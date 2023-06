Leute, die vor 2 Jahren fälschlicherweise für ‚Verschwörungstheoretiker‘ gehalten wurden, bekommen wieder Recht

Die WHO wird das europäische Covidzertifikat mit dem Rest der Welt teilen. Dieses digitale Zertifikat hat sich nach Angaben der WHO und der EU während der Coronapandemie „bewährt“.

Der Covidpass, der mit einem QR-Code funktioniert, wurde eingeführt, um das Reisen wieder möglich zu machen. Die WHO will die Technologie des Passes nun als Grundlage für ein „globales Gesundheitszertifizierungssystem“ nutzen.

WHO-Chef Tedros sagte, der Corona-Pass solle ein „globales öffentliches Gut“ werden.

Die WHO wird also den Impfpass überall einführen. Während der umstrittene Corona-Pass in anderen Ländern „abgeschafft“ wurde, setzt die WHO auf das Covid-Zertifikat.

„Ich habe schon vor zwei Jahren davor gewarnt und bin dafür als ’schwachsinnig‘ beschimpft worden“, antwortet die medizinische Beraterin Wendy Mittemeijer.

„Der QR-Pass war NICHT vorübergehend (war nie die Absicht) und es geht NICHT um unsere Gesundheit“, betont sie.

Mittemeijer weist darauf hin, dass China ihn bereits einsetzt. Dort kann die Regierung Impfbescheinigungen für kerngesunde Menschen plötzlich und auf der Grundlage von Pseudowissenschaft für ungültig erklären. Reisen sind dann unmöglich, erklärt sie.

Seit zwei Jahren warnen die Chinesen die Europäer vor medizinischer Apartheid und Segregation:

