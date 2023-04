Wie wirken sich die COVID-Impfungen auf werdende Mütter aus?

Die COVID-19-Impfung wurde schwangeren Frauen zur Verfügung gestellt, und jetzt beginnen sie, die Auswirkungen zu spüren. Lesen Sie hier, was mit ihrer Gesundheit passiert ist.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Im Vergleich zum Grippeimpfstoff ist die COVID-19-Impfung mit einer signifikanten Zunahme unerwünschter Ereignisse bei Frauen im gebärfähigen Alter verbunden

Die Daten zeigten ein 27-fach erhöhtes Risiko für Fehlgeburten und ein mehr als zweifach erhöhtes Risiko für unerwünschte fetale Ergebnisse in sechs verschiedenen Kategorien nach COVID-19-Impfungen

Der Inhalt der COVID-19-Spritze verteilt sich innerhalb von Stunden im Blutkreislauf und überwindet „alle physiologischen Barrieren, einschließlich der mütterlich-plazentaren-fetalen Schranke und der Blut-Hirn-Schranke sowohl bei der Mutter als auch beim Fötus“

Die Geburtenraten in mehreren europäischen Ländern gingen Ende 2021 deutlich zurück, Monate nachdem die COVID-19-Impfung in großem Umfang eingesetzt wurde

Die Forscher haben die sofortige Aussetzung der COVID-19-Impfung für alle Personen im gebärfähigen und reproduktiven Alter gefordert

Während ein normaler Impfstoff 10 bis 12 Jahre lang getestet werden muss, bevor er auf den Markt kommt, wurden die COVID-19-Impfungen während der Pandemie nur 10 Monate nach der Entwicklung der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, und zwar dank einer Genehmigung für den Notfall. Sogar schwangere Frauen wurden den Impfungen unterzogen, in vielen Fällen wurden sie sogar vorgeschrieben.

„Die weltweite Verbreitung dieser experimentellen COVID-19-Impfstoffe ist der größte Verstoß gegen die medizinische Ethik in der Geschichte der Medizin, vielleicht sogar der Menschheit“, sagte Dr. James Thorp, ein Experte für fötale Medizin, gegenüber Tucker Carlson. Thorp und seine Kollegen veröffentlichten eine Vorabdruckstudie, in der sie eklatante Risiken für schwangere Frauen feststellten, die die Impfungen erhielten, sowie für ihre ungeborenen Babys.

Die Ergebnisse waren so erschreckend, dass die Forscher zu dem Schluss kamen, dass schwangere Frauen keine COVID-19-Impfungen erhalten sollten, bis weitere Untersuchungen abgeschlossen sind. „Ein weltweites Moratorium für die Verwendung von COVID-19-Impfstoffen in der Schwangerschaft wird empfohlen, bis randomisierte prospektive Studien die Sicherheit in der Schwangerschaft und die langfristige Nachbeobachtung bei den Nachkommen belegen“, erklärten sie.

COVID-Impfungen mit 27-fach höherem Risiko einer Fehlgeburt verbunden

Thorp und Kollegen nutzten Daten aus dem Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) der U.S. Centers for Disease Control and Prevention, um die unerwünschten Ereignisse zu bewerten, die bei Frauen im gebärfähigen Alter nach einer COVID-19-Impfung im Vergleich zu einer Grippeimpfung auftraten. Im Vergleich zur Grippeimpfung war die COVID-19-Impfung mit einer signifikanten Zunahme von unerwünschten Ereignissen (AE) verbunden, darunter:

Menstruationsanomalien

Fehlgeburt

Fötale Chromosomenanomalien

Fetale Fehlbildung

Fetale zystische Hygromen

Fetale Herzstörungen

Fetale Herzrhythmusstörungen

Fetaler Herzstillstand

Fetale Gefäßfehlfunktion

Fetale Wachstumsanomalien

Fetale abnorme Überwachung

Fetale Thrombose der Plazenta

Niedriger Fruchtwasserstand

Fötaler Tod/Stillgeburt

„Wenn sie nach der verfügbaren Zeit, den verabreichten Dosen oder den empfangenen Personen normalisiert werden, überschreiten alle COVID-19-Impfstoff-AE das Sicherheitssignal bei allen anerkannten Schwellenwerten bei weitem … Schwangerschafts- und Menstruationsanomalien sind nach COVID-19-Impfungen signifikant häufiger als bei Grippeimpfungen“, stellten die Forscher fest.

