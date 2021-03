Skandinavische Länder verlängern Impfstoffsperre von AstraZeneca, während Sputnik V auf dem Vormarsch ist

Von Ron Ridenour: Er ist ein pensionierter Journalist, Antikriegs- und radikaler Aktivist; Autor von einem Dutzend Büchern, darunter „The Russian Peace Threat: Pentagon in Alarmbereitschaft“.

Nach einer zweiwöchigen Suspendierung des Impfstoffs von AstraZeneca (AZ) aufgrund von ungewöhnlichen Blutgerinnseln und einigen Todesfällen, die möglicherweise mit dem Impfstoff in Verbindung stehen, verlängerten Dänemarks Gesundheitsbehörden die Suspendierung um drei weitere Wochen. Norwegen und Schweden, die gemeinsam mit England den AZ-Impfstoff herstellen, folgten diesem Beispiel. Vier Norweger und zwei Dänen sind an zerebralen Blutgerinnseln kurz nach der Impfung gestorben.

Auf einer Pressekonferenz am 25. März sagte die Sprecherin der dänischen Arzneimittelbehörde, Tanja Erichsen, dass es notwendig sei, einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und mehreren Dutzend geimpften Personen, die Blutgerinnsel mit einigen Todesfällen entwickelten, weiter zu untersuchen.

„Wir behaupten, dass AstraZeneca sicher und wirksam ist…[Jedoch] kann nicht ausgeschlossen werden, dass es einen Zusammenhang zwischen den Impfstoffen und den sehr seltenen Fällen von Blutgerinnseln gibt“, sagte Erichsen.

Der Direktor der Gesundheitsbehörde, Soeren Brostroem, sagte: „Wir sind immer noch besorgt“ über mögliche Zusammenhänge zwischen dem Impfstoff und vielen schweren Nebenwirkungen. Er fügte hinzu, dass die Regulierungsbehörden der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) den Impfstoff zwar für den Gebrauch freigegeben haben, die Agentur aber immer noch Daten untersucht. Die EMA hat jedoch keine Aussetzung empfohlen.

Dänemarks Regierung gab am 11. März, genau ein Jahr nach der ersten Aussetzung, bekannt, dass der Impfstoff von AstraZeneca vorübergehend ausgesetzt wird.

Südafrika war das erste Land, das den AZ-Impfstoff am 8. Februar aussetzte, weil die Studie mit „etwa 2000 Personen eine so geringe Wirksamkeit gegen leichte und mittelschwere Erkrankungen, unter 25 %, ergab, dass der Impfstoff nicht den minimalen internationalen Standards für den Einsatz im Notfall entspricht. Aber die Wissenschaftler sind zuversichtlich, dass es immer noch schwere Krankheiten und Tod verhindern kann…“

Als Dänemark den Einsatz des Mittels zunächst für zwei Wochen aussetzte, folgten Norwegen, Island, Lettland, Estland, Litauen, Luxemburg und Italien diesem Beispiel. Einige setzten die Verwendung von Chargen aus, aber nicht alle ihrer AZ-Dosen.

Die Länder, die AZ-Impfstoff herstellen, England und Schweden, setzten die Verwendung nicht aus. Nach einigen Tagen schloss sich jedoch Schweden an. Zum jetzigen Zeitpunkt verwenden die meisten der Länder, die die Verwendung von AZ ausgesetzt hatten, den Impfstoff wieder, da die EMA ihn nach wie vor für sicher hält. Schweden hat die Verwendung von AZ am 25. März wieder aufgenommen, allerdings nur für Senioren über 65 Jahre, da bei älteren Menschen keine ernsthaften Nebenwirkungen aufgetreten sind. Finnland und Island haben die gleiche Position eingenommen, während Norwegen der dänischen Verlängerung um drei weitere Wochen gefolgt ist.

Seit der dänischen Aussetzung sind 2000 Berichte über Nebenwirkungen eingegangen. Das Gesundheitspersonal wird diese drei Wochen nutzen, um die Ursachen zu erforschen.

„Viele mögen sich fragen, ob wir übervorsichtig sind. Sie können sagen, dass… wir haben Vorsichtsmaßnahmen hinzugefügt, weil die dänische Bevölkerung ihrem Gesundheitssystem vertraut und wir ihrem Vertrauen gerecht werden müssen“, sagte der Direktor der Gesundheitsbehörde Soeren Brostroem. „Wir sind immer noch besorgt“ über mögliche Zusammenhänge zwischen dem Impfstoff und vielen schweren Nebenwirkungen. Er fügte hinzu, dass, obwohl die Regulierungsbehörden der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) den Impfstoff zur Verwendung freigegeben haben, die Agentur immer noch die Daten untersucht. Die EMA hat jedoch keine Aussetzung empfohlen.

