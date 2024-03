Viktor Orbán warnt: Die Hegemonie des Westens ist zu Ende, eine neue Weltordnung entsteht

In einer Grundsatzrede vor den ungarischen Botschaftern anlässlich des jährlichen Treffens im Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Handel am 5. März hat Ministerpräsident Viktor Orbán eine umfassende Vision der Zukunft der ungarischen Außenpolitik im Lichte der sich verändernden globalen Landschaft vorgestellt. Vor dem Hintergrund des Treffens am Dienstag hielt Orbán eine überzeugende Rede über das Ende der westlichen Hegemonie und den Beginn einer neuen Weltordnung und betonte die Notwendigkeit eines dynamischen und strategischen Ansatzes in den internationalen Beziehungen.

„Die Hegemonie des Westens ist zu Ende, daran zweifelt heute niemand mehr, die Daten beweisen es“, sagte Orbán und verwies auf den Beginn einer neuen geopolitischen Ära. Dieser Übergang erfordere angesichts der zunehmenden wirtschaftlichen Segmentierung in geopolitische Blöcke eine kontinuierliche Bewertung und Analyse. Orbán wies auf den enormen Druck hin, der auf souveränen Staaten wie Ungarn laste, die versuchten, diese Veränderungen zu bewältigen und dabei ihre Autonomie zu bewahren.

Orbán bekräftigte die ungarische Position: „Die Zugehörigkeit zu einem Block lässt sehr wenig Spielraum, deshalb liegt es im Interesse Ungarns, Mitglied der Europäischen Union und der NATO zu sein, aber nicht Teil eines Blocks. Diese Vision untermauert Ungarns Strategie, Bündnisse mit anderen souveränen Nationen zu stärken und sein Engagement für einen eigenen Weg innerhalb der internationalen Gemeinschaft zu bekräftigen“.

Orbáns Rede unterstrich auch die zentrale Rolle der ungarischen Botschafter in dieser neuen Ära. Die Botschafter hätten die Aufgabe, den Erfolg Ungarns durch „unbestreitbare wirtschaftliche Fakten“ zu belegen, und seien aufgefordert, sich auf Wirtschaftsdiplomatie statt auf politische Differenzen zu konzentrieren. Die Direktive unterstreicht die Wichtigkeit, die Errungenschaften Ungarns auf der Weltbühne zu präsentieren, um die internationale Zusammenarbeit und Verständigung zu fördern.

Außenminister Péter Szijjártó, der ebenfalls an dem Treffen teilnahm, schloss sich Orbáns Worten an und betonte auf Facebook die gewachsene Rolle und die Herausforderungen, denen sich die ungarischen Botschafter stellen müssen. „In einer Ära der Bedrohungen werden unsere Botschafter eine noch wichtigere Rolle und Aufgabe haben, und sie werden mehr Mut als je zuvor benötigen, um die nationalen Interessen effektiv zu vertreten“, schrieb Szijjártó und betonte die entscheidende Rolle der Diplomatie bei der Wahrung der nationalen Interessen Ungarns inmitten globaler Unsicherheiten.

Während die Welt in eine Zeit großer geopolitischer Veränderungen eintritt, zeigt die ungarische Führung ihre Entschlossenheit, sich anzupassen und zu gedeihen. Durch die Priorisierung von Souveränität, strategischen Allianzen und Wirtschaftsdiplomatie will Ungarn mit Zuversicht und Entschlossenheit durch die Komplexität der neuen Weltordnung navigieren.