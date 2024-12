Scott Ritter: Israel löscht Syriens militärische Anlagen aus, Iran und Hisbollah in großer Gefahr

Der folgende Text ist ein Teil-Transkript eines Interviews mit Scott Ritter, in dem er die aktuelle geopolitische Situation im Nahen Osten analysiert. Er beleuchtet die Dynamik zwischen Israel, Palästina, Hezbollah und weiteren Akteuren sowie die strategischen Konsequenzen für die Region. Ritter spricht über Israels militärische Aktionen, die Rolle der USA und die Auswirkungen auf Palästina, Iran und andere Länder, während er mögliche Entwicklungen unter einer zweiten Trump-Regierung skizziert.

Deutsche Untertitel können in den YouTube-Einstellungen aktiviert werden.

Nun, da wir uns in dieser Zeit des völligen Chaos befinden, sehen wir die Hinrichtungen auf der Straße durch sogenannte Akteure. Wir beobachten, wie Israel mindestens 300 Angriffe durchführt, die praktisch jedes einzelne Gebäude der militärischen Infrastruktur in Syrien zerstören. Diese Angriffe erstrecken sich bis auf 20 bis 40 Kilometer vor die syrische Hauptstadt.

Interviewer: Ich bin neugierig, Scott, was machst du aus diesem militärischen Debakel? Wir haben in vielen Sendungen über Israels Schwierigkeiten gesprochen. Es scheint ein Segen für sie gewesen zu sein.

Scott Ritter: Ich glaube nicht, Danny, dass wir in unserer Analyse falsch lagen. Israel wurde von der Hamas am 7. Oktober gedemütigt. Sie wurden in den Gaza-Streifen gelockt, um einen Konflikt zu führen, den sie nicht gewinnen konnten. Gleichzeitig hat es Hamas geschafft, Israel als das zu entlarven, was es wirklich ist.

Was in Syrien passiert ist, ändert nichts an der Tatsache, dass Israel ein völkermordender Staat ist \u2013 ein Apartheidstaat. Es ändert nichts daran, dass Israel als das entlarvt wurde, was es ist. Die Hisbollah hat dabei eine meisterhafte Arbeit im Eskalationsmanagement geleistet. Sie haben gerade genug Reibung an der nördlichen israelischen Front aufrechterhalten, um die Operationen der Hamas zu unterstützen. Aber das Ziel war nie, eine zweite Front zu schaffen. Wenn man an einen palästinensischen Staat glaubt, muss man verstehen, dass der Fokus der Welt auf Palästina liegen muss \u2013 auf Gaza und auf der Lösung dieses Problems.

Interviewer: Möchtest du das noch einmal verdeutlichen?

Scott Ritter: Ja, die Welt hat sich nie wirklich für die Palästinenser eingesetzt. Aber Sinir hat ein geopolitisches Problem geschaffen, auf das sich die Welt konzentrieren musste. Dadurch wurde Israel als das entlarvt, was es ist: ein völkermordender Apartheidstaat.

Jetzt kommen Fragen der Moral auf. Die Lösung ist, einen palästinensischen Staat zu schaffen. Wir hatten eine weit verbreitete Zustimmung, dass dies die Lösung sei. Solange Israel strategisch besiegt ist, kann eine nachhaltige Lösung entstehen. Doch Israel erlitt strategische Niederlagen, insbesondere durch den Eskalationskrieg mit der Hisbollah.

Interviewer: Wie sieht es mit der Hisbollah aus?

Scott Ritter: Israel verlor gegen die Hisbollah, aber diese wurde ebenfalls schwer getroffen. Hassan Asala, ein hochrangiger Hisbollah-Führer, wurde getötet. Auch die libanesische Regierung steht unter Druck, da Israel libanesische Zivilisten tötete. Die libanesische Regierung forderte die Hisbollah auf, einem Waffenstillstand zuzustimmen, um das Vertrauen der libanesischen Bevölkerung nicht zu verlieren.

Interviewer: Und Netanjahu?

Scott Ritter: Netanjahu ist ein politischer Überlebenskünstler. Trotz zahlreicher Skandale schafft er es immer wieder, an der Macht zu bleiben. Die aktuelle Krise gibt ihm erneut die Möglichkeit, sich als Retter Israels zu präsentieren, obwohl er das Chaos selbst mitverursacht hat.

Interviewer: Was bedeutet das geopolitisch?