Laut dem Internisten und Kardiologen Dr. Peter McCullough ergaben die Daten ein 27-fach erhöhtes Risiko für Fehlgeburten und ein mehr als zweifach erhöhtes Risiko für unerwünschte fetale Ergebnisse in sechs verschiedenen Kategorien.

Wurde Krankenschwestern ein Redeverbot auferlegt?

Bereits kurz nach der Einführung der COVID-19-Impfung traten Probleme auf, so dass eine durchgesickerte E-Mail eines großen kalifornischen Krankenhauses als Warnung an 200 Krankenschwestern verschickt wurde. Die E-Mail vom September 2022 enthielt die Betreffzeile „Demise Handling“ und bezog sich auf eine Zunahme von Totgeburten und fötalen Todesfällen. Ein TCW-Bericht der Journalistin Sally Beck enthielt den Inhalt der E-Mail, der lautete:

„Es sieht so aus, als ob die Zunahme der Sterbefälle [Babys], die wir beobachten, anhalten wird. Im August [2022] gab es 22 Sterbefälle [Totgeburten und fötale Todesfälle], was die Rekordzahl von Sterbefällen im Juli 2021 erreicht, und im September [2022] waren es bisher 7, und es ist erst der achte Tag des Monats“.

Beck berichtet, dass einer Krankenschwester, Michelle Gershman, die auf der Neugeborenenstation arbeitet, ihre Prämie vorenthalten wurde, weil sie die Zunahme der Todesfälle bei Föten ansprach. „Früher hatten wir ein fötales Ableben pro Monat. Jetzt sind es ein oder zwei pro Woche“, so Gershman. Beck berichtete:

„Ihre Erfahrungen und die Erfahrungen von Ärzten, die mit schwangeren Frauen arbeiten, stehen im Widerspruch zu den offiziellen ’sicheren und wirksamen‘ Beobachtungen und Ratschlägen, aber niemand konnte sich dazu äußern, weil im September 2021 vom American Board of Obstetrics and Gynecology (ACOG) verhängt wurde. … Zu Beginn der Einführung, im Dezember 2020, erhielten schwangere Frauen, die im Gesundheitswesen tätig waren oder als durch Covid gefährdet galten, die ersten Impfungen. Im Mai 2021 wurde der Impfstoff dann allen schwangeren amerikanischen Frauen empfohlen. Und das, obwohl keiner der Impfstoffhersteller reproduktionstoxikologische Untersuchungen an Tieren abgeschlossen und keine klinischen Studien an schwangeren Frauen begonnen hatte. Zwei Monate später stellten die Krankenhäuser einen enormen Anstieg von Fehlgeburten, Totgeburten, Frühgeburten, Schwangerschaftskomplikationen und Menstruationsanomalien fest.“

COVID-19-Impfungen sollten Kategorie X sein

Die mRNA aus COVID-19-Spritzen zirkuliert 28 Tage oder länger im Körper, und das Spike-Protein kann laut McCullough Gerinnung, Blutungen und Gewebeschäden auslösen.

Aufgrund dieser und anderer Bedenken erklärt er, dass COVID-19-Impfungen während der Schwangerschaft konservativ als Kategorie X eingestuft werden sollten. Das bedeutet: „Das Risiko der Anwendung des Medikaments bei schwangeren Frauen überwiegt eindeutig jeden möglichen Nutzen. Das Medikament ist bei Frauen, die schwanger sind oder schwanger werden könnten, kontraindiziert.“

Leider beteuern die Gesundheitsbehörden in den USA nach wie vor die Sicherheit des Medikaments, selbst für gefährdete Bevölkerungsgruppen wie diese, wie sie es von Anfang an getan haben. „Schockierenderweise wurde gleich in der ersten Woche der Massenimpfung im Dezember 2020 in den Nachrichten gezeigt, wie wohlmeinenden schwangeren Müttern synthetische Lipid-Nanopartikel injiziert wurden, die mit langlebiger mRNA versehen waren, die für das Spike-Protein des Wuhan Institute of Virology kodiert „.

Thorps Studie berichtet auch, dass die Daten von Pfizer zeigen, dass der Inhalt der COVID-19-Spritze innerhalb von Stunden in den Blutkreislauf gelangt und „alle physiologischen Barrieren, einschließlich der mütterlich-plazentar-fötalen Schranke und der Blut-Hirn-Schranke, sowohl bei der Mutter als auch beim Fötus“ überwindet.

