Lügen, süße Lügen: Welche Geschichten glauben wir?

Es erfordert einen erheblichen Aufwand, um Wahnvorstellungen in den Köpfen der Menschen aufrechtzuerhalten – es sei denn, die Menschen sind bereit, dem Lügner zu helfen“.

Von: Tessa Lena

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

In den Worten des WEF: „Medien, die auf Geschichten basieren, können soziale Normen, Werte und Überzeugungen effektiver verändern als traditionelle, auf Fakten basierende Botschaften“

Wenn eine Geschichte auf einer Lüge beruht, ist ein erheblicher Aufwand erforderlich, um diese Lüge aufrechtzuerhalten, und die Tyrannen arbeiten Tag und Nacht, um ihre Lügen „am Leben“ zu erhalten

Die Definition von „normal“ stammt aus der Mathematik, und ihre heutige Bedeutung wurde vom Vater der Eugenik und Cousin Darwins, Francis Galton, geprägt

Heute sind die „menschlichen Parasiten“ bestrebt, so viele Menschen wie möglich in den Zustand der „gestörten Entwicklung“ zu versetzen

Egal wie die Umstände sind, es liegt an uns, aufzustehen

Ich möchte mit einem verblüffenden Beispiel dafür beginnen, dass das Weltwirtschaftsforum die Wahrheit sagt. Hier ist ein sachliches Zitat von ihnen aus dem Jahr 2018:

„Es gibt inzwischen überzeugende Belege dafür, dass Medien, die auf Geschichten basieren, mit der richtigen Forschung und theoretischen Grundlage soziale Normen, Werte und Überzeugungen wirksamer verändern können als herkömmliche, auf Fakten basierende Botschaften [Hervorhebung von mir]. Noch spannender ist, wie die digitale Technologie Millionen von Menschen zu immer geringeren Kosten fesselnde Geschichten liefert.“

Sagen sie die Wahrheit? Ja, das tun sie – und die letzten drei Jahre liefern den unmittelbaren Beweis. Die auf Geschichten basierenden Medien, die von ihren Meistern von BlackRock, Vanguard und State Street gesponsert werden, haben die sozialen Normen deutlich verändert! Hier ist ein gruseliger SNL-Sketch, der – glaube ich – jemanden zum Lachen bringen sollte. Ich schaue mir SNL normalerweise nicht an, und ich habe nicht gelacht:

„Soziale Normen“

Warum gibt es die sozialen Normen? Wir sind soziale Wesen, und unsere Gemeinschaften haben Bräuche. Wir sind von Geburt an so veranlagt, dass wir uns ansehen, was andere tun, und Notizen vergleichen. Wir sind auch dazu verdrahtet, unser Verhalten je nach den Reaktionen, die wir erhalten, „anzupassen“. In der traditionellen Wildnis können die meisten Erwachsenen nicht überleben, ohne reif zu sein und nach natürlichen und geistigen Gesetzen zu leben. Und auch hier, im Großstadtdschungel, kann unser Überleben davon abhängen, wie gut und wie schnell wir „den Raum lesen“.

Wie bei den meisten Dingen im Leben können jedoch menschliche Qualitäten, die in uns existieren, um uns beim Überleben und Gedeihen zu helfen, auf den Kopf gestellt und missbraucht werden. Es ist ähnlich wie bei den Parasiten in der Natur, wenn sie die Instinkte und verschiedenen natürlichen biologischen Funktionen ihres Zielwirts ausnutzen – und diese Eigenschaften zum Nachteil des Wirts für sich arbeiten lassen.

Unsere Liebe zur Harmonie mit unserer Gemeinschaft kann ebenfalls missbraucht werden – und sie wurde über Jahrhunderte hinweg und in den letzten drei Jahren missbraucht – durch mafiaähnliche Terrorakte, um den anfänglichen Schock und die anhaltende kollektive Angst zu erzeugen und so die „Grundlinie“ zu korrumpieren – und dann durch die Durchsetzung einer „gestoppten Entwicklung“ und die Verhinderung, dass Kinder emotional erwachsen werden, bis sie bereit sind, von der Maschine verschlungen zu werden.

Dies ist ein schönes Stück umgekehrter Erzählung für die kindlichen Erwachsenen, die ihnen das Gefühl geben soll, „intelligent“ zu sein.

Sehen Sie, ein reifer und seelisch orientierter Erwachsener kann „den Raum lesen“ und dann auf intelligente Weise entscheiden, was zu tun ist, basierend auf dem, was unter den gegebenen Umständen geistig vernünftig zu tun ist. Andererseits neigt ein Mensch, der nicht besonders reif oder seelisch orientiert ist, dazu, auf mechanische Weise zu reagieren. Eine solche Person ist in der Regel leicht von den nicht so wohlwollenden Meistern an der Spitze zu konsumieren.

