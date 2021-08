Absolute Macht ist kein Covid-Sicherheitsnetz

Seit Beginn der Covid-19-Pandemie berufen sich die Verfechter der Abriegelung immer wieder auf „Wissenschaft und Daten“, um jede von Politikern auferlegte Anordnung zu rechtfertigen. Harte Fakten haben kürzlich gezeigt, dass weder Impfstoffe noch Gesichtsmasken einen sicheren Schutz gegen das Virus bieten. Aber kein noch so guter Beweis hat bisher den Glauben an die Magie der absoluten Macht erschüttert.

Die Covid-Politik verkommt immer mehr zu dem Äquivalent des Opfers von Jungfrauen, um wütende Virusgötter zu besänftigen. In Neuseeland wurde am Dienstag als Reaktion auf einen einzigen Covid-Fall in der Hauptstadt eine landesweite Abriegelung verhängt. Premierministerin Jacinda Ardern wies ihre gefangenen Bürger an: „Versammeln Sie sich nicht, sprechen Sie nicht mit Ihren Nachbarn. Bitte bleiben Sie in Ihrer Blase.“ Ardern versicherte, dass „die Einhaltung dieser Regeln und die Sicherstellung, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um sie auszurotten, im Moment immer noch die beste Strategie der Welt ist.“ Ardern ließ sich nicht dazu herab zu erklären, warum fast nirgendwo sonst auf der Welt, auch nicht in Ländern mit weitaus mehr Covid-Fällen, versucht wird, alltägliche Gespräche zu verbieten.

In Australien patrouilliert das Militär in den Straßen der Stadt, um die jüngste Abriegelung durchzusetzen. Daniel Andrews, der Premierminister des Bundesstaates Victoria, verordnete kürzlich: „Die Masken dürfen nicht abgelegt werden, um im Freien Alkohol zu konsumieren.“ Ein Australier beklagte: „Mein Geschäft wurde zwangsweise geschlossen. Alle wurden ohne Lohn nach Hause geschickt. Wir dürfen unsere Häuser nicht mehr verlassen, außer aus den 5 von der Regierung angegebenen Gründen“.

Es gibt keine „Wissenschaft“, die es rechtfertigt, den Australiern zu verbieten, sich mehr als 2 Meilen von ihrem Haus zu entfernen. Aber Neuseeland und Australien gehen davon aus, dass niemand sicher ist, wenn die Behörden nicht jeden Atemzug der Bürger kontrollieren können.

In den Vereinigten Staaten jubeln viele der gleichen Experten und Aktivisten, die über das Übel der „Mikroaggressionen“ gejammert haben, nun der Regierung zu, die jedem eine Covid-Impfung aufzwingen will. Biden erklärte öffentlich, dass er prüfe, ob er die Befugnis habe, alle Menschen zur Impfung zu zwingen.

Biden befürwortete die Impfpässe, die einige Städte bereits eingeführt haben. Der Radiomoderator Grant Stinchfield kommentierte, in Los Angeles könne man „auf die Straße scheißen, in einem Crack-Zelt auf dem Bürgersteig Drogen spritzen und sogar etwas unter 900 Dollar stehlen, aber jetzt muss man Papiere vorlegen, um in ein Restaurant oder ein Fitnessstudio zu kommen!?!?“ Das Passregime von New York City verbietet der Mehrheit der Schwarzen effektiv viele Aktivitäten des täglichen Lebens, da sie eine viel niedrigere Impfrate haben als andere Gruppen.

