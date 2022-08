Leslie Wexners Young Global Leaders

In diesem Auszug aus ihrem demnächst erscheinenden Buch untersucht Whitney die Ursprünge der Wexner Foundation und die Verbindungen der Philanthropie von Leslie Wexner und Jeffrey Epstein zu Harvard sowie das inzwischen berüchtigte Young Global Leaders-Programm des Weltwirtschaftsforums.

Der folgende Text ist ein Auszug aus dem demnächst erscheinenden Buch von Whitney Webb, „One Nation Under Blackmail“, in dem das Netzwerk hinter Jeffrey Epstein untersucht und bis zur Verschmelzung des amerikanischen organisierten Verbrechens und der Geheimdienste in den frühen 1940er Jahren zurückverfolgt wird. In diesem Auszug untersucht Whitney die Ursprünge der „Wexner Foundation“ und die Verbindungen der Philanthropie von Leslie Wexner und Jeffrey Epstein zu Harvard sowie zu dem inzwischen berüchtigten Young Global Leaders-Programm des Weltwirtschaftsforums. Whitneys Buch kann hier, hier oder hier vorbestellt werden.

Die Ursprünge der Wexner-Stiftung

Es ist schwer zu sagen, wann genau die „Wexner Foundation“ ursprünglich gegründet wurde. Auf der offiziellen Website der Stiftung heißt es in einem Abschnitt eindeutig, dass die „Wexner Foundation“ erst 1983 zusammen mit der „Wexner Heritage Foundation“ gegründet wurde. Im Nachruf von Wexners Mutter Bella aus dem Jahr 2001 heißt es jedoch, dass sie und ihr Sohn die Stiftung 1973 gemeinsam gegründet haben. Ungeachtet des genauen Jahres wurde Wexners Mutter Bella Sekretärin der Stiftung (genau wie bei seiner Firma „The Limited“), die Wexner als „gemeinsame Philanthropie“ bezeichnet wissen wollte.

Auf der Website der Stiftung heißt es, dass der ursprüngliche Zweck der „Wexner Foundation“ darin bestand, „aufstrebende jüdische Führungskräfte in Nordamerika und Beamte in der Mitte ihrer Laufbahn in Israel“ zu unterstützen. Laut der Website wurden Wexners wichtigste philanthropische Bemühungen ins Leben gerufen, nachdem Wexner „zu dem Schluss gekommen war, dass das jüdische Volk zu diesem Zeitpunkt vor allem eine stärkere Führung benötigte“. Deshalb wollte Wexner die Aufmerksamkeit seiner Stiftung vor allem auf die „Entwicklung von Führungskräften“ richten. Infolgedessen haben Wexners Programme den Geist und die Ansichten prominenter nordamerikanischer und israelischer jüdischer Führungskräfte geprägt, die später auf den höchsten Ebenen des Finanzwesens, der Regierung und sogar der Geheimdienste tätig waren.

Einer der ursprünglichen Berater der „Wexner Foundation“, und vielleicht einer der wichtigsten, war Robert Hiller, der zuvor Executive Vice President des „Council of Jewish Federations and Welfare Funds“ gewesen war. Robert I. Hiller wurde in einem Artikel in der „Baltimore Sun“ als „gemeinnützige Führungspersönlichkeit“ beschrieben, „die bei der Entwicklung von Fundraising-Strategien für die Gemeinde half und in der Bewegung für das sowjetische Judentum aktiv war“

Hiller war nicht nur als Führungskraft in der Gemeindeentwicklung bekannt, sondern auch als leitender Angestellter der „Community Chest of Metropolitan Detroit“ im Jahr 1948. In dieser Position half Hiller dabei, Unternehmen wie „General Motors“ zusammenzubringen, um „Sozialdienstgruppen unter einer Dachorganisation zu gründen, ein Vorläufer der heutigen kollektiven Fundraising-Bemühungen.“ Im Jahr 1950 wurde Hiller stellvertretender Direktor der „Jewish Community Federation of Cleveland“ und sechs Jahre später wechselte er zur „United Jewish Federation of Pittsburgh“. In dieser Position blieb er weitere neun Jahre, bevor er nach Baltimore ging.

In seiner Autobiografie schrieb Hiller über seine umfangreichen Kontakte zu verschiedenen israelischen Staatsoberhäuptern: „Ich hatte Fotos von jedem israelischen Premierminister, von David Ben Gurion bis Menachem Begin. Von Begin hätte ich noch viel mehr, denn er war der aktuelle Premierminister. Mein Lieblingsfoto jedoch (es sollte aufgehängt werden) wurde in Washington, D.C. auf einer Gala aufgenommen, auf der Marianne und ich mit dem damaligen Botschafter Yitzhak Rabin und seiner Frau Leah waren.“

Hiller war äußerst aktiv, wenn es darum ging, geeignete, hochrangige Kandidaten für entsprechende Positionen in jüdischen Gemeindeorganisationen auszusuchen, eine Aufgabe, die die „Wexner Foundation“ später im großen Stil über ihre verschiedenen Fellowship-Programme reproduzieren und später auf die Welt der Wirtschaft und der Regierung anwenden sollte. Ein Beispiel für dieses Matchmaking war die Ernennung von Larry Moses zum Assistenten von Rabbiner Maurice Corson. Corson hat die „Wexner Foundation“ 1983 zusammen mit Leslie Wexner gegründet (siehe Website der Stiftung) und war ihr erster Präsident. Nachdem Corson diesen Posten verlassen hatte, übernahm Moses das Amt des Präsidenten der Stiftung.