Alle, die geimpft werden wollen, einschließlich der etwa 140.000 Dänen, die die erste Dosis von AstraZeneca erhalten haben, werden einen anderen Impfstoff bekommen, wenn sie es wünschen, auch wenn AZ wieder in Gebrauch genommen wird. Wenn AZ die Anforderungen an die Gesundheitssicherheit nicht erfüllt, könnte sich der Zeitplan für die Fertigstellung der Impfung aller, die es wünschen, um zwei bis vier Wochen verschieben. Der Termin für die Fertigstellung ist derzeit der 25. Juli.

Die meisten der 16% der Dänen, die eine oder beide Dosen des Impfstoffs erhalten haben, haben Pfizer oder Moderna genommen. Zurzeit lagern etwa eine Million AZ-Dosen in Kühlschränken.

Bis zum 16. März gab AstraZeneca an, dass es 37 Fälle von Blutgerinnseln im Zusammenhang mit dem Impfstoff gegeben hat – 15 dieser Fälle wurden als tiefe Venenthrombose diagnostiziert, während es bisher 22 Fälle von Lungenembolie gab“.

Zu diesem Zeitpunkt hatten etwa 20 Millionen Europäer, die Mehrheit davon Engländer, eine oder zwei Dosen des Impfstoffs erhalten. Es wurde berichtet, dass mindestens sieben Personen, die den AZ-Impfstoff einnahmen, innerhalb von zwei Wochen nach der Injektion gestorben sind.

Die EMA hat den Impfstoff Covid-19 von AstraZeneca zur Prävention von Coronavirus-Erkrankungen am 29. Januar 2021 zugelassen. „Dies ist ein sicherer und wirksamer Impfstoff. Sein Nutzen beim Schutz von Menschen vor COVID-19 mit den damit verbundenen Risiken von Tod und Krankenhausaufenthalt überwiegt die möglichen Risiken“, sagte Emer Cooke, die EMA-Exekutivdirektorin, auf einer Pressekonferenz am 18. März.

Die neue Untersuchung der EMA hat einige „seltene und ungewöhnliche, aber sehr ernste Gerinnungsstörungen“ aufgedeckt, die das Komitee nun genauer untersucht, sagte Cooke. Dazu gehören Zustände wie die disseminierte intravasale Gerinnung (DIC), bei der sich Gerinnsel großflächig im Körper bilden, und die zerebrale Venenthrombose (CVT), eine seltene Form des Schlaganfalls.

Die EMA brauchte nur wenige Tage, um erneut zu dem Schluss zu kommen, dass AZ sicher genug ist, doch die Agentur hat ihre Bewertung des Impfstoffs Sputnik V, dessen Daten Russland am 20. Januar zur Zulassung eingereicht hat, noch nicht abgeschlossen. Die EMA begann am 4. März mit einer vorläufigen „rollenden Prüfung“.

Während AZ mit 60-62% Wirksamkeit getestet wird, berichtete The Lancet am 20. Februar, dass Sputnik V sicher ist und die Wirksamkeit bei 91,6% liegt.

Ich fragte die Mitarbeiter der EMA-Pressestelle in Amsterdam, warum es so lange dauert, bis Sputnik V zugelassen wird, und was sie darüber denken, dass die USA es nicht verwenden. Ein Mitarbeiter der medizinischen Medien (der nicht zitiert werden wollte) antwortete, dass die EMA „nicht über Überlegungen der US-FDA bezüglich der Zulassung des Impfstoffs COVID-19 von AstraZeneca spekuliert.“

In Bezug auf Sputnik V schrieb die Person in der EMA-Pressestelle, dass „die EMA die Übereinstimmung des Impfstoffs mit den üblichen EU-Standards für Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität bewertet. Die EMA wertet die Daten aus, sobald sie verfügbar sind, um zu entscheiden, ob der Nutzen die Risiken überwiegt. Die rollierende Überprüfung wird fortgesetzt, bis genügend Beweise für einen formellen Zulassungsantrag vorliegen.“

Es hat nicht lange gedauert, bis die EU einen Impfstoff eines völlig unbekannten Impfstoffherstellers (Johnson & Johnson) zugelassen hat, was am 11. März geschah. J&J hatte den Antrag am 15. Februar gestellt.