Scott Ritter: Israel versucht, seine Position durch militärische Aktionen zu stärken. Sie haben die Golanhöhen besetzt und zerstören die Infrastruktur Syriens. Gleichzeitig steht der Iran unter Druck, besonders in Bezug auf sein Atomprogramm. Russland wird nicht für den Iran in den Krieg ziehen, was dessen Position weiter schwächt.

Israel hat jedoch immer noch die strategische Unterstützung der USA. Netanjahu nutzt diese Dynamik, um politische Vorteile zu ziehen. Obwohl viele seiner Gegner dachten, er würde stürzen, hat er seine Macht weiter konsolidiert. Israel wird voraussichtlich seine militärischen Operationen fortsetzen, um seine Ziele zu erreichen.

Interviewer: Aber jetzt kommt der 7. Oktober. Dieser Tag hätte ausgereicht, um ihn zu stürzen. Jeder moralisch bewusste Führer wäre in Schande zurückgetreten. Nicht jedoch Netanjahu. Er hat kein moralisches Gewissen. Stattdessen sagt er: „Ich bin der Retter Israels. Ich werde euch vor der Hamas retten.“

Scott Ritter: Genau das ist sein Narrativ. Doch als das scheiterte, sagte er: „Ich werde ein Problem mit der Hisbollah schaffen und euch vor diesem Problem retten.“ Auch das scheiterte. Dann schuf er ein Problem mit dem Iran und behauptete erneut, Israel zu retten. Als der Waffenstillstand kam, dachte ich, das wäre das Ende. Netanjahu wird das Jahr nicht überleben. Doch nun sehen wir eine Situation, in der Bashar al-Assad zusammengebrochen ist.

Die israelische Luftwaffe zerstört systematisch die Infrastruktur Syriens, sodass sie für immer eliminiert ist. Egal, wer künftig in Syrien die Macht übernimmt – eine syrische Bedrohung für Israel wird es nicht mehr geben. Israel hat die Golanhöhen vollständig besetzt und seine Kontrolle auf ein Gebiet innerhalb von 20 Kilometern um Damaskus ausgeweitet. Die Hisbollah ist isoliert, von ihren Versorgungswegen abgeschnitten und dadurch geschwächt. Sie wird eine Phase der Neuorganisation durchlaufen müssen, um sich sowohl als Widerstandsbewegung als auch als politische Organisation neu zu definieren.

Interviewer: Das verschafft Netanjahu einen erheblichen Vorteil?

Scott Ritter: Absolut. Über Nacht kann Netanjahu sagen: „Ich habe Israel gerettet.“ Er nimmt die Anerkennung für die Arbeit anderer entgegen und präsentiert sich als Retter Israels. Politisch betrachtet hat er sich dadurch rehabilitiert. Er darf sich die Lorbeeren zuschreiben, auch wenn es keine seiner direkten Leistungen waren. Gleichzeitig destabilisiert er Syrien weiter und behauptet, dies geschehe im Interesse Israels. Doch in Wahrheit wird Syrien keine Bedrohung für Jerusalem oder andere strategische Gebiete darstellen. Stattdessen konzentrieren sich ihre verbliebenen Kräfte auf Bagdad.

Interviewer: Wie steht das im Zusammenhang mit der US-Politik?

Scott Ritter: Ein israelischer Sieg unter einer Biden- oder Harris-Präsidentschaft wäre weiterhin problematisch gewesen. Israel bleibt ein völkermordender Staat, der schwere Kriegsverbrechen begangen hat. Es gibt ICC- und ICJ-Haftbefehle, die Israels Verbrechen verurteilen. Doch Trump hat gewonnen. Und Trump erschafft in Washington D.C. eine neue Version des Zionismus. Trump ist ein Geschäftsmann und mag starke Persönlichkeiten. Netanjahu war für ihn lange Zeit eine schwache Figur, die er dementsprechend schlecht behandelte. Aber jetzt, da Netanjahu gestärkt ist, wird er Trumps bester Verbündeter sein. Die Vereinigten Staaten werden Israel unter Trump uneingeschränkt unterstützen.

Interviewer: Was ist mit den arabischen Staaten?

Scott Ritter: Die arabischen Staaten haben Assad verraten. Sie haben ihre eigene Bevölkerung und die palästinensische Sache geopfert. Niemand wird sich jetzt für Palästina einsetzen. Die Türkei wird es nicht tun, und auch kein anderer Staat. Die palästinensische Sache hat eine schwere Verletzung erlitten – möglicherweise eine tödliche. Israel muss strategisch besiegt werden, damit Palästina existieren kann. Doch das ist nicht geschehen. Stattdessen hat Israel das Drehbuch umgeschrieben.

