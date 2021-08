Trotz gegenteiliger Erklärungen der Taliban wurden mehrere Frauen getötet

Die Lage in Afghanistan bleibt unübersichtlich. Nachdem die ersten Erklärungen der Taliban versöhnlich klangen, gibt es nun Meldungen, die an den Erklärungen zweifeln lassen.

Ich habe am Dienstag ausführlich über die verschiedenen Erklärungen der Taliban berichtet. Insgesamt klangen die Erklärungen hoffnungsvoll, denn die Taliban erklärten, alle afghanischen Kräfte an der Regierung beteiligen zu wollen und auch wenn sie einen islamischen Staat auf Basis der Scharia errichten wollen, haben sie angekündigt, dass Frauen weiterhin zur Schule dürfen und sogar an der Regierung beteiligt werden sollen. Wenn diese Erklärungen umgesetzt werden, dann dürfte Afghanistan liberaler werden als es Saudi-Arabien je war.

Aber man darf nicht vergessen, dass Afghanistan eine Stammesgesellschaft ist, die sich aus vielen verschiedenen Völkerschaften zusammensetzt und dass Afghanistan kaum ein wirklicher Zentralstaat wird, sondern dass sich die Regelungen regional in ihrer Strenge unterscheiden dürften. Dafür, dass Afghanistan