Robert F. Kennedy Jr.: Trump hat eindeutig nicht aus seinen Fehlern der COVID-Ära gelernt.

Von Tyler Durden

Verfasst von Jeff Louderback über The Epoch Times (Hervorhebung von uns),

Präsident Joe Biden behauptete in seiner Rede zur Lage der Nation am 7. März, dass COVID-Impfstoffe jetzt Krebspatienten helfen, aber es war eine Antwort des ehemaligen Präsidenten Donald Trump auf Truth Social, die den Zorn des unabhängigen Präsidentschaftskandidaten Robert F. Kennedy Jr. auf sich zog.

Während der Ansprache sagte Präsident Biden: „Die Pandemie kontrolliert unser Leben nicht mehr. Die Impfstoffe, die uns vor COVID gerettet haben, werden jetzt eingesetzt, um den Krebs zu besiegen und den Rückschlag in ein Comeback zu verwandeln. Das ist es, was Amerika tut.“

Präsident Trump schrieb: „Die Pandemie kontrolliert nicht länger unser Leben. Die IMPFSTOFFE, die uns vor COVID gerettet haben, werden jetzt eingesetzt, um Krebs zu besiegen und den Rückschlag in ein Comeback zu verwandeln. GERN GESCHEHEN, JOE. NEUN MONATE ZULASSUNGSZEIT VS. 12 JAHRE, DIE DU GEBRAUCHT HÄTTEST.“

Als unverblümter Kritiker von Präsident Trumps COVID-Reaktion und des Programms Operation Warp Speed, das die Verfügbarkeit von COVID-Impfstoffen ausweitete, sagte Kennedy auf X, früher bekannt als Twitter, dass „Donald Trump eindeutig nicht aus seinen Fehlern der COVID-Ära gelernt hat“.

„Er erkennt nicht, wie unwirksam sein Warp-Speed-Impfstoff ist, da die neunte Impfung für Senioren empfohlen wird. Noch beunruhigender ist der dokumentierte Schaden, den die Impfung so vielen unschuldigen Kindern und Erwachsenen zufügt, die an Herzmuskelentzündung, Herzbeutelentzündung und Gehirnentzündung leiden“, bemerkte Kennedy.

„Dies wurde durch eine von der CDC finanzierte Studie an 99 Millionen Menschen bestätigt. Anstatt mit seiner schnellen Zulassung zu prahlen, sollten wir ehrlich und transparent über die zahlreichen Beweise diskutieren, dass dieser Impfstoff möglicherweise mehr Schaden als Nutzen verursacht hat.

„Ich freue mich darauf, sowohl Trump als auch Biden am 16. September in San Marcos, Texas, zu debattieren.

Kennedy kündigte im April 2023 an, dass er Präsident Biden für die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei 2024 herausfordern würde, bevor er im Oktober letzten Jahres seine Kandidatur als Unabhängiger ankündigte und behauptete, das Nationale Komitee der Demokraten würde die Vorwahlen manipulieren“.

Seit Beginn seiner Kampagne hat Kennedy mehr Unterstützung von Konservativen, Gemäßigten und Unabhängigen erhalten als von Experten erwartet, was zu Spekulationen führte, dass er Präsident Trump Stimmen wegnehmen könnte.

Viele Republikaner streben weiterhin eine Abrechnung mit den von der Regierung verhängten Pandemie-Sperren und Impfstoffmandaten an.

Präsident Trumps Verteidigung der Operation Warp Speed, des Programms, das er im Mai 2020 ins Leben gerufen hat, um die Entwicklung und Verteilung von COVID-19-Impfstoffen inmitten der Pandemie voranzutreiben, bleibt für einige seiner Unterstützer ein Knackpunkt.

Vizepräsident Mike Pence (L) und Präsident Donald Trump informieren im Rosengarten des Weißen Hauses in Washington am 13. November 2020 über die Operation Warp Speed. (Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

Bei der Operation Warp Speed handelt es sich um eine Partnerschaft zwischen der Regierung, dem Militär und dem Privatsektor, wobei die Regierung für die Herstellung von Millionen von Impfstoffdosen bezahlt.

