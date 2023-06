Zelensky und seine gescheiterte Offensive werden von der Realität eingeholt

In Washington kursiert das Gerücht, dass die Beziehungen zwischen Kiew und dem Verteidigungsministerium von Biden in eine schwierige Phase geraten sind.

Offenbar gab es am frühen Morgen ein Telefongespräch von Zelensky mit dem Chef der Generalstabschefs, General Mark Milley, und anderen.

Wir haben nur einen unbestätigten Bericht von dritter Seite über das Telefongespräch, sodass man bei der Beurteilung dessen, was angeblich stattgefunden hat, vorsichtig sein muss.

Dem unbestätigten Bericht zufolge teilte Zelensky Milley mit, dass sie sehr schwere Verluste hinnehmen und die Offensive nicht fortsetzen können.

Er plädierte für mehr Luftabwehr einschließlich Patriot und F-16.

Offenbar waren Milley und andere auf US-Seite sehr verärgert und forderten die Fortsetzung der Offensive.

Die Ergebnisse am späten Nachmittag (ukrainische Zeit) des 10. Juni in der Ukraine nach einer großen Nachtoffensive (1 Uhr bis 3 Uhr morgens) und einem zweiten Vorstoß der ukrainischen Streitkräfte am frühen Morgen waren erfolglos, und die ukrainischen Streitkräfte erlitten erneut schwere Verluste. Wir haben noch keine Zahlen von beiden Seiten.

Warum ist Milley wütend auf Zelensky? Hat jemand ein falsches Pronomen verwendet? Möglicherweise handelt es sich bei diesem Bericht um eine reine Desinformation, das sollten Sie im Hinterkopf behalten. Aber wenn sie wahr ist, zeigt sie die bösartige Rolle, die Bidens Verteidigungs- und Geheimdienstteam bei der Schürung dieses schrecklichen Konflikts spielt.

Ich bin fasziniert von einigen Nachrichtenberichten und Kommentaren von Experten, die darauf bestehen, dass ein Scheitern der Ukraine bedeutet, dass ein langer, festgefahrener Krieg das wahrscheinliche Ergebnis ist. Diese Meinung ist so dumm und so realitätsfern, dass es einem den Verstand raubt, wenn man versucht, eine Erklärung für diesen Unsinn zu finden. Der Ukraine gehen die wichtigen Waffen wie Artillerie, Panzer und Starrflügler aus – und diese Verluste beschleunigen sich – und Kiew hat keine guten Aussichten, sie zu ersetzen. Der Ukraine gehen auch die ausgebildeten Arbeitskräfte aus. Wie kann man einen stagnierenden Krieg fortsetzen, wenn das, was man zur Führung und Aufrechterhaltung eines solchen Krieges benötigt, knapp ist und immer knapper wird?

Die ukrainische Offensive geht in den achten Tag, und das Einzige, was Zelensky und seine Generäle vorzuweisen haben, sind Leichenberge, schwelende Panzer und gepanzerte Mannschaftswagen.