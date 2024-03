Liste wird länger: COVID mRNA-Impfstoffe: Drei junge Piloten sind in den vergangenen drei Wochen plötzlich verstorben

AIR CANADA – Ottawa, Ontario – 3. März 2024 – Der 55-jährige Pilot Anand Acharya starb nach einem fast zweijährigen Kampf gegen Hirnkrebs. Er war promoviert und Air Canada-Pilot auf der Boeing 777.

DELTA – NYC – 16. Februar 2024 – Kapitän Geoffrey John Brock, 58, verstarb unerwartet am 16. Februar 2024 während eines Zwischenstopps in Honolulu, HI.

DELTA – NYC – 15. Februar 2024 – Der 41-jährige Michael David O’Leary starb überraschend nach einem sechswöchigen Kampf gegen den Krebs. Im Jahr 2022 begann Mike O’Leary für Delta Airlines am JFK-Flughafen in New York City zu arbeiten und flog nationale und internationale Strecken in den USA und weltweit.

Todesfälle unter Piloten im Jahr 2024

12. Februar 2024 – United-Airlines-Pilot – Der 39-jährige Major der US-Luftwaffe Matthew Charles Kettler aus Mason, Ohio, und derzeitiger United-Airlines-Pilot, starb am 12. Februar 2024 plötzlich.

Todesfälle von Piloten im Dienst im Jahr 2023

23. September 2023 – Tod eines Alaska-Airlines-Piloten – Der 37-jährige Kapitän Eric McRae stirbt während eines Zwischenstopps plötzlich in seinem Hotelzimmer, wo er an diesem Morgen fliegen sollte

17. August 2023 – IndiGo-Flug (NAG-PNQ) von Nagpur nach Pune, Indien: Der 40-jährige Pilot Manoj Subramanium starb, nachdem er am Flugsteig kurz vor dem Einsteigen zusammengebrochen war.

16. August 2023 – Qatar Airways Flug QR579 (DEL-DOH) Delhi nach Doha, Katar, 51-jähriger Pilot kollabiert als Passagier während des Fluges und stirbt, Flugzeug wird nach Dubai umgeleitet.

14. August 2023 – LATAM-Flug LA505 (MIA-SCL) von Miami nach Santiago, Chile – 2 Stunden nach dem 8-Stunden-Flug kollabiert der 56-jährige Kapitän Ivan Andaur und stirbt auf der Toilette – das Flugzeug wird nach Panama City umgeleitet!

16. Juli 2023 – Kleinflugzeug – 2006 Piper Meridian, von Westchester NY kommend, stürzte auf dem Martha’s Vineyard Airport ab, nachdem der Pilot beim Landeanflug einen medizinischen Notfall hatte und der Passagier die Kontrolle über das Flugzeug übernahm und eine Landung versuchte. Der Pilot, der 79 Jahre alte Randolph Bonnist, starb später im Krankenhaus.

4. Juni 2023 – Kleinflugzeug – Cessna Citation N611VG auf dem Flug von Tennessee nach Long Island, Kampfjets entdeckten den Piloten, der bewusstlos im Cockpit lag, das Flugzeug stürzte ab und alle an Bord starben

3. Mai 2023 – Air Transat- und Air Canada-Pilot Eddy Vorperian, 48 Jahre, stirbt plötzlich während einer Zwischenlandung in Kroatien

11. März 2023 – Pilot von British Airways (CAI-LHR) stirbt vor einem Flug von Kairo nach London im Crew-Hotel in Kairo an einem Herzinfarkt (Name und Alter nicht veröffentlicht)

Untauglichkeit und Tod von Militärpiloten

19. Juli 2023 – Der 37-jährige Oberstleutnant der US-Luftwaffe Andrew James Lingenfelter von der Wright Patterson Air Force Base in Dayton, Ohio, starb am 19. Juli 2023 nach einem Kampf mit Bauchspeicheldrüsentumor.

9. Mai 2023 – Der Pilot der United Airlines und der US Air Force, Oberstleutnant Michael Fugett, 46 Jahre alt, stirbt unerwartet zu Hause.

Todesfälle von Piloten (nicht im Dienst)

24. Dezember 2023 – Singapore Airlines – Kapitän Lee Meng Chye Martin plötzlich gestorben

5. Dezember 2023 – Volaris (El Salvador) Pilot – Jose Espinal, 30 Jahre alt, Pilot für Volaris (El Salvador), Air Jazeera Airways (Kuwait) und früher VECA & TACA Airlines, starb plötzlich am 5. Dezember 2023.

16. November 2023 – Air India Pilot – Der 37-jährige Air India Pilot, Kapitän Himanil Kumar, erlitt auf dem Indira Gandhi International Airport in Delhi während einer Schulung einen Herzstillstand

18. Oktober 2023 – Austrian Airlines Pilot – Der 43-jährige Christian Zimmerebner, AUA Austrian Airlines Pilot und Mitglied der Bergrettung Dorfgastein, verstarb am 18. Oktober 2023 plötzlich an den Folgen einer „schweren Erkrankung“.

Mai 2023 – 4 Piloten der Singapore Airlines sterben plötzlich im Mai 2023

26. Mai 2023 – Singapore Airlines Pilot – Kapitän Sebestian Tan Aik Chuang: gestorben 26. Mai 2023 (Krebs)

25. Mai 2023 – Singapore Airlines Pilot – Kapitän Tan Joo Huat Colin: gestorben 25. Mai 2023 (plötzlich)

24. Mai 2023 – Singapore Airlines Pilot – Kapitän Fernando Cid: gestorben am 24. Mai 2023 (Krebs)

11. Mai 2023 – Singapore Airlines Pilot – Kapitän Wee Loong: gestorben am 11. Mai 2023 (plötzlicher Tod)

13. April 2023 – Phil Thomas, Absolvent der Flight Training Pilot Academy in Cadiz, Spanien (FTEJerez), starb plötzlich.

17. März 2023 – Westjet-Pilot – der 39-jährige Benjamin Paul Vige starb plötzlich in Calgary

Dr. William Makis ist ein kanadischer Arzt mit Fachkenntnissen in Radiologie, Onkologie und Immunologie. Governor General’s Medal, Stipendiat der Universität von Toronto. Autor von mehr als 100 von Experten begutachteten medizinischen Veröffentlichungen.