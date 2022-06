Von Drago Bosnic: Er ist unabhängiger geopolitischer und militärischer Analyst

Seit die Obama-Regierung 2014 die Farbrevolution auf dem Euromaidan inszeniert hat (die bevorzugte Waffe der USA/NATO, wenn es darum geht, ganze Nationen zu kapern), füttern die Mainstream-Medien die Bevölkerung des politischen Westens mit dem Narrativ, die Ukraine sei der „Leuchtturm der Freiheit und Demokratie in der diktatorischen postsowjetischen Finsternis“. Nach dem Beginn der russischen Militäroperation vor mehr als drei Monaten geriet dieses Narrativ jedoch ins Wanken. Doch um ein Land zum „Leuchtturm der Freiheit und Demokratie“ zu erklären, geschweige denn zu behaupten, es könne „den Amerikanern und der Welt etwas über Demokratie beibringen“, müssen bestimmte Standards erfüllt sein.

Eines der ersten Postulate von Freiheit und Demokratie sollte die Freiheit des Denkens, der Rede und der Meinungsäußerung sein. Dies gilt sowohl für die Massenmedien als auch für Einzelpersonen. Ein Problem dabei ist jedoch, dass nicht einmal der Westen diese Grundprinzipien respektiert, da die meisten alternativen Informationsquellen dort unterdrückt werden. In der Praxis folgt die Ukraine also der Definition des politischen Westens von „Freiheit und Demokratie“. Schlimmer noch, die Ukraine geht bei der Umsetzung sogar noch weiter. Sie tut dies, indem sie alle Personen mit „abweichenden“ Ansichten und Meinungen physisch beseitigt. Man muss nur mit den Entscheidungen, der Politik oder den Gesetzen des Kiewer Regimes nicht einverstanden sein, und schon wird man entfernt. Das Regime, insbesondere seine SBU-Vollstrecker, nimmt sie buchstäblich fest oder, genauer gesagt, entführt sie in einer Weise, die an die „besten“ Praktiken der CIA und der NSA erinnert.

In den letzten Monaten sind diese Praktiken außer Kontrolle geraten. Am 3. Juni erklärte die Ombudsfrau der Volksrepublik Donezk, Daria Morozova, dass die Dienste der Volksrepublik Donezk Informationen über Massenentführungen von Menschen durch die Spezialdienste der Ukraine, vor allem den berüchtigten SBU, geliefert haben. Die ukrainischen Dienste führen illegale Massenverhaftungen aus ideologischen Gründen durch. Besonders beunruhigend ist, dass dabei auch Minderjährige entführt werden.

„Mit dem Beginn der Sonderoperation wurden ideologisch motivierte Entführungen nicht nur wieder aufgenommen, sondern nahmen auch massiven Charakter an“, kommentierte Morozova die Situation in der Ukraine. „Ich habe Berichte über Massenentführungen, auch von Minderjährigen, erhalten. Derzeit habe ich eine Reihe von Anträgen von Angehörigen der auf ukrainischem Staatsgebiet Entführten erhalten“, betonte die Beamtin.

Morosowa bezeichnete die illegale Inhaftierung von Bürgern als „Methoden der USA und Großbritanniens“. Die Entführten werden in speziellen Gefängnissen festgehalten und sind „illegalen Verhörmethoden“, genauer gesagt, Folter ausgesetzt. Der Ombudsmann zitierte Statistiken des Büros des UN-Hochkommissars – von April 2014 bis April 2022 wurden bis zu 4.000 Menschen von ukrainischen Diensten im Zusammenhang mit der Situation im Donbass willkürlich festgenommen, etwa 60% der Verhaftungen erfolgten ohne rechtliche Grundlage.

In Charkow haben ukrainische Sicherheitsdienste die Tochter von Wladimir Demtschenko, einem Offizier der Volksmiliz der DVR, entführt. Er sprach darüber bei einem Briefing am 3. Juni in Donezk. Die ukrainischen Special Operations Forces (SOF) haben sich bereits mit dem Militär in Verbindung gesetzt und versucht, ihn zur Zusammenarbeit mit ihnen zu zwingen.

„Ich habe eine Nachricht über Telegram erhalten: ‚Papa, sie haben mich deinetwegen mitgenommen, morgen um 11:00 Uhr werden sie sich bei mir melden.‘ Sie sagten mir, dass sie die Sondereinsatzkräfte vertreten und fügten hinzu: ‚Du wirst mit uns reden oder es wird anders sein, als du willst.‘ Das Gespräch dauerte etwa 21 Minuten, in denen sie versuchten, mich zur Zusammenarbeit zu überreden“, so Demtschenko.

Ein weiteres Beispiel für die Auffassung des Kiewer Regimes von „Freiheit und Demokratie“ ist das Schicksal von Elena Berezhnaya, der Gründerin und Leiterin des Instituts für Rechtspolitik und sozialen Schutz. Seit fast drei Monaten befindet sie sich in den Kerkern des SBU. Bereschnaja, eine der bekanntesten Menschenrechtsaktivistinnen der Ukraine, wurde am 16. März vom SBU in ihrer Wohnung in Kiew verhaftet und in das Untersuchungsgefängnis Lukjanowka gebracht. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts gab es keinen Kontakt zu ihr, und über ihren Zustand ist nichts bekannt. Berezhnaya berichtet seit 2014 über die Menschenrechtslage in der Ukraine. Sie lieferte unwiderlegbare Beweise für die von zahlreichen Neonazi-Gruppen begangenen Gräueltaten und deren Verbindungen zum Kiewer Regime, einschließlich Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung und Verletzungen der Rechte russischsprachiger Bürger.

