Ein unvergesslicher Tag: Der Corona Lockdown am 11. März 2020. „Destabilisierung der Weltwirtschaft“

Der 11. März 2020 wird in der Geschichte der Menschheit eine herausragende Rolle spielen. Es ist der Tag der Sperrung , der weltweit angewendet wird.

Nach der „offiziellen“ Erklärung der Koronapandemie durch den Generaldirektor der WHO wurden Anweisungen an 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen übermittelt.

Die weltweite Sperrung begann am 11. März 2020. Gleichzeitig war das Leben von Millionen von Menschen in allen wichtigen Regionen der Welt in Gefahr.

Die Sperrung erforderte die Schließung der Volkswirtschaften als Mittel zur Lösung einer Krise der öffentlichen Gesundheit.

Wir befinden uns am Scheideweg einer der schwersten Krisen der Weltgeschichte.

Wir leben Geschichte, aber unser Verständnis der Abfolge der Ereignisse seit Beginn dieser Krise im Januar 2020 ist verschwommen.

Weltweit wurden die Menschen sowohl von ihren Regierungen als auch von den Medien über die Ursachen und verheerenden Folgen der „Pandemie“ von Covid-19 in die Irre geführt.

Die unausgesprochene Wahrheit ist, dass das neuartige Coronavirus einen Vorwand und eine Rechtfertigung für mächtige finanzielle Interessen und korrupte Politiker darstellte, um die ganze Welt in eine Spirale aus Massenarbeitslosigkeit, Bankrott, extremer Armut und Verzweiflung zu stürzen.

Auf einen Schlag ist das Leben der 7,8 Milliarden Menschen auf dem Planeten Erde mit seinen unterschiedlichen Kulturen, Geschichten und sozialen Identitäten betroffen.

Alle teilen gemeinsame Werte mit Familien, Kindern und Freunden und leben in verschiedenen Gemeinden in den Städten, Dörfern und Städten des Planeten.

Alle schätzen die Menschlichkeit und den „Wert des Lebens“, einschließlich Bürgerrechte, soziale Gerechtigkeit, Recht auf Beschäftigung, Bildung, Gesundheit, Kultur, Musik und künstlerisches Schaffen.

Und am 11. März 2020 wurden diese Rechte von „All Humanity“ verweigert. Die Sperrung, die den Verlust der Weltwirtschaft erfordert , wurde der breiten Öffentlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene als Mittel zur „Bekämpfung des Virus“ vorgestellt.

Wenn die Öffentlichkeit darüber informiert worden wäre, dass Covid-19 „der saisonalen Influenza ähnlich ist“, wäre die Angstkampagne ins Stocken geraten…

***.

Die Pandemie wurde am 11. März 2020 von der WHO offiziell ins Leben gerufen und führte zur Sperrung und Schließung der Volkswirtschaften von 190 (von 193) Ländern, Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Die Anweisungen kamen von oben, von der Wall Street, dem World Economic Forum (WEF), den Milliardärsstiftungen.

Eine nicht gewählte „öffentlich-private Partnerschaft“ unter der Schirmherrschaft des Weltwirtschaftsforums (WEF) war zur Rettung der 7,8 Milliarden Menschen auf dem Planeten Erde gekommen. Die Schließung der Weltwirtschaft wurde als Mittel zur „Abtötung des Virus“ vorgestellt.

Die Destabilisierung der Wirtschaft des Planeten Erde kann keine „Lösung“ für die Bekämpfung des Virus darstellen. Aber das war die auferlegte „Lösung“, an die wir glauben sollen.

Und genau das tun sie.

Es ist die Zerstörung des Lebens der Menschen. Es ist die Destabilisierung der Zivilgesellschaft.

Die Lügen wurden durch eine massive Desinformationskampagne der Medien gestützt. 24/7, Unaufhörliche und sich wiederholende „Covid-Warnungen“ für die letzten elf Monate.

… Es ist ein Prozess des Social Engineering.

Was sie wollen, ist, die Zahlen zu erhöhen, um die Sperrung zu rechtfertigen.

Die Leute sind verängstigt und verwirrt. „Warum sollten sie das tun?“

Leere Schulen, leere Flughäfen, bankrotte Lebensmittelgeschäfte. Die gesamte städtische Dienstleistungswirtschaft befindet sich in einer Krise. Geschäfte, Bars und Restaurants werden in den Bankrott getrieben. Internationale Reisen und Feiertage sind ausgesetzt.

