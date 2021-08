Legen sie die Verschwörungstheorien beiseite, am „Great Reset“ ist etwas faul

Die Verschwörungstheorien über den „Great Reset“ scheinen nicht sterben zu wollen. Auslöser für diese Theorien war der Gipfel des Weltwirtschaftsforums (WEF) im vergangenen Jahr, der unter dem Motto „The Great Reset“ stand und behauptete, die COVID-Krise sei eine Gelegenheit, die brennenden Probleme der Welt anzugehen. Nach Angaben der BBC wurde der Begriff „Great Reset“ seit dem Start der WEF-Initiative mehr als acht Millionen Mal auf Facebook geteilt und fast zwei Millionen Mal auf Twitter.

Die Verschwörungstheorien rund um den Great Reset sind nebulös und schwer einzugrenzen, aber wenn man sie zusammenfügt, kommt man zu folgendem Ergebnis: Der Great Reset ist der Plan der globalen Elite, eine kommunistische Weltordnung einzuführen, indem das Privateigentum abgeschafft wird, während COVID-19 eingesetzt wird, um die Überbevölkerung zu lösen und die Reste der Menschheit mit Impfstoffen zu versklaven.

Neugierig geworden durch das Palaver rund um den letztjährigen Gipfel, beschloss ich, herauszufinden, worum es bei dem WEF-Plan des Great Reset wirklich geht. Im Mittelpunkt von Verschwörungstheorien stehen angeblich geheime Absichten und böswillige Absichten. Während diese bei der Great-Reset-Initiative des WEF nicht vorhanden sein mögen, fand ich etwas fast ebenso Unheimliches, das sich im Verborgenen abspielt. Es ist sogar noch unheimlicher, denn es ist real und geschieht jetzt. Und es betrifft so grundlegende Dinge wie unsere Lebensmittel, unsere Daten und unsere Impfstoffe.

Der wirkliche Great Reset

Das Zauberwort heißt „Stakeholder-Kapitalismus“, ein Konzept, das der WEF-Vorsitzende Klaus Schwab seit Jahrzehnten propagiert und das im Great Reset-Plan des WEF vom Juni 2020 einen Ehrenplatz einnimmt. Die Idee ist, dass der globale Kapitalismus so umgestaltet werden sollte, dass sich Unternehmen nicht mehr nur darauf konzentrieren, den Aktionären zu dienen, sondern zu Hütern der Gesellschaft werden, indem sie Werte für Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Gemeinden und andere „Stakeholder“ schaffen. Nach Ansicht des WEF wird der Stakeholder-Kapitalismus durch eine Reihe von „Multi-Stakeholder-Partnerschaften“ verwirklicht, die den privaten Sektor, Regierungen und die Zivilgesellschaft in allen Bereichen der globalen Governance zusammenbringen.

Die Idee des Stakeholder-Kapitalismus und der Multi-Stakeholder-Partnerschaften mag warm und weich klingen, bis wir tiefer graben und erkennen, dass dies in Wirklichkeit bedeutet, den Unternehmen mehr Macht über die Gesellschaft und den demokratischen Institutionen weniger zu geben.

Der Plan, aus dem der Great Reset hervorging, wurde Global Redesign Initiative genannt. Die Initiative wurde vom WEF nach der Wirtschaftskrise 2008 ausgearbeitet und enthält einen 600-seitigen Bericht über die Umgestaltung der Global Governance. In der Vision des WEF wäre „die Stimme der Regierung eine unter vielen, ohne immer die letzte Instanz zu sein“. Die Regierungen wären nur ein Akteur in einem Multi-Stakeholder-Modell der Global Governance. Harris Gleckman, Senior Fellow an der Universität von Massachusetts, beschreibt den Bericht als „den umfassendsten Vorschlag zur Neugestaltung der Global Governance seit der Gründung der Vereinten Nationen im Zweiten Weltkrieg“.