Präsident Trump veröffentlichte im März 2021 eine Erklärung mit den Worten: „Ich hoffe, dass sich jeder daran erinnert, wenn er den COVID-19-Impfstoff bekommt, dass Sie, wenn ich nicht Präsident wäre, diese wunderbare ‚Spritze‘ bestenfalls 5 Jahre lang nicht bekommen würden, und wahrscheinlich würden Sie sie überhaupt nicht bekommen. Ich hoffe, jeder erinnert sich daran!“

Präsident Trump sagte über den COVID-19-Impfstoff in einem Interview auf Fox News im März 2021: „Er funktioniert unglaublich gut. Fünfundneunzig Prozent, vielleicht sogar mehr als das. Ich würde es empfehlen, und ich würde es vielen Menschen empfehlen, die sich nicht impfen lassen wollen, und viele dieser Menschen haben mich gewählt, offen gesagt.

„Aber wie zuvor erwähnt, wir haben unsere Freiheiten und müssen uns daran halten, und auch damit bin ich einverstanden. Aber es ist ein großartiger Impfstoff, es ist ein sicherer Impfstoff, und es ist etwas, das funktioniert.

Bei vielen Gelegenheiten hat Präsident Trump gesagt, dass er Impfvorschriften nicht befürwortet.

Der Umweltanwalt Kennedy gründete Children’s Health Defense, eine gemeinnützige Organisation, die sich unter anderem für den Schutz von Impfstoffen einsetzt, um Gesundheitsepidemien bei Kindern zu verhindern.

Vergangenes Jahr erzählte Herr Kennedy dem Podcaster Joe Rogan, dass Ivermectin von der FDA unterdrückt wurde, damit die COVID-19-Impfstoffe eine Notfallzulassung erhalten konnten.

Seit Jahren kritisiert er Big Pharma, die Sicherheit von Impfstoffen und staatliche Auflagen.

Seit Beginn seiner Präsidentschaftskampagne hat Herr Kennedy seine Haltung zu den COVID-19-Impfstoffen und zu Impfstoffen im Allgemeinen zu einem häufigen Gesprächsthema gemacht.

„Ich würde behaupten, dass die Wissenschaft im Moment sehr klar ist, dass sie [die Impfstoffe] viel mehr Probleme verursacht haben, als sie abgewendet haben“, sagte Kennedy im vergangenen April bei Piers Morgan Uncensored.

„Und wenn man sich die Länder ansieht, die nicht geimpft haben, hatten sie die niedrigsten Todesraten, die niedrigsten COVID- und Infektionsraten.

Weitere Daten zeigen eine „direkte Korrelation“ zwischen übermäßigen Todesfällen und hohen Impfraten in den Industrieländern, sagte er.

Präsident Trump und Herr Kennedy haben ähnliche Ansichten zu Themen wie dem Schutz der Grenze zwischen den USA und Mexiko und der Beendigung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine.

COVID-19 ist das Thema, bei dem sich Herr Kennedy und Präsident Trump am meisten zu unterscheiden scheinen.

Der frühere Präsident Donald Trump wollte bei seinem Amtsantritt 2017 „den Sumpf trockenlegen“, aber er wurde „von Bürokraten“ in den Bundesbehörden eingeschüchtert und hat dieses Ziel nicht erreicht, sagte Kennedy am 5. Februar.

Bei einer Wählerkundgebung in Tucson, wo er Unterschriften für die Wahl in Arizona sammelte, sagte der unabhängige Präsidentschaftskandidat, Präsident Trump habe es „ernst gemeint“, als er gelobte, „den Sumpf trocken zu legen“, aber während seiner Amtszeit sei es „business as usual“ gewesen.

