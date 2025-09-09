LEAKED: Israel wird im Ausland als „Völkermord betreibendes Apartheid-Land“ angesehen, laut Israels eigener Untersuchung

Von Ryan Grim

Mark Penns Stagwell wurde vom israelischen Außenministerium beauftragt, einen Weg aus der globalen Isolation zu finden.

Das israelische Außenministerium beauftragte ein amerikanisches Meinungsforschungsinstitut mit der Durchführung einer umfassenden Reihe von Umfragen und Fokusgruppen, verbunden mit einer Testung von Botschaften, mit dem Ziel, das Image Israels sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa wiederherzustellen. Die Arbeit ist noch nicht abgeschlossen, aber ein vorläufiger Bericht des Instituts wurde von einer Quelle mit direktem Zugang zu Drop Site News weitergegeben.

Die Arbeit wird von Stagwell Global durchgeführt, einem Unternehmen, das von dem berüchtigten politischen Aktivisten Mark Penn gegründet wurde, der als Vorsitzender und CEO des Unternehmens fungiert. Penn spendete 100.000 Dollar an AIPAC nach dem 7. Oktober 2023, und seine Verbindungen zum Likud reichen bis zu seiner Arbeit für Menachem Begins Wahlkampf um das Amt des Premierministers im Jahr 1981 zurück. Stagwell steht außerdem kurz davor, einen Auftrag ohne Ausschreibung von der Trump-Regierung zu erhalten, um die Einstellung der Amerikaner zu Impfstoffen zu untersuchen.

Die Umfrage und die Fokusgruppenarbeit versuchen herauszufinden, was die Öffentlichkeit über den anhaltenden Angriff auf Gaza weiß und wie ihre verschiedenen Einstellungen gegenüber Israel derzeit sind.

Es ist unklar, wie viel die Forschung das Außenministerium (MoFA) kostet, aber die Kombination aus Fokusgruppen und Umfragen macht es zu einem Projekt, das in der Regel mit hohen Kosten verbunden ist. Das MoFA erhielt kürzlich eine historische Aufstockung seines Budgets um zusätzliche 150 Millionen Dollar, mit dem Ziel, das Image Israels weltweit inmitten des andauernden Völkermords zu verbessern.

Die Studie umfasst auch eine „Phase 3“, in der den Forschungsteilnehmern in Europa und den USA Videos mit unterschiedlichen Botschaften gezeigt werden, um zu testen, welche Propaganda am wirksamsten ist, um die Meinung zu beeinflussen. Ein Propagandavideo, das den Forschungsteilnehmern gezeigt wurde, zeigte beispielsweise eine „Studentin mit einem ‚Free Palestine‘-Schild, die es senkt, als sie weitere Botschaften über Israel und den Konflikt hört, bis sie es schließlich wegwirft“, so der Bericht.

Im Rahmen der Umfrage wurden Menschen in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Großbritannien, Spanien und Frankreich gefragt, wie viele Menschen ihrer Meinung nach Israel in Gaza getötet habe und wie hoch der Anteil der Zivilisten unter diesen Opfern sei. Die Befragten in allen Ländern gaben überwiegend an, dass es sich bei den Getöteten „überwiegend um Zivilisten“ handele:

In den USA und Deutschland, den beiden Ländern, in denen die Öffentlichkeit laut Umfrage Israel nach wie vor relativ positiv gegenübersteht, glauben die Befragten ebenfalls, dass Israels Militäraktion weit weniger Todesopfer gefordert hat als in Wirklichkeit. Die mittlere Antwort in den USA und Dänemark zur Schätzung der Zahl der von Israel getöteten Menschen lag bei nur 10.000 – im Gegensatz zu den 30.000 bzw. 40.000 Todesopfern, die in Frankreich und Spanien geschätzt wurden. Die derzeit bestätigte Zahl der Todesopfer, die sicherlich zu niedrig angesetzt ist, liegt bei über 64.000, obwohl die Umfragen im Laufe des letzten Jahres durchgeführt wurden.