Möglicherweise stehen noch weitaus größere Einschränkungen bevor. Die Associated Press berichtete, dass die Regierung Biden erwägt, „Impfungen für Reisen zwischen den Staaten vorzuschreiben“, aber ein solches Dekret so lange hinauszögert, bis „die Amerikaner bereit sind, sich von der Bundesregierung unter Druck setzen zu lassen“. Ein hochrangiger ehemaliger Beamter des Heimatschutzes hat dazu aufgerufen, jeden, der nicht vollständig geimpft ist, auf die Flugverbotsliste zu setzen, wodurch die Liste auf mehrere Millionen Menschen ausgeweitet und neues Unheil für den Flugverkehr angerichtet würde. Beamte der Biden-Regierung haben keine Beweise dafür vorgelegt, dass solche Beschränkungen die Pandemie beenden würden, aber sie würden es dem Präsidenten erlauben, das gleiche Machogehabe an den Tag zu legen wie Präsident Nixon bei seiner illegalen Invasion in Kambodscha im Jahr 1970.

Die Anti-Covid-Empfehlungen der Politiker ähneln zunehmend verängstigten Soldaten, die auf jedes Geräusch schießen, das sie im Dunkeln hören. NIH-Direktor Francis Collins verurteilte kürzlich die „Epidemie von Fehlinformation, Desinformation und Misstrauen, die uns auseinanderreißt“. Ein Großteil der Fehlinformationen ist jedoch direkt auf die Kehrtwendungen und die Panikmache der Regierung Biden zurückzuführen. Am 3. August verkündete Collins in einem CNN-Interview, dass „Eltern von ungeimpften Kindern … zu Hause Masken tragen“ sollten. Er räumte ein: „Ich weiß, das ist unangenehm, ich weiß, es scheint seltsam, aber es ist der beste Weg, um Ihre Kinder zu schützen.“ Ein paar Stunden später widerrief Collins auf Twitter, vielleicht nachdem ihn andere politische Beauftragte davon überzeugt hatten, dass er aufhören solle, wie ein Vollidiot zu klingen.

Die Fehlinformation über Covid begann an der Spitze. In einer CNN Town Hall im letzten Monat erklärte Biden: „Sie werden COVID nicht bekommen, wenn Sie diese Impfungen haben.“ Beamte der Biden-Administration wiederholten den Refrain von der „Pandemie der Ungeimpften“ noch lange nachdem klar geworden war, dass die Impfungen die Ausbreitung von Covid nicht mehr verhindern konnten. Am 8. August gab CDC-Direktorin Rochelle Walensky schließlich zu: „Was [COVID-Impfstoffe] nicht mehr können, ist die Übertragung zu verhindern.“ Was für eine Bescherung. Zuvor hatte sich die Biden-Administration sogar geweigert, die Zahl der „durchgebrochenen“ Infektionen unter den Mitarbeitern des Weißen Hauses bekannt zu geben. Prof. Eric Topol beklagte, dass die falschen Angaben der CDC zu den Covid-Risiken ein „eklatantes Versagen darstellten, das Millionen von geimpften Amerikanern einem unnötigen Risiko für Durchbruchsinfektionen aussetzt“.

Am Donnerstag wurde die CDC in einem Artikel auf der Titelseite der Washington Post dafür gegeißelt, dass sie der Öffentlichkeit Informationen über Covid vorenthalten hat, und es wurde festgestellt, dass ihre „übermäßig rosigen Einschätzungen der Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Delta die Amerikaner in einem falschen Gefühl der Sicherheit eingelullt haben könnten.“ Tom Frieden, ehemaliger CDC-Direktor unter Obama, gab zu bedenken, dass die langen Verzögerungen bei der Veröffentlichung dazu führten, dass sich einige Leute fragten, ob die CDC Ergebnisse verheimlicht“. CDC-Direktor Walensky reagierte auf das Debakel, indem er versprach, ein neues Zentrum für Vorhersage und Ausbruchsanalyse zu entwickeln, um Daten in Echtzeit zu analysieren“, berichtete die Post. Die CDC hielt es zuvor offenbar nicht für sinnvoll, einen Teil ihres Jahresbudgets von 8 Milliarden Dollar für ein solches Projekt auszugeben.