In einer separaten Studie werden ionisierbare Lipidnanopartikel (LPN), wie sie in den COVID-19-Spritzen als mRNA-Transportplattformen verwendet werden, als Hilfsmittel für die Verabreichung von Medikamenten an die Plazenta untersucht, da sie diese so effektiv erreichen.

„LNPs verbessern die mRNA-Stabilität, die Umlaufzeit, die zelluläre Aufnahme und die bevorzugte Abgabe an bestimmte Gewebe im Vergleich zu mRNA ohne Trägerplattform“, schreiben die Forscher. Die Studie enthält jedoch einige besorgniserregende Daten, die auf Twitter geteilt wurden:

Der Nutzer Jikkyleaks twitterte: „Dies könnte einer der größten Skandale in der Medizin sein … Können Sie sehen, dass es in allen Behandlungsgruppen weniger Föten gibt als bei der Kochsalzlösung? Es ist nicht dramatisch, weil die Autoren diese Zahl anstelle der Anzahl der Fötusverluste veröffentlicht haben.“

Die Empfehlung der Gesundheitsbehörden, dass die COVID-19-Impfung für schwangere Frauen sicher und wirksam ist, stützt sich auf eine 42-tägige Studie von Pfizer mit 44 Ratten. Die Pfizer-BioNTech-Studie an Ratten ergab außerdem, dass die Impfung die Häufigkeit von Präimplantationsverlusten mehr als verdoppelte und außerdem zu einer geringen Häufigkeit von Mund-Kiefer-Fehlbildungen, Gastroschisis (einem Geburtsfehler der Bauchdecke) und Anomalien des rechtsseitigen Aortenbogens und der Halswirbel bei den Föten führte.

„In dieser Studie hat sich die Verlustrate von Föten verdoppelt (von 4,2 % auf 9,8 %), hatte aber kaum Auswirkungen auf die Gesamtzahl der Föten“, twitterte Jikkyleaks und teilte die obige Grafik. „So werden diese Informationen versteckt. Diese eine Folie hätte ausreichen müssen, um viel mehr Nachforschungen anzustellen, denn sie zeigte weniger Föten in JEDER GRUPPE.“

Schockierender Rückgang der Geburtenrate nach COVID-Spritzen

Die Geburtenraten in mehreren europäischen Ländern gingen Ende 2021 deutlich zurück, Monate nachdem die COVID-19-Impfung weit verbreitet wurde. Die Daten, die von einem europäischen Forscherteam zusammengestellt wurden, zeigen, dass die Geburtenraten in allen untersuchten Ländern zurückgingen, darunter:

Deutschland

Österreich

Schweiz

Frankreich

Belgien

Niederlande

Dänemark

Estland

Finnland

Lettland

Litauen

Schweden

Portugal

Spanien

Tschechische Republik

Ungarn

Polen

Rumänien

Slowenien

Island

Nordirland

Montenegro

Serbien

Das Team erklärte:

„Vorab ist anzumerken, dass jedes einzelne untersuchte europäische Land einen monatlichen Rückgang der Geburtenraten von bis zu mehr als 10% im Vergleich zu den letzten drei Jahren aufweist. Es kann gezeigt werden, dass dieses sehr alarmierende Signal nicht durch Infektionen mit Covid-19 erklärt werden kann. Es lässt sich jedoch ein eindeutiger zeitlicher Zusammenhang mit der Häufigkeit von Covid-Impfungen in der Altersgruppe der Männer und Frauen zwischen 18 und 49 Jahren feststellen. Daher müssen vertiefte statistische und medizinische Analysen gefordert werden.“

Die Rückgänge der Geburtenraten reichten von einem Tiefstand von 1,3 % in Frankreich bis zu einem Höchststand von 19 % in Rumänien. Sieben Länder verzeichneten einen Geburtenrückgang von mehr als 10 %, während 15 Länder einen Rückgang von mehr als 4 % aufwiesen. Der Geburtenrückgang in der Schweiz übertraf den des Ersten Weltkriegs, des Zweiten Weltkriegs, der Weltwirtschaftskrise und der Einführung der oralen Verhütungsmittel.

Es wurde kein Zusammenhang zwischen dem Rückgang der Geburtenrate und COVID-19-Infektionen oder Krankenhausaufenthalten festgestellt, wie das Team feststellte:

„Die Nebenwirkungen auf die weiblichen Fortpflanzungsorgane und die Studienergebnisse in Bezug auf die männliche Fruchtbarkeit deuten auf eine kausale Interpretation des Zusammenhangs zwischen dem Geburtenrückgang und den Covid-19-Impfungen hin“.

