Prof. Homburg über die Hintergründe zum Staats-Terror gegen Michael Ballweg

Auf der Grundlage langer Recherchen dokumentiert Prof. Stefan Homburg den von Politikern dirigierten Staats- und Medienterror gegen den Gründer der Querdenker-Bewegung und Organisator von Massen-Demos gegen die Corona-Maßnahmen, den Stuttgarter Unternehmer Michael Ballweg. Prof. Homburg kennt die Akteure und vor allem die Akten des Falles sehr gut und präsentiert sein übersichtlich zusammengestelltes Hintergrundmaterial, das die Illusion eines Rechtsstaates endgültig zerstört. Wir bringen nachfolgend mein Transkript des knapp halbstündigen Videos. Die Kapitel-Überschriften sind von mir eingefügt. (hl)

Lawfare: Terror gegen Michael Ballweg

Von Prof. Dr. Stefan Homburg

Lawfare

Seit der Corona-Krise 2020 muss man ständig neue Worte lernen. Dazu gehört Lawfare, ein Kofferwort aus Law für Recht und Warfare für Kriegsführung. Lawfare bedeutet, dass Politiker die Justiz und andere Behörden missbrauchen, um Regierungskritiker zu bekämpfen. Wir wussten schon lange, dass das in anderen Staaten üblich ist, aber jetzt breitet sich diese Methode auch in Deutschland aus. Zehntausende