Maurice Corson und Leslie Wexner auf einem undatierten Foto, Quelle: Die Wexner-Stiftung

Hiller schrieb in seiner Autobiografie, dass er Moses „persönlich dazu überredet“ hatte, Assistent von Rabbi Corson zu werden, was später dazu führte, dass Larry Moses geschäftsführender Vizepräsident der „Wexner Foundation“ wurde. Als Hiller 33 Jahre alt war, bot sich ihm die Gelegenheit, Mitglied der „Big 16“ zu werden, einer informellen Gruppierung der 16 größten Gemeinden Nordamerikas, die von prominenten jüdischen Vorstandsmitgliedern geleitet wurden. Eine der Personen, die Hiller mit der „Wexner Foundation“ in Verbindung brachte, sollte ursprünglich die „Big 16 Federation“ leiten: Fern Katelman. Katelman lehnte diese prestigeträchtige Führungsrolle ab, um zu Larry Moses zu wechseln, wo er sein Assistent bei der „Wexner Foundation“ wurde.

Als Hiller sein Leben Revue passieren ließ, sagte er: „Eine der anregendsten Beziehungen, die ich hatte, war die mit der Wexner (Leslie) Foundation in Columbus, Ohio, und New York City. Rabbiner Maurice Corson war der Präsident der Stiftung. Meine Beziehung zu ihm begann in Baltimore, wo er ein neuer Rabbiner für eine der größten konservativen Synagogen der Stadt war. Er kam aus Philadelphia und hatte einen interessanten Hintergrund und Referenzen.“

Hiller fährt fort zu schreiben: „Er [Corson] schien jedoch gelangweilt und unzufrieden mit der Routine eines Synagogenrabbiners zu sein. Als er und die Gemeinde beschlossen, sich zu trennen, half ich ihm dabei, eine Führungsposition bei der United Israel Appeal of Canada zu bekommen. Er machte seine Sache so gut, dass er angeworben wurde, um in die USA zurückzukehren und eine Führungsposition bei B’nai B’rith International zu übernehmen. Leslie Wexner lernte ihn durch seine Arbeit bei B’nai B’rith kennen, und als Les begann, eine formelle Stiftung zu gründen, engagierte er Rabbi Corson als Geschäftsführer.“ B’nai B’rith ist eine „jüdische brüderliche Organisation“, die im 19. Jahrhundert gegründet wurde und als Geheimgesellschaft gilt, was manche dazu veranlasst, die Gruppe mit den Freimaurern zu vergleichen.

Hiller unterstützte Corson in der Anfangsphase des Aufbaus der „Wexner Foundation“, während sie „eine angesehene Beratergruppe“ zusammenstellten, die sich in Columbus, Ohio, und New York City traf. Hiller beschreibt die Unterstützung von Corson bei der Gründung der Stiftung, die Hiller als „eine ungewöhnliche Stiftung mit einer eigenen Agenda und Programmierung“ bezeichnete. Nach mehreren Jahren im Dienste der „Wexner Foundation“ zog sich Hiller von seiner Beraterrolle zurück und wurde durch Philip Bernstein, den ehemaligen Geschäftsführer des „Council of Jewish Federations and Welfare Funds“ (CJF), ersetzt.

Nun ist es sinnvoll, Rabbi Maurice S. Corson selbst zu untersuchen. Corson war ein prominenter jüdischer Pädagoge, der, wie bereits erwähnt, bereits vor seiner Tätigkeit als Mitbegründer und späterer Präsident der „Wexner Foundation“ mit verschiedenen jüdischen Wohlfahrtsorganisationen verbunden war. Corson war 1960 am Jüdischen Theologischen Seminar zum Rabbiner ordiniert worden, nachdem er zuvor an der Universität von Cincinnati studiert hatte, wo er 1955 seinen Abschluss gemacht hatte. Im Jahr 1964 wurde Corson Präsident der „Religious Education Society“ in Seattle und blieb in dieser Position bis 1966.

Im folgenden Jahrzehnt begann er für die „Zionist Organization America“ in Atlantic City zu arbeiten und wurde kurz darauf Oberrabbiner der „Chizuk Amuna Congregation“, eine Position, die er von 1976 bis 1979 innehatte. Zu dieser Zeit verhalf Hiller Corson zu einer Führungsposition bei der „United Israel Appeal of Canada“, wo er nur ein Jahr lang tätig war, bevor er zu B’nai B’rith kam.

Nachdem er in eine Führungsrolle innerhalb der einflussreichen „Geheimgesellschaft“ berufen worden war, arbeitete Corson zwischen 1980 und 1985 als Entwicklungsdirektor für B’nai B’rith International mit Sitz in New York City. In dieser Zeit gehörten dem Aufsichtsrat von B’nai B’rith unter anderem Edmond Safra an, ein berüchtigter Bankier mit engen Beziehungen zu Robert Maxwell und später Jeffrey Epstein, Edgar Bronfman, Spross der Familie, die hinter Seagrams steht und deren Vermögen seit langem mit dem organisierten Verbrechen verbunden ist, und Max Fisher, ein Geschäftsmann aus Detroit, der die „Jewish Agency“ wiederbelebte, als „privater“ Diplomat in Israel-Angelegenheiten arbeitete und später als Mentor von Leslie Wexner fungierte.

Wie bereits erwähnt, lernte Corson während seiner Zeit bei B’nai B’rith Leslie Wexner kennen, der ihn überredete, die Wexner-Stiftung mitzugründen (so die Version der Ereignisse auf der Website der Stiftung). Obwohl er von Wexner angeworben worden war und anschließend die B’nai B’rith-Organisation verließ, wurde Corson 1987 Mitglied des Exekutivausschusses der „B’nai B’rith Hillel Commission“ in Washington.

Eine weitere Schlüsselfigur, die unbedingt erwähnt werden muss, ist der Mitbegründer der „Wexner Heritage Foundation“, Rabbi Herbert A. Friedman. Je nachdem, welchen Teil der Website der Wexner-Stiftung Sie besuchen, wird diese Stiftung entweder als 1983 oder 1985 gegründet aufgeführt. Friedman ist jedoch eindeutig als Mitbegründer der Stiftung und als ihr Präsident aufgeführt, der ein Jahrzehnt lang tätig war.

