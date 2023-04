Letzter Schlag gegen die ausgeweidete Antikriegsbewegung

Kurt Nimmo

Mit der Inhaftierung und psychologischen Folterung von Julian Assange wird ein konzertierter Versuch deutlich, Kritiker zum Schweigen zu bringen.

Die Ukraine und sieben weitere europäische Staaten versuchen, Informationen im Internet und in den sozialen Medien zu unterbinden, die nicht einer Fantasieerzählung entsprechen, die die Wahrheit über den Krieg in der Ukraine verschleiert.

Die Ministerpräsidenten von acht europäischen Ländern haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie die großen Social-Media-Unternehmen auffordern, aggressiver gegen die Verbreitung von Fehlinformationen vorzugehen, die darauf abzielen, „unsere Unterstützung für die Ukraine inmitten des russischen Angriffskrieges zu schwächen“.

