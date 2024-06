Im Vorfeld der Konferenz “Russland und China: Zusammenarbeit in einer neuen Ära”, die am Donnerstag in Moskau stattfindet, sprach der Generaldirektor des Russischen Rates für Internationale Angelegenheiten (RIAC), Iwan Timofejew, gegenüber der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass von einer wachsenden Wahrscheinlichkeit eines ausgewachsenen Krieges zwischen Russland und dem Westen.

“Ein totaler Krieg ist keine ausgemachte Sache, aber er wird leider immer wahrscheinlicher”, sagte Timofejew in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Tass. Eine Möglichkeit ist, dass die Konfrontation zwischen uns stark zunimmt. Der Grund dafür ist die Ukraine-Frage, da der Westen Kiew weiterhin in großem Umfang militärisch unterstützt.”

Bei einem separaten Treffen am Donnerstag erklärte NATO-Chef Jens Stoltenberg den Außenministern, dass die Ukraine westliche Waffen nutzen könne, um tief ins russische Landesinnere vorzudringen.

Timofejew warnte vor der wachsenden Möglichkeit eines direkten Konflikts mit der NATO:

Einige Offizielle, insbesondere in Frankreich und Großbritannien, haben erklärt, dass einzelne Militäreinheiten aus NATO-Staaten in die Ukraine entsandt werden könnten. Wenn sie sich an militärischen Operationen gegen die russischen Streitkräfte beteiligen, werden sie zu einem legitimen Ziel für unsere Streitkräfte.

“Hoffen wir, dass es sich bei dieser möglichen Eskalation um konventionelle und nicht um nukleare Waffen handelt. Inzwischen gibt die NATO zehnmal mehr für Verteidigung aus als Russland – wenn nicht mehr. Das ist sicherlich ein gefährliches Szenario”.

Der RIAC-Generaldirektor fuhr fort:

Die NATO-Führung hat gesagt, dass keine Truppen in die Ukraine geschickt werden, und einige EU-Politiker haben gesagt, dass das kontraproduktiv wäre. Das heißt, sie sind sich in dieser Frage nicht einig.

Timofeev fügte hinzu:

Was Russland betrifft, müssen wir alle möglichen Szenarien in Betracht ziehen. Wir haben die Fähigkeit, diese Bedrohungen abzuwehren.

Aber ein solches Szenario würde allen Beteiligten irreparablen Schaden zufügen.

Er kam zu dem Schluss, dass der Westen die Ukraine wahrscheinlich weiterhin mit Waffen und Ausrüstung unterstützen werde, und wies darauf hin, dass diese “Trennlinien zwischen” Russland und dem Westen “noch Jahrzehnte bestehen bleiben könnten”.

Daniel Blake, Aktienstratege für Asien und Schwellenländer bei Morgan Stanley, schrieb im April in einer Kundenmitteilung, dass der Übergang zu einer multipolaren Welt seit fünf Jahren im Gange sei. Dies geht mit einem Kriegszyklus einher, und wie wir bereits geschrieben haben, ist ein Anstieg der Verteidigungsausgaben für Rüstungsunternehmen positiv.