Die „Wexner Heritage Foundation“ wurde laut ihrer Website gegründet, um „ehrenamtliche Führungskräfte in der nordamerikanischen jüdischen Gemeinschaft zu stärken“. Sie hat das Wexner Heritage Programm ins Leben gerufen, das „jungen nordamerikanischen jüdischen ehrenamtlichen Führungskräften ein zweijähriges intensives jüdisches Lernprogramm bietet, das ihr Verständnis der jüdischen Geschichte, Werte und Texte vertieft und ihre Führungsqualitäten verbessert.“

Friedman war während des Zweiten Weltkriegs Kaplan der US-Armee und diente auch als „Berater für jüdische Angelegenheiten von General Lucius D. Clay, dem Kommandeur der amerikanischen Besatzungstruppen in Deutschland“. Später wurde er von David Ben-Gurion, der später Israels erster Premierminister wurde, persönlich für die paramilitärische Gruppe „Haganah“ rekrutiert. Die „Haganah“ war der Vorläufer des israelischen Militärs und wurde zu einem großen Teil von Netzwerken der organisierten Kriminalität bewaffnet. In der „New York Times“ heißt es: „Als Mitglied der Haganah nahm Rabbi Friedman an der Aliyah Bet teil, dem illegalen Transport europäischer Juden nach Palästina“.

Von 1954 bis 1971 war Friedman Geschäftsführer des „United Jewish Appeal“ (UJA) und sammelte in dieser Funktion „mehr als 3 Milliarden Dollar zur Unterstützung des jungen Staates Israel“. In dieser Zeit war der UJA maßgeblich an der Wiederbelebung der „Jewish Agency“ durch Wexners Mentor Max Fisher im Jahr 1970 beteiligt. Fisher war auch eng mit dem damit verbundenen „United Israel Appeal“ verbunden. In den 1980er Jahren war Wexner „einer der größten Einzelspender für den United Jewish Appeal in Amerika“, und nachdem er zusammen mit Friedman die „Wexner Heritage Foundation“ gegründet hatte, wurde Wexner stellvertretender Vorsitzender des UJA.

Während Wexner diese Funktionen ausübte, nahm er auch an Treffen hinter verschlossenen Türen mit der höchsten israelischen Führungsebene teil, bei denen es nicht nur um „Philanthropie“, sondern auch um seine Geschäftsinteressen ging. Bei einem dieser Treffen traf er sich mit hochrangigen israelischen Regierungsvertretern, um über „chinesische und israelische Interessen“ zu sprechen, die mit seiner Firma „The Limited“ zusammenarbeiten, um Fabriken auf den besetzten Golanhöhen zu errichten.

Die „Wexner Foundation“ hat direkte und umstrittene Verbindungen zu mindestens einem ehemaligen israelischen Staatschef, Ehud Barak, der eng mit Jeffrey Epstein verstrickt und angeblich an dessen Sexhandelsoperationen beteiligt war. Wie „Israel Today“ im Jahr 2019 berichtete:

Baraks Verbindungen zur Wexner Foundation wurden erst zum Thema, als der rechtsgerichtete Journalist Erel Segal im Oktober letzten Jahres forderte, den 2,3 Millionen Dollar schweren „Forschungs“-Zuschuss zu untersuchen, den Barak von der Wexner Foundation erhalten hatte, die ihrerseits seit Jahren von Epsteins finanziellen Zuwendungen profitiert hat. Laut Segal wurde der fragliche Zuschuss Barak in den Jahren 2004-2006 gewährt, als er noch kein öffentliches Amt innehatte. Barak besteht darauf, dass er nicht befugt ist, Einzelheiten über diesen Zuschuss offenzulegen. Nur die Wexner Foundation kann das, wenn sie es will (sie will schweigen).

Entwicklung von Führungskräften

Das „Wexner’s Heritage Program“ (WHP) wurde zeitgleich mit der „Wexner Foundation“ ins Leben gerufen und sollte die amerikanischen Juden mit dem immer größer werdenden Nationalstaat Israel verbinden. Das Programm wurde ins Leben gerufen, um „die Vision jüdischer ehrenamtlicher Führungskräfte zu erweitern, ihr jüdisches Wissen und Vertrauen zu vertiefen und sie zu inspirieren, in der jüdischen Gemeinschaft eine transformative Führungsrolle zu übernehmen“. Die Stiftung definiert das Programm als ein „im Wesentlichen jüdisches Lern- und Führungsentwicklungsprogramm für ehrenamtliche Führungskräfte in Nordamerika“.

Bis heute haben etwa 2000 „Führungskräfte“ an dem Programm teilgenommen. Das WHP dient der Standardisierung einer bestimmten Sichtweise auf die Geschichte Israels sowie auf jüdische Texte. Das zweijährige Programm besteht aus 36 vierstündigen Abendseminaren, die alle zwei Monate stattfinden, sowie aus drei Kurzzeit-Sommerinstituten, die entweder in den USA oder in Israel abgehalten werden. Jedes dieser Sommerinstitute dauert zwischen 5 und 7 Tagen und findet während des gesamten Programms statt.

Wie andere fundierte Führungsprogramme, z. B. das Young-Global-Leader-Programm des Weltwirtschaftsforums, richtet sich auch das „Wexner Heritage Program“ an eine ganz bestimmte Altersgruppe, und zwar an Fachleute, die im Allgemeinen zwischen 30 und 45 Jahre alt sind. Zu den wichtigsten Kriterien, die von den Programmteilnehmern verlangt werden, gehören ein nachgewiesenes Engagement für das Judentum, die jüdische Gemeinschaft und/oder Israel sowie eine nachweisbare Führungsrolle im jüdischen Gemeindeleben.

