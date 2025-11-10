Australien macht den Mietmarkt zum Testfeld für die digitale ID

Ein stilles Experiment im Mietmarkt könnte zur Blaupause dafür werden, wie jede Person in Australien künftig überall ihre Identität nachweisen muss.

Regierungsbehörden weltweit treiben ihre Programme für digitale Identitäten voran und präsentieren sie als Instrumente für Komfort, Sicherheit und Modernisierung im Alltag.

Australien hat nun einen weiteren Schritt in diese Richtung unternommen und testet ein neues Digital-ID-System im Mietsektor, während gleichzeitig landesweite Online-Altersverifizierungen eingeführt werden sollen – noch vor Ende dieses Jahres.

Beide Systeme beruhen auf Identitätsprüfung und könnten letztlich miteinander verknüpft werden.

Das neue bundesweite Pilotprojekt ermöglicht es Mietern, ihre Identität und Finanzinformationen online zu bestätigen, anstatt wiederholt physische Kopien persönlicher Dokumente wie Pässe, Führerscheine oder Kontoauszüge an mehrere Immobilienmakler zu übermitteln.

Finanzministerin Katy Gallagher und Innenministerin Clare O’Neil kündigten an, dass der Test zeigen soll, ob Digital-ID-Technologie Mietanträge vereinfachen kann, während sie gleichzeitig die Datenschutz- und Sicherheitsrisiken reduziert, die mit dem Teilen traditioneller Dokumente einhergehen.

Geleitet vom Finanzministerium und dem Schatzamt kombiniert das Projekt das Digital-ID-System der Regierung mit dem Rahmen des Consumer Data Right (CDR).

PropertyMe, einer der größten Anbieter von Immobilienverwaltungssoftware in Australien, wird den Test in Partnerschaft mit ConnectID, entwickelt von Australian Payments Plus, sowie Cuscal, einem Unternehmen für Zahlungs- und Datendienste, durchführen. Gemeinsam wollen sie herausfinden, wie digitale Verifizierung das Mieten vereinfachen kann, während sie gleichzeitig einen stärkeren Schutz persönlicher Daten bietet.

„Zurzeit werden Mieter aufgefordert, alles hochzuladen – vom Führerschein und Pass bis hin zu Kontoauszügen und Gehaltsabrechnungen, oft auf mehreren Plattformen“, sagte Scott Shepherd, Chief Product Officer von PropertyMe.

„Es gibt mittlerweile Produkte und Dienstleistungen, die uns erlauben, das neu zu denken. Mieter sollten einfach nachweisen können, wer sie sind und dass sie in der Lage sind, die Miete zu zahlen – ohne zusätzliche Informationen preiszugeben.“

Eleanor Creagh, leitende Ökonomin der REA Group, unterstützt die potenziellen Vorteile des Pilotprojekts: „Der Pilot ist eine sinnvolle Reform, die dazu beitragen könnte, Bürokratie für Mieter abzubauen, während sie gleichzeitig die Datensicherheit und Transparenz bei Mietanträgen stärkt.“

Mit dem bevorstehenden Start der Altersverifizierungsgesetze, die vermutlich einen Identitätsnachweis für den Zugang zu bestimmten Online-Diensten verlangen werden, wächst die Sorge, dass Australiens digitale Infrastruktur allmählich zu einem einzigen, weitreichenden Identitätssystem zusammenwachsen könnte.

Ein solches System könnte es öffentlichen wie privaten Stellen ermöglichen, Nutzer über mehrere Sektoren hinweg zu authentifizieren – was Fragen darüber aufwirft, wie viel Kontrolle Einzelne über ihre Daten behalten und wer Zugang dazu erhält.

Weltweit gehen ähnliche Entwicklungen in Ländern wie dem Vereinigten Königreich, Kanada, der EU und Singapur voran, wo Regierungen digitale Identitätssysteme als Mittel zur Online-Verifizierung anpreisen.

Je stärker diese Systeme miteinander verknüpft sind, desto größer wird das Risiko von Zentralisierung, Überwachung und Missbrauch persönlicher Informationen.

Wenn der Mietmarkt-Pilot erfolgreich ist, könnte dies den Beginn eines umfassenderen digitalen Identitätsrahmens markieren, der sich über viele Bereiche des täglichen Lebens erstreckt.