„Die Europäische Union hat am Donnerstag den Coronavirus-Impfstoff von Johnson & Johnson [J&J] zugelassen, der vierte Impfstoff, der in der 27-Nationen-Gemeinschaft grünes Licht erhielt.“

„Mehr sichere und effektive Impfstoffe kommen auf den Markt“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem Tweet.“

„Wie kann es sein, dass ein Unternehmen, das keine Vorgeschichte in der Impfstoffentwicklung hat, seinen ersten Impfstoff gegen einen Virusstamm entwickelt und auf den Markt bringt, der erst vor 14 Monaten identifiziert wurde?“, schrieb Children’s Health Defense am Tag nach der EMA-Zulassung des J&J-Impfstoffs.

„Ein Rückblick auf J&Js Vorstrafenregister der letzten drei Jahrzehnte zeigt ein düsteres und konträres Bild, das uns dazu veranlassen sollte, die Behauptungen des Unternehmens über seinen COVID-19-Impfstoff in Frage zu stellen, angesichts des lukrativen Marktes, den die Pandemie für die aggressivsten medizinischen Konzerne geschaffen hat.“

„Ähnlich wie seine ebenfalls überdimensionierten Konkurrenten Glaxo, Merck und Pfizer musste auch J&J im Laufe der Jahrzehnte Milliarden von Dollar für zivilrechtliche Vergleiche und kriminelle Aktivitäten zahlen. Während der Pharmariese in den Mainstream-Medien Beifall für die Freigabe und die Notfallzulassung seines Impfstoffs COVID-19 erhält, hat die brasilianische Staatsanwaltschaft eine Untersuchung von J&Js kartellrechtlichen Aktivitäten unter dem Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) eingeleitet, wegen „möglicher unzulässiger Zahlungen in der Medizinprodukteindustrie.“

Ein kurzer Überblick darüber, wie viel J&J in den letzten drei Jahrzehnten zu Geldstrafen statt zu Gefängnisstrafen und zur Rückerstattung an Kunden für fehlerhafte Produkte verurteilt wurde, beläuft sich auf etwa 30 Milliarden Dollar. Ein leitender Angestellter erhielt allerdings ein Jahr Haft wegen Korruption.

Neue Forschung weist auf Zusammenhang zwischen AstraZeneca-Impfstoff und Blutgerinnseln bei jungen Menschen hin

Vaccine Deaths.com ist eine faktenbasierte Website zur öffentlichen Aufklärung, die von Vaccine Deaths Features.LLC herausgegeben wird. Seine Nachrichtenredakteure schrieben am 23. März: „Forscher am Greifswalder Lehrkrankenhaus in Norddeutschland sagten am Freitag, sie hätten entdeckt, wie der Impfstoff von Astra Zeneca Blutgerinnsel verursachen könnte, die zu seltenen Thrombosen im Gehirn führen könnten, berichtete der öffentlich-rechtliche Norddeutsche Rundfunk.“

Greinachers Team analysierte 13 Fälle von Hirnblutgerinnseln in Deutschland. Zwölf davon waren Frauen, fast alle unter 55 Jahre alt. „Bei vier der zwölf Patienten konnte das Team die spezifischen Antikörper isolieren und identifizieren, die die Immunreaktion auslösten, die zu den zerebralen Blutgerinnseln führte.“

Während die Forscher die Fälle in Deutschland untersuchen, untersucht ein Team am Universitätskrankenhaus Oslo drei Fälle von Blutgerinnseln nach der Impfung in Norwegen, die bei medizinischem Personal unter 50 Jahren auftraten. Chefarzt Pål Andre Holme sagte, sie hätten wahrscheinlich durch den Impfstoff ausgelöste Antikörper identifiziert, die eine Überreaktion des Immunsystems verursachten, die zu Blutgerinnseln führte.

„Unsere Theorie ist, dass dies eine starke Immunreaktion ist, die höchstwahrscheinlich nach der Impfung kommt“, sagte Holme. „Es gibt keine andere Sache als den Impfstoff, die diese Immunreaktion erklären kann.“ Dies ist die gleiche Theorie, die Greinacher und seine Kollegen in Deutschland aufgestellt haben.