Interviewer: Was bedeutet das für die Palästinenser?

Scott Ritter: Sehen Sie, was als Nächstes passiert: Wenn Trump das Westjordanland säubert und Gaza entvölkert, wird niemand etwas dagegen unternehmen. Gaza wird entvölkert, und das Westjordanland wird unter vollständige israelische Kontrolle gebracht. Niemand wird das verhindern. Das ist das Ende Palästinas. Die palästinensischen Bestrebungen werden vollständig ausgelöscht.

Interviewer: Gibt es noch Hoffnung für einen Widerstand?

Scott Ritter: Israel hat es geschafft, sich eine strategische Position zu sichern, während die Welt zusieht. Die arabischen Staaten haben Palästina verraten. Die internationale Gemeinschaft wird nicht eingreifen. Gaza und das Westjordanland stehen vor der vollständigen Übernahme durch Israel. Das ist die düstere Realität, die wir heute erleben.

Interviewer: Die Vereinigten Staaten werden Israel weiterhin stützen und beobachten, was die arabischen Staaten tun. Sie verraten sich jedes Mal selbst. Saudi-Arabien wird die Beziehungen zu Israel normalisieren, obwohl es früher gesagt hat, dass es dies niemals tun würde, bevor ein freier palästinensischer Staat mit seiner Hauptstadt in Jerusalem existiert. Was bedeutet das für die Region?

Scott Ritter: Saudi-Arabien wird seine Beziehungen zu Israel normalisieren. Gleichzeitig wird es den indischen, nahöstlichen und europäischen Wirtschaftskorridor unterstützen, den ich zuvor für tot erklärt habe. Diese Entwicklungen verändern alles. Wir erleben jetzt die Entstehung eines größeren Israel. Es wird sich zwar nicht bis zum Euphrat ausdehnen, aber Israel hat sich vom Golan aus in Richtung Damaskus ausgebreitet. Sie werden Gaza übernehmen, das Westjordanland kontrollieren und möglicherweise Teile des südlichen Libanon einnehmen, um ihre Position zu sichern.

Interviewer: Glauben Sie, dass dies eine unumkehrbare Entwicklung ist?

Scott Ritter: Lassen Sie mich klarstellen: Ich wünsche mir keineswegs, dass dies geschieht. Ich war angenehm überrascht bei der Vorstellung, dass Israel am Lebenserhaltungssystem hängt und letztlich einem palästinensischen Staat Platz machen muss. Das wäre ein faires und gerechtes Ergebnis gewesen. Doch ich bin kein Idealist. Meine Aufgabe als Analyst ist es, die Realität darzustellen. Und die Realität ist, dass all das, was ich gerade beschrieben habe, passiert. Ob Sie es mögen oder nicht, das ist die Situation.

Interviewer: Welche Rolle spielt der Iran in diesem Szenario?

Scott Ritter: Der Iran ist nicht vollständig besiegt. Er existiert weiterhin, aber seine Position ist derzeit schwach. Wir müssen uns fragen: Was geschieht im Iran? Der iranische Präsident wurde auf einer Plattform gewählt, die eine Annäherung an den Westen vorsieht. Heute haben wir einen iranischen Präsidenten, der die Beziehungen zum Westen verbessern will. Er signalisiert, dass er mit den Vereinigten Staaten über das Atomprogramm verhandeln möchte. Das bedeutet, dass er das JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) wiederbeleben will. Der Iran ist bereit, einige der Fortschritte in seinem Atomprogramm rückgängig zu machen.

Interviewer: Und wie sieht die Haltung der USA aus?

Scott Ritter: Trump wird am 20. Januar sein Amt antreten. Während seines Wahlkampfs hat er deutlich gemacht, dass er nicht den Untergang der Islamischen Republik Iran anstrebt. Stattdessen will er die Sanktionen aufheben, wenn der Iran bereit ist, mit ihm am Atomprogramm zu arbeiten. Das verändert die Dynamik erheblich. Gleichzeitig sehen wir, dass die arabischen Staaten weiterhin die Palästinenser verraten. Sie verraten sich selbst, indem sie Israel unterstützen.

Interviewer: Welche Auswirkungen hat das auf die geopolitische Landschaft?

Scott Ritter: Das ist eine äußerst komplexe Situation. Der Iran könnte sich plötzlich dem Westen annähern, zu einer Zeit, in der er eigentlich wirtschaftlichen Allianzen mit dem globalen Süden beitreten sollte. Diese Annäherung könnte erhebliche Auswirkungen auf globale Strukturen wie BRICS haben.

