Laut Webseite von Moderna ist mRNA ein Betriebssystem

Karen Kingston ist eine Biotech-Analystin mit über 20 Jahren Erfahrung. Sie beteiligt sich an Diskussionsforen und Nachrichtenmedien mit Ärzten, Wissenschaftlern und Anwälten aus den USA und der ganzen Welt zu den biologischen Auswirkungen der COVID-19-Gene Editing-Injektionen.

Auf der Moderna-Website wird mRNA eindeutig als ein Softwareprogramm definiert, das „Proteine“ herstellt. Die mRNA-Injektionen enthalten keine biologische RNA, sondern programmierbare Technologien/elektronische Geräte.

17. April 2023: Es melden sich weitere Experten, die zeigen, dass das Konzept der biologischen mRNA in den COVID-19-Injektionen eine Täuschung ist und dass Erwachsene und Kinder in Wirklichkeit mit Nanopartikeln injiziert werden.

Im Jahr 2021 prahlte Moderna stolz damit, dass es sich bei ihrer mRNA um eine Technologieplattform zur Genbearbeitung handelt, die Softwareprogramme, mRNA genannt, verwendet, um neue genetische Codes in menschlichen Zellen zu codieren.

Moderna schreibt auf ihrer Website 2021 (Screenshot vom 2. Juli 2021),

„Wir haben uns vorgenommen, eine mRNA-Technologieplattform zu schaffen, die ähnlich funktioniert wie ein Betriebssystem (OS) auf einem Computer. Sie ist so konzipiert, dass sie mit verschiedenen Programmen zusammenarbeiten kann. In unserem Fall ist das ‚Programm‘ oder die ‚App‘ unser mRNA-Medikament – die einzigartige Sequenz (das Programm), die für ein Protein kodiert.“ – Website von Moderna, Juli 2021.

Pfizer beschreibt seine mRNA auf seiner Website ebenfalls als Gen-Editing-Technologie und nicht als biologischen Wirkstoff (Impfstoff).

Die mRNA-Technologie ist die Suite von Gen-Editierungs-Nanotechnologien zum Zwecke der Ausrottung der menschlichen Spezies

Dr. Malone beschreibt die mRNA als den Einstieg in eine Reihe von Technologien zur Verschmelzung der menschlichen Biologie mit der nicht-menschlichen Biologie und Technologie, auch bekannt als Transhumanismus.

Übersetzung eines Teils des Interviews von Dr. Malone mit Glenn Beck:

Doktor Robert Malone: Transhumanismus ist keine Verschwörung. Sie sprechen über die RNA-Impfstoffe (mRNA-Impfstoffe) als einen Einstiegspunkt, um diesen Raum ethisch und anderweitig zu öffnen. Das ist also ein Teil der Gründe, warum diese speziellen Produkte (mRNA-Impfstoffe) mit der transhumanen Agenda zusammenhängen. Glenn Beck: Erklären Sie den Transhumanismus für alle, die ihn nicht kennen.

Dr. Robert Malone: Also, Transhumanismus ist die Technologie-Suite, ich denke, so kann man es am elegantesten ausdrücken, rund um die Idee der mechanischen und biologischen Veränderung des Menschen.

Der Definition nach sind mRNA-Impfstoffe der Inbegriff der Biowaffentechnologie

Die mRNA-„Impfstofftechnologie“ ist eine Biowaffentechnologie, die erfunden wurde und eingesetzt wird, um die Verschmelzung der menschlichen Biologie mit der nicht-menschlichen Biologie und Technologie zu erzwingen. Im Jahr 2017 wurde ein Patent, das sich teilweise im Besitz der NIH befindet, für die Verwendung der mRNA-Impfstofftechnologie als Biowaffe angemeldet.

Definitionsgemäß sind mRNA-„Impfstoffe“ der Inbegriff der Biowaffentechnologie und werden zur Vernichtung der menschlichen Spezies, des Homo sapiens, eingesetzt. Die vorsätzliche Zerstörung (Ausrottung) der menschlichen Spezies mithilfe der mRNA-Technologie ist ein Akt der Biokriegsführung.

