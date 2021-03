Leere Impfstationen! Auch die Holländer wollen keine Impfung

In der vergangenen Woche gab es nicht genug Leute, die kamen, um sich eine Corona-Impfung zu verabreichen. Dies ist die Erklärung des RIVM (Niederländische Gesundheitsbehörde), dass das Ziel von mehr als 400.000 Impfungen wurde nicht erreicht. Von den 100.000 verfügbaren Terminen wären letzte Woche nur 36.000 gebucht worden.

Heute Nachmittag postete Adam Cohen auf Social Media ein Foto, das er im Impfzentrum in Alphen aufgenommen hatte. „Wir haben noch ein paar Kapazitäten übrig“, schrieb er zu dem Foto, das eine fast leere Halle zeigt.

Groeten uit het vaccinatiecentrum in Alphen. We hebben nog wel wat capaciteit over om te prikken. En ook genoeg vaccin. Waar blijven de armen om het in te spuiten? pic.twitter.com/xkHyDB7BAG — Adam Cohen (@adamfrederik) March 30, 2021

„Die Leute sind begierig darauf, sich impfen zu lassen! Denn es ist völlig risikofrei und schützt Sie dauerhaft vor dem hochgradig tödlichen Killervirus (mit einer Sterblichkeitsrate von 0,23 % – der gleichen Sterblichkeitsrate wie bei der Grippe)!“ antwortete FVD-Frontmann Thierry Baudet sarkastisch.

Ich werde meinen Mund nicht mehr halten

Der Impfkoordinator Van Delden sagte, das Problem liege hauptsächlich im Corona-Impfstoff von AstraZeneca. Eine andere Sache, die ihm nicht geholfen habe, sei die lange Wartezeit im Call-Center auf einen Termin für ihre Spritze. So wenige Leute haben angerufen, aber sie waren lange in der Warteschleife.

Der Student Tijmen Evers, der an der Impf-Front arbeitet, malt ein ganz anderes Bild. Er fügt im Voraus hinzu: „Wenn ich dafür gefeuert werde, soll es so sein. Ich bin damit fertig, den Mund zu halten. Ich will nur meinen Job machen. “

Den ganzen Tag keine Anrufe

„Ich bin seit fast einer Stunde ohne Anruf an der Impfstelle“, schreibt er. „Mehrere Kollegen haben mir erzählt, dass sie eigentlich den ganzen Tag keine Anrufe bekommen haben. Nur letzten Montag hatten wir eine Schlange von 200 Personen.“ Augenblicke später: „Es ist 17:45 Uhr und ich habe Pause. Anzahl der Anrufer bis jetzt: 0!“

Schließlich bekam er seinen ersten Anruf: „Vorübergehend suspendiert und es wird ermittelt! Vielleicht ist mein Twitter also bald weg.“ Coronaminister Hugo de Jonge hat soeben bekannt gegeben, dass die Anzahl der Impf-Standorte von 80 auf 120 steigen wird. „Also Überkapazitäten, absichtlich. Eine gut geölte Maschine.“