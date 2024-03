Das WEF will, dass Regierungen zusammen mit den Techkonzernen und Medien »konzentriert« gegen »Desinformation« vorgeht

Das WEF beklagt „Desinformation“ und will, dass Regierungen zusammen mit den Techkonzernen „konzentriert“ dagegen vorgeht

Die Gruppe unterstützt auch das Online-Zensurgesetz der EU.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) setzt seine lautstarke „Anti-Desinformations“-Kampagne fort und fordert Regierungen, Medien, Technologieunternehmen und die Zivilgesellschaft auf, sich ihr anzuschließen.

Die offensichtliche Rechtfertigung des WEF ist, dass „Desinformation“ eine Bedrohung für „unser Ökosystem“ darstellt, und es möchte, dass „Experten“ erklären, wie man sie „eindämmen“ kann. (Schade, dass das WEF nicht zuerst ein paar Experten gebeten hat, Desinformation zu definieren – und zu erklären, wie man einen breiten Konsens in Gesellschaft und Politik über diese Definition erreichen kann).

Die informelle Gruppe, die die globalen Eliten vertritt, begrüßt stattdessen die Europäische Union und ihren Digital Services Act (DSA). Kritiker bezeichnen einige seiner Hauptbestandteile als „Zensurgesetz“.

In einem Artikel auf der Website des WEF werden die digitale Technologie und das „fragmentierte Medienökosystem“ für das angeblich beispiellose Ausmaß an Desinformation verantwortlich gemacht. Ein bisschen Panikmache vor künstlicher Intelligenz ist dabei – das ist heutzutage normal.

Es sind nicht nur die traditionellen Medien, die ihr eigenes Ansehen untergraben, indem sie sich bereitwillig mit Regierungen „arrangieren“ und einseitige Berichterstattung sowie Zensur betreiben. Diese Praktiken tragen zur stetigen Erosion des Vertrauens nicht nur in die traditionellen Medien, sondern auch in diese Institutionen bei.

Nein – die Darstellung des WEF ist in jeder Hinsicht kohärent. Der Grund, so beharrt sie, MUSS „Desinformation“ sein. Und damit man den Medien wieder vertrauen kann, muss ein gesamtgesellschaftlicher „Krieg gegen die Desinformation“ geführt werden.

Naiverweise könnte man meinen, das wertvollste Gut eines Medienunternehmens sei die Information. Doch wie der Chefredaktor des Wall Street Journals am WEF sagte, ist es in Wirklichkeit „Vertrauen“ – d.h. Einfluss durch die Verbreitung von Informationen, die nie infrage gestellt werden.

Vertrauen ist mächtig, aber zerbrechlich; man muss es sich verdienen, nicht aufzwingen, wie es die EU und andere immer wieder versuchen; aber Vertrauen ist auch leicht zu verlieren, besonders nach Jahren der Unterdrückung der freien Meinungsäusserung, unverhohlener Parteilichkeit und dergleichen.

Aber die in der Schweiz ansässige Gruppe besteht darauf, dass das zugrundeliegende Problem ganz einfach „Desinformation“ sei, und zwar in großen Mengen.

Das WEF will deshalb, dass sich die mächtigsten Kräfte einer Gesellschaft zusammentun und „eine vielschichtige Verteidigung gegen die Verbreitung von Desinformation“ aufbauen.

Und sie verteidigen nicht sich selbst – sie verteidigen die „Wahrheit“.

So lautete der Name eines Panels beim jüngsten Treffen in Davos, bei dem sich EU-Bürokraten und die Chefs der New York Times und des WSJ als „Wahrheitsexperten“ ausgaben.