Lobby für Altersüberprüfung drängt auf Altersüberprüfung bei VPN-Nutzung

Datenschutzinstrumente werden als Schlupflöcher umgetauft, die geschlossen werden müssen.

Eine Handelsgruppe, die Unternehmen vertritt, die Altersüberprüfungssysteme entwickeln, setzt sich nun dafür ein, diese Überprüfungen auf jeden auszudehnen, der ein VPN in Großbritannien nutzt. Die Age Verification Providers Association (AVPA) möchte, dass Online-Plattformen, die unter das britische Zensurgesetz, den Online Safety Act, fallen, nicht nur die VPN-Nutzung erkennen, sondern auch das Nutzerverhalten analysieren, um herauszufinden, ob jemand ein verkleideter Minderjähriger sein könnte.

Bei einer Kennzeichnung würden die Nutzer aufgefordert, ihr Alter nachzuweisen oder eine einmalige Geolokalisierung zuzulassen, um zu bestätigen, dass sie sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden.

Nach Ansicht der AVPA ist dieses Verfahren notwendig, weil VPNs den tatsächlichen Standort der Nutzer verschleiern können, so dass sie den Anschein erwecken, als befänden sie sich in Ländern, in denen die Gesetze zur Altersüberprüfung nicht gelten. Der Verband verweist auf Daten, die einen dramatischen Anstieg der VPN-Nutzung in der Zeit zeigen, in der die neuen britischen Internetregeln in Kraft traten, was darauf hindeutet, dass die Menschen diese Tools nutzen, um die Beschränkungen zu umgehen.

Bei diesem Ansatz werden Tools zum Schutz der Privatsphäre als eine Form der Missachtung behandelt. Hier werden VPNs, die einst als sinnvoll und unerlässlich für die Online-Sicherheit galten, als verdächtig eingestuft.

Nach der neuen Logik könnte die Nutzung eines VPN bedeuten, dass man versucht, die Regeln zu brechen. Während die britische Zensurmaschinerie anrollt, will die AVPA sicherstellen, dass selbst diejenigen, die versuchen, ihre Daten zu schützen, wieder in das System hineingezogen werden.

Die Rechtfertigung ist bekannt: VPNs können die Standorte der Nutzer verschleiern und so den Anschein erwecken, dass sie von Orten aus auf das Internet zugreifen, für die die neuen britischen Vorschriften nicht gelten. Aber anstatt auf die Gegenreaktion einzugehen, die die VPN-Nutzung vorantreibt, schlägt die AVPA einen Rasteransatz vor, der Verkehrsmuster überwacht, Risikowerte auf der Grundlage vager Verhaltenssignale zuweist und dann die Nutzer zwingt, sich zu identifizieren oder ihren physischen Standort nachzuweisen.

Der Schutz der Privatsphäre wird als Regelungslücke neu eingestuft. VPNs, Proxys und andere Tools zur Standortmaskierung sind nicht illegal, aber nach dem aktuellen Modell werden Plattformen davon abgehalten, sie auch nur zu erwähnen. Und obwohl Ofcom ein vollständiges Verbot abgelehnt hat, hat es ein Klima geschaffen, in dem die Verwendung eines VPN Sie zur Zielscheibe für weitere Untersuchungen machen kann.

Das Online-Sicherheitsgesetz schreibt nicht vor, dass Plattformen den Zugang von Minderjährigen vollständig sperren müssen. Stattdessen setzt es einen vagen Standard: Die Dienste müssen für Minderjährige „normalerweise nicht zugänglich“ sein. In der Praxis bedeutet dies, dass von den Unternehmen erwartet wird, dass sie jedes mögliche Schlupfloch schließen, und dazu gehört auch, herauszufinden, ob VPN-Nutzer Jugendliche sind, die versuchen, die Beschränkungen zu umgehen.

Das von AVPA vorgeschlagene Verfahren ist einfach und invasiv. Zunächst wird der VPN-Verkehr mithilfe einer Mischung aus IP-Blacklists und Verkehrsanalyse erkannt. Dann werden die Spracheinstellungen des Nutzers, die Zugriffszeiten, das Nutzungsverhalten und das Zahlungsverhalten untersucht, um herauszufinden, ob es sich um einen britischen Minderjährigen handelt. Wenn sie dem Profil entsprechen, fordern Sie sie auf, sich entweder einem Gesichtsscan oder einer Identitätsprüfung zu unterziehen oder der Website zu erlauben, Ihr Gerät einmal zu lokalisieren, um zu bestätigen, dass Sie im Ausland sind.