Die Verschmelzung des Menschen mit der Technologie und die Ausrottung der menschlichen Spezies wird von Präsident Biden vorangetrieben

Am 12. September 2022 unterzeichnete Präsident Biden die Executive Order Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovations for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy (Förderung von Biotechnologie- und Bioherstellungsinnovationen für eine nachhaltige, sichere und geschützte amerikanische Bioökonomie).

In der Execute Order heißt es: „Wir müssen gentechnische Technologien und Techniken (mRNA-Software) entwickeln, um Schaltkreise für Zellen zu schreiben und die Biologie vorhersehbar zu programmieren, so wie wir eine Software schreiben und Computer programmieren.“

Die „gentechnischen Technologien, die die Zellen im Körper der Amerikaner programmieren und steuern können, so wie ein Softwareprogramm die Funktionalität und Reaktionsfähigkeit eines Computers bestimmt“, wurden bereits entwickelt und bei der Mehrheit der Amerikaner „installiert“; sie heißen COVID-19 mRNA-Impfstoffe.

Laut dem Patent von Moderna (zu finden auf deren aktueller Website) enthalten die mRNA-„Impfstoffe“ „selbst zusammengesetzte Nanopartikel, die vollständig programmierbar sein können“.

Es gibt noch ein interessantes Video von 2014:

Werden wir manipuliert, damit wir glauben, dass die genetische Veränderung von Menschen mithilfe von Technologie eine gute Sache ist?

Pfizer, die FDA und viele führende Persönlichkeiten haben das amerikanische Volk belogen, weil sie manipuliert wurden, um einer Agenda zu folgen, die genetische Mutationen des menschlichen Genoms und die Umprogrammierung der zellulären Funktion von Zellen unseres Körpers, einschließlich der Produktion von schädlichen Spike-Proteinen, vorsieht.

Als sich die FDA am 22. Oktober 2020 mit Pfizer und dem Rest der Industrie traf, wurden die schädlichen klinischen Folgen der COVID-19-mRNA-Injektionen bei Erwachsenen und Kindern besprochen.

Dabei handelt es sich nicht um Nebenwirkungen eines Impfstoffs, sondern um die beabsichtigten Folgen einer Biowaffe. Die mRNA-Technologie verursacht Krankheiten, Behinderungen und Tod in einem noch nie dagewesenen Ausmaß, denn das ist es, was Biowaffen bewirken.

Kolosser 2:1-4

Denn ich will, dass ihr wisst, wie sehr ich um euch ringe … und um alle, die mich nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe verbunden zu sein, um den ganzen Reichtum der vollen Gewissheit des Verstandes und der Erkenntnis des Geheimnisses Gottes zu erlangen, der Christus ist, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind.

Dies sage ich, damit euch niemand mit einleuchtenden Argumenten täuscht.

Fachwissen und Intelligenz sind erforderlich, um einen Geheimdienstkrieg zu gewinnen

Generalleutnant Krillilov, der russische Militärchef für nukleare und biologische Kriegsführung, zitiert in seinem jüngsten globalen Einweisung über die Rolle von Pfizer beim Einsatz von Biowaffen auf der Grundlage der mRNA-Technologie gegen Zivilisten unter dem Deckmantel „sicherer und wirksamer Impfstoffe“ meine medizinisch-juristische Analyse und hat ein globales Strafverfahren gegen Pfizer eingeleitet. Generalleutnant Krillilov zitiert meine Arbeit und bekräftigt, dass die mRNA-Impfstoffe der Definition nach Biowaffen im Sinne von 18 USC 175 sind.

Ich führe diesen psychologischen Krieg nun schon seit zwei Jahren, um die Amerikaner und unsere Regierungsvertreter aufzuklären. Wenn Sie wollen, dass Amerika die Kontrolle über diesen Biokriegs-Albtraum übernimmt, wenden Sie sich bitte an führende Regierungsvertreter und einflussreiche Medienvertreter und bitten Sie mich, die Beweise vorzulegen, die Pfizer zu Fall bringen und die mRNA-Technologieplattform auf der Stelle stoppen können. Sie können mich über patriots@mifight.com erreichen.

Das Gute im Inneren