Die „mechanisch reaktive“ Lebensweise ist also typisch für diejenigen, die sich selbst erst noch finden müssen: Kinder und kindliche Erwachsene. Und das Bestreben, möglichst viele „Arbeiterameisen“ in den Zustand der „gestoppten Entwicklung“ zu versetzen, ist das Ziel der menschlichen Parasiten.

Was ist eigentlich „normal“?

Hier kommt der Begriff „normal“ ins Spiel. Bevor wir fortfahren, sollten wir einen Blick auf die Geschichte des Begriffs werfen.

„Das Wort „normal“ kam Mitte der 1840er Jahre in die englische Sprache, gefolgt von „normality“ im Jahr 1849 und „normalcy“ im Jahr 1857 … Als „normal“ zum ersten Mal verwendet wurde, hatte es nichts mit Menschen, der Gesellschaft oder menschlichem Verhalten zu tun. Norm und normal waren lateinische Wörter, die von Mathematikern verwendet wurden. Normal stammt von dem lateinischen Wort norma ab, das sich auf ein Zimmermanns- oder T-Quadrat bezieht. Ausgehend vom Lateinischen bedeutete normal zunächst „senkrecht“ oder „im rechten Winkel“. Der Begriff „normal“ wurde Mitte des 18. Jahrhunderts von einer Gruppe von Männern in den akademischen Disziplinen der vergleichenden Anatomie und Physiologie erstmals außerhalb eines mathematischen Kontexts verwendet. Diese beiden Fachgebiete hatten im 19. Jahrhundert die professionelle Herrschaft über den menschlichen Körper … Sie verwendeten den Begriff „Normalzustand“, um funktionierende Organe und andere Systeme im Körper zu beschreiben. Die Anatomen und Physiologen haben den Normalzustand jedoch nie gefunden oder definiert. Stattdessen untersuchten und definierten sie sein Gegenteil – den pathologischen Zustand. Sie definierten normal als das, was nicht abnormal ist … Die Idee, dass der Durchschnitt normal ist, geht auf den Schweizer Mathematiker Jakob Bernoulli aus dem Jahr 1713 zurück, den viele für den Begründer der modernen Kalkulation und Statistik halten. Bernoulli schuf eine Gleichung, die als Wahrscheinlichkeitsrechnung bekannt ist und zur Grundlage der gesamten Statistik wurde … Die Wahrscheinlichkeitsrechnung im Besonderen und die Statistik im Allgemeinen machten viele scheinbar zufällige Ereignisse besser vorhersehbar …“

Dann Adolphe Quetelet nahm die Berechnung der Wahrscheinlichkeiten und „nicht auf Glücksspiele, sondern auf den Menschen … Quetelet glaubte fest daran, dass die Statistik auf alle Aspekte der Gesellschaft angewandt werden sollte … 1835 stellte er das Konzept des „Durchschnittsmenschen“ vor.

Sein Plan war es, riesige Mengen statistischer Daten über eine beliebige Bevölkerung zu sammeln und den Mittelwert oder die am häufigsten vorkommenden Merkmale – Größe, Gewicht, Augenfarbe – und später auch Eigenschaften wie Intelligenz und Moral – zu berechnen und diesen „Durchschnittsmenschen“ als Modell für die Gesellschaft zu verwenden …“

Riecht hier jemand Eugenik in der Luft? Quetelet „verwendet regelmäßig, durchschnittlich und normal austauschbar. Im Jahr 1870 stellte er in einer Reihe von Aufsätzen über „Missbildungen“ bei Kindern behinderte Kinder den normalen Proportionen anderer menschlicher Körper gegenüber, die er anhand von Durchschnittswerten berechnete. Das Normale und das Durchschnittliche hatten sich vermischt“.

Der formale „Vater“ der Normalität (und der Eugenik) war jedoch Francis Galton, ein Cousin von Charles Darwin. Galton war Anthropologe und der Begründer der Eugenik, bekannt für seine „bahnbrechenden“ (laut Encyclopedia Britannica) Studien zur menschlichen Intelligenz. Er war zunächst Arzt und verließ dann die Medizin, um sich dem aufstrebenden Gebiet der Statistik zuzuwenden. Im Jahr 1909 wurde er zum Ritter geschlagen.