John Bolton, der von Präsident Trump zum nationalen Sicherheitsberater ernannt wurde, sei „das Musterbeispiel für eine Sumpfkreatur“, sagte Kennedy.

Scott Gottlieb, den Präsident Trump zum Leiter der FDA ernannt hat, „war ein Geschäftspartner von Pfizer“ und kehrte schließlich zu Pfizer zurück, so Kennedy.

Herr Kennedy sagte, dass Präsident Trump mehr Lobbyisten habe, die Bundesbehörden leiten, als jeder andere Präsident in der Geschichte der USA.

„Man kann sie nicht reformieren, wenn die Sumpfkreaturen sie leiten, und das werde ich nicht tun. Ich werde etwas anderes tun“, sagte Kennedy.

Während der COVID-19-Pandemie habe Präsident Trump „nicht die Fragen gestellt, die er hätte stellen sollen“, glaubt er.

Präsident Trump „wusste, dass Abriegelungen falsch waren“ und stimmte dann „den Abriegelungen zu“, sagte Herr Kennedy.

Er habe auch „gewusst, dass Hydroxychloroquin wirkt, er hat es gesagt“, erklärte Kennedy und fügte hinzu, dass er schließlich von Dr. Anthony Fauci und seinen Beratern „überrollt“ wurde.

Präsident Donald Trump grüßt die Menge, bevor er den Operation Warp Speed Vaccine Summit in Washington am 8. Dezember 2020 verlässt. (Tasos Katopodis/Getty Images)

MaryJo Perry, eine langjährige Verfechterin der Impfstoffwahl und Trump-Befürworterin, ist überzeugt, dass es am Wahltag auf die Stimmen ankommen wird, insbesondere weil das Feld der Unabhängigen und der Drittparteien immer umkämpfter wird.

Frau Perry, Präsidentin von Mississippi Parents for Vaccine Rights, glaubt, dass die Befürworter der medizinischen Freiheit darüber entscheiden könnten, wer letztendlich Präsident wird.

Sie glaubt, dass Herr Kennedy wegen der Haltung des ehemaligen Präsidenten zu den Impfstoffen Stimmen von Trump abzieht“.

„Die Menschen sorgen sich um die medizinische Freiheit. Es ist ein wichtiges Thema hier in Mississippi und im ganzen Land“, sagte Frau Perry der Epoch Times.

„Trump sollte zugeben, dass er sich bei der Operation Warp Speed geirrt hat und dass die COVID-Impfstoffe gefährlich waren. Das würde bei den Menschen, die er beleidigt hat, einen Unterschied machen.“

Präsident Trump wird nicht genug Stimmen an Mr. Kennedy über die Operation Warp Speed und COVID-Impfstoffe verlieren, um einen signifikanten Einfluss auf die Wahl zu haben, sagte der republikanische Stratege Wes Farno der Epoch Times.

Präsident Trump gewann in Ohio sowohl 2016 als auch 2020 mit acht Prozentpunkten Vorsprung. Die Republikanische Partei von Ohio hat Präsident Trump für die Nominierung im Jahr 2024 unterstützt.

„Die positiven Aspekte einer Trump-Präsidentschaft überwiegen bei Weitem die negativen“, sagte Farno. „Die Menschen machen sich mehr Sorgen um ihr Portemonnaie und die Wirtschaft.

„Sie fragen sich, ob es ihnen während der Amtszeit von Präsident Trump besser ging als seit dem Amtsantritt von Präsident Biden. Die Antwort auf diese Frage liegt auf der Hand, denn viele Amerikaner haben Probleme, sich Lebensmittel, Benzin, Hypotheken und Miete zu leisten.

„Amerika braucht Präsident Trump“.

Mehrere nationale Umfragen bestätigen die Ansicht von Herrn Farno.

