Lebensmittelbanken in den gesamten USA werden von einem Tsunami hungriger Menschen überwältigt

Michael Snyder

Da die Lebensmittelpreise gestiegen sind, ist die Nachfrage bei Lebensmittelbanken im ganzen Land auf sehr alarmierende Werte angestiegen. Am Ende des Jahres 2024 schrieb ich darüber, dass die Nachfrage bei Lebensmittelbanken überall in den Vereinigten Staaten auf Rekordniveau gestiegen war. Leider ist die Nachfrage im Jahr 2025 weiter gestiegen, und nun hat der Regierungsstillstand Amerikas Hungerkrise in den Overdrive geschaltet.

Millionen sehr hungriger Menschen erscheinen bei Lebensmittelbanken und suchen etwas zu essen, und die Ressourcen werden bis zum Limit belastet.

Es gibt keinen Bereich des Landes, der von dieser Krise nicht betroffen ist.

Zum Beispiel wird berichtet, dass Lebensmittelbanken in Iowa während dieses Regierungsstillstands eine „Rekordnachfrage“ erleben…

Lebensmittelpantries in ganz Iowa verzeichnen eine Rekordnachfrage, während Familien darauf warten, dass die Bundesregierung ihre Lebensmittelhilfeleistungen wiederherstellt.

Wie sieht „Rekordnachfrage“ aus?

Nun, bei einer Lebensmittelbank in Iowa werden etwa doppelt so viele Menschen bedient wie üblich…

Während Familien warten, wenden sich viele an Lebensmittelpantries um Hilfe. Bei WayPoint Resources in Waukee reichte die Schlange am Montag für Lebensmittel aus der Tür hinaus. „Wir haben heute erst um Mittag geöffnet. Und bereits in dieser ersten Stunde haben wir doppelt so viele Menschen gesehen, wie wir normalerweise sehen“, sagte Melissa Stimple, die Geschäftsführerin des Zentrums.

Wir sehen ähnliche Dinge auch in anderen Teilen der Nation.

Im Südwesten von Texas bedient ein Netzwerk von Lebensmittelbanken jetzt fast 170.000 Menschen pro Woche…

Eric Cooper, Präsident und CEO der San Antonio Food Bank, die 29 Bezirke im Südwesten von Texas bedient, sagte, dass die Zahl der Familien, die Hilfe suchen, gestiegen sei, seit zum ersten Mal angekündigt wurde, dass es eine Unterbrechung bei den SNAP-Leistungen geben würde, falls der Regierungsstillstand anhalte. Cooper sagte, dass die San Antonio Food Bank, die Teil der gemeinnützigen Organisation Feeding America ist, typischerweise 105.000 bis 120.000 Menschen pro Woche ernährt, jetzt jedoch fast 170.000 Menschen pro Woche sieht.

Wenn man plötzlich von 120.000 Menschen pro Woche auf 170.000 Menschen pro Woche geht, wird es sehr schwierig sein, genug Lebensmittel für alle zu haben.

Oft bekommen diejenigen am Ende der Schlange nichts, und deshalb stellen sich so viele Menschen früh an.

Am Montag reichte die Schlange bei einer Lebensmittelbank in der Bay Area „den ganzen Bürgersteig entlang“…

Am Montag, auf einem Parkplatz des Contra Costa College in San Pablo, reichte die Schlange für Lebensmittel den ganzen Bürgersteig entlang. „Wir erwarten mindestens 500 Familien, die zu unserer Verteilung kommen“, sagte Programmkoordinator Geo Dinoso. Als er die Lebensmittellinie öffnete, war die Menschenmenge kaum zu glauben, aber für Dinoso nicht sehr überraschend.