Auf der Website der „Wexner Foundation“ heißt es dazu:

Die 2.300 Alumni des Wexner Heritage Program sind hochrangige Laienführer auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. In den 35 Städten, in denen wir WHP-Kohorten einberufen haben, wird praktisch jede jüdische Gemeindeorganisation weiterhin von unseren Alumni unterstützt. Sie werden Präsidenten oder Vorsitzende von Synagogen, Verbänden, JCCs, Hillels, Tagesschulen, Camps und mehr; oft sind sie Gründer oder Vorsitzende von Spendenaktionen oder jährlichen Kampagnen. Sie sitzen in den Vorständen von JFNA, 70 Faces Media, der Foundation for Jewish Camp, International Hillel, AIPAC und J Street; dem Shalom Hartman Institute, Pardes, Hadar und allen rabbinischen Seminaren in den USA; dem Jewish Education Project, Prisma, dem JDC und vielen anderen.

Es ist erwähnenswert, dass von den oben genannten Gruppen die „Wexner Foundation“ (und insbesondere das „Wexner Heritage Program“) besonders enge Verbindungen zum AIPAC unterhält. So ist beispielsweise Elliot Brandt, der nationale Geschäftsführer von AIPAC, ein Alumnus des Wexner Heritage-Programms, und in einer Rede auf der AIPAC-Politikkonferenz von 2018 merkte Brandt an, dass „der Großteil des [AIPAC-]Nationalen Vorstands aus Wexner Heritage-Alumni besteht, ganz zu schweigen von seinen regionalen Vorsitzenden und einigen seiner engagiertesten Spender.“

Elliot Brandt und Alan Dershowitz auf der AIPAC-Politikkonferenz 2017, Quelle: Screenshot

Wexners enge Verbindungen zu AIPAC erhalten eine andere Note, wenn man nicht nur seine enge Verbindung zu dem mit dem israelischen Geheimdienst verbundenen Jeffrey Epstein bedenkt, sondern auch die Tatsache, dass AIPAC selbst langjährige und umstrittene Verbindungen zum israelischen Geheimdienst hat. So stand AIPAC Mitte der 1980er Jahre im Mittelpunkt eines israelischen Spionageskandals in den USA und auch 2004, als ein hochrangiger Pentagon-Analyst dabei erwischt wurde, wie er über Spitzenbeamte des AIPAC streng geheime Informationen an die israelische Regierung weitergab.

Trotz umfangreicher Beweise, insbesondere im letztgenannten Fall, blieb AIPAC selbst von einer Anklage verschont. Wie der Journalist Grant Smith damals feststellte, „wurde der Chefankläger des Justizministeriums im Spionagefall [AIPAC], Paul McNulty, plötzlich und unerklärlicherweise innerhalb des Justizministeriums befördert, nachdem er davon Abstand genommen hatte, AIPAC als Unternehmen strafrechtlich anzuklagen“. Auch die Anklagen gegen die beteiligten AIPAC-Funktionäre wurden fallen gelassen.

In den Jahren nach dem Start des „Wexner Heritage Program“ folgten weitere ähnliche Bemühungen. 1987 kündigte die Wexner-Stiftung an, sie werde „3 bis 4 Millionen Dollar an Zuschüssen für das erste Jahr eines Programms bereitstellen, das der Förderung und Verbesserung professioneller Führungskräfte in der nordamerikanischen jüdischen Gemeinschaft gewidmet ist.“

Laut der „Jewish Telegraphic Agency“ sagte Wexner, dass „eine Beratergruppe aus führenden jüdischen Akademikern und Gemeindefachleuten empfohlen habe, die Aufmerksamkeit auf drei kritische Gruppen zu richten: Rabbiner, Gemeindefachleute und Erzieher“. Diese Bemühungen mündeten 1988 in die formelle Gründung des „Wexner Graduate Fellowship“. Der Vorsitz des „Wexner Fellowship Committee“ wurde Professor Henry Rosovsky übertragen.

Henry und Harvard

Henry Rosovsky war Wirtschaftswissenschaftler an der Harvard-Universität. Wie Wexner und viele andere Mitarbeiter der „Wexner Foundation“ wurde Rosovsky als Sohn russisch-jüdischer Eltern geboren. Er wuchs russisch-, deutsch- und französischsprachig auf und emigrierte 1940 mit seinen Eltern in die Vereinigten Staaten von Amerika.

Während des Zweiten Weltkriegs diente er im „Counterintelligence Corps“ der US Army. 9 Jahre später wurde er als US-Bürger eingebürgert. Im selben Jahr erwarb er seinen B.A.-Abschluss an der öffentlichen Forschungsuniversität „College of William and Mary2 in Williamsburg, Virginia, und promovierte 1959 in Harvard.

Rosovsky lehrte im Ausland als Gastprofessor in Japan an den Universitäten Hito Subashi und Tokio und unterrichtete anschließend bis 1965 Japanologie, Wirtschaft und Geschichte an der University of California in Berkeley. Er lehrte auch an der Hebräischen Universität Jerusalem in Israel, wiederum als Gastprofessor, und arbeitete als Berater für die Regierung der Vereinigten Staaten, die Asiatische Entwicklungsbank, die Weltbank und die UNESCO.

Rosovsky ließ sich 1965 in Harvard nieder und brachte die Absicht mit, das jüdische Leben in Harvard zum Blühen zu bringen. Bis 1978 half Rosovsky bei der Gründung des Zentrums für Jüdische Studien, das von Harry Wolfson, dem ersten Vorsitzenden eines Zentrums für Jüdische Studien an einer amerikanischen Hochschule, geleitet wurde. Rosovsky war der erste Jude, der im Vorstand der „Harvard Corporation“ saß. Rosovskys Frau, Nitza Rosovsky, war ebenfalls in Harvard tätig. 1986, anlässlich der 350-Jahr-Feier von Harvard, schrieb sie einen Artikel mit dem Titel „The Jewish Experience at Harvard and Radcliffe“, in dem sie die jüdische Geschichte der Universität bis in die 1720er Jahre zurückverfolgt.