Wer sind diese anderen, nichtstaatlichen Akteure? Das WEF, das vor allem durch sein jährliches Treffen vermögender Privatpersonen in Davos (Schweiz) bekannt ist, bezeichnet sich selbst als internationale Organisation für öffentlich-private Zusammenarbeit. Zu den Partnern des WEF gehören einige der größten Unternehmen in den Bereichen Öl (Saudi Aramco, Shell, Chevron, BP), Lebensmittel (Unilever, The Coca-Cola Company, Nestlé), Technologie (Facebook, Google, Amazon, Microsoft, Apple) und Pharmazeutika (AstraZeneca, Pfizer, Moderna).

Anstatt dass Unternehmen vielen Stakeholdern dienen, werden im Multi-Stakeholder-Modell der Global Governance Unternehmen zu offiziellen Stakeholdern in der globalen Entscheidungsfindung befördert, während Regierungen zu einem von vielen Stakeholdern degradiert werden. In der Praxis werden die Unternehmen zu den wichtigsten Stakeholdern, während die Regierungen eine Nebenrolle spielen und die Zivilgesellschaft hauptsächlich als Schaufensterdekoration dient.

Das Multistakeholder-Ökosystem

Das vielleicht symbolischste Beispiel für diesen Wandel ist das umstrittene strategische Partnerschaftsabkommen, das die Vereinten Nationen (UN) 2019 mit dem WEF unterzeichnet haben. Harris Gleckman beschreibt dies als einen Versuch, die UN in eine öffentlich-private Partnerschaft zu verwandeln und einen besonderen Platz für Unternehmen innerhalb der UN zu schaffen.

Das Multi-Stakeholder-Modell befindet sich bereits im Aufbau. In den letzten Jahren hat sich ein immer größer werdendes Ökosystem von Multi-Stakeholder-Gruppen in allen Bereichen des globalen Governance-Systems ausgebreitet. Inzwischen gibt es mehr als 45 globale Multi-Stakeholder-Gruppen, die Standards setzen und Richtlinien und Regeln in einer Reihe von Bereichen aufstellen. Gleckman zufolge bestehen diese Gruppen, denen es an demokratischer Rechenschaftspflicht mangelt, aus privaten Interessenvertretern (Großunternehmen), die „ihre Freunde in der Regierung, der Zivilgesellschaft und den Universitäten rekrutieren, damit sie sich ihnen bei der Lösung öffentlicher Probleme anschließen“.

Multi-Stakeholderismus ist die vom WEF vorgenommene Aktualisierung des Multilateralismus, d. h. des derzeitigen Systems, in dem Länder zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Die zentrale Institution des multilateralen Systems ist die UNO. Dem multilateralen System wird oft zu Recht vorgeworfen, es sei ineffektiv, zu bürokratisch und zu sehr auf die mächtigsten Nationen ausgerichtet. Aber es ist zumindest theoretisch demokratisch, weil es demokratisch gewählte Staats- und Regierungschefs zusammenbringt, um Entscheidungen in der globalen Arena zu treffen. Anstatt das multilaterale System zu reformieren, um die Demokratie zu vertiefen, führt die Vision des WEF von Multi-Stakeholder-Governance zu einer weiteren Beseitigung der Demokratie, indem Regierungen an den Rand gedrängt und nicht gewählte „Stakeholder“ – hauptsächlich Unternehmen – an ihre Stelle gesetzt werden, wenn es um die globale Entscheidungsfindung geht.

Vereinfacht ausgedrückt sind Multi-Stakeholder-Partnerschaften öffentlich-private Partnerschaften auf der globalen Bühne. Und sie haben reale Auswirkungen auf die Art und Weise, wie unsere Lebensmittelsysteme organisiert sind, wie Big Tech regiert wird und wie unsere Impfstoffe und Medikamente verteilt werden.

Die Zukunft der Lebensmittel

Im Herbst 2021 wird die UNO in Rom den Weltgipfel für Ernährungssysteme (FSS) veranstalten. Dies ist notwendig, da derzeit 3,9 Milliarden Menschen – mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung – mit Hunger und Unterernährung zu kämpfen haben, obwohl es genug Nahrungsmittel gibt, um die Welt zu ernähren. Das diesjährige Gipfeltreffen unterscheidet sich jedoch erheblich von früheren UN-Ernährungsgipfeln, da es die „Einbeziehung mehrerer Interessengruppen“ vorsieht, bei der der Privatsektor „eine wichtige Rolle“ spielt. Aus einer Konzeptnotiz von 2019 geht hervor, dass das WEF an der Organisation des Gipfels beteiligt sein wird, obwohl noch nicht klar ist, welche Rolle das WEF spielen wird.

