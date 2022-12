Laut Dr. Sherri Tenpenny ist der „Todes-Tsunami“, der durch die Impfstoffe gegen COVID-19 verursacht wird, nun eingetroffen.

„Seit März 2020 ist alles, was ich gesagt habe, dass es passieren würde, eingetreten.

Dieser Todes-Tsunami, von dem ich in den vergangenen zwei Jahren gesprochen habe, trifft jetzt ein“, sagte sie.

Tenpenny zitierte Regierungsdaten, aus denen hervorging, dass mehr als einer von 73 geimpften Menschen im Vereinigten Königreich seit Ende 2020 gestorben ist. Sie fügte hinzu, dass im Vereinigten Königreich dank des dortigen Massenimpfprogramms gegen COVID-19 jede Woche etwa tausend Menschen sterben. Außerdem sagte Tenpenny, dass mehr als 900 geimpfte Profisportler bereits gestorben sind, hauptsächlich an Myokarditis.

Sie verwies dann auf das in den sozialen Medien zu beobachtende Phänomen, dass Menschen Schlüssel u. andere metallische Gegenständen an ihren Armen und auf die Stirn klebten. Diese kleinen magnetischen Aufladungen sind eindeutig das Ergebnis des hohen Anteils an Graphenoxid in der ersten Charge des Impfstoffs COVID-19.

Das Phänomen hat sich im Laufe der Monate zwar abgeschwächt, doch Tenpenny führt es darauf zurück, dass die Pharmakonzerne die Rezeptur der COVID-19-Impfstoffe geändert haben. Dennoch bekräftigte sie, dass das Graphenoxid immer noch in dem Impfstoff enthalten ist, auch wenn die Rezeptur geändert wurde.

Sie erklärte, dass die COVID-19-Injektionen ein langsamer Weg sind, um die Menschheit auszulöschen.

„Sie haben einen Weg gefunden, die Menschen damit langsam zu töten. Sie wollen, dass 3,5 Milliarden Menschen von der Erde verschwinden, und sie haben gelernt, wie man die Menschen langsam tötet, sodass die meisten ahnungslosen Menschen die Zusammenhänge nicht erkennen“, sagte sie.

„Jeder, der sich das anhört, sollte nie, nie, nie wieder eine andere Spritze nehmen, egal unter welchen Umständen“, sagte sie. Ihre Warnung bezog sich auch auf die neuen bivalenten Grippe-COVID-Impfstoffe, die jetzt auf dem Markt verkauft werden.

Nach Angaben des Arztes begann das Massensterben von Geimpften nur etwa ein Jahr nach Beginn der COVID-Zwangsimpfungen. Mit Stand vom 24. Oktober 2022 gab es 21,8 Millionen überzählige Todesfälle seit dem 1. Januar 2021. Vor der Einführung des COVID-19-Impfstoffs lag diese Zahl unter fünf Millionen.

Tenpenny fügte hinzu, dass sich die Zahl von 21,8 Millionen Todesfällen durchaus auf 28 Millionen erhöhen könnte.

Ferner wurden in den ersten zweieinhalb Jahren der Pandemie rund 150.000 zusätzliche Todesfälle bei Amerikanern unter 45 Jahren verzeichnet. Die Hälfte dieser Todesfälle ereignete sich allein im vergangenen Jahr, seit die COVID-19-Impfung im Rahmen der Operation Warp Speed der Trump-Regierung eingeführt wurde.