COVID-Spritzen beeinflussen den Menstruationszyklus

Es ist nach wie vor unbekannt, wie sich COVID-19-Impfungen auf die reproduktive Gesundheit von Männern und Frauen auswirken. So berichtet The Vaccine Reaction: „Bis heute heißt es in der Packungsbeilage der von der FDA zugelassenen COVID-Impfung ausdrücklich, dass das Mittel nicht auf eine mögliche Beeinträchtigung der männlichen Fruchtbarkeit getestet wurde“. Daten zur Unfruchtbarkeit in den USA nach der Einführung der COVID-Impfung liegen jedoch nicht vor.

In der Zwischenzeit haben Frauen auf der ganzen Welt über Veränderungen ihrer Menstruationszyklen nach der COVID-19-Impfung berichtet, und die Gesundheitsbehörden haben diese Berichte weitgehend abgetan oder sie als anekdotisch bezeichnet.

Eine in der Zeitschrift Obstetrics & Gynecology veröffentlichte Studie, die vom National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) und dem National Institutes of Health (NIH) Office of Research on Women’s Health finanziert wurde, bestätigt jedoch einen Zusammenhang zwischen der Länge des Menstruationszyklus und der COVID-19-Impfung.

In klinischen Studien für COVID-19-Impfungen wurden keine Daten über den Menstruationszyklus nach der Injektion erhoben, und auch VAERS sammelt nicht aktiv Informationen über den Menstruationszyklus, so dass es zunächst schwierig war, festzustellen, ob die Impfungen eine Wirkung hatten. Es gibt jedoch zahlreiche anekdotische Berichte in den sozialen Medien, die laut der Studie „darauf hindeuten, dass Menstruationsstörungen viel häufiger auftreten …“

An der Studie von Obstetrics & Gynecology nahmen 3.959 Personen im Alter zwischen 18 und 45 Jahren teil. Diejenigen, die keine COVID-19-Spritze erhalten hatten, stellten während der Studie keine signifikanten Veränderungen in Zyklus 4 im Vergleich zu ihren ersten drei Zyklen fest.

Diejenigen, die eine COVID-19-Spritze erhalten hatten, hatten jedoch längere Menstruationszyklen, in der Regel um weniger als einen Tag, wenn sie die Spritze erhalten hatten. Die verlängerten Zyklen wurden für beide Dosen der Injektion festgestellt, mit einem Anstieg von 0,71 Tagen nach der ersten Dosis und 0,91 Tagen nach der zweiten Dosis.

Zyklusveränderungen von acht oder mehr Tagen notiert

Der Gesamtrückgang wurde als klinisch nicht signifikant beschrieben. Bei einigen Frauen, insbesondere bei denjenigen, die zwei Spritzen im selben Menstruationszyklus erhielten, kam es jedoch zu signifikanten Veränderungen, einschließlich einer Verlängerung der Zykluslänge um zwei Tage und in einigen Fällen zu Veränderungen der Zykluslänge von acht Tagen oder mehr. Da ein regelmäßiger Menstruationszyklus „ein offenkundiges Zeichen für Gesundheit und Fruchtbarkeit ist“ könnte jede Veränderung große Auswirkungen haben.

Darüber hinaus stellte das Team fest: „Es bleiben Fragen zu anderen möglichen Veränderungen der Menstruationszyklen offen, wie z. B. Menstruationssymptome, außerplanmäßige Blutungen und Veränderungen in der Qualität und Quantität der Menstruationsblutung.“

Die Verbindungen zu Fehlgeburten, reproduktiven Veränderungen und sinkenden Geburtenraten lassen die Sicherheit der COVID-19-Impfung für Menschen im reproduktiven Alter in Frage stellen. Daher forderte das europäische Forschungsteam ebenso wie Thorp ein Moratorium für COVID-19-Impfungen bei schwangeren Frauen und ging noch einen Schritt weiter, indem es eine Aussetzung für alle Menschen im reproduktiven Alter vorschlug:

„Angesichts der erheblichen individuellen und gesellschaftlichen Relevanz des Zusammenhangs zwischen Impfkampagnen und sinkenden Geburtenraten sollte die sofortige Aussetzung der Covid-19-Impfung für alle Personen im gebärfähigen und reproduktiven Alter gefordert werden.“