Pet LitHub: „Wie Lennard Davis in seinem Buch Enforcing Normalcy beschreibt, nahm Galton bedeutende Änderungen an der statistischen Theorie vor, die das Konzept der Norm, wie wir es kennen, schufen. Galton wollte die menschliche Rasse verbessern und glaubte, dass die Statistik dabei helfen könnte. Er war begeistert von Quetelets Konzept des „Durchschnittsmenschen“, hatte aber ein kleines Problem.

In der Mitte von Quetelets Glockenkurve befanden sich die am häufigsten vorkommenden Merkmale, nicht die idealen Körper und Köpfe, von denen Galton glaubte, dass sie jeder haben sollte.“

„Um dieses Problem zu lösen, nahm Galton durch einen komplizierten … mathematischen Prozess … die Idee der Glockenkurve, bei der sich die häufigsten Merkmale in der Mitte und an den Extremen anhäuften, und schuf etwas, das er eine „Ogive“ nannte … die, wie Davis erklärt, „in Quartilen mit einer ansteigenden Kurve angeordnet ist, bei der das erwünschte Merkmal „höher“ ist als die unerwünschte „Abweichung“. Laut Peter Cryle und Elizabeth Stephens, den Autoren von Normality: a Critical Genealogy, „war Galton nicht nur der erste, der eine statistische Theorie des Normalen entwickelte, sondern auch der erste, der vorschlug, diese als Praxis der sozialen und biologischen Normalisierung anzuwenden“. Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts setzte sich das Konzept des normalen Menschen durch. Der aufkommende Bereich der öffentlichen Gesundheit liebte es. Die Schulen mit ihren Reihen von Schulbänken und ihrem einheitlichen Lernkonzept wurden für die mythische Mitte konzipiert. Die industrielle Wirtschaft brauchte eine Standardisierung, die durch die Anwendung von Durchschnittswerten, Standards und Normen auf die industrielle Produktion erreicht wurde. Die Eugenik, ein von Galton geschaffener Ableger der Genetik, hatte sich zum Ziel gesetzt, die Welt von „Defekten“ zu befreien … und beruhte auf dem Konzept der Normalverteilungskurve.“

Ist „Gene Editing“ die neue Schreibweise von „Eugenik“?

Apropos Eugenik – ich meine, Gen-Editierung – hier ist ein TED-Vortrag von Paul Knoepfler, einem Mainstream-Forscher an der UC Davis School of Medicine, von vor ein paar Jahren. Es ist faszinierend, ihn anzusehen. Ich sage „faszinierend“, weil ich gerne die Gedankengänge anderer Menschen beobachte. Und in manchen Fällen ist das Denken der Menschen eine wilde Mischung aus möglichen guten Absichten, tatsächlicher Wissenschaft, Fantasie und Hybris (erinnern Sie sich an DDT?).

In seinem Fall forderte er 2018 ein vorübergehendes Moratorium für „Designer-Babys“, und dann veröffentlichte er 2020, zu einer Zeit, in der fast jeder Mainstream-Wissenschaftler willfährig oder vertrauensselig oder beides war, einen Artikel, in dem er mRNA-Impfstoffe unterstützte. Was ist seine Meinung zu den mRNA-Impfstoffen heute? Ich weiß es nicht. Aber da er anscheinend immer noch einen Job hat, behält er seine Meinung wahrscheinlich für sich.

Noch faszinierender ist dieser Teil der Erzählung. Im wirklichen Leben sind die Wissenschaftler – selbst die wohlmeinenden -, die hoffen, die Menschheit durch genetische Veränderungen zu „verbessern“, eher wie ein sehr ehrgeiziger Elefant im Porzellanladen als alles andere. Vielleicht sind sie ein Elefant, der sich als sehr anmutige Ballerina identifiziert – aber sie sind ein Elefant, und keine noch so große Fantasie über genetische Veränderungen kann daran etwas ändern.

Aber es ist faszinierend, sich Propagandavideos anzusehen. Worte sind billig, alles kann mit großer Überzeugung gesagt werden, auch unverhohlene Lügen. In diesem Propagandavideo taucht sogar kurz ein fliegendes Auto auf! Vielleicht eine Andeutung?

Wenn etwas auf einer Lüge beruht, ist es ein erheblicher Aufwand, diese Lüge aufrechtzuerhalten. Aus diesem Grund gibt es seit Jahrhunderten sehr mächtige Institutionen, die die Lüge aufrechterhalten. Die Menschen, die in diesen Institutionen beschäftigt sind, beherrschen die Kunst der Täuschung, die Kunst der Verwirrung, die Kunst der Verführung und die Kunst der Angst.