„Der Verzicht auf Pestizide steht nicht zur Debatte. Wie kommt das?“, fragt Sofia Monsalve von FIAN International, einer Menschenrechtsorganisation, die sich auf Lebensmittel und Ernährung konzentriert. „Es gibt keine Diskussion über die Landkonzentration oder darüber, Unternehmen für ihre Umwelt- und Arbeitsrechtsverletzungen zur Verantwortung zu ziehen.“ Dies fügt sich in das Gesamtbild ein, das Monsalve sieht: Große Unternehmen, die den Lebensmittelsektor dominieren, zögern, das Produktionssystem zu verbessern. „Sie wollen nur neue Investitionsmöglichkeiten finden.“

FIAN International hat zusammen mit 300 anderen Organisationen in einem offenen Brief an UN-Generalsekretär António Guterres seine Bedenken gegen das Multi-Stakeholder-Konzept geäußert. Bei einem Treffen mit zivilgesellschaftlichen Gruppen, die den Brief unterzeichnet haben, versicherte Amina Mohammed, die stellvertretende UN-Generalsekretärin, ihnen, dass strenge Sicherheitsvorkehrungen eine Vereinnahmung der Veranstaltung durch Unternehmen verhindern würden, „indem nur Plattformen oder Netzwerke und kein einzelnes Unternehmen zum Gipfel zugelassen werden“.

Aber für Monsalve „macht das die Sache nur noch schlimmer. Jetzt können die Unternehmen ihre Interessen schützen und sich hinter diesen Plattformen verstecken, weil unklar ist, wer dort mitmacht.“ In der Tat ist auf der offiziellen Website keine Liste der Unternehmenspartner zu finden. Die FSS-Organisatoren wurden um eine Stellungnahme gebeten, hatten aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht geantwortet.

Die Unterzeichner des Briefes befürchten, dass mit der Beteiligung von Unternehmen an dem Gipfel Lebensmittel weiterhin als Ware und nicht als Menschenrecht“ behandelt werden. Wenn sich daran nichts ändert, werden die industriellen Lebensmittelsysteme weiterhin unumkehrbare Auswirkungen auf unsere Gesundheit und die Gesundheit unseres Planeten haben.

Big Tech regiert Big Tech

Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des Stakeholder-Kapitalismus ist im Big-Tech-Sektor zu finden. Im Rahmen seines Fahrplans 2020 für die digitale Zusammenarbeit forderte der UN-Generalsekretär die Bildung eines neuen „strategischen und befähigten hochrangigen Multi-Stakeholder-Gremiums“. Auch hier ist es nicht einfach, eine Liste der Interessenvertreter zu finden, aber nach einigem Suchen findet sich eine lange Liste von Teilnehmern am „Runden Tisch“ für die Roadmap, darunter Facebook, Google, Microsoft und das WEF.

Obwohl die Aufgaben dieses neuen Gremiums recht vage sind, befürchten zivilgesellschaftliche Organisationen, dass es darauf hinausläuft, dass Big Tech ein globales Gremium zur Selbstverwaltung schafft. Dies birgt die Gefahr, dass der Widerstand dieser Unternehmen gegen eine wirksame Regulierung sowohl auf globaler als auch auf nationaler Ebene institutionalisiert und ihre Macht gegenüber Regierungen und multilateralen Organisationen gestärkt wird. Sollte das Gremium zustande kommen, könnte dies ein entscheidender Sieg im andauernden Krieg sein, den die GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft) mit den Regierungen wegen Steuerhinterziehung, Kartellvorschriften und ihrer immer größer werdenden Macht über die Gesellschaft führt.

Mehr als 170 zivilgesellschaftliche Gruppen aus aller Welt haben einen weiteren offenen Brief an den Generalsekretär der Vereinten Nationen unterzeichnet – dieses Mal, um die Gründung des Gremiums für digitale Governance zu verhindern. Der Generalsekretär wurde um eine Stellungnahme gebeten, hatte aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht geantwortet.