Die Biden-Administration hat versucht, das Wiederaufleben von Covid auf Gesetzesbrecher zu schieben, die sich nicht jedem überarbeiteten Befehl unterworfen haben. Die offizielle Feindesliste hat sich von denjenigen, die keine Maske tragen, auf diejenigen ausgeweitet, die sich weigern, sich impfen zu lassen, und sie wird bald auch diejenigen umfassen, die sich weigern, eine dritte (und vierte? fünfte?) Injektion zu bekommen.

Die größte Erweiterung der Feindesliste erfolgte am 13. August, als das Ministerium für Heimatschutz eine Terrorwarnung herausgab und die Strafverfolgungsbehörden davor warnte, dass „regierungsfeindliche/autoritätsfeindliche gewalttätige Extremisten die … mögliche Wiedereinführung von Beschränkungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit in den Vereinigten Staaten als Grund für Anschläge nutzen könnten“. Jeder, der sich lautstark dagegen wehrt, wieder unter Hausarrest gestellt zu werden, ist das moralische Äquivalent der Taliban oder vielleicht der Hisbollah. Präventive föderale Auffangnetze für potenzielle Unruhestifter reichten weit über Personen hinaus, die mit Gewalt drohten. Möglicherweise stellen die Bundesbehörden bereits umfangreiche Listen von Covid-Kritikern zusammen, die ihnen irgendwann einmal nützlich sein könnten.

Aber zumindest erkennen die Regierungsbeamten jetzt den wahren Feind. Covid-Zar Tony Fauci erklärte kürzlich: „Ich weiß, dass die Leute ihre individuelle Freiheit haben wollen… aber ich denke, dass wir uns jetzt in einer so ernsten Situation befinden, dass … Anordnungen herausgegeben werden sollten.“ Fauci sagt voraus, dass, sobald die FDA die formelle Zulassung der Covid-Impfstoffe überstürzt, den Amerikanern noch viel mehr Vorschriften auferlegt werden. Die Tatsache, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs von Pfizer auf 42 % gesunken ist, spielt keine Rolle. Ein Impfstoff ist kein Fehlschlag, solange die Regierung jeden zu zusätzlichen Injektionen zwingen kann.

Der wichtigste „Beweis“ für die meisten Covid-Maßnahmen ist die Berufsbezeichnung des Regierungsbeamten, der die Verordnung erlässt. Vinay Prasad, Medizinprofessor an der Universität von Kalifornien in San Francisco, schrieb letzten Monat: „Wenn es um nicht-pharmakologische Maßnahmen wie obligatorische Geschäftsschließungen, Maskenpflicht und zahllose andere Eingriffe geht, ist die schockierende Schlussfolgerung der letzten 18 Monate folgende: Wir haben so gut wie nichts gelernt.“ Prasad warf seinen Kollegen vor, es versäumt zu haben, verlässliche Forschung zu den Schlüsselfragen der Pandemie zu betreiben: „Jeder, der sich für einen Wissenschaftler hält, sollte sich für unser kollektives Versagen bei der Gewinnung von Wissen schämen, und dieses Versagen zeichnet sich wieder einmal deutlich ab.“

Für Bürokraten und Politiker sind Machtgewinn und Unterwerfung Sieg genug, selbst wenn ihre Politik ein Virus nicht besiegen kann. Die Bürger müssen davon ausgehen, dass „die Regierung es am besten weiß, auch wenn sie wenig oder gar nichts weiß“. Die Menschen werden sich nicht infizieren, solange sie vor den Befehlen der Regierung kriechen, richtig? Leider haftet die Regierung nicht für die von ihr genehmigten Injektionen oder die von ihr zerstörten Freiheiten.

Der Glaube an die absolute Macht ist keine „Wissenschaft“ – unabhängig davon, wie viele Wissenschaftler Washington im Gegenzug für Bundesmittel die Treue schwören. Wie der Historiker John M. Barry, Autor des Buches The Great Influenza, bemerkte: „Wenn man Politik und Wissenschaft vermischt, erhält man Politik“. Es gibt keine Sicherheit, wenn man sich verdammten Narren unterwirft, ungeachtet ihrer pompösen Titel.