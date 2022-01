Logopädin: Ein Anstieg von 364 % der Überweisungen von Babys und Kleinkindern aufgrund des Tragens von Masken

Kleine Kinder entwickeln kognitive Probleme aufgrund der weit verbreiteten Verwendung von Gesichtsmasken.

Laut einer Logopädin hat das Tragen von Masken während der Pandemie zu einem 364-prozentigen Anstieg der Patientenüberweisungen bei Babys und Kleinkindern geführt.

Jaclyn Theek erklärte gegenüber WPBF News, dass vor der Pandemie nur 5 Prozent der Patienten Säuglinge und Kleinkinder waren, dieser Anteil ist jedoch auf 20 Prozent angestiegen.

Die Eltern bezeichnen die Sprachprobleme ihrer Kinder als „COVID-verzögert“, wobei die Gesichtsbedeckung die Hauptursache für die schwerwiegende Beeinträchtigung der Sprechfähigkeit ist.

Bereits im Alter von 8 Monaten lernen Babys das Sprechen, indem sie von den Lippen ablesen – eine undankbare Aufgabe, wenn Eltern und Betreuer sich mit Masken bedecken, um die Vorschriften zu erfüllen.

A speech therapist says her clinic has seen a "364% increase in patient referrals of babies and toddlers".



"It's very important kids do see your face to learn, so they're watching your mouth."



What the hell have we done?!