Einige US-Impfexperten bleiben vorsichtig mit der Antikörper-Theorie und sagten, dass die hohe Publizität der Ereignisse dazu führen könnte, dass mehr Kliniker den Zustand als normal melden, was ihn als mit dem Impfstoff zusammenhängend erscheinen lässt, so Reuters.

„Die US-Experten fragen sich auch, warum solche Ereignisse nur mit dem Impfstoff von AstraZeneca vermehrt auftreten würden und nicht mit den Impfstoffen von Pfizer Inc. und BioNTech SE, Moderna Inc, Johnson & Johnson und dem russischen Impfstoff Sputnik V – die alle dazu bestimmt sind, Antikörper zu produzieren, die auf den ‚Spike‘-Teil des Coronavirus abzielen, den es benutzt, um in Zellen einzudringen“, schrieb Reuters am 20. März.

Am nächsten Tag, Italienische Staatsanwälte berichteten, dass sie eine Untersuchung wegen „Totschlags“ eröffneten, „nach dem Tod eines Musiklehrers einen Tag nach Erhalt seiner Impfung mit dem Oxford-AstraZeneca Wuhan Coronavirus (COVID-19) Impfstoff“.

Stehen EMA und Dänemark auf US-Befehl gegen Russlands Sputnik V?

Die Vereinigten Staaten und einige Verbündete sind „an Bemühungen beteiligt, den russischen Impfstoff Sputnik V zu verleumden und die teureren mRNA-Impfstoffe zu fördern, die von ‚westlichen‘ Unternehmen hergestellt werden.“

Das U.S. Dept. of Health and Human Services, Office of Global Affairs, „nutzte die diplomatischen Beziehungen in der Region Amerika, um die Bemühungen von Staaten, einschließlich Kuba, Venezuela und Russland, abzuschwächen…, Länder in der Region davon abzuhalten, Hilfe von diesen böswilligen Staaten anzunehmen. Beispiele beinhalten den Einsatz des OGA-Gesundheitsattaché-Büros, um Brasilien davon zu überzeugen, den russischen COVID-19-Impfstoff abzulehnen, und das Anbieten von technischer Hilfe der CDC anstelle von Panama, das ein Angebot von kubanischen Ärzten akzeptierte.“

Das U.S. „Health and Human Services“ schrieb das oben genannte auf Seite 47 seines Jahresberichts 2020.

Russland diskriminiert nicht darin, wer seine Impfstoffe kaufen darf. Tatsächlich bietet der Investor und Hersteller allen Ländern an, eine Lizenz für seinen Sputnik V zu kaufen, die sie auf ihrem Territorium produzieren können. Russland hat auch zwei Millionen Dosen an die Palästinenser im Gazastreifen gespendet.

Sputnik V basiert auf einer sicheren und getesteten humanen Adenovirus-Vektor-Plattform. Die Verwendung von zwei verschiedenen humanen Adenovirus-Vektoren ist ein einzigartiger Ansatz, der die Immunantwort verstärkt und für eine lang anhaltende Immunität sorgt. Es muss zur Lagerung nicht eingefroren werden. Es kostet 10 Dollar pro Dosis. Pfizer und Moderna kosten das Doppelte bis Dreifache und müssen eingefroren werden. AZ hat den Vorteil der einfachen Kühlung und kostet weniger als die anderen Impfstoffe.

„Am 18. Januar 2021 begann in Russland die Massenimpfung der Bürger…das erste Land der Welt, in dem drei eigene Impfstoffe registriert sind und verwendet werden“, teilte die russische Botschaft in Kopenhagen mit.

„Außerdem schützt der Impfstoff zu 100 % vor mittelschweren oder schweren Formen der Krankheit. Bis heute wurde der Impfstoff bereits in 50 Ländern registriert…Der russische Direktinvestitionsfonds, der den Impfstoff fördert, hat die Registrierung von Sputnik V in der EU beantragt.

„Die Impfung wird in allen 85 Regionen [Russlands] durchgeführt. Über viertausend Impfstellen wurden eröffnet…mindestens 45% der Russen über 60 wurden geimpft“ [Anfang März].

