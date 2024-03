USA bauen Hafen in Gaza, um „freiwillige“ Massenmigration zu erleichtern

Die USA behaupten, der Hafen diene der humanitären Hilfe, könnte aber laut durchgesickerten israelischen Plänen zur ethnischen Säuberung des Gazastreifens genutzt werden.

Am 11. März stach ein US-Militärschiff in See, um an die Küste des belagerten Gazastreifens zu fahren und dort einen provisorischen Hafen zu bauen.

Hisham Khreisat, ein jordanischer Experte für militärische und strategische Angelegenheiten, vermutet, dass die Motivation für den Bau des Hafens eher darin besteht, die Deportation der Bevölkerung des Gazastreifens per Schiff zu erleichtern.

Der schwimmende Hafen vor der Küste des Gazastreifens ist eine humanitäre Fassade, hinter der sich die freiwillige Migration nach Europa verbirgt“, sagte Khreisat der Nachrichtenagentur Anadolu.

„Dieser taktische Militärhafen wird die Zustimmung Israels erhalten, da Premierminister Benjamin Netanjahu diese Idee seit Beginn des Krieges verfolgt, mit dem Ziel, die Bewohner des Gazastreifens freiwillig zu vertreiben und sie nach Europa [fliehen zu lassen]“, fügte er hinzu.

Das Weiße Haus behauptet, den Hafen bauen zu wollen, um humanitäre Hilfe nach Gaza zu bringen, da Hunderttausende Palästinenser aufgrund der israelischen Blockade vom Hungertod bedroht sind.

Die BBC wies jedoch darauf hin, dass der Bau des Hafens mindestens 60 Tage in Anspruch nehmen würde und „Wohltätigkeitsorganisationen erklärt haben, dass die leidenden Menschen in Gaza nicht so lange warten können“.

Wenn die USA eine Hungersnot im Gazastreifen verhindern wollten, könnten sie einfach ihren Einfluss als Israels größter Waffenlieferant nutzen, um Tel Aviv dazu zu zwingen, mehr Hilfslieferungen in Lkw-Konvois über die bestehenden Landübergänge passieren zu lassen.

Am 13. Oktober, nur wenige Tage nach Beginn des Krieges gegen den Gazastreifen, veröffentlichte das israelische Geheimdienstministerium ein Dokument, in dem die gewaltsame Vertreibung der 2,3 Millionen Bewohner des Gazastreifens unter einem humanitären Vorwand gefordert wurde.

Das durchgesickerte Dokument empfiehlt, die Bedingungen im Gazastreifen so unbewohnbar zu machen, dass die Bevölkerung gezwungen wäre, in andere Länder zu fliehen, darunter der ägyptische Sinai, Griechenland, Spanien und Kanada.

Israel könnte die Vertreibung vor der internationalen Gemeinschaft rechtfertigen, wenn sie zu „weniger Opfern unter der Zivilbevölkerung führt, als zu erwarten wäre, wenn sie blieben“, heißt es in dem Dokument.

Israels grausame Bombardierung des Gaza-Streifens seit dem 7. Oktober hat genau diese Bedingungen geschaffen und mindestens 30.000 Palästinenser getötet, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

Die durch die israelische Blockade verursachte Gefahr einer Hungersnot hat ebenfalls Bedingungen geschaffen, die die Deportation von 2,3 Millionen Menschen aus dem Gazastreifen als humanitäre Geste erscheinen lassen.

Diese Bedingungen könnten sich noch verschlimmern, wenn Israel eine Bodenoperation in Rafah durchführt, wo mehr als eine Million Vertriebene aus anderen Teilen des Gazastreifens Zuflucht gefunden haben.

Ägypten hat sich bisher geweigert, Menschen aus dem Gazastreifen in den Sinai zu lassen, was die Abschiebung auf dem Seeweg nach Europa für die israelischen Planer attraktiver macht.

Auch die Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) warnte vor dem Plan der USA, einen provisorischen Hafen vor der Küste des Gazastreifens zu bauen.

Die Widerstandsbewegung betonte, dass der US-Plan „verdächtig und zweifelhaft“ sei, da er der Zwangsumsiedlung der Bevölkerung des Gazastreifens unter humanitären und anderen Vorwänden Tür und Tor öffne.

Die Bewegung beschuldigte auch Präsident Joe Biden, den Hafen eingerichtet zu haben, um die öffentliche Meinung in den USA zu beruhigen. Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen hatten große Teile der demokratischen Wählerschaft Biden für seine Unterstützung des israelischen Völkermords im Gazastreifen kritisiert, einschließlich der unterlassenen Hilfe für die hungernden Palästinenser.

Die Erklärung der PFLP fügte hinzu, dass der palästinensische Widerstand wachsam bleiben und sich „verdächtigen US-Plänen oder anderen Aktionen, die die Vertreibung von Palästinensern erzwingen könnten, um die palästinensische Sache zu liquidieren“, widersetzen werde.

Die Erklärung bestätigte auch, dass die US-Präsenz ein legitimes Ziel für den Widerstand sei.