Henry Rosovsky posiert mit dem israelischen Premierminister Menachem Begin, Quelle: Harvard Hillel

Rosovsky entwickelte eine enge Beziehung zu einigen wichtigen Fakultätsmitgliedern in Harvard, darunter der zukünftige US-Finanzminister und Harvard-Präsident Larry Summers. Im Jahr 2017 sagte Summers in einer Video-Hommage an Rosovsky Folgendes: „Vor fünfunddreißig Jahren saß ich in Ihrem Büro als junger Rekrut an der Harvard-Fakultät, und ich zitterte vor der Erhabenheit des Ganzen“, sagte er. „Mit der Zeit war ich weniger eingeschüchtert und lernte Ihre Weisheit und Ihre Erfahrung zu schätzen.“

Rosovsky kam 1987 mit der „Wexner Foundation“ in Kontakt, als diese die bereits erwähnte Initiative ankündigte, um durch die Vergabe von Zuschüssen an Einzelpersonen und Institutionen „die beste professionelle Führung“ in der amerikanisch-jüdischen Gemeinschaft anzuwerben, zu unterstützen und zu halten. Diese Einzelzuschüsse wurden als „Wexner Foundation Fellowships“ vergeben, und die Stiftung ernannte Rosovsky zum Vorsitzenden des „Wexner Fellowship Committee“.

Rosovsky war zu dem Zeitpunkt, als Wexner an ihn herantrat, prominent und gut vernetzt. Zu seinen Verbindungen gehörten israelische Politiker und Staatschefs wie Menachem Begin und Yitzhak Rabin. Zu diesem Zeitpunkt wurde Rosovsky auch schon öffentlich für seine zahlreichen Leistungen geehrt. 1987, nachdem Wexner mehrere seiner philanthropischen Unternehmungen ins Leben gerufen hatte, verlieh die „American Academy of Achievement“ – eine gemeinnützige Bildungsorganisation, die einige der leistungsstärksten Personen des Landes auszeichnet – Rosovsky den „Golden Plate Award“.

Eine der wichtigsten Verbindungen Rosovskys, die für Wexner von Interesse gewesen sein dürften, war seine enge Verbindung zu „Harvard Hillel“. Das „Harvard Hillel“, das heute als „Harvard-Radcliffe Hillel“ bezeichnet wird, ist eine Dienstleistungsorganisation, die jüdische Bildungs-, Kultur-, Religions- und Sozialangebote für Studenten und Dozenten bereitstellt. Rosovsky hatte maßgeblich dazu beigetragen, dass Hillel von einem einfachen Haus am Rande des Campus an einen Ort im Herzen des Harvard-Lebens umziehen konnte. Wexners späteres Engagement für „Harvard Hillel“ sollte auch Epsteins Einstieg in seine spätere kontroverse und intime Beziehung zu der renommierten Universität markieren.

Einem 2003 im „Harvard Crimson“ erschienenen Artikel über Epsteins Spenden an die Universität zufolge war Rosovsky nicht nur einer von Epsteins engsten Mitarbeitern in Harvard, sondern auch Epsteins „ältester Freund“, dem er um 1991 von Wexner vorgestellt wurde. Das war das Jahr, in dem Epstein und Ghislaine Maxwell mit ihrer Operation der sexuellen Erpressung und des Sexhandels begannen.

1991 war auch das Jahr, in dem die „New York Times“ berichtete, dass vier Spender, darunter Leslie Wexner und Jeffrey Epstein, zugesagt hatten, 2 Millionen Dollar für den Bau des neuen Studentenzentrums von „Harvard-Radcliffe Hillel“ aufzubringen. In diesem Artikel führt die Times Epstein als „Präsident der Wexner Investment Company“ auf. Das Gebäude wurde 1994 fertiggestellt und zu Henry Rosovskys Ehren Rosovsky Hall genannt. Rosovsky Hall ist ein 19.500 Quadratmeter großes Gebäude, dessen Fertigstellung 3 Millionen Dollar gekostet hat und das einen Gartenhof, eine Studentenlounge, einen Speisesaal, eine Bibliothek, Büros und Mehrzweckräume für Gottesdienste und Versammlungen umfasst.

Nach Epsteins Verhaftung im Jahr 2019 behauptete Hillel-Geschäftsführer Rabbi Jonah Steinberg, Epstein habe lediglich ein Geschenk „vermittelt“, das eigentlich von den Wexners gespendet wurde und nicht Epsteins persönliches Geld betraf. Eine inzwischen verschwundene Tafel am Gebäude, die 2003 vom „Harvard Crimson“ zitiert wurde, nannte jedoch sowohl Epstein als auch Wexner als Spender, die für die Finanzierung des Baus des Zentrums verantwortlich waren.

Steinberg stellte fest, dass Epstein 1991 50.000 Dollar an Hillel gespendet hatte, im selben Jahr, in dem auch die Spende für den Bau der Rosovsky Hall getätigt wurde. Im darauffolgenden Jahr enthüllen Aufzeichnungen des „Harvard Office of Alumni Affairs and Development“, dass Epstein von der Universität als potenzieller Spender umworben wurde, wobei sich die „höchsten Führungskräfte“ von Harvard erstmals offiziell mit Epstein trafen, um „seine Unterstützung zu erbitten“. Es ist unklar, was genau aus diesem Treffen resultierte, da Epsteins erste offizielle Spende an Harvard im Jahr 1998 verzeichnet wurde, was die Möglichkeit aufwirft, dass die Unterstützung auf andere Weise erfolgt sein könnte, die nicht unbedingt direkte Spenden an die Universität beinhaltete.

Als Harvard nach seiner Verurteilung im Jahr 2008 Spenden von Epstein ablehnte, spendete Epstein weiterhin indirekt an die Universität, indem er mehrere Professoren sowie einen Studentenclub in Harvard direkt unterstützte. Möglicherweise hat Epstein in diesem früheren Zeitraum auf diese Weise gespendet, zumal er zum Zeitpunkt des Treffens 1992 bereits an Harvards Hillel gespendet hatte.

