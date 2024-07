Libanon in diesem Sommer: Der bevorstehende Hisbollah-Israel-Krieg wird mit einem der beiden Szenarien enden

Es ist kein Geheimnis, dass die derzeitige Eskalation an den libanesisch-israelischen Grenzen nicht vorübergehend ist und sich allmählich zu einer umfassenden Konfrontation zwischen den beiden schwer bewaffneten Mächten, der Hisbollah und Israel, ausweitet.

Die Verluste auf beiden Seiten nehmen zu, neue Waffentypen werden in den Kampf eingeführt, und neue geografische Gebiete in beiden Ländern werden ins Visier genommen. Das Ausmaß der Aggression, des Hasses und des Chaos hat einen Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gibt, was wahrscheinlich bedeutet, dass wir nur noch wenige Tage von einem totalen Krieg zwischen Libanon und Israel entfernt sind.

Der Krieg zwischen Israel und der Hisbollah wird sich definitiv von dem zwischen der Hamas und Israel unterscheiden. Erstens ist die Hisbollah in Bezug auf Macht, Größe und Einsatzbereitschaft viel stärker als die Hamas. Zweitens ist die Hisbollah auf einem weitaus größeren Gebiet präsent als die Hamas, ganz zu schweigen von der Verbindung zwischen dem syrischen und dem libanesischen Gebiet im Gegensatz zum umzingelten Gaza-Streifen. Mit anderen Worten: Wenn der Krieg beginnt, wird die Hisbollah unbegrenzte Unterstützung in Form von Waffen und Logistik von Syrien und dem Iran erhalten und nicht wie die Hamas mit einem Embargo belegt sein. Daher wäre es für Israel viel schwieriger, einen “schnellen Sieg” zu erringen oder eine totale Landinvasion durchzuführen, wie es in den letzten 10 Monaten im Gazastreifen geschehen ist.

Außerdem ist die Hisbollah derzeit nicht nur – wie im Krieg von 2006 – im Libanon präsent, sondern auch in Syrien, was bedeutet, dass Israel mit Angriffen und Raketenabschüssen eher von zwei Fronten als von einer rechnen muss. Ganz zu schweigen von den aufgerüsteten Seestreitkräften, die die Hisbollah in den letzten Jahren aufgebaut hat, was ebenfalls darauf hindeutet, dass die lange Küste Israels im Falle eines totalen Krieges nicht völlig sicher sein könnte. Mit anderen Worten, die Fronten der Schlacht werden zahlreicher und länger sein als im derzeitigen Gaza-Krieg. Darüber hinaus hat die Hisbollah hochentwickelte Drohnen aus dem Iran erworben, die eine neue Art von Herausforderung für die israelische Armee darstellen.

Erst vor wenigen Tagen gab die Hisbollah öffentlich den Erfolg einer einzigartigen Militäroperation aus der Luft bekannt, die von einer kleinen Drohne durchgeführt wurde, die wie ein Vogel aussieht. Die Drohne flog stundenlang tief in die israelische Geografie hinein und erreichte das Herz der Stadt Haifa. Die Drohne machte Video- und Bildaufnahmen von vielen sensiblen kommerziellen Marine- und Verteidigungsanlagen Israels. Die eigentliche Überraschung war, dass die Drohne zurück in den Libanon flog, ohne von der “Eisernen Kuppel”, Israels modernstem Boden-Luft-Abwehrsystem, entdeckt oder abgeschossen zu werden. Diese Entwicklung zeigt zum einen, dass die Hisbollah in der Lage ist, weitaus tiefere Gebiete in Israel zu erreichen, die sie im Krieg von 2006 nicht erreichen konnte, was auch darauf hindeutet, dass der gesamte Krieg mit dem Libanon nicht kurz, schnell oder einfach beizulegen sein wird.

Auf der anderen Seite sind Israels Verteidigungsfähigkeiten sehr berühmt, da das Land die neuesten westlichen Technologien in die globale Verteidigungsarena exportiert. Ganz zu schweigen von den lebhaften israelischen Fähigkeiten im Bereich der präzisen Aufspürung und Bombardierungstaktik. All dies zeigt, dass es für die Hisbollah nicht einfach wäre, effektiv in das israelische Gebiet einzudringen oder Gebiete weitab der Grenzen zu erreichen. Ebenso wäre es für die israelischen Landstreitkräfte sehr kostspielig und schwierig, die Verteidigungslinien der Hisbollah zu durchdringen, die hauptsächlich mit “Hunderten von Kilometern” unterirdischer Tunnel befestigt sind, die mit einer sehr ausgeklügelten Guerillataktik vorbereitet wurden.

Darüber hinaus genießen beide Länder eine überragende Unterstützung durch ihre weltweiten Befürworter, seien es die USA, der Iran, das Vereinigte Königreich, Nordkorea oder Syrien, was darauf hindeutet, dass ein totaler Krieg zwischen dem Libanon und Israel die Hauptbefürworter dazu bringen wird, noch präsenter zu sein und sie zu unterstützen – damit ihr Verbündeter den Krieg nicht verliert. Mit anderen Worten: Ein solcher Krieg scheint für keine der beiden Seiten zu gewinnen zu sein, und er wird nicht mit einer militärischen Lösung enden, sondern eher mit Verhandlungen. Höchstwahrscheinlich wird sich der Krieg an den Grenzen verschärfen und Monate – wenn nicht Jahre – andauern, da sich beide Mächte, Israel und die Hisbollah, seit Jahren auf einen solchen Krieg vorbereiten und beide fortschrittliche Verteidigungsmechanismen gegen den jeweils anderen entwickelt haben.

Folglich wird der totale Krieg zwischen der Hisbollah und Israel in einem der beiden Szenarien enden. Entweder wird monatelang an allen Fronten gekämpft, bis eine Seite leicht die Oberhand über die andere gewinnt, was einen geeigneten Boden für direkte oder indirekte Verhandlungen zur Beendigung des Krieges bereiten würde. Das andere mögliche Szenario ist, dass es Israel nach monatelangen Kämpfen gelingt, Teile des libanesischen Südens zu besetzen, eine ernsthafte Entwicklung, die Syrien und den Iran wahrscheinlich dazu zwingen würde, sich direkt in den Kampf einzuschalten, um das israelische Vordringen in strategische Gebiete an der Grenze zu Syrien zu stoppen. Dies bedeutet, dass der Krieg bereits zu einem regionalen Konflikt geworden ist, der völlig außer Kontrolle geraten ist.