Diese Kluft zwischen Wahrnehmung und Realität deutet darauf hin, dass die Ablehnung gegenüber Israel noch nicht ihren Tiefpunkt erreicht hat.

Laut der Studie besteht die beste Taktik Israels, um dem entgegenzuwirken, darin, die Angst vor dem „radikalen Islam“ und dem „Dschihadismus“ zu schüren, die nach wie vor groß ist. Durch die Hervorhebung der israelischen Unterstützung für Frauen- und Homosexuellenrechte bei gleichzeitiger Betonung der Besorgnis, dass die Hamas „alle Juden vernichten und den Dschihadismus verbreiten“ wolle, stieg die Unterstützung für Israel in jedem Land um durchschnittlich über 20 Punkte. „Insbesondere wenn die Situation in Gaza gelöst ist, ist das Wachstumspotenzial in allen Ländern sehr groß“, lautet das Fazit des Berichts.

Stagwell untersuchte die Angst vor dem „radikalen Islam“ und stellte fest, dass eine überwältigende Mehrheit in Europa und den Vereinigten Staaten diesen als „Bedrohung“ bezeichnete:

In jedem Land stimmten drei Viertel oder mehr der Befragten zu, dass der „radikale Islam“ eine Bedrohung darstelle, wobei Frankreich und Deutschland an der Spitze lagen. Die Unterstützung für die Palästinenser gegenüber den Israelis war jedoch in Frankreich deutlich höher als in Deutschland.

Der Bericht untersuchte die Unterstützung Israels gegenüber der Hamas und dem Iran sowie allgemeiner gegenüber den Palästinensern insgesamt. Die Zahlen im Stagwell-Bericht fallen deutlich günstiger für Israel aus als in anderen Umfragen. Eine kürzlich durchgeführte Quinnipiac-Umfrage ergab beispielsweise, dass 37 % der amerikanischen Wähler angaben, die Palästinenser zu unterstützen, gegenüber 36 %, die sich für die Israelis aussprachen. Bei der Stagwell-Umfrage konnten die Befragten beide Optionen wählen, anstatt sich für eine entscheiden zu müssen, was möglicherweise für die Abweichung verantwortlich ist.

Israel hat jedoch noch einen langen Weg vor sich, da die Untersuchung ergab, dass insbesondere Europäer „der Aussage zustimmen, dass Israel ein genozidales Apartheid-Land ist, obwohl dies im Widerspruch zu ihrer Ablehnung der Hamas und des Iran steht“.

Penn ist ein langjähriger Verbündeter des Likud, der Partei des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu. Seine Firma Penn & Schoen führte 1981 Umfragen für Menachim Begin durch und verhalf ihm so zu einem knappen Wahlsieg. Begin war Kommandeur der Terrororganisation Irgun gewesen und war der Drahtzieher des Bombenanschlags auf das King David Hotel im Jahr 1946, einem Angriff auf einen Nachtclub, bei dem 91 Menschen ums Leben kamen, um die Briten aus Palästina zu vertreiben. 1982 führte er eine Invasion im Libanon an, die für die Zivilbevölkerung so tödlich war, dass der damalige Präsident Ronald Reagan Begin sagte, sie erinnere an den Holocaust. Die anschließende Besetzung des Südlibanon führte zur Gründung der Hisbollah und dauerte bis zum Jahr 2000.

Penn war enger Berater von Präsident Bill Clinton, ist aber seitdem regelmäßig bei Fox News zu sehen und ein Verbündeter von Präsident Donald Trump. Stagwell ist Eigentümer von SKDK, der demokratischen Firma, die von Joe Bidens Top-Beraterin Anita Dunn mitbegründet wurde. Im Februar registrierte sich SKDK, um im Auftrag des israelischen Außenministeriums zu arbeiten.

Stagwell und das Außenministerium reagierten nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme. Die vollständige Umfrage finden Sie hier.