Robert Kennedy Jr. erklärt die Beziehung zwischen dem mächtigsten Arzt der Welt, Bill Gates und Dr. Fauci

Wir haben von Anfang an darüber gesprochen. Gates hat diese inzestuösen Beziehungen zu Anthony Fauci, die 20 Jahre zurückreichen, wo er Fauci bezahlt hat und sie alle Arten von wirklich korrupten finanziellen Verstrickungen miteinander haben. Er brachte Fauci im Jahr 2000 in sein Haus, dieses 189 Millionen teure Haus in Seattle. Er brachte ihn dorthin und sagte dann, er wolle eine Partnerschaft mit ihm haben. Fauci erklärt, er hätte die Medikamente zu entwickeln gehabt, um sie dann an die Pharmaunternehmen wie Merck, Elliot und Johnson & Johnson weiterzugeben.

Gates würde dann den Märkten in Afrika garantieren, die er über die WHO kontrolliert.

Diese Unternehmen wollen keine Impfstoffe mehr, weil sie sehr ungewiss sind. Botswana hat dieses Jahr eine Regierung, die sagt, ja ich will den Impfstoff und nächstes Jahr ist es anders. Und weil Gates die WHO kontrolliert, kontrolliert er diese Länder, weil die WHO deren Gesundheitsministerien finanziert, sowie deren HIV Medikamente. Sie müssen tun, was die WHO ihnen sagt. Er kann von diesen Ländern verlangen, diesen Unternehmen die Impfstoffe abzukaufen und er investiert dann wieder in diese Unternehmen. Es ist keine Anmaßung zu sagen, dass er sich einen feuchten Kehricht für die öffentliche Gesundheit interessiert. Seine anderen Investitionen tätigt er in Tabakfirmen, verarbeitete Lebensmittel, in Coca Cola, in Cargill, in Monsanto, in Philip Morris, in Kraft Käse und alle Ölunternehmen, und in praktisch alles. Er ist kein Typ, der sich um das Klima kümmert und auch nicht um die öffentliche Gesundheit. Er ist ein Typ, dem Kontrolle wichtig ist.