„Die niederländische Königsfamilie ist eine zutiefst korrupte Institution!“

Anfang dieses Jahres sprach Königin Maxima auf dem Weltwirtschaftsforum über „finanzielle Eingliederung“. In Davos sagte sie unter anderem, der Vorteil eines digitalen Ausweises sei, dass man wisse, wer geimpft sei und wer nicht.

An einer Stelle wurde sie gefragt, ob sie als Königin geeignet sei, sich für digitales Geld einzusetzen, und ob es nicht besser sei, diese Aufgabe den Bürokraten zu überlassen. Sie antwortete: „Ich bin ein Bürokrat. Die Leute wissen nicht, was ich tue, und: Ich arbeite für die Regierung“.

Queen Máxima of the Netherlands, speaking at the WEF's recent Davos summit: Digital ID is necessary, not only for financial services, but also for determining who is and isn't vaccinated, school enrolment, and the receipt of government subsidies.



Source: https://t.co/KL6WHwcPfX… pic.twitter.com/88Sb8lqvvo