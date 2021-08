Lebensmittel nur noch mit Impfausweis

Philippinen -CEBU CITY – Der Bürgermeister von Lapu-Lapu City, Junard Chan, sagte am Dienstag, dass seine Durchführungsverordnung, die von den Einwohnern verlangt, beim Betreten öffentlicher und privater Märkte und anderer Einrichtungen einen Impfausweis vorzulegen, sie dazu bewegen soll, sich gegen die Coronavirus-Krankheit 2019 (Covid-19) impfen zu lassen.

Chan räumte in einem Radiointerview ein, dass die Impfquote in der Stadt niedrig ist und er es für notwendig hält, die Bemühungen zu verstärken, um den Schutz der Bevölkerung auf 70 Prozent zu erhöhen.

Am Montag erließ er die Durchführungsverordnung 2021-040, die angesichts des Anstiegs der Coronavirus-Fälle strengere Maßnahmen vorsieht und die gesamte Stadt bis zum 25. August unter eine einmonatige, modifizierte allgemeine Quarantäne stellt.

Er sagte jedoch, dass die Anordnung, wonach die Einwohner beim Betreten von Märkten, Lebensmittelgeschäften und Kaufhäusern ihren Impfausweis vorlegen müssen, erst am 25. August in Kraft treten wird.

„Wir werden bis zum 25. August warten. Wir werden abwägen, ob die Zahl unserer Einwohner, die sich impfen lassen, ausreichen wird. Wir werden abwarten und sehen, es ist noch nicht endgültig, da wir die Beteiligung in unseren Impfzentren auswerten werden“, sagte Chan.

Der Bürgermeister reagierte damit auf die Kommentare von Internetnutzern in den sozialen Medien zu der neuen Maßnahme, die ihnen den Zugang zu grundlegenden und lebenswichtigen Gütern inmitten der Pandemie erschweren würden.

Er appellierte an die Einwohner, mit der Stadt bei der Einhaltung der Mindestgesundheitsprotokolle zusammenzuarbeiten sowie bei ihren Bemühungen, mindestens 70 Prozent der Bevölkerung zu impfen, um das Schutzziel gegen Covid-19 zu erreichen.

„Seit Beginn der Pandemie müssen wir an nichts anderes denken als an das Wohlergehen unserer Bevölkerung. Wir wollen nichts anderes, als den Oponganons (Einwohner von Lapu-Lapu City) Schutz zu bieten. Ich bin sehr besorgt darüber, dass die Zahl der Covid-19-Fälle in dieser Woche sehr hoch ist“, sagte Chan in einer separaten Erklärung, die er auf seiner Social-Media-Seite veröffentlichte.

Er sagte, dass am Freitag letzter Woche 93 neue Fälle in der Stadt registriert wurden, 85 am Samstag und 64 am Sonntag.

Er wies darauf hin, dass die zugewiesenen Betten für Covid-19-Patienten in den öffentlichen und privaten Krankenhäusern von Metro Cebu aufgrund des Anstiegs der Fälle bereits voll belegt sind. (PNA)