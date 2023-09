Lauterbach und sein Ministerium scheinen über seinen Impfstatus gelogen zu haben

Trotzallemimmernoch-Minister Karl Lauterbach ist erneut in den starken Verdacht geraten, die Öffentlichkeit über seinen Impfstatus belogen zu haben. Bei seiner öffentlichen, angeblich fünften Covid-Impfung wurde in seinen Impfpass allem Anschein nach ein Sticker für eine vierte Impfung gesetzt. Erstmals in Verdacht geraten, über seine angebliche Viertimpfung gelogen zu haben, war er 2022. Das Ministerium mauert auf Nachfragen erneut.

Am 18. September lies sich der Bundesgesundheitsminister zum Start der Impfkampagne mit den neuen, an die vorletzte Corona-Variante angepassten Impfstoffen öffentlichkeitswirksam impfen. Auf dem veröffentlichten Foto ist zu sehen, wie ein Sticker für eine vierte Impfung in seinen Impfpass geklebt wird. Nach Lauterbachs eigenen Aussagen über seinen Impfstatus hätte es jedoch schon die fünfte Impfung sein müssen.