Kanada: Der stille Start des Klonfleisch-Experiments

Verbraucher sollen bald Fleisch aus geklonten Tieren essen – ohne es zu wissen

Kanada, eines der engsten Partnerländer des Weltwirtschaftsforums (WEF), geht den nächsten Schritt in Richtung technokratischer Ernährungspolitik:

Nach aktuellen Berichten aus der National Post plant die Gesundheitsbehörde Health Canada, Fleisch von geklonten Rindern und Schweinen künftig ohne besondere Kennzeichnung oder Sicherheitsprüfung zum Verkauf zuzulassen.

Damit würde Kanada zu einem der ersten Länder der Welt, das Klonfleisch still in den Markt einschleust – unter der Behauptung, es unterscheide sich „nicht wesentlich“ von herkömmlichem Fleisch.

Ein Experiment auf dem Teller

Offiziell lautet die Argumentation: Klonfleisch sei „chemisch und genetisch identisch“ mit normalem Fleisch.

Doch die Entscheidung, es nicht mehr als „neuartiges Lebensmittel“ („novel food“) zu klassifizieren, hat weitreichende Folgen.

Keine Sicherheitsbewertung durch unabhängige Gremien.

Keine Kennzeichnungspflicht im Einzelhandel.

Keine Möglichkeit für Verbraucher, bewusste Entscheidungen zu treffen.

Wer also in Kanada künftig Rind, Schwein oder Burger kauft, könnte Fleisch essen, das von Tieren stammt, die per Klontechnologie erzeugt wurden – ohne jede Kenntnis darüber.

Technokratische Doppelmoral

Während politische Entscheidungsträger in Davos und Ottawa ständig von „Verbraucherschutz“, „Nachhaltigkeit“ und „Transparenz“ sprechen, wird hier das genaue Gegenteil praktiziert:

Ein biotechnologischer Eingriff in die Lebensmittelkette, der die Bevölkerung bewusst im Dunkeln lässt.

Die Begründung dafür stammt aus dem Lehrbuch des technokratischen Pragmatismus:

„Da kein wesentlicher Unterschied besteht, ist keine Kennzeichnung nötig.“

Doch was heißt „kein Unterschied“?

Klonverfahren weisen seit Jahren hohe Fehl- und Sterblichkeitsraten bei Tieren auf. Viele Kälber sterben früh, leiden an Organfehlbildungen oder Immunschwächen. Diese ethische Dimension wird in der politischen Kommunikation völlig ausgeblendet.

Das neue „nachhaltige“ Fleisch

Klonfleisch fügt sich nahtlos in die WEF-Agenda der „nachhaltigen Ernährungssysteme“ ein:

Laborfleisch, Insektenprotein, synthetische Milch – und nun genetisch identische Klontiere, die industriell reproduziert werden können.

Das Ziel: eine zentralisierte, kontrollierbare Nahrungsmittelproduktion unter dem Deckmantel des Klimaschutzes.

Der Preis: Verlust von Natürlichkeit, Transparenz und Vertrauen.

Ein stiller Paradigmenwechsel

Die meisten Kanadier wissen nichts von dieser Regelungsänderung. Es gab keine öffentliche Anhörung, keine breite Debatte, keine Medienaufklärung.

Die Entscheidung wurde – wie so oft – auf Verwaltungsebene vorbereitet und im Schatten technokratischer Schlagwörter getroffen.

Das Ergebnis:

Ein Land, das einst für Freiheit, Landwirtschaft und Verantwortung stand, wird nun zu einem Versuchsfeld für „neue Proteine“ und biotechnologische Fleischproduktion, die niemand bestellt hat.

Fazit

Kanada steht exemplarisch für den neuen Typus staatlicher Steuerung:

wissenschaftlich bemäntelt, politisch gelenkt, wirtschaftlich vernetzt – und demokratisch kaum legitimiert.

Das Klonfleisch ist nur der Anfang.

Wenn Verbraucher nicht einmal mehr wissen dürfen, was auf ihrem Teller liegt, hat der Begriff Selbstbestimmung in der Ernährung keine Bedeutung mehr.