LeasePlan, ein Partner des WEF, will alle seine Mitarbeiter zur Impfung verpflichten

Das Leasing-Unternehmen LeasePlan möchte, dass seine Mitarbeiter gegen Corona geimpft werden, wenn sie ins Büro zurückkehren. So ein Bericht von Financieele Dagblad. Dass Unternehmen LeasePlan, ein Partner des Weltwirtschaftsforums, ist nun das erste Unternehmen in den Niederlanden, das die Impfung für seine Mitarbeiter zur Pflicht macht, was gesetzlich nicht erlaubt ist.

Anfragen für „Impfverweigerer“ werden von Fall zu Fall behandelt, sagt LeasePlan, das rund 8.000 Mitarbeiter in 30 Ländern beschäftigt.

Die Maßnahme ist auf breite Kritik gestoßen. Podcast-Macher und Unternehmer Jorn Luka schreibt: „Damit tun sie uns wirklich einen Gefallen. Die Eliten, die Regierungen, die großen Unternehmen. Sie legen offen, wie tief die systemische Fäulnis ist. Wozu sie alle fähig sind. Massenkündigungen in solchen Unternehmen.

„Da haben wir’s“, sagt die Kolumnistin Marianne Zwagerman. „Aber wen kümmert das schon bei einer Regierung, die das Brechen von Gesetzen zur neuen Normalität gemacht hat? Ich hoffe, dass der VNONCW (Gewerkschaft in Holland) in dieser Sache hart durchgreifen wird.

Der Arbeitsrechtler Pascal Besselink erklärte gegenüber Het Parool, dass LeasePlan die Grenzen überschreitet. „In den Niederlanden gibt es keine Impfpflicht. Ein Arbeitgeber kann einen Arbeitnehmer nicht dazu verpflichten, sich impfen zu lassen, oder von ihm verlangen, dass er angibt, ob er geimpft wurde.“

„Ein Arbeitgeber kann fragen, ob er geimpft ist, aber wenn er keine Antwort erhält, darf er keinen weiteren Druck ausüben“, betonte Besselink. „Menschen dürfen nicht versetzt oder zur Heimarbeit gezwungen, geschweige denn entlassen oder eine Vertragsverlängerung verweigert werden.“

„Es geht den Arbeitgeber nichts an, ob sein Arbeitnehmer geimpft ist oder nicht. Die Forderung nach einer Impfung für den Zugang zum Arbeitsplatz ist ebenso verboten wie indirekter Zwang. Ob kontrolliert oder nicht, ein solcher Aufruf ist gleichbedeutend mit indirekter Nötigung. Tun Sie es also nicht! Antwortet Belang van Nederland.