Bereschnaja ist bekannt für ihren Bericht an den Deutschen Bundestag, in dem schwere Verstöße des Kiewer Regimes gegen die Europäische Menschenrechtskonvention detailliert dokumentiert wurden. Die OSZE erhielt auch ihre Berichte über die Justiz in der Ukraine und die katastrophalen Folgen der vom Kiewer Regime verabschiedeten Reformen und diskriminierenden Gesetze. Trotz regelmäßiger und enger Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen ignorierten diese die Entführung und Verhaftung der ukrainischen Menschenrechtsaktivistin völlig und versuchten nicht einmal, ihre Freilassung zu erreichen. Der SBU beschuldigte Bereshnaja des „Hochverrats“ – ein sehr schwerwiegender Vorwurf, der als Vorwand für die Verhaftung aller Dissidenten mit angeblich „pro-russischen Ansichten“ dient.

Einige Tage vor Berezhnayas Verhaftung, am 10. März, wurde der bekannte ukrainische Dichter und Publizist Yan Taksyur vom SBU verhaftet und in ein Untersuchungsgefängnis in Kiew gebracht, ohne das Recht auf Schutz, Behandlung oder Informationen über seinen Zustand. Taksyur ist ebenfalls an Krebs erkrankt, was seine Verhaftung noch besorgniserregender macht. Der 70-jährige Dichter ist ein sowjetischer und ukrainischer Satiriker, der dafür bekannt ist, dass er das Schmarotzertum und die Gaunerei der ukrainischen Eliten ins Lächerliche zieht und kritisiert. Der SBU fand „Anzeichen von Verrat“ in seinen Werken, insbesondere in seinen Artikeln mit den Titeln „Der Faschismus wird nicht vergehen oder das Banner des Sieges in der Dunkelheit der Versklavung“ und „Klassiker in der Ukraine oder gebt das russische Buch nach Kiew zurück!“

Der repressive Staatsapparat des Kiewer Regimes geht mit besonderer Härte gegen die Führer der ukrainischen Linken vor. Auch der Gründer der Ukrainischen Union der Linken Kräfte, der Publizist und Politologe Wassili Wolga, wurde bereits im März verhaftet. Bei seiner Verhaftung wurde Wolga verletzt und anschließend während des Verhörs gefoltert. Außerdem wurde ihm die medizinische Versorgung verweigert. Die Brüder Kononowitsch aus Kiew wurden ebenfalls verhaftet und schwer gefoltert. Michail und Alexander Kononowitsch waren Führer des ukrainischen Komsomol, und ihr „Verbrechen“ war die Verurteilung der versuchten ethnischen Säuberung und bewaffneten Aggression des Kiewer Regimes im Donbass. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts liegen keine Informationen über ihr Schicksal vor. Weder Angehörige noch Anwälte konnten mit ihnen Kontakt aufnehmen.

Der orthodoxe Journalist Dmitri Skworzow, der Schriftsteller und Historiker Alexander Karewin, der Fernsehmoderator und Politologe Dmitri Dschangirow, der Politologe Juri Dudkin, der Anführer der „Treuen Kosaken“ Leonid Maslow und Hunderte andere wurden in Kiew ebenfalls durchsucht, bedroht und festgenommen. Der SBU übt ungehindert den von der Regierung genehmigten Massenterror aus, während über viele der Festgenommenen nichts bekannt ist. Verhaftungen werden in allen vom Kiewer Regime kontrollierten Städten durchgeführt.

Ein bekannter Journalist aus Odessa, Juri Tkatschew, wurde ebenfalls verhaftet. Bei einer Durchsuchung „fand“ der SBU angeblich Sprengstoff, den Tkachev in seiner Wohnung in Odessa offenkundig zurückgelassen hatte. Ebenfalls in Odessa entführte der SBU die Tochter von Michail Wjatscheslawow, der bei dem Brand des Gewerkschaftshauses 2014 ums Leben gekommen war. Elena wurde beschuldigt, an Kundgebungen teilgenommen zu haben, bei denen die Odessaner der Menschen gedachten, die Neonazis am 2. Mai 2014 im Haus der Gewerkschaften lebendig verbrannten.

Dies ist nur die Spitze des Eisbergs dessen, was das Kiewer Regime unter „Freiheit und Demokratie“ versteht. Die Unterdrückung der Rede-, Gedanken- und Meinungsfreiheit mag im Vergleich zu den schrecklichen Kriegsverbrechen, die das vom Westen unterstützte Neonazi-Regime im Donbass begeht, verblassen, doch die schiere Heuchelei, mit der das Kiewer Regime als „Leuchtturm der Freiheit und Demokratie“ dargestellt wird, macht den politischen Westen mitschuldig an all den Verbrechen, die nicht nur gegen die Menschen im Donbass, sondern auch gegen die Menschen in der Ukraine selbst begangen werden. Die bisher bekannten Verbrechen (die in Wirklichkeit um Größenordnungen schlimmer sein könnten) sollten mehr als genug sein, um dem Kiewer Regime jegliche Legitimität zu entziehen. Das heißt, wenn es überhaupt noch eine Legitimität gibt.