„Der Leiter des Europäischen Büros der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Hans Kluge, hat die Ergebnisse der dritten Phase der klinischen Untersuchung des ‚Sputnik V‘ begrüßt.“

„Es gibt keine starken Allergien, die durch ‚Sputnik V‘ verursacht werden.“

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sagte gegenüber DR [Denmark Public Broadcasting company] am 25. Februar, dass das Coronavirus bis zu einem Jahrzehnt andauern könnte. Dänemark, sagte sie, „ist davon abhängig, dass AstraZeneca, Pfizer und Moderna wie vereinbart liefern…Es ist problematisch, dass die Amerikaner, die Briten und die Israelis mehr geimpft haben.“

Warum ist Frederiksen dann nach Israel gereist, anstatt nach Moskau zu fahren oder dort anzurufen, um direkte Hilfe zu bekommen? Israel stellt keine Impfstoffe her, aber Frederiksen kehrte aus Israel mit der Aussage zurück, dass es eine Möglichkeit geben könnte, irgendwann in der Zukunft eine Produktion von Impfstoffen zwischen dem zionistischen Staat, Österreich und Dänemark zu starten.

In Dänemark (und allgemein in der EU) wurde Sputnik V ignoriert oder schlecht gemacht. Ich habe jede der Dutzend Pressekonferenzen während dieses langen Zeitraums verfolgt, ebenso wie spezielle Nachrichtenanalyseprogramme, und nicht ein einziges Mal hat irgendein Journalist, ein Sprecher der Gesundheitsbehörde oder ein Regierungschef, einschließlich des Premierministers, Sputnik V auch nur erwähnt.

Ironischerweise ist die rechtsgerichtete ungarische Regierung das erste europäische Land, das aus der Reihe tanzt und Sputnik V gekauft hat. Es verwendet auch Chinas Sinopharm, ebenso wie die drei westlich produzierten Impfstoffe. Zwei andere ehemalige osteuropäische Länder tun dasselbe, die Slowakei und die Republika Srpska (Entität von Bosnien und Herzegowina). Zurzeit kaufen 55 Nationen Russlands Sputnik-Impfstoff, und vier der großen Länder (Italien, Frankreich, Spanien und sogar Deutschland) verhandeln über Verträge mit dem russischen Hersteller.

Der Leiter des deutschen Impfprogramms, Thomas Mertens, lobte Sputnik V, obwohl die EU-Kommissionspräsidentin und ehemalige deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen Sputnik V ablehnend gegenübersteht.

Am 14. März sagte Mertens der Rheinischen Post: „Russische Wissenschaftler sind sehr erfahren in Sachen Impfstoff. Sputnik V ist ein sehr cleveres Konstrukt. Wie bei AstraZeneca handelt es sich um einen viralen Vektorimpfstoff, der auf einem Adenovirus basiert. Aber im Gegensatz zu AstraZeneca verwendet er zwei verschiedene virale Vektoren für die erste und zweite Dosis. Das ist sehr clever, denn so kann man einen möglichen Wirkungsverlust verhindern, der durch die Immunantwort gegen den Vektor entstehen könnte.“

Am 11. März sagte der russische Präsident Wladimir Putin, dass die Hersteller von Covid-19-Impfstoffen um den globalen Impfstoffmarkt kämpfen. „Wir sehen, wie sich Konkurrenten auf dem globalen Impfstoffmarkt im Wert von 100 Milliarden Dollar verhalten. Sie kommen, verkaufen eine kleine Charge ihres Impfstoffs mit einem Rabatt, unter der Bedingung, dass alles andere nur von diesem Hersteller gekauft wird“, sagte Präsident Putin. Einige Hersteller konkurrieren auf unfaire Weise, verkaufen eine kleine Charge von Impfstoffen zu einem niedrigeren Preis unter der Bedingung, ein exklusiver Lieferant zu sein, so Putin weiter.

Im Leitartikel der Strategic-Culture Foundation vom 12. März hieß es: „Je länger sich die Impfung der europäischen Bevölkerung verzögert, desto größer ist die Gefahr, dass neue Varianten auftauchen, und desto länger dauert es, bis die Gesellschaften zur Normalität vor der Pandemie zurückkehren. Die Bevölkerung wird unruhig wegen der langwierigen Abriegelungen. Wirtschaft und Lebensgrundlagen sind durch die Pandemie ruiniert. Millionen von Arbeitsplätzen sind verloren gegangen.“

Eine virale Pandemie hat keine Ideologie. Sie kann nicht erliegen, indem sie einen finsteren Nationalismus praktiziert, indem sie Russland oder China zu den Buhmännern macht, die wir alle fürchten und auf Biegen und Brechen zu stürzen versuchen müssen. Die von den USA und ihren Verbündeten praktizierte Russophobie ist kontraproduktiv und wird auf uns alle zurückschlagen.