Mit Stand vom 6. März zeigt der RealClearPolitics-Durchschnitt der Umfragen, dass Präsident Trump 41,8 Prozent Unterstützung in einem Fünf-Wege-Rennen hat, zu dem auch Präsident Biden (38,4 Prozent), Herr Kennedy (12,7 Prozent), der unabhängige Cornel West (2,6 Prozent) und die Kandidatin der Grünen Partei, Jill Stein (1,7 Prozent) gehören.

Eine Studie des Pew Research Center, die zwischen dem 7. und 11. Februar unter 10.133 erwachsenen US-Bürgern durchgeführt wurde, ergab, dass Demokraten und den Demokraten nahestehende Unabhängige (42 Prozent) mit größerer Wahrscheinlichkeit als Republikaner und den GOP nahestehende Unabhängige (15 Prozent) angeben, dass sie einen aktuellen COVID-Impfstoff erhalten haben.

Die Umfrage ergab außerdem, dass nur 28 Prozent der Erwachsenen angaben, die aktuelle COVID-Impfung erhalten zu haben.

Die von Experten begutachtete multinationale Studie mit mehr als 99 Millionen geimpften Personen, auf die sich Herr Kennedy in seinem X-Post vom 7. März bezog, wurde am 12. Februar in der Zeitschrift Vaccine veröffentlicht.

Ziel der Studie war es, das Risiko von 13 unerwünschten Ereignissen von besonderem Interesse (AESI) nach der COVID-19-Impfung zu bewerten. Die AESI umfassten drei Kategorien – neurologische, hämatologische (Blut-) und kardiovaskuläre Ereignisse.

Im Rahmen der Studie wurden Daten von mehr als 99 Millionen Geimpften aus acht Ländern – Argentinien, Australien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Kanada, Neuseeland und Schottland – ausgewertet und die Risiken bis zu 42 Tage nach der Impfung untersucht.

In der Studie wurden drei Impfstoffe – die mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna sowie die virale Vektorimpfung von AstraZeneca – untersucht.

Die Forscher fanden mehr Fälle als erwartet, die ihrer Ansicht nach den Schwellenwert für potenzielle Sicherheitssignale für mehrere AESIs erfüllten, darunter das Guillain-Barre-Syndrom (GBS), die zerebrale Venensinusthrombose (CVST), Myokarditis und Perikarditis.

Ein Sicherheitssignal bezieht sich auf Informationen, die auf ein potenzielles Risiko oder einen Schaden hinweisen, der mit einem medizinischen Produkt verbunden sein könnte.

Die Studie ergab eine höhere Inzidenz von neurologischen, kardiovaskulären und blutbedingten Komplikationen als von den Forschern erwartet.

Präsident Trumps Rolle bei der Operation Warp Speed und sein anhaltendes Lob für den COVID-Impfstoff geben einigen Wählern Anlass zur Sorge, auch denen, die ihn noch unterstützen.

Krista Cobb ist eine 40-jährige Mutter im westlichen Ohio. Sie hat 2020 für Präsident Trump gestimmt und sagte, dass sie ihm auch im November ihre Stimme geben würde, aber sie war fassungslos, als sie seine Antwort an Präsident Biden über den COVID-19-Impfstoff während der Rede zur Lage der Nation sah.

„Ich liebe Präsident Trump und unterstütze seine Politik, aber an diesem Punkt muss er wissen, dass sie [Berater und Gesundheitsbeamte] über die Impfung gelogen haben„, sagte Frau Cobb der Epoch Times.

„Wenn er weiterhin dafür wirbt, vorwiegend nach all den Anhörungen im Kongress, den Nebenwirkungen und der Vertuschung auf dem Capitol Hill, an welchem Punkt wird er dann genauso wie die Leute, die gelogen haben?“ fügte Frau Cobb hinzu.

„Ich denke, er sollte sich von dem Gerede über die Operation Warp Speed distanzieren und sogar zugeben, dass er sich geirrt hat – dass die Impfstoffe nicht die Wirkung hatten, die man ihm versprochen hatte. Wenn er das täte, würden die Leute ihn noch mehr respektieren.