Die Realität ist, dass die Araber weiterhin nicht nur die Palästinenser, sondern auch ihre eigenen Interessen verraten. Sie unterstützen Israel, das seine Expansion ungehindert vorantreibt. Gaza wird entvölkert, das Westjordanland wird vollständig unter israelische Kontrolle gebracht, und niemand wird dagegen einschreiten. Das ist das Ende Palästinas, das Ende der palästinensischen Bestrebungen.

Interviewer: Gibt es in dieser düsteren Analyse überhaupt Hoffnung?

Scott Ritter: Hoffnung hängt davon ab, ob die internationale Gemeinschaft endlich erkennt, dass Palästina nur durch einen strategischen Sieg über Israel bestehen kann. Solange das nicht geschieht, bleibt die Situation für Palästina hoffnungslos. Und wie gesagt: Die Realität ist, dass die Araber, die Vereinigten Staaten und andere Staaten sich nicht gegen Israels aktuelle Strategie stellen werden.

Interviewer: Wie beurteilen Sie die Entwicklungen in Syrien und deren Auswirkungen auf die Region?

Scott Ritter: Ich höre oft, dass Assad und alles, was heute passiert, vorausgesagt wurde. Meine Antwort darauf ist klar: Ich werde nach Beweisen fragen. Und wenn keine vorliegen, dann werde ich solche Behauptungen schlicht als Lügen bezeichnen.

Die Situation der palästinensischen Sache sieht im Moment äußerst düster aus. Es gibt viel Unsicherheit, selbst über grundlegende Aspekte der Situation. Was jedoch sicher ist: Die syrische Regierung ist faktisch gefallen, und Israel hat daraus einen bedeutenden strategischen Sieg gezogen. Das Gleiche gilt für die Türkei. Ob dies jedoch ein ebenso großer Sieg für die Vereinigten Staaten ist, bleibt abzuwarten. Die USA müssen sich nun mit der Türkei um die Kontrolle in Syrien auseinandersetzen.

Interviewer: Welche Rolle spielen die Kurden in diesem Machtspiel?

Scott Ritter: Die Kurden haben, wie so oft, schlechte Karten. Amerika wird sie fallen lassen, genauso wie es in der Vergangenheit immer geschehen ist. Es wird keinen Zusammenstoß zwischen der Türkei und den USA geben. Trump mag starke Führer, und Erdoğan hat sich gerade als ein solcher erwiesen. Das ist keine Biden-Harris-Dynamik, das ist Trump, und das schafft eine ganz andere politische Landschaft.

Interviewer: Und Israel? Wird es internationale Kritik an ihren Handlungen geben?

Scott Ritter: Nein, Israel wird nicht international verurteilt. Egal, was es in Syrien tut, es gibt keine internationale Kritik. Die Palästinenser sind in einer verzweifelten Lage. Das Einzige, was ihnen Hoffnung gab, war ihre Präsenz im Westjordanland und im Gazastreifen. Aber wenn Israel diese Gebiete jetzt mit Gewalt übernimmt, wird niemand etwas dagegen tun.

Interviewer: Wie steht es um Europa? Könnte es eine Rolle spielen?

Scott Ritter: Europa ist in einem freien Fall. Die europäischen Staaten brauchen dringend die Unterstützung der USA, um ihre wirtschaftliche Stabilität zu sichern. In dieser Situation wird es von Europa keine bedeutende Hilfe für die Palästinenser geben. Europa ist zu sehr mit seinen eigenen Problemen beschäftigt.

Interviewer: Welche Dynamik erwarten Sie zwischen den USA, Israel und der Türkei?

Scott Ritter: Die Türkei hat ihre Position gestärkt, und Erdoğan hat bewiesen, dass er ein starker Führer ist. Trump, der starke Persönlichkeiten schätzt, wird nicht gegen Erdoğan vorgehen. Gleichzeitig wird Israel weiterhin ungehindert agieren. Es wird keine internationale Verurteilung ihrer Handlungen geben, und das erlaubt Israel, seine strategischen Ziele weiter zu verfolgen.

Interviewer: Was bedeutet das langfristig für die Palästinenser?

Scott Ritter: Die Palästinenser verlieren immer mehr Boden. Gaza wird entvölkert, das Westjordanland unter vollständige israelische Kontrolle gebracht. Niemand wird sich dem entgegenstellen. Die internationale Gemeinschaft wird nicht eingreifen. Das ist das Ende der palästinensischen Bestrebungen. Es bleibt nichts als eine düstere Realität.

