Laut Israel Shahak ist das Judentum selbst supremazistisch

Wenn man bedenkt, dass das Judentum von suprematistischem Gedankengut geleitet wird und das Judentum den Staat Israel leitet, ist klar, dass das Gerede von zwei Staaten Unsinn ist, denn was Israel betrifft, werden die Palästinenser keinen Staat haben.

Israel Shahak (1933 – 2001) war ein polnischer Jude, der sowohl den Holocaust als auch das Warschauer Ghetto überlebte und sein Erwachsenenleben in Israel verbrachte. Sein Nachname, der mitten in Polen hebräisch ist, lässt sich durch eine wichtige Tatsache erklären: Seine Eltern waren Zionisten und änderten ihren jiddischen Nachnamen Himmelstaub in das hebräische Shahak. Dies ist unter Zionisten üblich: Die Familie Netayahu hieß Mileikowsky; Ben-Gurion wurde als Grün geboren; Golda Meir hieß Golda Mabovitch.

Und Israel Shahak wiederum war auf eine viel radikalere Weise antizionistisch als die heutige Linke. In seinem Buch Jüdische Geschichte, jüdische Religion: The Weight of Three Thousand Years (Das Gewicht von drei Jahrtausenden) argumentiert Shahak, dass das Judentum, so wie es heute und seit der Verabschiedung des Talmuds existiert, ein Problem an sich ist, da es totalitär und supremakistisch ist.

Das Buch besteht aus einer Reihe von Zeitungsartikeln aus den 1990er Jahren, die durch folgende Begebenheit ausgelöst wurden: In Israel brach in den 1960er Jahren ein Nichtjude während des Sabbats zusammen, und ein orthodoxer Jude erlaubte nicht die Benutzung des Telefons, um einen Krankenwagen zu rufen. Die Juden riefen nicht an, weil es nicht erlaubt ist, den Sabbat zu verletzen, um das Leben eines Nichtjuden zu retten – um das Leben eines Juden zu retten, ist es erlaubt. Schahak war Zeuge des Ereignisses und löste eine Reihe von Kontroversen in Haaretz aus.

Dieses Ereignis ist sehr wichtig, um zu verstehen, wie Israel über seine Politik denkt. Shahak überzeugt uns davon, dass sowohl der so genannte säkulare Zionismus als auch der religiöse Zionismus vom Talmud geleitet werden. Shahaks Broschüre enthält eine kurze Geschichte des Judentums. Es ist hervorzuheben, dass seit dem babylonischen Talmud die Worte des Alten Testaments (oder der Thora) ihre Bedeutung verloren haben, denn was zählt, ist die von den Rabbinern im Talmud festgelegte Auslegung. Diese Auslegung führt dazu, dass sich die Ethik des Alten Testaments völlig verändert. Der „Nächste“ zum Beispiel sollte als „der Jude“ interpretiert werden; es wird davon ausgegangen, dass ein Nichtjude niemals der Nächste eines Juden ist. Auf diese Weise werden alle universalistischen ethischen Imperative des Alten Testaments zunächst in eine Norm für innerjüdisches Verhalten umgewandelt; und als logische Folge entsteht ein vages Feld der Ethik (die Ethik der Beziehungen zwischen Nichtjuden und Juden), das durch die Interpretation der Rabbiner zu füllen ist.

Das Gebot „Du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren“ bedeutet zum Beispiel, dass ein Jude nicht die Frau eines anderen Juden begehren darf. Es wird nichts darüber gesagt, dass ein Jude die Frau eines Nichtjuden begehren soll. So konnten die Rabbiner die sexuelle Beziehung (jede sexuelle Beziehung) zwischen einem Juden und einem Nichtjuden auf andere Weise verbieten: indem sie sie mit Bestialität verglichen und als Abweichung bestraften. Das bedeutet nicht nur, dass ein Jude nicht die Frau eines Nichtjuden begehren darf, sondern auch, dass ein Jude keine Nichtjüdin heiraten darf, so wie ein Mann keine Ziege heiraten darf. Aber während es schwer ist, eine juristische Instanz zu finden, die bereit ist, eine Ziege zu bestrafen, gilt das nicht für Frauen: „Wenn ein Jude Beischlaf mit einer nichtjüdischen Frau hat, ob sie ein Kind von drei Jahren oder eine Erwachsene ist, ob sie verheiratet oder unverheiratet ist, und selbst wenn er minderjährig und nur neun Jahre und einen Tag alt ist – weil er vorsätzlich Beischlaf mit ihr hatte, muss sie getötet werden, wie es bei einem Tier der Fall ist, weil durch sie ein Jude in Schwierigkeiten geraten ist.“ Dies ist Maimonides.