Die mittleren Führungskräfte könnten nur Fußsoldaten sein, die Lehrlinge der Maschine. Sie haben oft keine Ahnung, was sie wirklich tun, und sie ziehen es in der Regel vor, nicht einmal darüber nachzudenken, wie sie einen genauen Spiegel finden können, weil sie nicht darauf aus sind, ihr eigenes Weltbild zu erschüttern.

Diejenigen, die an der Spitze stehen, wissen jedoch genau, was sie tun, und sie stecken viel Arbeit in die Aufrechterhaltung ihrer Lügen. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen Opfern und neuen Möglichkeiten, ihre Lügen zu verkaufen. Sie sind sozusagen auf der ständigen Suche nach neuen Missbrauchsmärkten. Und so tauschen sie ohne mit der Wimper zu zucken Geschichten und Marketingbroschüren aus, so oft sie es brauchen, um ihren Opfervorrat aufzufüllen.

Der Kreislauf des Missbrauchs und die Geschichte der Überlegenheit

Es dämmerte mir: Die Art und Weise, wie institutionelle Missbrauchstäter „Teile und herrsche“ spielen und verschiedene Gruppen von Menschen unterschiedlich behandeln, ist so, als ob sie diesen Gruppen die Erfahrungen verschiedener Phasen des Missbrauchs gleichzeitig vermitteln würden.

Die „vorübergehend Erhöhten“, d. h. die Bevölkerungsgruppe, die als vorübergehende Unterstützer und treue Soldaten der Dunklen anvisiert werden, erleben die „Honigmond“-Phase – während diejenigen, die für die unmittelbare Zerstörung anvisiert werden, den „unmaskierten Stiefel“ erhalten, die Phase des Missbrauchs, in der die Handschuhe des Missbrauchers ausgezogen werden.

Natürlich sollen beide Gruppen gefressen werden, nur zu unterschiedlichen Zeiten – und während der ersten Phase soll die erste Gruppe nicht wissen, dass sie nicht nur mit Begeisterung die Gräber für die zweite Gruppe schaufelt, sondern auch ihre eigenen.

Für die Kunst der Kriegsführung ist das absolut sinnvoll. Verführung, einschließlich zuckersüßer Geschichten und einiger praktischer Vergünstigungen, ist erforderlich, um das Opfer anzulocken. Es ist sehr wichtig, dass der Täter dem Opfer zunächst die Augen und Ohren zuhält und ihm Zuckerwatte vor den Mund hält.

Denjenigen, die als Unterstützer ins Visier genommen werden, wird gesagt, dass sie besser, klüger, hübscher und geistig gerechter sind als diejenigen, die als Nahrung dienen sollen. Was den Opfern der „nächsten Phase“ jedoch verborgen bleibt, ist die Tatsache, dass der Missbrauch bereits im Gange ist. Unvermeidlich, auf dem Weg.

Der nicht ganz so große Reset

Was wirklich passiert, ist ein Rollentausch, eine Neuordnung der Rollen im Spiel der musikalischen Stühle. Wir im Westen haben uns an die Rolle der „Honigmond“-Leute gewöhnt, an diejenigen, denen die „Honigmond“-Phase gezeigt wird. Und wer könnte uns das verdenken? Es ist leicht, sich an gute Dinge zu gewöhnen. Hey, dieser sowjetische Expat ist sehr dankbar für diese guten Dinge und hat sich sofort an sie gewöhnt!

Und es stimmt auch, dass es für alle praktischen Zwecke, solange Phase eins andauert, viel besser ist, zu unserer „westlichen“ Gruppe zu gehören. Große Häuser, große Fernseher, materieller Reichtum, Meinungsfreiheit – oder zumindest relative Meinungsfreiheit – all diese Dinge waren schön, und sie zu haben, macht einen dramatischen Unterschied in unserer Lebensqualität. Als jemand, der am Ende der UdSSR aufgewachsen ist, kann ich das mit Überzeugung bezeugen.

Dennoch ist es wichtig, ehrlich zu sein. Und um ehrlich zu sein, ist es besser, die zugrundeliegende Realität vom „Geschichtenerzählen“ zu trennen. Wir beklagen zum Beispiel – zu Recht – die erzwungene Schließung von Gotteshäusern während der COVID-Absperrungen. Aber wie viele Menschen wissen zum Beispiel, dass die Ureinwohner dieses Landes die spirituellen Traditionen ihrer Vorfahren bis 1978, als der American Indian Religious Freedom Act verabschiedet wurde, nicht legal ausüben konnten?

