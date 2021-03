Mosambik ist die neueste Front im sogenannten globalen Krieg der USA gegen den „Terror“

Die neueste Front im „Globalen Krieg gegen den Terror“ der USA ist offiziell im südafrikanischen Staat Mosambik eröffnet worden, nachdem das Außenministerium Anfang März die „Al Shabaab“ des Landes als eine mit ISIS verbundene globale Terrororganisation eingestuft und daraufhin etwa ein Dutzend Green Berets dorthin entsandt hatte, um das nationale Militär bei seinen Antiterroroperationen zu unterstützen. Vielen Beobachtern sind diese Entwicklungen entgangen, vielleicht weil sie zu sehr damit beschäftigt waren, den neuesten Wendungen dessen Aufmerksamkeit zu schenken, was ich als Weltkrieg C beschreibe, oder dem unkoordinierten Versuch der Welt, COVID-19 einzudämmen, der das gesamte Spektrum an paradigmenverändernden Prozessen in allen Lebensbereichen katalysiert hat. Im September letzten Jahres warnte ich, dass „Mosambik ausländische Militärhilfe benötigen könnte, um sein hybrides Kriegschaos zu bereinigen“, nachdem klar wurde, dass das Land diese dringende Aufgabe nicht alleine bewältigen konnte, noch waren seine zuvor gemeldeten privaten militärischen Vertragspartner (PMC) in der Lage, es zu diesem Zweck ausreichend zu unterstützen. Diese Vorhersage traf schließlich im März ein.

Die amerikanischen Interessen im südlichen Afrika sind vielfältig, aber sie haben das gemeinsame Ziel, sich gegen regionale multipolare Trends zu wehren, insbesondere gegen den wachsenden Einfluss Chinas dort. Im Falle Mosambiks besteht die Chance, dass das Land in Zukunft zu einem der größten Flüssiggasexporteure der Welt wird, sollten seine riesigen nördlichen Offshore-Gasvorkommen, die sich zufällig in unmittelbarer Nähe der derzeitigen Terroristenzone befinden, vollständig erschlossen werden. Bislang gab es seitens der USA ernsthafte Bedenken, dass der chinesische Einfluss in Mosambik indirekt die globale Energiewirtschaft prägen sowie Pekings Bemühungen erleichtern könnte, die jenseitigen Binnenländer durch transmosambikanische Handelskorridore enger an seine Belt & Road Initiative (BRI) anzubinden. Diese Befürchtungen sind nun etwas überschaubarer, da die USA ihren eigenen Einfluss im Land durch die enge militärische Zusammenarbeit mit den Streitkräften des Partners ausweiten, um gemeinsam diesen neu benannten ISIS-Ableger zu besiegen.

Die Geschichte beweist jedoch, dass die Motive der USA nie wirklich gutartig sind und dass sie immer wieder antiterroristische Vorwände ausnutzen, um andere Ziele zu verfolgen. Die sich entwickelnde antiterroristische Situation in Mosambik ist keine Ausnahme, denn es ist erwähnenswert, dass die zuvor zitierte Bezeichnung des State Department auch den anti-ugandischen „Allied Democratic Forces“ (ADF), die bereits seit einigen Jahrzehnten in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) operieren, dasselbe Etikett aufgedrückt hat. Diese Gruppe ist für die Durchführung von Massentötungen und anderen Terrorakten verantwortlich, und ihre Verbindung mit Mosambiks „Al Shabaab“ als Teil des größeren „Zentralafrikanischen Provinz“-Proxy-Netzwerks von ISIS schafft den Vorwand für die USA, den gesamten zentral-ost-südafrikanischen Schauplatz in die neueste Front ihrer umfassenderen Anti-Terror-Operationen zu verwandeln, sollte das Pentagon den politischen Willen haben, die Situation zu diesem Zweck auszunutzen. Auch hier wäre das wahre Ziel, den wachsenden Einfluss Chinas in diesem strategischen Raum zurückzudrängen.

Um es ganz klar zu sagen: Echte Terrorgruppen – vor allem solche, die mit ISIS in Verbindung stehen – müssen um jeden Preis bekämpft werden, damit sie nicht noch mehr Blutbäder anrichten und damit eine unkontrollierbare Kettenreaktion der Destabilisierung auslösen, die diesen transregionalen Raum letztlich in ein schwarzes Loch des Chaos verwandeln könnte, ähnlich dem, was früher in Teilen Westasiens (vor allem entlang der syrisch-irakischen Grenze) geschah und sich derzeit in Westafrika abspielt. Das heißt, während die Anti-Terror-Kooperation mit den USA kurzfristige militärische Ziele für Amerikas Partner wie Mosambik erreichen könnte, könnte sie letztendlich gegen ihre langfristigen strategischen Interessen verstoßen, wenn die USA ihre „Militärdiplomatie“ gegenüber diesen zunehmend verzweifelten Regierungen ausnutzen, um politische Bedingungen für eine fortgesetzte Sicherheitskooperation aufzuerlegen, von der diese Staaten bald abhängig werden könnten. In einer perfekten Welt würde es solche Befürchtungen glaubhaft nicht geben, aber wie bereits erwähnt, beweist die Geschichte, dass diese Befürchtungen durch etablierte Präzedenzfälle völlig begründet sind.

Vor diesem Hintergrund wäre es ideal, wenn die vom Terrorismus betroffenen Staaten nicht auf die Hilfe der USA angewiesen wären, aber die Realität sieht so aus, dass sie kaum eine andere Wahl haben. China beteiligt sich nicht an Anti-Terror-Operationen im Ausland, obwohl es einige der Streitkräfte seiner BRI-Partner ausbildet und dabei vermutlich auch seine eigenen Anti-Terror-Erfahrungen im Inland weitergibt. Was Russland betrifft, so entwickelt es maßgeschneiderte Lösungen für „Demokratische Sicherheit“ (Taktiken und Strategien gegen hybride Kriegsführung) für Staaten des Globalen Südens wie die Zentralafrikanische Republik, die Republik Kongo und seit kurzem auch Togo, aber sein Modell ist noch weit davon entfernt, perfekt zu sein, und erfordert daher viele Verbesserungen, bevor solche Dienste auf breiterer Basis exportiert werden. Diese schwierige strategische Lage zwang Mosambik schließlich dazu, die USA um Anti-Terror-Hilfe zu bitten, als das Chaos des hybriden Krieges in der Provinz Cabo Delgado in den letzten Jahren außer Kontrolle geriet, obwohl es noch abzuwarten bleibt, welche politischen Bedingungen Amerika an seine fortgesetzte Sicherheitsunterstützung in dieser Hinsicht knüpfen wird.