Interviewer: Wie beurteilen Sie die geopolitischen Entwicklungen und insbesondere die Lage der Palästinenser im aktuellen Kontext?

Scott Ritter: Das ist das Ende für Palästina. Sehen Sie, wie schnell Europa einknicken wird. Lassen Sie uns eine Wette abschließen: Ich wette, dass Spanien bis zum Ende des Jahres seine Anerkennung eines palästinensischen Staates rückgängig machen wird. Warum? Weil Europa im freien Fall ist. Trump wird Druck ausüben und sagen: „Jedes Land, das den palästinensischen Staat unterstützt, bekommt 120% Zölle.“ Und Spanien wird dann sagen: „Was für ein palästinensischer Staat? Wir verstehen nicht, wovon Sie sprechen.“

Beobachten Sie, wie schnell die internationale Unterstützung für Palästina verschwindet. Das ist eine völlig neue Welt, wenn Trump zurückkehrt. Die einzige Chance, die Palästina jemals hatte, war ein strategisches Scheitern Israels. Israel war einmal am Lebenserhaltungssystem, aber das ist jetzt vorbei. Es ist eine schreckliche Situation. Es ist nicht gut, aber es ist real. Und man kann ein Problem nicht lösen, wenn man es nicht richtig definiert. Deshalb müssen wir die Realität anerkennen, bevor wir überhaupt über Lösungen sprechen.

Interviewer: Wie könnte der Iran auf diese Entwicklungen reagieren?

Scott Ritter: Der Iran steht vor enormen Herausforderungen. Es gibt klare Warnzeichen, dass Gruppen wie HTS in den Irak ziehen werden. Das ist ein großes Problem für den Iran. Meiner Meinung nach war der gesamte Plan von Anfang an darauf ausgerichtet, den Iran zu destabilisieren. Der Iran war immer das Ziel.

Interviewer: Was kann der Iran tun, um das zu verhindern?

Scott Ritter: Leider wird Russland nicht für den Iran in den Krieg ziehen. Russland wird dem Iran helfen, ja, aber es wird sich nicht direkt einmischen. Das bedeutet, dass der Iran praktisch keine andere Wahl hat, als in Bezug auf sein Atomprogramm vor den Vereinigten Staaten einzuknicken. Ich weiß, das wird viel Kritik hervorrufen, aber die Wahrheit ist, dass die USA derzeit der beste „Freund“ des Iran sein könnten.

Die einzige Chance, die der Iran hat, um zu überleben, besteht darin, ein Abkommen mit den USA zu erreichen. Der Iran muss sich in dieser Hinsicht „gut erzogen“ zeigen und bereit sein, seine Position zu verhandeln. Das ist die Realität, die wir sehen.

Interviewer: Wie passt das in das größere Bild der US-Politik?

Scott Ritter: Wir haben den strategischen Rückzug der USA aus dem Nahen Osten gesehen, aber jetzt sind sie zurück. Amerika wird das Sagen haben, weil die Dinge, die sie ersetzen sollten – wie die Achse des Widerstands –, zusammenbrechen. Russland hatte nie vor, durch seine Präsenz in Syrien Macht in der Region zu projizieren. Ihre Rolle bestand immer nur darin, Assad zu stabilisieren. Das war alles. Versuchen Sie nicht, etwas anderes daraus zu machen.

Die sogenannte Achse des Widerstands sollte Irans Eintritt in die geopolitische Relevanz ermöglichen. Aber im Moment bricht diese Achse zusammen. Sie ist noch nicht vollständig zerstört, aber sie zerfällt. Der Iran ist auf dem Rückzug. Und nun kommt ein Präsident wie Donald Trump ins Amt, bei dem alle nach Lösungen suchen.

Interviewer: Welche konkreten Schritte erwarten Sie von Trump?

Scott Ritter: Bis zum Sommer 2025 wird Trump wahrscheinlich zwei wichtige Dinge erreicht haben. Erstens wird er den Konflikt in der Ukraine mit Russland lösen. Der Krieg in der Ukraine wird enden. Zweitens wird er, wie er es bereits gesagt hat, einen „besseren Deal“ mit dem Iran abschließen. Erinnern Sie sich, als er sich aus dem JCPOA zurückzog? Er sagte damals, er wolle nur einen besseren Deal. Und genau das wird er tun.