Sie behaupten, dies sei eine Lösung, die die Privatsphäre respektiert, und betonen, dass die Geolokalisierung nur einmalig und nicht ständig überprüft wird. Dennoch werden die Nutzer dazu gezwungen, sensible Informationen preiszugeben, nur um weiter surfen zu können. Nutzer, die anonym bleiben oder die Verfolgung ablehnen wollen, haben keine andere Wahl, als sich zu ergeben oder ausgesperrt zu werden.

Noch beunruhigender ist der völlige Mangel an Verantwortlichkeit, wenn diese Systeme versagen. Nach der derzeitigen Regelung können Nutzer von einem Algorithmus als minderjährig eingestuft werden, ohne dass eine menschliche Überprüfung stattfindet. Erwachsene wurden bereits aufgrund falscher Altersvorhersagen von Plattformen wie Discord ausgeschlossen, ohne dass sie Einspruch erheben können, es sei denn, sie legen biometrische Daten oder offizielle Dokumente vor. Einmal markiert, sitzen die Nutzer fest. Es gibt kein ordentliches Verfahren, nur ein Ultimatum.

Die AVPA argumentiert, dass die VPN-Erkennung und die Erstellung von Verhaltensprofilen den Plattformen helfen werden, die Vorschriften einzuhalten. Aber was sie wirklich befürworten, ist eine weitere Ebene der Überwachung. Anstatt anzuerkennen, dass die Menschen VPNs nutzen, um einem überzogenen Gesetz zu entgehen, wollen sie diesen Widerstand bestrafen. Sie stellen nicht die Logik des Systems in Frage. Sie fordern neue Instrumente, um es durchzusetzen.

Der breitere Kontext ist wichtig. Das Online-Sicherheitsgesetz ist keine Kinderschutzmaßnahme in einem sinnvollen Sinne. Es ist ein umfassendes Kontrollsystem, das jeden Nutzer als potenziellen Straftäter behandelt. Es schreibt eine Identifizierung als Gegenleistung für den Zugang vor und verwandelt das Internet von einem Raum der offenen Kommunikation in eine Reihe von Kontrollpunkten. Ihre Anwesenheit im Internet muss nun begründet werden.

Die jüngste explosionsartige Zunahme der VPN-Nutzung ist die öffentliche Reaktion auf ein System, das zu viel verlangt und zu wenig zurückgibt. Wenn die Menschen gezwungen sind, zwischen Privatsphäre und Beteiligung zu wählen, entscheiden sich viele dafür, sich zu schützen. Der Vorschlag von AVPA würde sie dafür bestrafen.

Je mehr Überwachungsinstrumente in dieses System eingebaut werden, desto mehr Nutzer werden verdrängt oder eingegrenzt. Schon jetzt sperren Websites Nutzer aus dem Vereinigten Königreich komplett, um sich nicht durch das Minenfeld der Compliance zu bewegen. Andere schränken ihre Funktionen ein oder ziehen sich ganz aus dem Markt zurück. Dies ist das Ergebnis einer Politik, die auf Angst und nicht auf Funktion beruht.

Der Vorstoß, VPN-Nutzer ins Visier zu nehmen, ist ein weiterer Schritt in einem wachsenden Muster. Es reicht nicht aus, dass die britische Regierung ID-Scans und Gesichtsanalysen verlangt. Jetzt werden sogar die Werkzeuge, die die Menschen benutzen, um sich vor diesem Eindringen zu schützen, als Bedrohung angesehen. Und anstatt sich zurückzuziehen, wollen Gruppen wie AVPA noch weiter gehen.

Sie wollen, dass die Plattformen nach Widerstand Ausschau halten und mit Druck reagieren. Sie wollen die Privatsphäre selbst zu einem Beweis für Schuld machen. Was sie aufbauen, ist kein sichereres Internet. Es ist ein kontrolliertes Internet.