COVAX

Und dann ist da noch COVAX. Die COVAX-Initiative zielt darauf ab, „die Entwicklung und Herstellung von COVID-19-Impfstoffen zu beschleunigen und einen fairen und gerechten Zugang für alle Länder der Welt zu gewährleisten“. Auch das klingt wunderbar, vor allem angesichts der erschütternden Ungleichheiten bei der Impfquote zwischen reichen und Entwicklungsländern.

Aber warum gibt die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Teil der UNO ist, nicht den Ton an? „Eigentlich sollten die Länder gemeinsam über multilaterale Organisationen wie die WHO Entscheidungen zu globalen Gesundheitsfragen treffen, vielleicht mit etwas technischer Unterstützung durch andere“, sagt Sulakshana Nandi von der Nichtregierungsorganisation People’s Health Movement, die kürzlich einen Policy Brief zu COVAX herausgegeben hat.

COVAX wurde als Multi-Stakeholder-Gruppe von zwei anderen Multi-Stakeholder-Gruppen, GAVI (der Vaccine Alliance) und CEPI (der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), in Zusammenarbeit mit der WHO ins Leben gerufen. Sowohl GAVI als auch CEPI haben enge Verbindungen zum Weltwirtschaftsforum (das zu den Gründern von CEPI gehörte) sowie zur Bill and Melinda Gates Foundation, und beide sind auch mit Unternehmen wie Pfizer, GlaxoSmithKline, AstraZeneca und Johnson & Johnson durch Herstellerpartnerschaften (GAVI) oder als „Unterstützer“ (CEPI) verbunden. Obwohl COVAX überwiegend von den Regierungen finanziert wird, sind es diese unternehmenszentrierten Koalitionen, die die Einführung des Programms überwachen.

Der Gegensatz zwischen dem Multi-Stakeholder-Ansatz und einem „klassischen“ multilateralen Ansatz wurde deutlich, als Südafrika und Indien Ende letzten Jahres die so genannte TRIPS-Ausnahmegenehmigung vorschlugen. Sie beantragten eine vorübergehende Aufhebung der Bestimmungen zum geistigen Eigentum für alle COVID-19-Technologien, um die Herstellung und den Vertrieb von Impfstoffen und anderen wichtigen medizinischen Produkten vor allem in Entwicklungsländern zu fördern. Der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sagte in einer Rede, er unterstütze den Vorschlag. „Aber GAVI, die Bill und Melinda Gates Stiftung – sogar Bill Gates selbst – und Big Pharma haben sich diesem Vorschlag sehr stark widersetzt“, sagte Nandi. „Es ist ihnen wichtiger, ihre Interessen und Marktmechanismen zu schützen als die allgemeine Gesundheit oder die Menschen vor COVID zu schützen.“ Die WHO wurde um eine Stellungnahme gebeten, hat aber nicht geantwortet.

Auch hier besteht die Wahl zwischen einem menschenrechtsorientierten Ansatz der UNO und einem profitorientierten Ansatz, der von Multistakeholder-Gremien, die die Interessen von Unternehmen vertreten, verfolgt wird. Im Fall von COVAX – das sein bescheidenes Ziel, 20 % der Bevölkerung in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu impfen, nicht erreicht – hat Ersteres den Ausschlag gegeben.

Stakeholder-Kapitalismus abstecken

Auch wenn der WEF (oder Bill Gates) nicht für die COVID-Pandemie verantwortlich ist, auch wenn die Impfstoffe nicht mit Mikrochips versehen sind, um unsere Gedanken zu kontrollieren, so ist doch etwas faul im Bereich der Global Governance. Wenn Ihnen Ihr Recht auf öffentliche Gesundheit, auf Privatsphäre, auf Zugang zu gesunden Lebensmitteln oder auf demokratische Vertretung wichtig ist, sollten Sie sich vor den Worten „Stakeholder-Kapitalismus“ hüten, wenn sie auf dem nächsten Gipfel in Davos auftauchen.

Das WEF wurde um eine Stellungnahme zu den in diesem Artikel aufgeworfenen Fragen gebeten, hatte aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht geantwortet.