In Detroit standen „Dutzende von Autos“ den Block entlang…

Auf der Ostseite von Detroit standen Dutzende von Autos am Montagmorgen den Block entlang bei der Drive-Thru-Lebensmittelbank der Forgotten Harvest’s Jermaine Jackson Academy. Es war das erste Mal, dass der Standort seit dem Auslaufen der SNAP-Finanzierung in diesem Monat geöffnet war. Kim Lewis, die die Einrichtung leitet, sagte, ihre Gruppe habe kaltem Wetter und Regen getrotzt, um mehr als 250 Familien zu bedienen. Die „höhere Nachfrage“ war klar – Freiwillige beschrieben Autos, die Stunden vor der Öffnung entlang der Gratiot Avenue warteten. Vierzig Minuten nachdem der Standort geschlossen hatte, lud die Gruppe immer noch Autos mit Lebensmitteln voll – nur gestoppt, weil die Vorräte erschöpft waren.

In Colorado standen etwa 100 Fahrzeuge vor einer Lebensmittelbank…

Etwa 100 Autos standen am Montagmorgen entlang der H Street vor der Weld Food Bank in Greeley, bevor die Organisation ihre Türen öffnete. Fahrer und Mitfahrer warteten darauf, am dritten Tag eines Ausfalls der Finanzierung des Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) Lebensmittel abzuholen. Mitarbeiter und Freiwillige arbeiteten durch eine typische Mittagspause, um die Nachfrage zu decken, und schoben Einkaufswagen voller Lebensmittel zu den wartenden Empfängern. Bis zum Ende des Tages bediente die Lebensmittelbank etwa 2.200 Menschen, so Weston Edmunds, der Marketingleiter der Ausgabe.

Dies ist das Bild unseres Landes heute.

Millionen ehemals zur Mittelschicht gehörender Amerikaner brauchen jetzt verzweifelt Lebensmittel.

Ich habe seit Jahren über die Zerstörung der Mittelschicht geschimpft, aber viele Menschen haben mich nicht ernst genommen.

Jetzt schaut euch an, was passiert ist.

Wenn du denkst, dass wir dieser Krise nur aufgrund des aktuellen Regierungsstillstands gegenüberstehen, liegst du völlig falsch.

Eine Lebensmittelbank in Dayton, Ohio erlebte einen starken Anstieg der Nachfrage „lange bevor der Shutdown begann“…

Howard sagte, dass der steigende Bedarf in der Pantry lange bevor der Shutdown überhaupt passierte, begonnen habe, und dass es dadurch nur noch schlimmer geworden sei. „Im Jahresvergleich liegen wir 30 % höher als letztes Jahr. Allein in dieser Woche haben wir 23 neue Familien angemeldet“, sagte sie. Die Pantry bediente 18.000 Menschen im Jahr 2024, 60 % davon waren Erwachsene über 60 Jahren und Kinder unter 18 Jahren.

Wie ich sorgfältig dokumentiert habe, ist der Hunger in den Vereinigten Staaten seit Jahren gestiegen.

Und jetzt nähern wir uns rasant einem Punkt, an dem es einfach nicht genug Lebensmittel für alle geben wird.

Am Montag standen große Menschenmengen vor einer Einrichtung in Portland, aber viele am Ende der Reihe standen vor der Möglichkeit, leer auszugehen…

Die Situation hat zu einer beispiellosen Nachfrage bei lokalen Lebensmittelanbietern geführt, wie dem Blanchet House im Nordwesten von Portland, wo sich am Montagmorgen die Schlangen zwei Häuserblöcke weit erstreckten, während Menschen im Regen auf eine Mahlzeit warteten. Julia Showers, Kommunikationsdirektorin des Blanchet House, bemerkte die ungewöhnliche Nachfrage: „Wir sehen Schlangen, historische Schlangen. Unser Personal musste hinausgehen, bevor wir die Türen geschlossen haben, und allen mitteilen, dass wir hier eine Linie ziehen müssen. Manche Leute könnten keinen Teller bekommen.“

Gleichzeitig eskaliert die Luftverkehrskrise.

