Lösungen: Animap – Gegen die Impfapartheid

Gestern habe einen ersten Artikel zum Thema “Lösungen” veröffentlicht. In diesem ging es um eine Alternative zu den üblichen, großen Suchmaschinen wie Google oder Bing: die Metasuchmaschine Searx

Der heutige Beitrag beschäftigt sich mit Animap, einer Plattform auf der sich zum einen Unternehmen eintragen und zum zweiten Kunden solche Unternehmen finden können, die die drohende Impfapartheid nicht mitmachen wollen. Aus dem “Klappentext” von Animap:

Als Folge von Corona und dem politischen Umgang mit diesem Virus bilden sich in der Bevölkerung immer tiefer werdende Gräben. Mit dem geplanten Impfpass werden in naher Zukunft all jene Menschen benachteiligt und ausgegrenzt, welche sich aus gesundheitlichen Bedenken keinen dieser unerforschten Covid-19 Impfstoff spritzen lassen wollen. Die Antwort auf diese drohende Impfapartheid lautet ANIMAP.

Dabei handelt es sich um ein Branchen- und Produkteverzeichnis für Unternehmen aller Branchen, welche in Bezug auf die Covid-19 Impfung niemanden ausgrenzen, sondern allen Menschen freien Zugang zu ihren Produkten und Dienstleistungen gewähren.

Sind auch Sie gegen Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen, welche sich nicht bedenkenlos impfen lassen wollen?