Jeffrey Epstein spricht mit Larry Summers bei einem Abendessen im Jahr 2004, das er für die größten Namen von Harvard veranstaltete. Auf dem Bild ist unter anderem auch Alan Dershowitz zu sehen. Quelle: Sott

Es ist erwähnenswert, dass Epsteins erste „offizielle“ Spende an Harvard im Jahr 1998 in demselben Jahr erfolgte, in dem er sein Privatflugzeug, das heute in der Öffentlichkeit als „Lolita Express“ bekannt ist, für den Transport des damaligen stellvertretenden Finanzministers Lawrence „Larry“ Summers benutzte. Summers‘ damaliger Chef, Finanzminister Richard Rubin, hatte zuvor Epsteins ersten offiziellen Besuch im Weißen Haus der Clintons Anfang 1993 ermöglicht. Summers wurde kurz nach dem Ende der Clinton-Regierung, im Juli 2001, Präsident der Harvard-Universität. Während Summers‘ Amtszeit vergrößerte sich Epsteins Zugang zum Harvard-Campus und zu vielen seiner bedeutendsten Professoren exponentiell. Als Präsident von Harvard flog Summers weiterhin mit Epsteins Flugzeug.

Entwicklung von „Young Global Leaders“

Obwohl Epsteins Verbindungen zu Harvard unter die Lupe genommen wurden, hat auch Wexner seine Spenden an Harvard im selben Zeitraum drastisch erhöht. Die Rolle, die dies bei der Erleichterung von Epsteins eigenen Verbindungen zur Universität gespielt haben könnte, wurde jedoch in den Berichten der Mainstream-Medien zu diesem Thema weitgehend ausgeblendet.

Schon bevor Wexner und Epstein 1991 an Harvards Hillel spendeten, war Wexners philanthropische „Entwicklung von Führungskräften“ mit der Harvard-Universität verwoben. Im Jahr 1989, ein Jahr nach der Einführung des „Wexner Graduate Fellowship“, wurde das „Wexner Israel Fellowship Programm“ ins Leben gerufen, um „bis zu 10 herausragende israelische Beamte zu unterstützen, die ihren Mid-Career Master of Public Administration (MC/MPA) an der Harvard Kennedy School absolvieren“.

Auf der Website der „Wexner Foundation“ heißt es: „Das Ziel des Stipendiums ist es, Israels nächster Generation öffentlicher Führungskräfte eine fortgeschrittene Ausbildung in den Bereichen Führung und öffentliches Management zu ermöglichen. Mehr als 280 israelische Beamte haben am Israel Fellowship teilgenommen, darunter Führungskräfte, die später Generaldirektoren von Ministerien, Generäle und Befehlshaber des israelischen Militärs und Top-Berater von Premierministern wurden.“ Im Rahmen des Programms treffen die Teilnehmer „mit hochrangigen US-Regierungsvertretern zusammen“. Wexner Israel Fellows „verpflichten sich auch, nach Israel zurückzukehren und nach Abschluss des Programms mindestens drei Jahre lang im öffentlichen Sektor zu bleiben.“

Ähnliche Behauptungen sind in israelischen Medien zu finden. So berichtete „Israel 21c“ im Jahr 2002 über das Programm wie folgt:

Mehrere Wexner-Absolventen sind inzwischen Generaldirektoren von Regierungsministerien geworden. Andere haben die höchsten Ränge des Militärs, des Gesundheitswesens und des Bildungswesens erreicht. Aber letztlich liegt der Wert des Programms für Israel nicht in den Titeln seiner Teilnehmer, sondern in der Qualität der von diesen Personen auf allen Ebenen ausgeübten Führungsrolle.

In demselben Artikel heißt es auch, dass Wexners Interesse daran, dieses Programm an der Harvard Kennedy School zu veranstalten, „in der Qualität der internationalen Kontakte liegt, die es ermöglicht. Es zieht die besten Führungskräfte des öffentlichen Sektors aus der ganzen Welt an, und die israelischen Teilnehmer sitzen neben ehemaligen Präsidenten und künftigen Premierministern aus allen Kontinenten. Es bietet auch eine seltene Gelegenheit für hochwertige Öffentlichkeitsarbeit, da künftige Führungskräfte aus aller Welt mit einigen der besten und engagiertesten Persönlichkeiten, die Israel zu bieten hat, in Kontakt kommen.“

Zu den 10 Alumni der ersten Klasse der „Wexner Israel Fellows“ gehört Shay Avital, eine prominente Führungspersönlichkeit im israelischen Militär, die zunächst unter Benjamin Netanjahus Bruder Yonatan Netanjahu gedient hatte. Weitere Alumni sind Avinoam Armoni, ehemaliger Sonderberater von Teddy Kollek sowie israelischer Premierminister; Moshe Lador, ehemaliger israelischer Staatsanwalt; Arik Raz, ehemaliger Gouverneur der israelischen Region Misgav; Uzi Vogelman, derzeitiger Richter am Obersten Gerichtshof Israels; Eduardo Titelman Goren, ein chilenischer Wirtschaftswissenschaftler, der eine wichtige Rolle bei der Leitung der chilenischen Kupferbergbauindustrie (der größten der Welt) gespielt hat; und Yossi Tamir, Generaldirektor des JDC-Israel, „der weltweit führenden jüdischen humanitären Organisation.“

Ein weiterer interessanter Absolvent dieser ersten Klasse war Amos Slyper, der stellvertretender Generaldirektor des staatlichen Rechnungsprüfungsamtes in Israel war und damit für die Rechnungsprüfung der israelischen Ministerien und Ämter zuständig war. Während Slypers Amtszeit war Nurit Israeli, eine Absolventin der zweiten Klasse der „Wexner Israel Fellows“, die Rechtsberaterin dieses Amtes.