Die Straßen sind leer. In mehreren Ländern müssen Bars und Restaurants Namen und Kontaktinformationen angeben , um bei Bedarf eine effektive Kontaktverfolgung zu unterstützen . . Gleichzeitig ging die weltweite Schließung der Volkswirtschaften ab März 2020 mit einer „ kulturellen Sperre“ einher, die sich auf Musik- und Kunstveranstaltungen auswirkte : Leere Museen, keine Opern mehr, keine Symphonien mehr, Konzertsäle sind weltweit geschlossen. . Es wurden sogenannte digitale Stay-Home-Plattformen vorgestellt. . In den USA kündigten Museen am 12. März die Schließung an, beginnend mit dem New York Metropolitan Museum of Art. In Frankreich wurden der Louvre, Versailles und der Eiffelturm am 13. März geschlossen.

. Die Redefreiheit wird unterdrückt . Die Analyse dessen, was mit Menschen weltweit geschieht, ist Gegenstand routinemäßiger Zensur.

Die Lockdown-Erzählung wird durch Desinformation der Medien, Online-Zensur, Social Engineering und die Angstkampagne unterstützt.

Ärzte, die die offizielle Erzählung in Frage stellen, sind bedroht. Sie verlieren ihre Arbeit. Ihre Karrieren sind zerstört. Diejenigen, die sich gegen die Sperrung der Regierung aussprechen, werden als „unsoziale Psychopathen“ eingestuft.

„Was sind diese Zeiten, in denen ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist“, sagte Bertolt Brecht (drei Monate vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im September 1939).

In Hochschulen und Universitäten wird das Lehrpersonal unter Druck gesetzt, die offizielle Covid-Erzählung anzupassen und zu unterstützen. Die Infragestellung der Rechtmäßigkeit der Sperrung in Online-Klassenzimmern könnte zur Entlassung führen.

Mehrere Ärzte, die sich dem COVID-Konsens oder dem Impfstoff widersetzen, wurden festgenommen.

Zeitleiste

Wie wir uns erinnern, ging der Pandemie vom 11. März 2020 am 30. Januar 2020 ein Notfall der WHO im Bereich der öffentlichen Gesundheit (PHEIC) voraus, zu einer Zeit, als es außerhalb Chinas nur 86 Fälle von insgesamt 6,4 Milliarden Einwohnern gab .

Am folgenden Tag erklärte Präsident Trump ein Einfrieren des Flugverkehrs mit China, was den Weg für das völlige Einfrieren des internationalen Luftverkehrs ebnete, ganz zu schweigen vom Zusammenbruch der Tourismusindustrie.

Was geschah Anfang März 2020. Was war die Rechtfertigung für die Sperrung?

Die Pandemie war in China fast vorbei. Und außerhalb Chinas war die Zahl der positiven Fälle lächerlich gering.

In China betrug die Gesamtzahl der „bestätigten infizierten Fälle“ Anfang März 30.448 bei einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen.

Außerhalb Chinas (5. März 2020), bestätigt vom Generaldirektor der WHO, Tedros, wurden 2055 Fälle in 33 Ländern gemeldet . Rund 80% dieser Fälle stammten aus nur drei Ländern (Südkorea, Iran, Italien).

7. März 2020: Die Zahl der „bestätigten Fälle“ (infiziert und wiederhergestellt) in den USA lag in der Größenordnung von 430 und stieg auf etwa 600 (8. März).

Vergleichen Sie das mit den Zahlen zum Influenza-B-Virus: Die CDC schätzte für 2019-2020 „mindestens 15 Millionen Virusgrippekrankheiten… 140.000 Krankenhauseinweisungen und 8.200 Todesfälle. ( Der Hügel )

11. März 2020: Die historische Covid-19-Sperre

Am 11. März lag die Zahl der bestätigten Fälle außerhalb Chinas (6,4 Milliarden Einwohner) in der Größenordnung von 44279 und 1440 Todesfällen ( Zahlen, die von der WHO für den 11. März (am 12. März) aufgezeichnet wurden (siehe Tabelle rechts).

In den USA, aufgezeichnet am 11. März 2020, gab es laut John Hopkins: 1.335 „Fälle“ und 29 Todesfälle („mutmaßlich“ plus PCR bestätigt)

Unmittelbar nach der Ankündigung der WHO vom 11. März 2020 lief die Angstkampagne auf Hochtouren.