Laut ABC News könnte das US-Verkehrsministerium gezwungen sein, Teile des Luftraums zu schließen…

„Das Verkehrsministerium könnte gezwungen sein, den Luftraum in bestimmten Teilen des Landes zu schließen, wenn der Regierungsstillstand in die nächste Woche hinein anhält“, sagte Verkehrsminister Sean Duffy am Dienstag. „Wenn ihr uns also bis heute in einer Woche bringt, Demokraten, werdet ihr massives Chaos sehen. Ihr werdet massive Flugverspätungen sehen. Ihr werdet massive Stornierungen sehen, und ihr könnt sehen, dass wir Teile des Luftraums schließen, weil wir ihn einfach nicht verwalten können, weil wir keine Fluglotsen haben.“

Fluglotsen erscheinen massenhaft nicht mehr zur Arbeit…

Fast 50 % aller großen Fluglotsen-Einrichtungen sind unterbesetzt, so die Federal Aviation Administration. Fluglotsen sind verpflichtet, während des gesamten Shutdowns ohne Bezahlung zu arbeiten. Etwa 13.000 Fluglotsen arbeiten derzeit ohne Bezahlung, so die FAA. Am Freitag teilte die Behörde mit, dass 80 % des Personals im Großraum New York sich krankgemeldet hatten.

Hoffentlich wird der Regierungsstillstand bald beendet.

Aber Amerikas Hungerkrise wird nicht verschwinden.

Lebensmittelpreise werden weiter steigen, die globalen Vorräte weiter sinken.

Wir verlieren weiter Mutterboden, Düngemittelpreise explodieren, das Wetter wird chaotischer, der Planet instabiler. Unsere Luft, unser Wasser und unser Boden werden weiterhin vergiftet.

Es gibt nur ein Ende für all dies – und es wird nicht schön sein.

Etwa 100 Autos standen am Montagmorgen entlang der H Street vor der Weld Food Bank in Greeley, bevor die Organisation ihre Türen öffnete. Fahrer und Mitfahrer warteten darauf, am dritten Tag eines Ausfalls der Finanzierung des Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) Lebensmittel abzuholen. Mitarbeiter und Freiwillige arbeiteten durch eine typische Mittagspause, um die Nachfrage zu decken und schoben Einkaufswagen voller Lebensmittel zu den wartenden Empfängern. Bis zum Ende des Tages bediente die Lebensmittelbank etwa 2.200 Menschen, so Weston Edmunds, der Marketingleiter der Lebensmittelausgabe.

So sieht unser Land jetzt aus.

Millionen von ehemals zur Mittelschicht gehörenden Amerikanern brauchen jetzt verzweifelt Lebensmittel.

Ich habe seit Jahren über die Zerstörung der Mittelschicht geschimpft, aber viele Menschen da draußen haben mich nicht ernst genommen.

Nun schaut euch an, was passiert ist.

Wenn du denkst, dass wir dieser Krise nur aufgrund des aktuellen Regierungsstillstands gegenüberstehen, liegst du völlig falsch.

Eine Lebensmittelbank in Dayton, Ohio erlebte einen dramatischen Anstieg der Nachfrage „lange bevor der Stillstand überhaupt begann“…

Howard sagte, dass der gestiegene Bedarf in der Pantry lange bevor der Shutdown überhaupt passierte begonnen habe, und dass es dadurch nur noch schlimmer geworden sei. „Im Jahresvergleich liegen wir 30 % höher als letztes Jahr. Allein in dieser Woche haben wir 23 neue Familien angemeldet“, sagte sie. Die Pantry bediente 18.000 Menschen im Jahr 2024, 60 % davon waren Erwachsene über 60 Jahren und Kinder unter 18 Jahren.

Wie ich sorgfältig dokumentiert habe, ist der Hunger in den Vereinigten Staaten seit Jahren gestiegen.

Und jetzt nähern wir uns rasant einem Punkt, an dem es einfach nicht genug Lebensmittel für alle geben wird.