Wie man schon an der ersten Klasse von Fellows sehen kann, haben die Wexner Israel Fellow-Programme und ihre aktive Alumni-Gemeinschaft Wexner beträchtlichen Einfluss bei prominenten Israelis in wichtigen Positionen in Regierung und Industrie verschafft. Jahre nach dem Start dieses Programms wurde es um das „Wexner Senior Leaders Programm“ erweitert, das „die Ausbildung und das Wissen der Harvard Kennedy School nutzt, um Israels Führung im öffentlichen Dienst zu stärken und innovative, gemeinsame Projekte zwischen den Ministerien und Behörden anzustoßen“. Gesucht werden vor allem Bewerber aus „höheren Positionen im öffentlichen Dienst Israels, einschließlich des öffentlichen Dienstes, der Kommunalverwaltung, der Regierungsbehörden und der Sicherheitskräfte“.

Schon vor der Spende von Wexner und Epstein im Jahr 1991 war Wexner aktiv dabei, prominente Israelis, von denen viele eine Karriere im nationalen Sicherheitsapparat Israels oder im öffentlichen Sektor gemacht hatten, zum Studium an die „Kennedy School“ in Harvard zu holen. In den folgenden Jahren wurde Wexner zu einem der führenden Köpfe dieser Schule und übte einen noch größeren Einfluss auf die „Entwicklung von Führungskräften“ an dieser Einrichtung aus.

Kurz bevor Larry Summers Präsident von Harvard wurde, finanzierte Leslie Wexner über die „Wexner Foundation“ die Einrichtung des „Center for Public Leadership“ (CPL) an der Harvard Kennedy School. Das CPL wird als „eine der führenden Ausbildungsstätten für aufstrebende öffentliche Führungskräfte in den Vereinigten Staaten“ beschrieben.

Der langjährige Direktor des CPL, der wahrscheinlich mit direktem Input von Wexner ausgewählt wurde, ist David Gergen, ein Berater der ehemaligen Präsidenten Nixon, Ford, Reagan und Clinton. Gergen hat auch eine parallele Karriere im Journalismus hinter sich, und in den späten 1980er Jahren war er Chefredakteur von „U.S. News & World Report“ und arbeitete mit dem Verleger Mort Zuckerman zusammen. Zuckerman war ein enger Mitarbeiter von Epstein und kaufte die „New York Daily News“ nach dem Tod ihres früheren Besitzers Robert Maxwell. Gergen ist auch ein langjähriges Mitglied des „Council on Foreign Relations“ und der Trilateralen Kommission, in denen auch Epstein Mitglied war.

Wexners Beiträge zur CPL von Harvard beliefen sich bis 2006 auf 19,6 Millionen Dollar und bis 2012 auf insgesamt mehr als 42 Millionen Dollar. In dieser Zeit knüpfte auch Jeffrey Epstein – einer der engsten Mitarbeiter von Wexner, bis sich ihre Wege zwischen 2007 und 2008 trennten – wichtige Verbindungen und erhielt einen beispiellosen Zugang zur Hochschule.

Im Jahr 2006, als die Wexners eine zusätzliche Spende von 6,8 Millionen Dollar an die CPL ankündigten, wurde Gergen vom „Harvard Crimson“ mit den Worten zitiert:

Es war ein großes persönliches Privileg, mit Les und Abigail Wexner im letzten halben Dutzend Jahre zusammenzuarbeiten, an der Universität und darüber hinaus. Sie sind beide auf ihre Art führend – Menschen mit Visionen, Phantasie und großem Engagement für die Verbesserung der Qualität des öffentlichen Lebens. Sie waren wunderbare Partner.

Im Jahr 2014 nahm Gergen an der Gala zum 30-jährigen Bestehen der „Wexner Foundation“ teil und moderierte eine Sitzung, in der er den ehemaligen israelischen Premierminister Shimon Peres ausführlich interviewte.

Vor Epsteins zweiter Verhaftung beobachtete die von Wexner dominierte CPL, wie sich Epstein-Mitarbeiter wie Glenn Dubin und Leon Black in ihre Führungsgremien einschlichen. Dubin war zum Beispiel Mitglied des CPL-Beirats geworden, dessen Vorsitz Leslie und Abigail Wexner gemeinsam innehatten. Sowohl Wexner als auch Dubin wurden nach Epsteins zweiter Verhaftung und dem darauf folgenden Tod unter Druck gesetzt, sich aus diesem Rat zurückzuziehen, und verließen ihn im Februar 2020. Damals berichtete der „Harvard Crimson“, dass die Stabschefin des damaligen Harvard-Präsidenten Lawrence Bacow, Patricia Bellinger, in den Verwaltungsrat von Wexners „L Brands“ (dem heutigen Firmennamen von „The Limited“) aufgenommen worden war.

Zu dieser Zeit wurde Dubin in Gerichtsdokumenten als einer der Männer genannt, die Virginia Giuffre zum Sex gezwungen hatten, als sie unter Epsteins Kontrolle stand, und ein weiterer war der emeritierte Harvard-Rechtsprofessor Alan Dershowitz. Darüber hinaus, so der „Crimson“, berichtete ein „ehemaliger Manager des Dubin-Haushalts, Rinaldo Rizzo, von seiner Begegnung mit einem 15-jährigen Mädchen, das angeblich von Epstein gehandelt und 2005 in das Haus der Dubins gebracht wurde“. Im Jahr 2010 hatte Dubin 5 Millionen Dollar an die CPL gespendet, um sein eigenes Stipendium zu schaffen, das auf die „Entwicklung von Führungspersönlichkeiten“ abzielt, die „Dubin Graduate Fellowships for Emerging Leaders“.

Ein weiteres Beispiel: Leon Black von „Apollo Global Management“, dessen „philanthropische“ Familienstiftung ebenfalls jahrelang von Epstein verwaltet wurde, war Mitglied des CPL-Führungsgremiums. Black trat jedoch nicht von seinem Posten zurück, als der Epstein-Skandal zu einem nationalen Problem wurde. Nachdem Wexner und Dubin ihre Positionen im Beirat aufgegeben hatten, führte Blacks Verbindung zu Epstein jedoch zu erheblichem Medieninteresse und zu einer „internen Untersuchung“ durch Apollo. Ab 2022 ist Black auf der Website der CPL nicht mehr als Mitglied des Führungsgremiums aufgeführt.