Die Aktienmärkte stürzten weltweit ab. Am folgenden Morgen fiel der Dow (DJIA) um 9,99% (ein Rückgang von 2.352,60 auf 21.200,62). Der schwarze Donnerstag, der 12. März 2020, war der „schlechteste Tag des Dow“ seit 1987 . Finanzbetrug war der Auslöser. Ein massiver Transfer von finanziellem Vermögen hatte zugunsten der amerikanischen Milliardäre stattgefunden.

Die Anweisungen zur Inhaftierung „zu Hause bleiben “ wurden an 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen übermittelt.

War diese weitreichende Entscheidung als Mittel zur Bekämpfung des Virus gerechtfertigt?

Die Entscheidung basierte auf einem fehlerhaften Lockdown-Modell, das vom Imperial College London entworfen wurde.

In der Geschichte beispiellos, fast gleichzeitig in einer Vielzahl von Ländern angewendet, wurden ganze Sektoren der Weltwirtschaft destabilisiert. Kleine und mittlere Unternehmen wurden in den Bankrott getrieben. Arbeitslosigkeit und Armut sind weit verbreitet.

In mehreren Entwicklungsländern sind Hungersnöte ausgebrochen. Die sozialen Auswirkungen dieser Maßnahmen sind verheerend. Die gesundheitlichen Auswirkungen (Mortalität, Morbidität) dieser Maßnahmen, einschließlich der Destabilisierung des Systems der nationalen Gesundheitsversorgung (in zahlreichen Ländern), übertreffen die von Covid-19 zugeschriebenen bei weitem. Klingt absurd. Die Schließung der Realwirtschaft des Planeten Erde ist nicht die „Lösung“, sondern die „Ursache“ eines Prozesses der weltweiten Destabilisierung und Verarmung, der sich wiederum direkt auf die Muster von Morbidität und Mortalität auswirkt. In diesem Zusammenhang muss der Kausalzusammenhang zwischen wirtschaftlichen Variablen (dh Kaufkraft) und dem Gesundheitszustand der Bevölkerung angesprochen werden . .

Die Sperrung und der Prozess der Insolvenz

Die den nationalen Regierungen übermittelten Anweisungen zur Sperrung haben zur Destabilisierung der „ nationalen Wirtschaftslandschaft“ beigetragen, die aus einer gesamten wirtschaftlichen und sozialen Struktur besteht . Die Sperre „zu Hause bleiben“ verhindert, dass Personen zur Arbeit gehen.

Von einem Tag zum nächsten führt dies zu Massenarbeitslosigkeit (weltweit). Die Sperrung ist wiederum mit der Schließung ganzer Sektoren der Volkswirtschaft verbunden.

Im Gegenzug verlieren weltweit mehrere hundert Millionen Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz und ihr Einkommen. Während die nationalen Regierungen verschiedene „soziale Sicherheitsnetze“ für Arbeitslose eingerichtet haben, wird die Zahlung von Löhnen und Gehältern durch den Arbeitgeber gestört, was wiederum zu einem dramatischen Zusammenbruch der Kaufkraft führt.

Die Straße voraus

Weltweit sind mehr als 7 Milliarden Menschen direkt oder indirekt von der Koronakrise betroffen.

Erforderlich ist die Entwicklung eines breit angelegten Basisnetzwerks, das sowohl den Architekten dieser Krise als auch den Regierungen gegenübersteht, die an der Sperrung und Schließung der Wirtschaftstätigkeit als Mittel zur Bekämpfung von „V the Virus“ beteiligt sind.

Die Legitimität von Politikern und ihren mächtigen Firmensponsoren muss in Frage gestellt werden, einschließlich der polizeilichen staatlichen Maßnahmen zur Durchsetzung der verschiedenen Richtlinien. (Gesichtsmasken, soziale Distanzierung, öffentliche Versammlungen usw.)

Dieses Netzwerk würde (national und international) auf allen Ebenen der Gesellschaft, in Städten und Dörfern, an Arbeitsplätzen und in Pfarreien eingerichtet. Gewerkschaften, Bauernverbände, Berufsverbände, Wirtschaftsverbände, Studentengewerkschaften, Veteranenverbände und kirchliche Gruppen würden aufgefordert, diese Bewegung zu integrieren.

***.

Der obige Text basiert teilweise auf dem E-Book des Autors, das aus 10 Kapiteln besteht.

Das E-Book bietet eine detaillierte Analyse der Krise der öffentlichen Gesundheit sowie der zugrunde liegenden sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen.