verrückten, spritzenschwingenden Generälen Hancock, Zahawi und Van-Tam.

Es werden nicht die Kirchen und Moscheen sein, die sich ihr in den Weg stellen – sie bieten sich als Impfzentren an. Es wird auch nicht Save The Children sein, die sogar ihr eigenes Little Jab Book mit verhaltenswissenschaftlichen Strategien zur Steigerung der Impfrate liefern. Es werden nicht die verschwundenen Hausärzte oder die verschwundenen Menschenrechtsanwälte sein und es werden sicherlich nicht die Mainstream-Medien sein, die die schlimmsten Kollaborateure von allen sind.

Derzeit sind die einzigen, die die Linie halten, Eltern und freiwillige Organisationen wie Molly Kingsley, die uns für sie gegründet hat. Aber wenn die britische Regierung dem Beispiel Kanadas folgt und die medizinische Einwilligung an 12- bis 15-Jährige aushändigt, muss vielleicht jemand anderes antreten, um die Raupentreter des Konvois auszuschalten.

Es könnte ein junger Schüler in einem weißen Hemd sein, der sich einem Panzerkonvoi entgegenstellt, bewaffnet mit nichts als seinen Einkäufen. Oder es könnte ein Lehrer sein. Nicht alle Superhelden tragen Umhänge.