Der ehemalige Drogenhändler Gérard Fauré wurde in die französische Fernsehsendung Touche pas à mon poste auf Kanal C8 eingeladen, um über Drogen zu sprechen. In der Sendung machte der Essayist eine schockierende Aussage: Er behauptete nämlich, dass Prominente Adrenochrom konsumieren, um jung zu bleiben.

Fauré belieferte prominente Franzosen, darunter Prominente und Politiker, mit Drogen. Im Jahr 2016 begann er mit der Veröffentlichung kontroverser Bücher über die Geheimnisse der Menschen, die seine Drogen kauften. Dazu gehören sexueller Missbrauch, Vergewaltigung, Pädophilie, Kindesmissbrauch, Kinderhandel und Mord.

Mondmoment gestern in TPMP , als Gérard Fauré, ehemaliger Promi-Händler, erwähnt, dass Celine Dion Kinder opfern würde, indem sie ihr Blut trinkt. Er wurde schnell unterbrochen, als er Enthüllungen über Emmanuel Macron machen wollte.

Er sagte auch, dass mehrere Prominente regelmäßig Adrenochrom konsumieren, und nannte Celine Dion als Beispiel. Fauré behauptete, dass ihre mysteriöse Krankheit auf den übermäßigen Konsum von Adrenochrom zurückzuführen sei.

Einer der Gäste fragte ihn, woher die Kinder kommen, die zur Herstellung von Adrenochrom verwendet werden. Fauré antwortete, dass in Frankreich jedes Jahr 58.000 Kinder entführt und nur zwei Drittel von ihnen wiedergefunden werden.

Er fügte hinzu, er habe in einem Fall ausgesagt, in dem es um eine Frau ging, die ihre Tochter an ein Adrenochrom-Labor in Dijon verkaufen wollte. Er nannte Yves Saint Laurent und andere in der Modewelt „Pädokriminelle“.

Als Fauré begann, über den französischen Präsidenten Macron zu sprechen, wurde er unterbrochen. Nach der Sendung wurde er in den Medien angefeindet. Die französische Medienaufsicht Arcom leitete eine Untersuchung ein. Mehrere Regierungsvertreter sprachen sich auch dafür aus, die Lizenz des Fernsehsenders C8 nicht zu verlängern.

Der Sender distanzierte sich von den Äußerungen Faurés.