Am Montag standen große Menschenmengen vor einer Einrichtung in Portland, um etwas Essen zu bekommen. Leider standen diejenigen, die am Ende der Schlange warteten, vor der Möglichkeit, mit nichts dazustehen, weil einfach nicht genug Essen da war…

Die Situation hat zu einer beispiellosen Nachfrage bei lokalen Lebensmittelanbietern geführt, wie dem Blanchet House im Nordwesten von Portland, wo sich am Montagmorgen die Schlangen zwei Häuserblöcke weit erstreckten, während Menschen im Regen auf eine Mahlzeit warteten. Julia Showers, Kommunikationsdirektorin des Blanchet House, bemerkte die ungewöhnliche Nachfrage: „Wir sehen Schlangen, historische Schlangen. Unser Personal musste herausgehen, bevor wir die Türen schlossen, und allen mitteilen, dass wir hier eine Linie ziehen müssen. Manche Leute könnten keinen Teller bekommen.“

Je länger dieser Regierungsstillstand andauert, desto schlimmer wird es werden.

Dasselbe könnte man über unsere Luftverkehrskrise sagen.

Laut ABC News könnte das US-Verkehrsministerium „gezwungen sein, den Luftraum in bestimmten Teilen des Landes zu schließen, wenn der Regierungsstillstand in die nächste Woche hinein anhält“…

Das Verkehrsministerium könnte gezwungen sein, den Luftraum in bestimmten Teilen des Landes zu schließen, wenn der Regierungsstillstand in die nächste Woche hinein anhält, sagte Verkehrsminister Sean Duffy am Dienstag. „Wenn ihr uns also bis heute in einer Woche bringt, Demokraten, werdet ihr Massenchaos sehen“, sagte er. „Ihr werdet massive Flugverspätungen sehen. Ihr werdet massive Stornierungen sehen, und ihr könnt sehen, dass wir Teile des Luftraums schließen, weil wir ihn einfach nicht verwalten können, weil wir keine Fluglotsen haben.“

Wir haben noch nie zuvor etwas Vergleichbares gesehen.

Fluglotsen müssen während des Regierungsstillstands ohne Bezahlung arbeiten, aber eine große Zahl von ihnen entscheidet sich einfach dafür, nicht zur Arbeit zu erscheinen…

Fast 50 % aller großen Fluglotsen-Einrichtungen sind unterbesetzt, so die Federal Aviation Administration. Fluglotsen sind verpflichtet, während des gesamten Shutdowns ohne Bezahlung zu arbeiten. Etwa 13.000 Fluglotsen arbeiten derzeit ohne Bezahlung, so die FAA. Am Freitag teilte die Behörde mit, dass 80 % des Personals im Großraum New York sich krankgemeldet hatten.

Hoffentlich wird der Regierungsstillstand bald beendet, und der Luftverkehr kehrt zur Normalität zurück.

Aber selbst wenn der Regierungsstillstand endet, wird Amerikas wachsende Ernährungskrise nicht verschwinden.

Die Lebensmittelpreise werden weiter steigen, und die globalen Nahrungsmittelvorräte werden weiter knapper werden.

Es gibt mehrere langfristige Trends, die die weltweite Lebensmittelproduktion durcheinanderbringen.

Ich habe davor gewarnt, dass dies zu höheren Lebensmittelpreisen in wohlhabenden westlichen Ländern führen würde, und genau das ist eingetreten.

Traurigerweise ist dies erst der Anfang.

Wir werden weiterhin wertvollen Mutterboden verlieren, die Düngemittelpreise werden weiter explodieren, die Wetterbedingungen werden immer verrückter werden, und unser Planet wird weiterhin zunehmend instabil werden.

Zu allem Überfluss vergiften wir weiterhin unsere Luft, unser Wasser und unseren Boden auf unzählige Arten.

Es gibt nur einen Weg, wie all dies enden wird, und ich muss dir nicht sagen, dass es nicht schön sein wird.

Wenn du möchtest, kann ich den Text auch:

✅ als zugespitzten Telegram-Post

✅ als kurze Zusammenfassung

✅ als Analyse zur US-Sozialkrise

aufbereiten.