Das erinnert an einen Witz aus der Sowjetzeit. Ein Russe und ein Amerikaner unterhalten sich, und der Amerikaner sagt: „Wir in Amerika haben Freiheit. Ich kann zum Beispiel zum Weißen Haus gehen und laut sagen: ‚Reagan ist scheiße! Der Russe lacht und sagt: „Na und? Ich kann auch auf den Roten Platz gehen und laut sagen: ‚Reagan ist scheiße!'“

Propagandamodus

Wenn die ärmeren und sozial schwächeren Menschen als Schachfiguren in einem Staatsstreich benutzt werden, werden sie auf besondere Weise propagiert – etwas, das ich in der Sowjetunion beobachtet habe und was ich zu meinem Leidwesen heute in Amerika beobachte.

Den Niedergeschlagenen wird ein neuer „Respekt“ vorgegaukelt und die Genugtuung, diejenigen, die sie ärgern, in diesem Fall die „Privilegierten“, „rechtschaffen“ zu demütigen. Es ist wieder dieses Spiel der musikalischen Stühle, die Umverteilung der Krümel des Respekts.

Aus der Sicht der dunklen Individuen an der Spitze ist es nur eine weitere Wiederholung von „Teile und herrsche“, eine Umschichtung von Menschen und Werten der ersten und zweiten Phase, eine Sache von verschiedenen Ameisengruppen, die ihre Rollen tauschen. Aber für die würdigen Menschen vor Ort fühlt es sich aus guten Gründen sehr ernst an, denn wir können spüren, wie uns unsere Würde entgleitet, wie die Propaganda des Tages klingt.

Sie tun es wieder und wieder

Dieses Thema liegt mir sehr am Herzen. Als die Generation meiner Großeltern in der UdSSR den nicht gerade großartigen Reset der bolschewistischen Revolution von 1917 erlebte, waren die „Fußsoldaten der Maschine“ die Armen, die Willfährigen und die Dorftrunkenen.

Man erzählte ihnen die Geschichte vom neuen Respekt, und sie wurden rekrutiert, um die Würdigen zu stürzen (anscheinend mit etwas Hilfe der koloniesüchtigen westlichen Bankiers).

Aber so habe ich Geschichte nicht in der Schule gelernt. Als ich ein Kind war, erzählte man mir eine Geschichte über das schreckliche Leben vor 1917 und die Bolschewiken, die auf einem weißen Pferd einritten (wie ein Robin Hood, obwohl ich nicht sicher bin, ob Robin Hood ein weißes Pferd hatte). Erst später, nach und nach, fand ich heraus, dass es sich nur um eine Geschichte handelte, und dass es eine bösartige Lüge war.

Als dann die Sowjetunion zusammenbrach, war ich noch ein Kind, und ich erinnere mich, wie aufregend und prestigeträchtig es für jeden war, in irgendeiner Weise mit irgendetwas „aus dem Westen“ zu tun zu haben. Glamouröse Dinge waren: gemeinsame Unternehmen, Ausländer, westliche Musik, westliche Werte und dieses Lied.

Was für ein süßes Märchen das doch war. Und trotz der Süße dieser Geschichte und der ungemein schönen Erinnerungen, die ich an diese Zeit habe, war auch das nur „Märchenerzählen“. In Wirklichkeit handelte es sich um eine lieblose Marktübernahme durch die Hauptinvestoren der multinationalen Unternehmen. Es war eine soziale Umstrukturierung, die sich für uns damals großartig anfühlte, weil wir, die Menschen in der Sowjetunion, vorübergehend in dem Glauben gelassen wurden, dass sie die Nutznießer waren.

Die „russische Puppe“ der Lügen: Loslassen

Ich habe viele Jahre damit verbracht, über diese Dynamik nachzudenken, und bin zu dem Schluss gekommen, dass wir nicht „sicher“ davor sind, den nicht so großen Reset zu erleben, solange wir nicht alle falschen Geschichten ablehnen – selbst die, die wir mit der Muttermilch aufgesogen haben, selbst die, die Menschen wie uns erlauben, unseren bequemen Schlummer fortzusetzen.

Das ist ein sehr hoher Anspruch und eine sehr harte spirituelle und intellektuelle Herausforderung, selbst für die besten von uns, und es ist harte Arbeit. Aber unsere süße Freiheit ist all die harte Arbeit der Welt wert, nicht wahr? Ich denke schon.

Über die Autorin

Wenn Sie mehr von Tessa Lenas Arbeit sehen möchten, sollten Sie sich ihre Biografie Tessa Fights Robots ansehen.

Artikel als PDF