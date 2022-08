Daten der US-Regierung bestätigen aufgrund der Covid-Impfung einen Anstieg der Krebsfälle um 143.233 %

Krebs entsteht, wenn genetische Veränderungen die normale Replikation und den Ersatz von Zellen im Körper stören. Die Zellen beginnen unkontrolliert zu wachsen und können einen Tumor bilden. Krebs ist die zweithäufigste Todesursache in den Vereinigten Staaten.

Leider scheint die Krankheit dank der experimentellen Covid-19-Injektionen auf dem Vormarsch zu sein. Denn offizielle Daten der US-Regierung bestätigen, dass das Risiko, nach einer Covid-19-Impfung an Krebs zu erkranken, um schockierende 143.233 % steigt.

Die Centers for Disease Control (CDC) betreiben das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), das historische Daten über Nebenwirkungen aller in den Vereinigten Staaten verabreichten Impfstoffe enthält.

Eine schnelle Suche in der VAERS-Datenbank der CDC nach der Zahl der Krebsfälle, die als unerwünschte Reaktionen auf die Covid-19-Injektionen seit ihrer Einführung in den USA gemeldet wurden, zeigt, dass von Dezember 2020 bis zum 5. August 2022 in nur einem Jahr und acht Monaten insgesamt 2.579 unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit Krebs aufgetreten sind.

Eine ähnliche Suche in der VAERS-Datenbank nach der Anzahl der Krebsfälle, die zwischen 2008 und 2020, einem Zeitraum von 13 Jahren, als unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit allen anderen verfügbaren Impfstoffen gemeldet wurden, ergab jedoch nur 791 unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit Krebs.

Viele würden einfach argumentieren, ohne ihre Behauptung mit Beweisen zu untermauern, dass dies nur an der Menge der verabreichten Covid-19-Injektionen im Vergleich zu allen anderen Impfstoffen liegt. Doch leider liegt jeder, der dies behauptet, falsch.

Dies wird deutlich, wenn man sich die Zahl der verabreichten Dosen ansieht.

Die folgende Grafik zeigt die Gesamtzahl der verabreichten Grippeimpfstoffdosen in 13 vollen Grippesaisons, von der Grippesaison 2008/2009 bis zur Grippesaison 2019-2020. Die Daten stammen aus den Informationen der CDC, die Sie hier finden.

Insgesamt wurden zwischen der Grippesaison 08/09 und der Grippesaison 19/20 in den USA 1.720.400.000 (1,7204 Milliarden) Dosen der Grippeimpfung verabreicht.

Die CDC bestätigt auch, dass zwischen 2008 und 2020, also in einem Zeitraum von 13 Jahren, nur 64 Ereignisse im Zusammenhang mit Krebs als unerwünschte Reaktion auf die Grippeimpfstoffe gemeldet wurden.

Ausgehend von der Zahl der unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit Krebs allein ist festzustellen, dass 40,3-mal so viele Krebsfälle im Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung aufgetreten sind wie im Zusammenhang mit der Grippeimpfung.

Diese Statistik ist zwar schockierend, gibt aber das Ausmaß der Situation nicht richtig wieder. Dazu müssen wir die Zahl der Krebsfälle pro 100.000 verabreichte Dosen kennen.

Ausgehend von den oben genannten Zahlen der CDC beträgt die Zahl der gemeldeten unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit Krebs pro 100 000 verabreichte Dosen Grippeimpfstoff nur 0,0003 pro 100 000 Dosen.

Nach Angaben von „Our World in Data“ wurden bis zum 9. August 2022 in den USA 606 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs verabreicht. Das bedeutet, dass zwischen 2008 und 2020 fast dreimal so viele Grippeimpfstoffe verabreicht wurden wie Covid-19-Injektionen seit Ende 2020, ganz zu schweigen von allen anderen Impfstoffen, die verabreicht wurden.

Die Anzahl der gemeldeten unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit Krebs pro 100.000 verabreichte Dosen des Impfstoffs Covid-19 entspricht daher 0,43 pro 100.000 Dosen.

Das bedeutet, dass eine Covid-19-Impfung mit 1433,33x / 143.233,33% höherer Wahrscheinlichkeit Krebs verursacht als eine Grippeimpfung. Da die Zahlen für die Grippeimpfung so außerordentlich niedrig sind, kann man argumentieren, dass die Grippeimpfung keinen Krebs verursacht. Daher kann man argumentieren, dass das Risiko, nach einer Covid-19-Impfung an Krebs zu erkranken, 1433-mal höher ist als das Hintergrundrisiko.

Dies sollte jedoch nicht überraschen, wenn man bedenkt, dass bereits wissenschaftlich bewiesen ist, dass die Covid-19-mRNA-Injektionen Eierstock-, Bauchspeicheldrüsen- und Brustkrebs verursachen können.

Der DNA-Reparaturweg der homologen Rekombination ist einer der Mechanismen, die der Körper einsetzt, um zu verhindern, dass seine Zellen als Reaktion auf Umweltstress zu Krebs werden.

Im Oktober 2021 veröffentlichten zwei angesehene Wissenschaftler namens Jiang und Mei nach einer Peer-Review eine Arbeit in MDPI, in der sie zeigten, dass das SARS-Cov-2-Spike-Protein den DNA-Reparaturmechanismus in Lymphozyten auslöscht.

Das virale Spike-Protein war so giftig für diesen Mechanismus, dass es 90 % davon ausschaltete. Wenn das gesamte Spike-Protein in den Zellkern (in den Eierstöcken) gelangte und dort lange genug produziert wurde, bevor der Körper es wieder loswerden konnte, würde es Krebs verursachen.

Glücklicherweise ist dies im Falle einer Infektion mit Naturl nicht zu erwarten. Aber die experimentellen mRNA-„Impfstoffe“ regen die Produktion von Spike-Protein in und um den Zellkern herum an, und das mindestens 60 Tage lang und mit ziemlicher Sicherheit länger.

Dies ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass die Zahl der Fälle von Eierstockkrebs derzeit so hoch ist wie nie zuvor.

Offizielle britische Daten, die von Public Health Scotland veröffentlicht wurden und hier zu finden sind, zeigen die Zahl der Frauen, die seit der Einführung der Covid-19-Injektion in der Allgemeinbevölkerung an Eierstockkrebs erkrankt sind. Leider war der bekannte Trend im Jahr 2021 deutlich höher als im Jahr 2020 und im Durchschnitt der Jahre 2017-2019.

Eierstockkrebs – Quelle

Das obige Diagramm zeigt den Zeitraum bis Juni 2021, aber die Diagramme auf dem Dashboard von Public Health Scotland zeigen nun Zahlen bis Dezember 2021 und zeigen leider, dass sich die Kluft noch weiter vergrößert hat, da die Zahl der an Eierstockkrebs erkrankten Frauen deutlich gestiegen ist.

Wenn Sie immer noch eine Impfung wollen, die Sie nicht daran hindert, Covid-19 zu bekommen, die Sie nicht daran hindert, Covid-19 zu verbreiten, die Ihr Sterberisiko erheblich erhöht (siehe hier) und die Ihr Risiko, an Krebs zu erkranken, um 143.233 % erhöht, dann ist das Ihre Sache. Aber vielleicht können Sie jetzt etwas mehr Verständnis dafür aufbringen, warum viele andere sich einfach weigern.