Diese Auslegung des Wortes „Nächster“ gilt auch für den „Menschen“, der ebenfalls als Synonym für den Juden betrachtet wird. Der Nichtjude ist in der Tat etwas, das mit einem Tier vergleichbar ist. Jedes Mal, wenn ein Zionist eine humanistisch klingende Phrase propagiert, ist es gut, sich an dieses eigentümliche Glossar rabbinischen Ursprungs zu erinnern. Es ist sinnlos, einen Talmud in die Hand zu nehmen und zu lesen, wenn man kein Hebräisch kann, denn laut Schahak enthalten die Übersetzungen des Talmuds Verzerrungen, um die Heiden nicht zu verärgern. Diese Verzerrungen sind besonders wichtig, um zu verbergen, was die Rabbiner über Jesus Christus und die Christen denken, die als minderwertig gegenüber den Muslimen angesehen werden.

Was die Lehre betrifft, so zitiert Shahak ausführlich aus dem Talmud und Maimonides. Die grundlegendste ethische Frage ist die Art und Weise, wie die Rabbiner das Leben von Nichtjuden betrachten: Nach den von Shahak gesammelten Quellen ist es die Pflicht eines Juden, einem Nichtjuden nicht zu helfen, wenn sein Leben in Gefahr ist, es sei denn, die Tatsache, dass die Juden den Nichtjuden sterben lassen, verursacht Hass, der das Leben der Juden in Gefahr bringt. Es ist verboten, einen Nichtjuden in einen Brunnen zu stoßen, aber es ist auch verboten, ihn herauszuheben und sein Leben zu retten. Wenn die Nichtjuden jedoch merken, dass die Juden sie sterben lassen, wird dies Hass hervorrufen und das Leben der Juden in Gefahr bringen. Dies geschieht überall dort, wo Juden nicht die Mehrheit bilden. Es gibt also eine Art Fassadenjudentum, das der Öffentlichkeitsarbeit dient, und ein explizites Judentum, das nur in Israel vorherrscht.

Dieses Gebot hat in der jüdischen Medizin – die ganz und gar nicht hippokratisch ist – viele Diskussionen ausgelöst. Ein viel diskutiertes Thema ist das der nichtjüdischen Schwangeren am Sabbat. Eine jüdische Hebamme und ein jüdischer Arzt können den Sabbat als Vorwand benutzen, um die Nichtjüdin zu täuschen und ihr nicht zu Hilfe zu kommen, selbst wenn die Hilfe keine Sabbatregeln verletzen würde. Wenn es irgendeinen Zweifel an der völkermörderischen Natur dieser Richtlinien gibt, akzeptiert Maimonides, dass ein Jude einer schwangeren Nichtjüdin helfen darf, solange er dafür bezahlt und es einen anderen Arzt gibt, der ihr Leben retten kann. Schließlich wäre es eine Schande, wenn ein Nichtjude und nicht ein Jude kein Geld verdienen würde. Also kommt zuerst der Tod der schwangeren Frau und dann das Geld des Juden.

Wenn man bedenkt, dass dieses suprematistische Denken das Judentum leitet und das Judentum den Staat Israel leitet, ist es klar (wie Shahak argumentiert), dass das Gerede von zwei Staaten Unsinn ist, weil die Palästinenser, soweit es Israel betrifft, keinen Staat haben werden. Shahak zeigt auch, dass selbst die glühendsten Antizionisten eine rosige Sicht auf den Staat Israel haben: Er lässt weder Bantustans zu, noch ist er imperialistisch.

Eine typische imperialistische Macht kooptiert lokale Eliten und benutzt sie, um nach ihren eigenen Vorstellungen zu regieren. Israels eigene Nachbarn sind ein Beweis dafür, denn das britische Empire herrschte über die Araber, anstatt zu versuchen, ethnische Säuberungen durchzuführen. Israel regiert nicht über die Araber, sondern versucht, sie zu eliminieren, indem es sie entweder tötet oder vertreibt.

Was die Bantustans betrifft, d. h. die Pseudo-Länder der Schwarzen unter der Vormundschaft Südafrikas, so ist es eine Tatsache, dass gerade die Absicht, Scheinländer zu schaffen, zur Schaffung künstlicher Flaggen und Nationalismen geführt hat. Die Palästinenser hingegen haben kein Recht auf irgendeine Form von Nationalität. Der religiöse Zionismus ist in Israel so einflussreich, dass er unter einer säkularen Verwaltung zu einem diplomatischen Zwischenfall mit dem ewigen Verbündeten Jordanien führen könnte. Nach Angaben von Shahak wollte Israel 1974 die Anerkennung der PLO als palästinensische Vertretung blockieren. Es wurde ein Treffen mit dem jordanischen König im Westjordanland vereinbart, wo er von einem lokalen arabischen Herrscher empfangen werden sollte. Bei dem Empfang sollten viele jordanische und israelische Flaggen gezeigt werden. Der religiöse Flügel beschwerte sich, dass in Eretz Israel keine ausländische Flagge gehisst werden dürfe. Der König fühlte sich beleidigt und erkannte die PLO an.

Shahaks Buch ist ein knappes Büchlein mit vielen wichtigen Informationen. Ich habe nur ein wenig davon gezeigt, und die Lektüre des Werks ist sehr zu empfehlen.