Im Jahr 2006 wurde geplant, dass die von Wexner finanzierte CPL mit dem Programm „Young Global Leaders“ (YGL) des Weltwirtschaftsforums zusammenarbeitet. Das Weltwirtschaftsforum, das sich selbst als führender Vermittler von „öffentlich-privaten Partnerschaften“ auf globaler Ebene bezeichnet, rief das Programm, aus dem später YGL wurde, 1992 unter dem Namen „Global Leaders of Tomorrow“ ins Leben. Im Jahr 2004 wurde es in das YGL-Programm umbenannt.

In den letzten Jahren sind das Forum und sein YGL-Programm in einigen Kreisen berüchtigt geworden, insbesondere nachdem ein Clip des Vorsitzenden des Forums, Klaus Schwab, viral ging. In diesem Clip sagt Schwab das Folgende über das YGL-Programm:

Ich muss sagen, dass ich dann Namen wie Frau Merkel, sogar Wladimir Putin und so weiter erwähne – sie alle waren Young Global Leaders des Weltwirtschaftsforums. Aber worauf wir jetzt wirklich stolz sind, ist, dass wir mit der jungen Generation wie Premierminister Trudeau, dem argentinischen Präsidenten und so weiter in die Kabinette vordringen … Das gilt für Argentinien und das gilt jetzt auch für Frankreich …

Dieser Clip stammt aus einer Diskussion zwischen Klaus Schwab und David Gergen vom CLP, die 2017 an der „Harvard Kennedy School stattfand“. In der Einleitung zu dieser Diskussion werden die engen Verbindungen zwischen der „Harvard Kennedy School“ und dem Weltwirtschaftsforum hervorgehoben und es wird auch erwähnt, dass die YGL-Teilnehmer ebenfalls anwesend sind und die „Harvard Kennedy School“ für eine Vorstandssitzung besuchen. Gergen ist neben seinen zahlreichen Funktionen und Ämtern auch ehemaliges Vorstandsmitglied der „Schwab Foundation for Social Entrepreneurship“, die Klaus Schwab 1998 gemeinsam mit seiner Frau gegründet hat, und gehört ebenfalls zur Agenda des Weltwirtschaftsforums.

Die CPL begann mit der Veranstaltung von Executive Sessions für die Teilnehmer der „Young Global Leaders“, um „den Young Global Leaders die Möglichkeit zu geben, persönliche Verbindungen und Bindungen zu knüpfen, die sie dazu ermutigen werden, in Zukunft sektorübergreifend zusammenzuarbeiten, um internationale Fragen und Probleme zu lösen.“

Diese Exekutivsitzungen wurden „von der Kennedy School of Government konzipiert und ausgerichtet“, und ein erheblicher Teil der eingeworbenen Mittel war mit der „Clinton Global Initiative“ (CGI) verbunden. Im Jahr 2007 behaupteten Epsteins Verteidiger, dass Epstein eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der CGI gespielt habe, und schrieben an die Bundesstaatsanwälte, dass „Herr Epstein Teil der ursprünglichen Gruppe war, die die Clinton Global Initiative konzipierte, die als ein Projekt beschrieben wird, das ‚eine Gemeinschaft globaler Führungspersönlichkeiten zusammenbringt, um innovative Lösungen für einige der dringendsten Herausforderungen der Welt zu entwickeln und umzusetzen‘.“

Zu dieser Zeit war Betsy Meyers, eine ehemalige Beraterin von Präsident Clinton, die sich insbesondere mit Frauenfragen befasste, unter der Leitung von David Gergen die Geschäftsführerin der CPL. Meyers spielte auch eine „entscheidende Rolle bei Clintons Wiederwahlbemühungen im Jahr 1996“. Die Korruption rund um Clintons Wiederwahlkampagne in jenem Jahr und Epsteins eigene Verbindungen zu dieser Korruption sind ein Hauptthema meines kommenden Buches.

Das berühmt-berüchtigte Zitat von Klaus Schwab, „penetrate the cabinets“ (in die Kabinette eindringen), kann Aufschluss über Leslie Wexners eigenes jahrzehntelanges Interesse an der „Entwicklung von Führungskräften“ in den amerikanisch-jüdischen Gemeinden, in Israel und darüber hinaus geben. Fast 40 Jahre lang konzentrierte sich Leslie Wexner speziell auf die Ausbildung einflussreicher Männer und Frauen in der amerikanisch-jüdischen Gesellschaft sowie in der israelischen Regierung und im Privatsektor. Ideen und Strategien, die Wexner sowohl persönlich als auch beruflich zugute kommen, wurden Generationen von Führungspersönlichkeiten und Einflussnehmern vermittelt, die dann wiederum viele andere beeinflussen. Im konkreten Fall der Wexner-Israel-Stipendiaten war Wexner in der Lage, Schlüsselpositionen in der israelischen Regierung und sogar im nationalen Sicherheits- und Geheimdienstapparat mit Personen zu „durchdringen“, die er finanziert und die an Kursen teilgenommen haben, die von Wexners Ansichten geprägt waren und diese widerspiegeln.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat Wexners Vorstoß, einer der wichtigsten Geldgeber der „Harvard Kennedy School“ zu werden, das Gleiche ermöglicht, diesmal jedoch für Führungskräfte, die weit außerhalb der Grenzen der globalen jüdischen Gemeinschaft agieren und Einfluss nehmen.

Wexners genaue Gründe für die Einrichtung und Aufrechterhaltung dieser legitimen und doch massiven Einflussnahme, die mit Epsteins eigener, auf Erpressung basierender Einflussnahme vergleichbar ist, wurden nie explizit genannt.

Bei seinen Spekulationen darüber, warum er die Mächtigen und bald Mächtigen beeinflussen wollte, lohnt es sich jedoch, Wexners weniger bekannte Verbindungen zu bedenken, darunter zum organisierten Verbrechen und zu Jeffrey Epstein.